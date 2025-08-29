magazin
«Έξω οι φασίστες από τον Λευκό Οίκο»: Ο Νιλ Γιανγκ επιτίθεται σε Τραμπ και δισεκατομμυριούχους με νέο τραγούδι
Ο Νιλ Γιανγκ, ένας από τους πλέον επιδραστικούς και πολιτικοποιημένους καλλιτέχνες της ροκ, επιστρέφει με το Big Crime. Στους στίχους του επιτίθεται ανοιχτά στο «φασισμό» του Ντόναλντ Τραμπ και της ελίιτ των δισεκατομμυριούχων

Λουκάς Καρνής
Ο βετεράνος μουσικός Νιλ Γιανγκ δεν έκρυψε ποτέ τη δυσφορία του για τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα ο Γιανγκ χρησιμοποιεί ξανά τη μουσική ως όπλο για να καταγγείλει την πρόσφατη κινητοποίηση της Εθνοφρουράς στην Ουάσιγκτον και να χαρακτηρίσει την κυβέρνηση ως «φασιστική».

Η μακροχρόνια κόντρα του Νιλ Γιανγκ με τον Ντόναλντ Τραμπ αποκτά νέες διαστάσεις με το τραγούδι Big Crime, που ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια ενός σάουντσεκ στο Σικάγο.

Στο κομμάτι ο θρύλος της ροκ εξαπολύει μια οργισμένη επίθεση κατά της κυβέρνησης των ΗΠΑ, κατηγορώντας την για «μεγάλο έγκλημα» και καλώντας ανοιχτά το κοινό να «βγάλει τους φασίστες» από τον Λευκό Οίκο.

Γνωστός για την καυστική του κριτική και την ακτιβιστική του στάση, ο Γιανγκ κυκλοφόρησε ένα νέο τραγούδι με τίτλο Big Crime (Μεγάλο Έγκλημα) κατά του Ντόναλντ Τραμπ και της κυβέρνησής του.

Η νέα σύνθεση έρχεται ως η κορύφωση μιας πολυετούς κόντρας που κρατάει από το 2015, όταν ο Τραμπ χρησιμοποίησε το εμβληματικό τραγούδι του Γιανγκ Rockin’ in the Free World κατά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του.

YouTube thumbnail

Το Big Crime, που ηχογραφήθηκε με την μπάντα του Γιανγκ Chrome Hearts σε συναυλία στο Σικάγο, στοχοποιεί ευθέως την πρόσφατη απόφαση του Τραμπ να κηρύξει «έκτακτη ανάγκη για το έγκλημα» στην Ουάσιγκτον και να αναπτύξει δυνάμεις της Εθνοφρουράς στην πρωτεύουσα.

Η κίνηση αυτή, σύμφωνα με τον Γιανγκ, συνιστά «φασιστική» εξουσία.

Ο Γιανγκ, ο οποίος έχει αποκαλέσει στο παρελθόν τον Τραμπ «τον χειρότερο πρόεδρο στην ιστορία της μεγάλης μας χώρας», δεν αφήνει περιθώρια για παρερμηνείες.

Στους στίχους του τραγουδιού τραγουδάει:

«Υπάρχει μεγάλο έγκλημα στην Ουάσιγκτον, στον Λευκό Οίκο» (There’s big crime in DC at the White House), αναφερόμενος τόσο στις προηγούμενες νομικές περιπέτειες του Τραμπ όσο και στην ειρωνική του προσέγγιση για την καταστολή του εγκλήματος.

Ο καλλιτέχνης αντικρούει τη ρητορική του Τραμπ, εκφράζοντας την αντίθεσή του στην παρουσία στρατιωτών στους δρόμους. «Δε θέλω φασιστικούς κανόνες / δε θέλω φασιστικά σχολεία / δε θέλω στρατιώτες να περπατάνε στους δρόμους» (Don’t need no fascist rules / don’t want no fascist schools / don’t want soldiers walking on the streets).

Ο Γιανγκ επίσης, απευθύνει σαφές μήνυμα: «Πρέπει να βγάλουμε τους φασίστες έξω / πρέπει να καθαρίσουμε τον Λευκό Οίκο… όχι άλλα χρήματα στους φασίστες, στους δισεκατομμυριούχους φασίστες».

Η πολιτική του στάση δεν είναι κάτι καινούργιο για τον Νιλ Γιανγκ. Το 2006, στο άλμπουμ του Living With War, είχε επικρίνει με δριμύτητα τον τότε πρόεδρο Τζορτζ Μπους, με το τραγούδι Let’s Impeach the President.

Αργότερα, το 2020, επανέφερε στη δημοσιότητα το τραγούδι του Lookin’ for a Leader, αυτή τη φορά με στίχους που στόχευαν τον Τραμπ.

YouTube thumbnail

Μονομαχία στο Λευκό Οίκο

Η σχέση του Γιανγκ με τον Τραμπ χαρακτηρίζεται από αντιφάσεις και εντάσεις.

Το 2015, ο Τραμπ, που φαίνεται πως είχε παρερμηνεύσει τον ειρωνικό τόνο του Rockin’ in the Free World, χρησιμοποίησε το τραγούδι στις συγκεντρώσεις του. Ο Γιανγκ, υποστηρικτής τότε του Μπέρνι Σάντερς, διαμαρτυρήθηκε, με αποτέλεσμα ο Τραμπ να αποσύρει το τραγούδι.

Ωστόσο, το 2020, το Rockin’ in the Free World επέστρεψε στις προεκλογικές συγκεντρώσεις του Τραμπ, οδηγώντας τον Γιανγκ σε αγωγή για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. Τελικά, ο καλλιτέχνης απέσυρε την αγωγή, χωρίς να γίνουν γνωστές οι λεπτομέρειες της υπόθεσης.

YouTube thumbnail

Ο Νιλ Γιανγκ, ο οποίος απέκτησε τη διπλή του υπηκοότητα (Καναδός-Αμερικανός) το 2020, είχε εκφράσει πρόσφατα την ανησυχία του ότι η κριτική του προς τον Τραμπ θα μπορούσε να του στερήσει τη δυνατότητα να επιστρέψει στις ΗΠΑ.

Όπως είχε γράψει στην ιστοσελίδα του, φοβόταν πως επιστρέφοντας από περιοδεία στην Ευρώπη θα μπορούσε να κρατηθεί ή να του απαγορευτεί η είσοδος στη χώρα.

Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα της κόντρας, ο Γιανγκ δεν φοβάται και επιμένει να υψώνει τη φωνή του.

