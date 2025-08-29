newspaper
Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025
Ουκρανία: Γερμανική εταιρεία κατασκευής drones ανοίγει τα φτερά της στη χώρα
Κόσμος 29 Αυγούστου 2025 | 17:20

Tα αναγνωριστικά drones Vector της Quantum ήταν από τα πρώτα που δωρήθηκαν στην Ουκρανία ως ανθρωπιστική βοήθεια τις πρώτες εβδομάδες της πλήρους εισβολής της Ρωσίας στις αρχές του 2022

Σύνταξη
Spotlight

Η ασταμάτηση ζήτηση που υπάρχει στην Ουκρανία για φονικά drones, ο ανταγωνισμός στον τομέα των τεχνολογικών εξοπλισμών με τη Ρωσία και η εμπειρία μάχης που προσφέρει στις αμυντικές βιομηχανίες καθιστούν ζωτικής σημασίας την παρουσία τους στα πολεμικά πεδία της χώρας.

Γι’ αυτόν τον λόγο, η γερμανική Quantum Systems ενισχύει την παραγωγή της εντός της Ουκρανίας, καθώς και τη συνεργασία με τα εργοστάσιά της στη Γερμανία.

Tα αναγνωριστικά drones Vector της Quantum ήταν από τα πρώτα που δωρήθηκαν στην Ουκρανία ως ανθρωπιστική βοήθεια τις πρώτες εβδομάδες της πλήρους εισβολής της Ρωσίας στις αρχές του 2022

«Κατέχουμε αναμφισβήτητα έναν ρόλο-πρότυπο για το πώς να το κάνουμε αυτό, και είμαστε όλοι πρότυπα και για τις δύο πλευρές, επειδή ενώ όλοι αρχίζουν να μιλάνε για κοινοπραξίες, τη δυνατότητα παραγωγής εδώ και εκεί, εμείς το κάνουμε εδώ και χρόνια», δήλωσε στο POLITICO ο Oleksandr Berezhny, διευθύνων σύμβουλος της Quantum Systems Ukraine, σε μια εκδήλωση δοκιμών drone που πραγματοποιείται αυτή την εβδομάδα στη δυτική Ουκρανία.

Tα αναγνωριστικά drones Vector της Quantum ήταν από τα πρώτα που δωρήθηκαν στην Ουκρανία ως ανθρωπιστική βοήθεια τις πρώτες εβδομάδες της πλήρους εισβολής της Ρωσίας στις αρχές του 2022.

Εγκαταστάσεις της Quantum Systems σε όλη την Ουκρανία

Κατά τα επόμενα τρία χρόνια, η Quantum Systems δημιούργησε εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα που είχε πληγεί από τον πόλεμο — μια προσθήκη στις υπάρχουσες γραμμές παραγωγής και παράδοσης στη Γερμανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αυστραλία.

Η παρουσία στην Ουκρανία είναι ζωτικής σημασίας για κάθε κατασκευαστή στρατιωτικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

«Όλη η ανάπτυξη στη βιομηχανία των drones προέρχεται κατευθείαν από το Ντονμπάς, όχι από τη Σίλικον Βάλεϊ», δήλωσε ο Ματίας Λένα, διευθυντής επιχειρηματικής ανάπτυξης και κυβερνητικών σχέσεων της Quantum.

Ενώ το ΝΑΤΟ βοηθά στον καθορισμό των προτύπων για τον στρατιωτικό εξοπλισμό, η ταχεία ανάπτυξη χρειάζεται δοκιμές πεδίου στις συνθήκες της πρώτης γραμμής στην Ουκρανία.

Ένα παράδειγμα είναι το νέο αναβαθμισμένο drone αναγνώρισης Vector με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης της Quantum Systems, το οποίο όχι μόνο βλέπει αλλά και ακούει τον εχθρό χάρη στον ακουστικό αισθητήρα WASP, ο οποίος παρουσιάστηκε στην έκθεση αυτής της εβδομάδας.

Ο αισθητήρας «επιτρέπει στους πιλότους των μη επανδρωμένων αεροσκαφών να ανιχνεύουν πυροβολικό και άλλα όπλα από μεγάλη απόσταση από τον ήχο που κάνουν», δήλωσε ο Μπερέζνι.

