Η ασταμάτηση ζήτηση που υπάρχει στην Ουκρανία για φονικά drones, ο ανταγωνισμός στον τομέα των τεχνολογικών εξοπλισμών με τη Ρωσία και η εμπειρία μάχης που προσφέρει στις αμυντικές βιομηχανίες καθιστούν ζωτικής σημασίας την παρουσία τους στα πολεμικά πεδία της χώρας.

Γι’ αυτόν τον λόγο, η γερμανική Quantum Systems ενισχύει την παραγωγή της εντός της Ουκρανίας, καθώς και τη συνεργασία με τα εργοστάσιά της στη Γερμανία.

Tα αναγνωριστικά drones Vector της Quantum ήταν από τα πρώτα που δωρήθηκαν στην Ουκρανία ως ανθρωπιστική βοήθεια τις πρώτες εβδομάδες της πλήρους εισβολής της Ρωσίας στις αρχές του 2022

«Κατέχουμε αναμφισβήτητα έναν ρόλο-πρότυπο για το πώς να το κάνουμε αυτό, και είμαστε όλοι πρότυπα και για τις δύο πλευρές, επειδή ενώ όλοι αρχίζουν να μιλάνε για κοινοπραξίες, τη δυνατότητα παραγωγής εδώ και εκεί, εμείς το κάνουμε εδώ και χρόνια», δήλωσε στο POLITICO ο Oleksandr Berezhny, διευθύνων σύμβουλος της Quantum Systems Ukraine, σε μια εκδήλωση δοκιμών drone που πραγματοποιείται αυτή την εβδομάδα στη δυτική Ουκρανία.

Εγκαταστάσεις της Quantum Systems σε όλη την Ουκρανία

Κατά τα επόμενα τρία χρόνια, η Quantum Systems δημιούργησε εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα που είχε πληγεί από τον πόλεμο — μια προσθήκη στις υπάρχουσες γραμμές παραγωγής και παράδοσης στη Γερμανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αυστραλία.

Η παρουσία στην Ουκρανία είναι ζωτικής σημασίας για κάθε κατασκευαστή στρατιωτικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

«Όλη η ανάπτυξη στη βιομηχανία των drones προέρχεται κατευθείαν από το Ντονμπάς, όχι από τη Σίλικον Βάλεϊ», δήλωσε ο Ματίας Λένα, διευθυντής επιχειρηματικής ανάπτυξης και κυβερνητικών σχέσεων της Quantum.

Ενώ το ΝΑΤΟ βοηθά στον καθορισμό των προτύπων για τον στρατιωτικό εξοπλισμό, η ταχεία ανάπτυξη χρειάζεται δοκιμές πεδίου στις συνθήκες της πρώτης γραμμής στην Ουκρανία.

Ένα παράδειγμα είναι το νέο αναβαθμισμένο drone αναγνώρισης Vector με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης της Quantum Systems, το οποίο όχι μόνο βλέπει αλλά και ακούει τον εχθρό χάρη στον ακουστικό αισθητήρα WASP, ο οποίος παρουσιάστηκε στην έκθεση αυτής της εβδομάδας.

Ο αισθητήρας «επιτρέπει στους πιλότους των μη επανδρωμένων αεροσκαφών να ανιχνεύουν πυροβολικό και άλλα όπλα από μεγάλη απόσταση από τον ήχο που κάνουν», δήλωσε ο Μπερέζνι.

«Αυτή τη στιγμή το δοκιμάζουμε μαζί με τη διοίκηση πυραύλων και πυροβολικού για να διορθώσουμε το βεληνεκές, να διορθώσουμε την ακρίβεια και να διορθώσουμε τις τεχνικές προδιαγραφές… θα περάσουμε από τις λειτουργικές δοκιμές για να θέσουμε τα όπλα σε υπηρεσία από τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας με αυτές τις ενημερώσεις», είπε.

Αναζητώντας προσφορές

Αυτό το είδος συνεργασίας ελπίζουν να αντιγράψουν και άλλες εταιρείες drones.

