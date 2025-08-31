Δύο νέες εστίες φωτιάς στην Κοζάνη
Στα σημεία σπεύδει δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Δύο νέα μέτωπα φωτιάς στο Δήμο Κοζάνης, σε Μεταμόρφωση και ανάμεσα στην Καλαμιά και Νέα Νικόπολη. Στα σημεία σπεύδει δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Σύμφωνα με πληροφορίες για την κατάσβεση των μετώπων επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων, 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο, με συνδρομή από υδροφόρες του Δήμου.
Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά στην Μεταμόρφωση έχει σβήσει με επέμβαση και των κατοίκων ενώ στην την Νέα Νικόπολη Κοζάνης είναι σε εξέλιξη.