«Αυτή τη στιγμή το δοκιμάζουμε μαζί με τη διοίκηση πυραύλων και πυροβολικού για να διορθώσουμε το βεληνεκές, να διορθώσουμε την ακρίβεια και να διορθώσουμε τις τεχνικές προδιαγραφές… θα περάσουμε από τις λειτουργικές δοκιμές για να θέσουμε τα όπλα σε υπηρεσία από τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας με αυτές τις ενημερώσεις», είπε.

Αναζητώντας προσφορές

Αυτό το είδος συνεργασίας ελπίζουν να αντιγράψουν και άλλες εταιρείες drones.

Στην εκδήλωση αυτής της εβδομάδας δεκάδες Ουκρανοί κατασκευαστές μη επανδρωμένων αεροσκαφών παρουσίασαν τα βομβαρδιστικά αεροσκάφη τους, ελπίζοντας να προσελκύσουν το ενδιαφέρον δυτικών εταιρειών για κοινοπραξίες για την παραγωγή εξοπλισμού ανθεκτικού στις μάχες.

Η ουκρανική κυβέρνηση καταβάλλει προσπάθειες για να μειώσει τη γραφειοκρατία, να εξαλείψει τη διαφθορά που συνεχίζει να στοιχειώνει τις προμήθειες και να διευκολύνει την πραγματοποίηση τέτοιων συμφωνιών. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Άρμιν Πάπεργκερ, Διευθύνων Σύμβουλος της γερμανικής Rheinmetall, παραπονέθηκε ότι η ουκρανική γραφειοκρατία και η έλλειψη ρευστότητας καθυστερούν την πρόοδο στο νέο εργοστάσιο πυρομαχικών της εταιρείας στην Ουκρανία.

Το σύστημα προμηθειών DotChain Defense της Ουκρανίας, το οποίο καθιερώθηκε νωρίτερα φέτος , επιτρέπει στους κατασκευαστές drones να επιταχύνουν τις παραδόσεις στο μέτωπο, πωλώντας απευθείας σε στρατιωτικές μονάδες αντί της προηγούμενης κεντρικής και αργής διαδικασίας μέσω της Κρατικής Υπηρεσίας Προμηθειών Άμυνας .

Το Κίεβο ελπίζει ότι η εμπειρία εταιρειών όπως η Quantum Systems, η οποία είναι ευχαριστημένη με την παρουσία της στην Ουκρανία, θα δελεάσει και άλλες εταιρείες να κάνουν το βήμα.

«Μου ζητούν συχνά οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, το Υπουργείο Άμυνας, να μιλήσω με τις ξένες εταιρείες που εισέρχονται σε αυτήν την αγορά», είπε ο Λέχνα στο POLITICO. «Μου ζητούν να μιλήσω μαζί τους και να τους περιγράψω τη διαδικασία, τις προκλήσεις που μπορούν να αντιμετωπίσουν. Και η απάντησή μου είναι: “Ελάτε”».

Ο Μπερέζνι επιβεβαίωσε τα προβλήματα με την ουκρανική γραφειοκρατία, αλλά πρόσθεσε: «Αν υπήρχε ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ της γερμανικής και της ουκρανικής γραφειοκρατίας, ποιος ξέρει ποιος θα κέρδιζε;»

Στις γραφειοκρατικές ταλαιπωρίες προστίθεται ο θανάσιμος κίνδυνος της Ρωσίας, η οποία κυνηγά και επιτίθεται σε στρατιωτικά εργοστάσια.

«Η Ουκρανία είναι η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή χώρα σε τετραγωνικά μέτρα, αλλά δυστυχώς είναι μια μικρή χώρα για τους ρωσικούς πυραύλους», δήλωσε ο Μπερέζνι.

Αυτό ωθεί εταιρείες όπως η Quantum να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους κατανέμοντας την παραγωγή σε όλη την Ουκρανία, καθώς και συνεργαζόμενες με τα εργοστάσιά της εταιρείες, σε ασφαλείς ευρωπαϊκές χώρες.

Χρησιμοποιώντας αυτές τις μεθόδους, η Quantum Systems κατάφερε να αυξήσει την παραγωγή από 40 drones σε 80 drones ανά μήνα στις μυστικές εγκαταστάσεις της γύρω από την Ουκρανία. Τα γερμανικά εργοστάσιά της παράγουν 120 drones τον μήνα.