Στην εκδήλωση αυτής της εβδομάδας δεκάδες Ουκρανοί κατασκευαστές μη επανδρωμένων αεροσκαφών παρουσίασαν τα βομβαρδιστικά αεροσκάφη τους, ελπίζοντας να προσελκύσουν το ενδιαφέρον δυτικών εταιρειών για κοινοπραξίες για την παραγωγή εξοπλισμού ανθεκτικού στις μάχες.

Η ουκρανική κυβέρνηση καταβάλλει προσπάθειες για να μειώσει τη γραφειοκρατία, να εξαλείψει τη διαφθορά που συνεχίζει να στοιχειώνει τις προμήθειες και να διευκολύνει την πραγματοποίηση τέτοιων συμφωνιών. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Άρμιν Πάπεργκερ, Διευθύνων Σύμβουλος της γερμανικής Rheinmetall, παραπονέθηκε ότι η ουκρανική γραφειοκρατία και η έλλειψη ρευστότητας καθυστερούν την πρόοδο στο νέο εργοστάσιο πυρομαχικών της εταιρείας στην Ουκρανία.

Το σύστημα προμηθειών DotChain Defense της Ουκρανίας, το οποίο καθιερώθηκε νωρίτερα φέτος , επιτρέπει στους κατασκευαστές drones να επιταχύνουν τις παραδόσεις στο μέτωπο, πωλώντας απευθείας σε στρατιωτικές μονάδες αντί της προηγούμενης κεντρικής και αργής διαδικασίας μέσω της Κρατικής Υπηρεσίας Προμηθειών Άμυνας .

Το Κίεβο ελπίζει ότι η εμπειρία εταιρειών όπως η Quantum Systems, η οποία είναι ευχαριστημένη με την παρουσία της στην Ουκρανία, θα δελεάσει και άλλες εταιρείες να κάνουν το βήμα.

«Μου ζητούν συχνά οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, το Υπουργείο Άμυνας, να μιλήσω με τις ξένες εταιρείες που εισέρχονται σε αυτήν την αγορά», είπε ο Λέχνα στο POLITICO. «Μου ζητούν να μιλήσω μαζί τους και να τους περιγράψω τη διαδικασία, τις προκλήσεις που μπορούν να αντιμετωπίσουν. Και η απάντησή μου είναι: “Ελάτε”».

Ο Μπερέζνι επιβεβαίωσε τα προβλήματα με την ουκρανική γραφειοκρατία, αλλά πρόσθεσε: «Αν υπήρχε ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ της γερμανικής και της ουκρανικής γραφειοκρατίας, ποιος ξέρει ποιος θα κέρδιζε;»

Στις γραφειοκρατικές ταλαιπωρίες προστίθεται ο θανάσιμος κίνδυνος της Ρωσίας, η οποία κυνηγά και επιτίθεται σε στρατιωτικά εργοστάσια.

«Η Ουκρανία είναι η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή χώρα σε τετραγωνικά μέτρα, αλλά δυστυχώς είναι μια μικρή χώρα για τους ρωσικούς πυραύλους», δήλωσε ο Μπερέζνι.

Αυτό ωθεί εταιρείες όπως η Quantum να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους κατανέμοντας την παραγωγή σε όλη την Ουκρανία, καθώς και συνεργαζόμενες με τα εργοστάσιά της εταιρείες, σε ασφαλείς ευρωπαϊκές χώρες.

Χρησιμοποιώντας αυτές τις μεθόδους, η Quantum Systems κατάφερε να αυξήσει την παραγωγή από 40 drones σε 80 drones ανά μήνα στις μυστικές εγκαταστάσεις της γύρω από την Ουκρανία. Τα γερμανικά εργοστάσιά της παράγουν 120 drones τον μήνα.

Αυτή η συνέργεια λειτουργεί υπέρ της Quantum.

«Ενώ η γερμανική μηχανική είναι ακριβής, μερικές φορές αναζητά λύσεις που απαιτούν περισσότερο χρόνο, επειδή έχουμε τον χρόνο στη Γερμανία, αλλά νομίζω ότι ο συνδυασμός του αισθήματος του επείγοντος εδώ, της ανάπτυξης στην Ουκρανία με την γερμανική μηχανική αριστεία, συνδυάζεται εδώ με τον τέλειο τρόπο», δήλωσε ο Λένα.

