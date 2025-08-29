Απαλλαγή Δήμου Ηρακλείου από χρέος «μαμούθ»

Με την ψήφιση από την Βουλή Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών το οποίο περιλάμβανε ειδικό άρθρο για το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, δόθηκε οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που επί μια δεκαετία και πλέον έριχνε βαριά σκιά στη βιωσιμότητα του Δήμου Ηρακλείου και της ΔΕΠΑΝΑΛ, ως διαδόχου δημοτικής εταιρείας της ΔΕΠΤΑΗ, αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Δήμος Ηρακλείου που προσθέτει μεταξύ άλλων:

«Η προσπάθειά μας ευοδώθηκε. Τα καταφέραμε και πετύχαμε κάτι το οποίο δεν ήταν καθόλου αναμενόμενο. Κανείς δεν περίμενε ότι θα καταφέρουμε αυτό το οποίο καταφέραμε, για ένα τεράστιο πρόβλημα του Δήμου για το οποίο επικρατούσε απαισιοδοξία και απογοήτευση. Και το οποίο σερνόταν για περισσότερα από δέκα χρόνια. Ήταν μία θανάσιμη απειλή για το Πολιτιστικό Κέντρο, για τη ΔΕΠΑΝΑΛ και για τον Δήμο Ηρακλείου. Αυτή η πολύ βαριά σκιά, αυτή τη στιγμή, έχει διαλυθεί.» τόνισε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου ανέφερε ότι στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την εκτέλεση αυτού που προβλέπει το Άρθρο 115 του σχετικού Νόμου που ψηφίστηκε το βράδυ της Πέμπτης 28/8, επισημαίνοντας: «Τόκοι και προσαυξήσεις διαγράφονται, αυτά ανέρχονται στο ποσό των 11 εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Και συζητούμε για το ποσό των 11.814.687,43 ευρώ της αρχικής δημοσιονομικής διόρθωσης. Αυτό το ποσό, ακριβώς το ισόποσο, γίνεται αντικείμενο επιχορήγησης. Ο Δήμος επιχορηγείται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, έτσι ώστε να το επιστρέψει.

Στην πραγματικότητα, έχουμε ένα μηδενικό άθροισμα. Δημιουργείται στον Δήμο η υποχρέωση να καταβάλει το 1/10 του ποσού, και αυτό γίνεται με τον τρόπο της παρακράτησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για 72 μήνες. Δηλαδή μέσα σε έξι χρόνια ο Δήμος θα επιστρέψει στο Κράτος το 1/10 αυτής της επιχορήγησης, δηλαδή 1.180.000 ευρώ, στις ισόποσες αυτές δόσεις μέσα στο χρονικό βάθος των έξι ετών. Αυτό είναι μία επιπλέον βελτίωση, διότι αυτό που αρχικώς είχαμε επιτύχει προέβλεπε να επιστραφεί το 1/5 του ποσού. Με μια επιπλέον προσπάθεια, αυτό περιορίστηκε στο μισό. Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, ότι από το σύνολο της οφειλής, μαζί με τους τόκους και τις προσαυξήσεις, περίπου το 1/20, δηλαδή το 5% μόλις βαρύνει τον Δήμο Ηρακλείου.

Το 95% εξαλείφεται.»

Η επόμενη μέρα

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση του δήμου, αναφέρθηκε και στην προοπτική που δημιουργεί αυτή η επιτυχία για τον Δήμο Ηρακλείου, τονίζοντας: «Αυτό είναι μία επιτυχία την κανείς δεν περίμενε αλλά εμείς είμασταν αισιόδοξοι, κυρίως όμως, δουλέψαμε όπως έπρεπε. Σε έναν χρόνο, που νομίζω είναι πάρα πολύ σύντομος φέραμε αυτήν την ανέλπιστη λύση. Αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχουν άλυτα προβλήματα. Υπάρχουν δύσκολα προβλήματα, αλλά όχι άλυτα. Και ο Δήμος Ηρακλείου γυρίζει σελίδα. Ο Δήμος Ηρακλείου θα αλλάξει. Σίγουρα σε αυτή την αλλαγή υπάρχουν αντιστάσεις, αλλά η βούλησή μας και η θετική μας προσέγγιση θα κάμψουν τις αντιστάσεις και ο Δήμος Ηρακλείου θα γνωρίσει πολύ καλύτερες μέρες.»

Από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, ανέφερε: «Για το Πολιτιστικό Κέντρο δίνουμε λύση, σε συνεργασία με τον Δήμο Ηρακλείου, προκειμένου να μπορέσει να μην επιβαρυνθεί ο Δήμος Ηρακλείου και η Δημοτική Επιχείρηση αυτή τη δημοσιονομική διόρθωση».