Αυτή η συνέργεια λειτουργεί υπέρ της Quantum.

«Ενώ η γερμανική μηχανική είναι ακριβής, μερικές φορές αναζητά λύσεις που απαιτούν περισσότερο χρόνο, επειδή έχουμε τον χρόνο στη Γερμανία, αλλά νομίζω ότι ο συνδυασμός του αισθήματος του επείγοντος εδώ, της ανάπτυξης στην Ουκρανία με την γερμανική μηχανική αριστεία, συνδυάζεται εδώ με τον τέλειο τρόπο», δήλωσε ο Λένα.

Πηγή: ΟΤ

Η απάντηση του Ιρανού αρχιτέκτονα της JCPOA σε Δύση για Ιράν – «Η υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ είναι η… ειρήνη»
«Πουλάει ψέματα!» 29.08.25

Η απάντηση του Ιρανού αρχιτέκτονα της JCPOA σε Δύση για Ιράν - «Η υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ είναι η… ειρήνη»

Διαβάζοντας τη συνέντευξη του Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ, του ανθρώπου διαπραγματεύτηκε για άπειρες ώρες την JCPOA, αντιλαμβάνεται ίσως κανείς τη διαφορά στη διπλωματική γλώσσα ανάμεσα σε Τελ Αβίβ και Ιράν

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ταϊλάνδη: Το Συνταγματικό Δικαστήριο καθαίρεσε την πρωθυπουργό Παετονγκτάρν Σιναουάτρα
Ποιος ο λόγος 29.08.25

Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ταϊλάνδης καθαίρεσε την πρωθυπουργό Παετονγκτάρν Σιναουάτρα

Η Παετονγκτάρν Σιναουάτρα γίνεται το τρίτο μέλος της οικογένειάς της που εγκαταλείπει την ηγεσία της κυβέρνησης μετά τον πατέρα της και τη θεία της Γινγκλούκ - Είχαν ανατραπεί από πραξικοπήματα

Σύνταξη
Ιράν: Ρωσία και Κίνα ενάντια στην επαναφορά των κυρώσεων – Για «ανεπανόρθωτες συνέπειες», μιλά η Μόσχα
Για τα πυρηνικά 29.08.25

Ρωσία και Κίνα ενάντια στην επαναφορά των κυρώσεων κατά του Ιράν - Για «ανεπανόρθωτες συνέπειες», μιλά η Μόσχα

Το Πεκίνο, από τη δική του πλευρά, κάνει λόγο για μη εποικοδομητική στάση των Ευρωπαίων μετά την ανακοίνωση της Ε3 για την επιβολή κυρώσεων στο Ιράν

Σύνταξη
Ισραήλ: Οι IDF ανέκτησαν δύο σορούς ομήρων από τη Γάζα – Ο Ιλάν Βάις είχε δολοφονηθεί στις 7 Οκτωβρίου
Η ανακοίνωση 29.08.25

Οι IDF ανέκτησαν δύο σορούς ομήρων από τη Γάζα - Ο Ιλάν Βάις είχε δολοφονηθεί στις 7 Οκτωβρίου

Η γυναίκα και η κόρη του Ιλάν Βάις είχαν απομακρυνθεί από τη Γάζα κατά τη διάρκεια της συμφωνίας για απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων και Παλαιστινίων κρατουμένων

Σύνταξη
Ινδία: «Μας έβαλαν στο πλοίο σαν αιχμαλώτους και μετά μας πέταξαν στη θάλασσα» – Το δράμα των Ροχίνγκια
Στην Ινδία 29.08.25

«Μας έβαλαν στο πλοίο σαν αιχμαλώτους και μετά μας πέταξαν στη θάλασσα» - Το δράμα των προσφύγων Ροχίνγκια

Παρόλο που οι Ροχίνγκια έχουν ζήσει για γενιές στη Μιανμάρ, η κυβέρνηση της χώρας επιμένει ότι όλοι οι Ροχίνγκια είναι παράνομοι μετανάστες από το Μπαγκλαντές.

