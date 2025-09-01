Παλλήνη: Ξέσπασε φωτιά στο Μουσικό Σχολείο – Συναγερμός στην Πυροσβεστική
Η Πυροσβεστική κινητοποίησε ισχυρές δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς στο Μουσικό Σχολείο στην Παλλήνη
- H Gen Z θέλει να βγάλει γρήγορα πολλά λεφτά – Και διαλέγει το real estate
- Νέα Δημοκρατία: Οι βουλευτές που άκουσαν καλοκαιρινά… κάλαντα, περιμένουν τον μάγο με τα δώρα!
- Ένα τέλειο κοκτέιλ φόβου, βίας και παραπληροφόρησης: Το νέο κύμα αντι-μεταναστευτικής αυτοδικίας στην Ευρώπη
- Αντίθετοι στην αυστηροποίηση του μεταναστευτικού νομοσχεδίου οι Διοικητικοί Δικαστές
Φωτιά ξέσπασε στο Μουσικό Σχολείο στην Παλλήνη, με την Πυροσβεστική να κινητοποιεί ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή για την κατάσβεσή της.
Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.
Η σχετική ανάρτηση στο Χ:
#Πυρκαγιά σε κτήριο εκπαίδευσης στην Παλλήνη Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 12 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 1, 2025
Το κτίριο που έπιασε φωτιά φιλοξενεί το Μουσικό Γυμνάσιο και Λύκειο Παλλήνης.
Δείτε βίντεο:
Πώς ξέσπασε η φωτιά στην Παλλήνη
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε την ώρα που γίνονταν εργασίες μόνωσης στην ταράτσα του σχολείου.
Δείτε φωτογραφίες:
Ο καπνός από τη φωτιά ήταν ορατός μέχρι και τη Ραφήνα.
Υπό έλεγχο η κατάσταση, λέει ο αντιδήμαρχος Παλλήνης
«Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα στη μόνωση της ταράτσας του Μουσικού Σχολείου Παλλήνης τέθηκε άμεσα υπό πλήρη έλεγχο και κατασβέστηκε, χάρη στην έγκαιρη και αποτελεσματική παρέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Δεν υπήρξε κίνδυνος εξάπλωσης», γράφει σε ανάρτησή του στο Facebook, ενώ σημειώνει ότι η κατάσταση έχει τεθεί υπό έλεγχο.
- Νέος σεισμός στην Άντερλεχτ
- Ταυρομαχίες, μπαλέτο, καυτή τζαζ, σεξ και θάνατος – Μέσα στο σκανδαλώδες θέατρο του Πικάσο
- MEGA «Live News»: Στην πρώτη θέση την εβδομάδα 25 έως 29 Αυγούστου
- Σε βέρτιγκο η κυβέρνηση με τον Τσίπρα – Το μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο της γενιάς μας λέει ο Άδωνις, αδειάζοντας Μαρινάκη
- Φρανσουά Μωριάκ: Η αμαρτία, οι τύψεις, η μετάνοια
- Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Το αεροπλάνο που τη μετέφερε έχασε επαφή με το GPS – Υποψίες για ρωσική παρεμβολή
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις