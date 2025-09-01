Φωτιά στο Σκάλωμα Αγρινίου - Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα

Αγρίνιο: Φωτιά στην περιοχή Σκάλωμα – Επιχειρούν και εναέρια μέσα
Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σκάλωμα Αγρινίου.
Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε στην περιοχή Σκάλωμα Αγρινίου. Κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη.
Συνδρομή από μηχάνημα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σκάλωμα Αγρινίου. Κινητοποιήθηκαν 14 #πυροσβέστες με 6 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από μηχάνημα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 1, 2025