Σύνταξη
Βρετανία: Μπλόκο σε Ισραηλινούς κυβερνητικούς αξιωματούχους σε έκθεση άμυνας – Αντιδράσεις από το Τελ Αβίβ
Ένταση 29.08.25

Μπλόκο σε Ισραηλινούς κυβερνητικούς αξιωματούχους σε έκθεση άμυνας στη Βρετανία - Αντιδράσεις από το Τελ Αβίβ

Ισραηλινές εταιρείες θα πάρουν μέρος στην εν λόγω έκθεση στη Βρετανία - Από την πλευρά του το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ έκανε λόγο για «διακρίσεις»

Σύνταξη
Γάζα: Πίστωση χρόνου πήρε ο Νετανιάχου από τον Τραμπ – Η συζήτηση στην Ουάσιγκτον και η επανεμφάνιση Μπλερ
Τι ειπώθηκε 29.08.25

Πίστωση χρόνου στον Νετανιάχου από τον Τραμπ - Η σύσκεψη στον Λ. Οίκο και ο Μπλερ που ξεφύτρωσε στα ερείπια της Γάζας

Στη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο για την μεταπολεμική Γάζα υπό τον Ντόναλντ Τραμπ συμμετείχε μεταξύ άλλων και ο Τόνι Μπλερ - Τι ειπώθηκε

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ουκρανία: Δύο νεκροί σε πλήγματα στο Ντνιπροπετρόφσκ – Κάλας: «Ο Πούτιν κοροϊδεύει κάθε προσπάθεια για ειρήνη»
Εκατέρωθεν επιθέσεις 29.08.25

Δύο νεκροί σε ρωσικά πλήγματα στο Ντνιπροπετρόφσκ - Κάλας: «Ο Πούτιν κοροϊδεύει κάθε προσπάθεια για ειρήνη»

Η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις στην Ουκρανία, επιχειρεί να προελάσει στο Ντνιπροπετρόφσκ - Επίθεση της Κάγια Κάλας κατά του Βλαντίμιρ Πούτιν για τη στάση του σχετικά με τις ειρηνευτικές συνομιλίες

Σύνταξη
Ινδονησία: Οργισμένοι διαδηλωτές επέστρεψαν στους δρόμους στην Τζακάρτα – Συγκρούσεις με έναν νεκρό τη νύχτα
Φωτογραφίες και βίντεο 29.08.25

Οργισμένοι διαδηλωτές επέστρεψαν στους δρόμους της Τζακάρτα, τι ζητούν - Συγκρούσεις με έναν νεκρό τη νύχτα

Γιατί γίνονται οι κινητοποιήσεις στην Ινδονησία - Αστυνομικό όχημα παρέσυρε οδηγό μοτοσικλέτας - ταξί την Πέμπτη, κάτι που προκάλεσε νέο κύμα οργής - Μήνυμα κατευνασμού από τον Ινδονήσιο πρόεδρο

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Υεμένη: Αναφορές ότι σκοτώθηκε ο πρωθυπουργός σε ισραηλινή επίθεση – Δεν το έχουν επιβεβαιώσει οι Χούθι
Τι λέει το Ισραήλ 29.08.25

Αναφορές ότι σκοτώθηκε ο πρωθυπουργός της Υεμένης σε ισραηλινή επίθεση - Δεν το έχουν επιβεβαιώσει οι Χούθι

Οι Χούθι δεν έχουν αναφερθεί στα θύματα από τη συγκεκριμένη επίθεση του Ισραήλ στη Σαναά, πρωτεύουσα της Υεμένης - Οι IDF λένε ότι έπληξαν «στρατιωτικό στόχο»

Σύνταξη
Αλλαγή πολιτικής: Ο Λανουά τιμωρεί διαιτητές με το… καλημέρα
Ποδόσφαιρο 29.08.25

Αλλαγή πολιτικής: Ο Λανουά τιμωρεί διαιτητές με το… καλημέρα

Ο πρώτος που μπήκε στο «ψυγείο» από τον Γάλλο αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά είναι ο Πολυχρόνης (Πιερίας), σε αντίθεση με πέρσι που οι πρώτες «καμπάνες» ακούστηκαν στο τέλος του πρώτου γύρου

