Φωτιά ξέσπασε στο Μουσικό Σχολείο στην Παλλήνη, με την Πυροσβεστική να κινητοποιεί ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή για την κατάσβεσή της.

Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Η σχετική ανάρτηση στο Χ:

#Πυρκαγιά σε κτήριο εκπαίδευσης στην Παλλήνη Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 12 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 1, 2025



Το κτίριο που έπιασε φωτιά φιλοξενεί το Μουσικό Γυμνάσιο και Λύκειο Παλλήνης.

Δείτε βίντεο:

<br />

Πώς ξέσπασε η φωτιά στην Παλλήνη

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε την ώρα που γίνονταν εργασίες μόνωσης στην ταράτσα του σχολείου.

Δείτε φωτογραφίες:

Ο καπνός από τη φωτιά ήταν ορατός μέχρι και τη Ραφήνα.

Υπό έλεγχο η κατάσταση, λέει ο αντιδήμαρχος Παλλήνης

«Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα στη μόνωση της ταράτσας του Μουσικού Σχολείου Παλλήνης τέθηκε άμεσα υπό πλήρη έλεγχο και κατασβέστηκε, χάρη στην έγκαιρη και αποτελεσματική παρέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Δεν υπήρξε κίνδυνος εξάπλωσης», γράφει σε ανάρτησή του στο Facebook, ενώ σημειώνει ότι η κατάσταση έχει τεθεί υπό έλεγχο.