Φωτιά στην Παγανή Λέσβου - Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Φωτιά στη Λέσβο: Κοντά στην πόλη της Μυτιλήνης η εστία – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή Παγανή στη Λέσβο
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (1/9) σε περιοχή με πουρνάρια, στην Παγανή, λίγο έξω από την πόλη της Μυτιλήνης στη Λέσβο.
Για την κατάσβεσή της επιχειρεί μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής με 10 οχήματα, ενώ ρίψεις νερού κάνουν και τα δυο PZL που εδρεύουν στη Μυτιλήνη.
Μεγάλη κινητοποίηση
Η κινητοποίηση των αρχών είναι μεγάλη δεδομένου ότι η περιοχή, όπου εκδηλώθηκε η φωτιά, γειτνιάζει με την πόλη.
Ωστόσο, η πυρκαγιά δεν εμπνέει ανησυχία και αρμόδιες πηγές εκτιμούν ότι θα ελεγχθεί σύντομα.