Βάιος Μπαλάφας
Box Office 2025: Οι πρωταθλητές, τα αουτσάιντερ και τα «παλτά» – Νοσταλγία, βαμπίρ και ασθενείς με μπέρτα
Ξέρω τι είδες φέτος το καλοκαίρι 29.08.25

Box Office 2025: Οι πρωταθλητές, τα αουτσάιντερ και τα «παλτά» – Νοσταλγία, βαμπίρ και ασθενείς με μπέρτα

To καλοκαίρι του 2025 έφερε σκορ και μεγάλες ήττες στο παγκόσμιο box office και ακόμη και ο Σούπερμαν δεν κατάφερε να μείνει αλώβητος από την αδιαφορία του κοινού. Ο Guardian κάνει έναν απολογισμό για το κινηματογραφικό κύπελλο. Κάποιοι το σήκωσαν, άλλοι το πρόδωσαν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το «νησί – φάντασμα» της Βρετανίας: Πριν από 95 χρόνια έφυγαν και οι τελευταίοι κάτοικοι από το Σεντ Κίλντα
Σαν σήμερα 29.08.25

Το «νησί – φάντασμα» της Βρετανίας: Πριν από 95 χρόνια έφυγαν και οι τελευταίοι κάτοικοι από το Σεντ Κίλντα

Το Σεντ Κίλντα των 8,5 χλμ. είχε πάντα κατοίκους από το 2000 π.Χ., σύμφωνα με τους επιστήμονες. Ωστόσο εδώ και 95 χρόνια είναι ένα νησί - φάντασμα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μια υπόσχεση έφερε τον Αλέξη Τσίπρα και τον μικρό γιο του Νεκτάριου Σαντορινιού στο γήπεδο της ΑΕΚ
Πολιτική Γραμματεία 29.08.25

Μια υπόσχεση έφερε τον Αλέξη Τσίπρα και τον μικρό γιο του Νεκτάριου Σαντορινιού στο γήπεδο της ΑΕΚ

Το βράδυ της Πέμπτης ο πρώην πρωθυπουργός βρέθηκε μαζί με τον Κωνσταντίνο Σαντορινιό στην «Αγία Σοφία» και είδαν τον αγώνα ΑΕΚ - Άντερλεχτ όπου η Ένωση προκρίθηκε στους ομίλους του Conference League.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Το κάρμα μιας μεγάλης επιστροφής και οι ατάκες του Βαγγέλη Μαρινάκη για το όνειρο της Νότιγχαμ Φόρεστ
Europa League 29.08.25

Το κάρμα μιας μεγάλης επιστροφής και οι ατάκες του Βαγγέλη Μαρινάκη για το όνειρο της Νότιγχαμ Φόρεστ

Αισιόδοξος για την φετινή ευρωπαϊκή πορεία της Νότιγχαμ Φόρεστ δήλωσε ο ηγέτης της αγγλικής ομάδας, Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος μίλησε μετά την κλήρωση στο «Γκριμάλντι Φόρουμ» του Μόντε Κάρλο, η οποία έφερε στο δρόμο των «ρεντς» μια παλιά καλή γνώριμη!

Σύνταξη
Ασπρόπυργος: Κινηματογραφική σύλληψη ενός από τους συνεργούς του αρχιμαφιόζου «Έντικ»
Ελλάδα 29.08.25

Κινηματογραφική σύλληψη ενός από τους συνεργούς του αρχιμαφιόζου «Έντικ» στον Ασπρόπυργο

Η εγκληματική οργάνωση στην οποία δραστηριοποιούνταν ο συνεργός του «Έντικ» δραστηριοποιούνταν μεταξύ άλλων στην εμπορία μεγάλων ποσοτήτων λαθραίων τσιγάρων

Σύνταξη
Αλίμονο στα νιάτα: Παγκόσμιο έλλειμμα ευτυχίας για τους εικοσάρηδες – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Οικονομική έρευνα 29.08.25

Παγκόσμιο έλλειμμα ευτυχίας για τους εικοσάρηδες – Τι ισχύει στην Ελλάδα

Oι εικοσάρηδες τείνουν να είναι πιο δυσαρεστημένοι απο τους γονείς τους, διαπιστώνουν νέες έρευνες. Πολλοί μιλάνε για κρίση ψυχικής υγείας των νέων, άλλοι το συνδέουν και με την εργασιακή απογοήτευση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το «ευχαριστώ» της οικογένειας Σαμαρά για τη συμπαράσταση στον αδόκητο χαμό της Λένας
Βαρύτατο πένθος 29.08.25

