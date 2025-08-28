Κέρκυρα: Νέο περιστατικό με αεροπλάνο – Φλόγες στην τουρμπίνα κατά την απογείωση

Συναγερμός σήμανε στην Κέρκυρα το απόγευμα της Πέμπτης, όταν αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση με προορισμό την Τσεχία παρουσίασε βλάβη λίγο μετά την απογείωση.

Σύμφωνα με το corfutvnews.gr, ακούστηκε δυνατός θόρυβος και παρατηρήθηκαν φλόγες στη δεξιά τουρμπίνα του αεροσκάφους.

Στο σημείο έσπευσαν όλα τα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του αεροδρομίου, ο διοικητής νομού, καθώς και ένα δεκάτονο όχημα.

Το αεροπλάνο της εταιρείας Smartwings 737 boing, το οποίο είχε κατεύθυνση την Τσεχία, για αρκετή ώρα έκανε γύρους στη νότια Κέρκυρα έτσι ώστε να «καθήσει» το καύσιμο. Τελικά, αποφασίστηκε να μεταβεί στο αεροδρόμιο της Πρεβεζας.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ όλοι οι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους.

Δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγες μέρες

Να σημειωθεί ότι πρόκειται για το ίδιο ανάλογο περιστατικό που σημειώνεται στην Κέρκυρα μέσα σε λίγες μέρες, καθώς στις 16 Αυγούστου ο ένας από τους δύο κινητήρες αεροσκάφους πτήσης με προορισμό το Ντίσελντορφ τυλίχθηκε στις φλόγες λίγη ώρα μετά την απογείωση, με αποτέλεσμα να ζήσουν στιγμές πανικού οι 250 επιβάτες.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας, ωστόσο ο κυβερνήτης δεν επέστρεψε στο νησί, διαβεβαιώνοντας ότι μπορεί να πετάξει με έναν κινητήρα.

Βίντεο – ντοκουμέντο είχε καταγράψει τη στιγμή που γίνονταν εκρήξεις στον ένα κινητήρα του αεροπλάνου, ενώ αυτό πετούσε πάνω από την Κέρκυρα.

Τελικά, το αεροσκάφος είχε προσγειωθεί στο Μπρίντεζι της Ιταλίας με ασφάλεια.

Φωτογραφία αρχείου