Στιγμές πανικού πάνω από την Κέρκυρα – Νέα βίντεο ντοκουμέντα από την πτήση τρόμου

Νέα βίντεο ντοκουμέντα παρουσιάζει το in από την πτήση τρόμου DE3665 της Condor που απογειώθηκε από την Kέρκυρα και έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Μπρίντεζι της Iταλίας, όταν έπιασε φωτιά ο ένας από τους κινητήρες του αεροσκάφους.

Υπενθυμίζεται ότι λίγα λεπτά μετά την απογείωση από το αεροδρόμιο του νησιού ένας από τους κινητήρες του αεροσκάφος τύπου Βoeing 757-300 τυλίχθηκε στις φλόγες.

Μόλις πήρε ύψος

Στο πρώτο βίντεο φαίνεται η στιγμή που το αεροσκάφος τύπου Boeing 737 έχει απογειωθεί από το αεροδρόμιο της Κέρκυρας και παίρνει ύψος.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ξαφνικά από τον αριστερό κινητήρα όπως φαίνεται από το έδαφος, βγαίνει πυκνός καπνός και φαίνονται φλόγες. Ελάχιστα δευτερόλεπτα μετά ακούγονται και οι διαδοχικές εκρήξεις που σημειώθηκαν στον κινητήρα.

Βίντεο – ντοκουμέντο από το εσωτερικό του αεροσκάφους

Το δεύτερο βίντεο είναι μέσα από το αεροσκάφος που έχει τραβήξει με το κινητό του ένας από τους επιβάτες.

Βρίσκεται στο παράθυρο ακριβώς δίπλα στην κινητήρα όπου φαίνονται οι φλόγες να βγαίνουν δίπλα στο φτερό.

Η στιγμή είναι τρομακτική και ο επιβάτης για ελάχιστα δευτερόλεπτα καταφέρνει να καταγράψει τη στιγμή.

Το χρονικό της πτήσης

Σύμφωνα με όσα όσα έγιναν γνωστά κατά τη διάρκεια απογείωσης και σε υψόμετρο περίπου 1.500 ποδιών άρχισε να φλέγεται ο δεξιός κινητήρας του αεροσκάφους, με τους πιλότους να τον θέτουν εκτός λειτουργίας.

Εκείνη την ώρα το αεροπλάνο πετούσε πάνω από το λιμάνι της Κέρκυρας και πολίτες και επισκέπτες άκουσαν έναν εκκωφαντικό θόρυβο όπως αναφέρθηκε.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν 273 επιβάτες και 8 μέλη του πληρώματος.

Συναγερμός στο αεροδρόμιο

Άμεσα, το αεροδρόμιο της Κέρκυρας τέθηκε σε κατάσταση συναγερμού και ελήφθησαν όλα τα μέτρα που προβλέπονται από τα σχετικά πρωτόκολα ασφαλείας σε περίπτωση αναγκαστικής προσγείωσης.

Ωστόσο, οι πιλότοι αν και έκαναν ένα κύκλο πάνω από το αεροδρόμιο της Κέρκυρας τελικά αποφάσισαν να κάνουν αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του Μπρίντεζι, αφού κρίθηκε πιο ασφαλές λόγω του μεγαλύτερου αεροδιάδρομου που διαθέτει από αυτόν στην Κέρκυρα.

Έτσι, το αεροσκάφος κατευθύνθηκε ΒΔ της Κέρκυρας, σε ύψη 6.000 και 8.000 ποδών, με κατεύθυνση το αεροδρόμιο του Μπρίντιζι της Ιταλίας.

Εκεί προσγειώθηκε με ασφάλεια περίπου μια ώρα αργότερα στις 21.15 ώρα Ελλάδας.