Το «ευχαριστώ» της οικογένειας Σαμαρά για τη συμπαράσταση στον αδόκητο χαμό της Λένας

Η Λένα Σαμαρά έφυγε αιφνίδια από τη ζωή την Πέμπτη 7 Αυγούστου, αφήνοντας την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», έπειτα από ανακοπή που υπέστη - Το μήνυμα της οικογένειας

Σύνταξη
Απαλλαγή Δήμου Ηρακλείου από χρέος «μαμούθ»
Δόθηκε λύση 29.08.25

Απαλλαγή Δήμου Ηρακλείου από χρέος «μαμούθ»

Ο Δήμος Ηρακλείου απαλλάσσεται οριστικά από ένα χρέος άνω των 20.000.000 ευρώ από την απένταξη του Πολιτιστικού Κέντρου, σύμφωνα με όσα ανακοίνωση η δημοτική Αρχή.

Σύνταξη
Ποιον ηγέτη ψάχνουν οι έλληνες ψηφοφόροι
'Ερευνα στο in 29.08.25

Ποιον ηγέτη ψάχνουν οι έλληνες ψηφοφόροι

Τί ψάχνει ο έλληνας ψηφοφόρος σε έναν πολιτικό σήμερα στην Ελλάδα; Έρευνα που παρουσιάζει το in περιγράφει το «πρόσωπο» του ηγέτη. Συνέντευξη με τον καθηγητή Γιάννη Κωνσταντινίδη

Ελένη Στεργίου
Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης εξαγγέλλει «το τέλος της ακρίβειας» εδώ και χρόνια – «Δημιουργική λογιστική» από την κυβέρνηση
ΠΑΣΟΚ 29.08.25

Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης εξαγγέλλει «το τέλος της ακρίβειας» εδώ και χρόνια – «Δημιουργική λογιστική» από την κυβέρνηση

«Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος όμως πρέπει να χρησιμοποιείται με τρόπο ενάρετο, παραγωγικό, αναπτυξιακό», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Η απάντηση του Ιρανού αρχιτέκτονα της JCPOA σε Δύση για Ιράν – «Η υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ είναι η… ειρήνη»
«Πουλάει ψέματα!» 29.08.25

Η απάντηση του Ιρανού αρχιτέκτονα της JCPOA σε Δύση για Ιράν - «Η υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ είναι η… ειρήνη»

Διαβάζοντας τη συνέντευξη του Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ, του ανθρώπου διαπραγματεύτηκε για άπειρες ώρες την JCPOA, αντιλαμβάνεται ίσως κανείς τη διαφορά στη διπλωματική γλώσσα ανάμεσα σε Τελ Αβίβ και Ιράν

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Φαραντούρης: Να γίνει τιμαριθμική αναπροσαρμογή της φορολογικής κλίμακας – Πληρώνουμε περισσότερους φόρους
ΣΥΡΙΖΑ 29.08.25

Φαραντούρης: Να γίνει τιμαριθμική αναπροσαρμογή της φορολογικής κλίμακας – Πληρώνουμε περισσότερους φόρους

«Αν οι φορολογικές κλίμακες δεν προσαρμόζονται στον πληθωρισμό, τότε οι αυξήσεις μισθών που απλώς καλύπτουν την ακρίβεια», υπογράμμισε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
Χανιά: Λουόμενη έκανε ηλιοθεραπεία σε χώρο που έχει σήμανση θαλάσσιων χελωνών
Άγνοια ή αδιαφορία; 29.08.25

Λουόμενη έκανε ηλιοθεραπεία μέσα σε περιφραγμένο χώρο για τις θαλάσσιες χελώνες (φωτογραφίες)

Η γυναίκα δείχνει αμέριμνη να απολαμβάνει τον ήλιο, χωρίς να αντιλαμβάνεται τη σημασία της περιοχής στην οποία ξάπλωσε, καθώς ο χώρος αυτός στα Χανιά προορίζεται για την ωοτοκία των χελωνών

Σύνταξη
