Το χρονικό του τρόμου στον αέρα – Τι συνέβη με τη φωτιά στην πτήση από Κέρκυρα με 273 επιβάτες

Στιγμές τρόμου έζησαν νωρίς το βράδυ του Σαββάτου οι 273 επιβάτες της πτήσης DE3665 της Condor από Κέρκυρα προς Ντίσελντορφ.

Λίγα λεπτά μετά την απογείωση από το αεροδρόμιο του νησιού ένας από τους κινητήρες του αεροσκάφος τύπου Βoeing 757-300 τυλίχθηκε στις φλόγες.

Το συμβάν έγινα ορατό από δεκάδες κατοίκους και τουρίστες στο νησί που κατέγραψαν με τα κινητά τους τις φλόγες στο αεροπλάνο ενώ δεν ήταν λίγες οι αναφορές για έναν ισχυρό εκκωφαντικό ήχο σαν έκρηξη που ακούστηκε από το αεροσκάφος.

Νέο βίντεο ντοκουμέντο

<br />

Το χρονικό της πτήσης

Σύμφωνα με όσα όσα έγιναν γνωστά κατά τη διάρκεια απογείωσης και σε υψόμετρο περίπου 1.500 ποδιών άρχισε να φλέγεται ο δεξιός κινητήρας του αεροσκάφους, με τους πιλότους να τον θέτουν εκτός λειτουργίας.

Εκείνη την ώρα το αεροπλάνο πετούσε πάνω από το λιμάνι της Κέρκυρας και πολίτες και επισκέπτες άκουσαν έναν εκκωφαντικό θόρυβο όπως αναφέρθηκε.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αεροσκάφος έκανε επανακύκλωση, δηλαδή έστριψε δεξιά και κινήθηκε παράλληλα με το διάδρομο απογείωσης και προσγείωσης.

Το αεροδρόμιο της Κέρκυρας τέθηκε άμεσα σε κατάσταση συναγερμού και λήγφθηκαν όλα τα μέτρα που προβλέπονται από τα σχετικά πρωτόκολα ασφαλείας σε περίπτωση αναγκαστικής προσγείωσης.

Ωστόσο οι πολότοι έκριναν ότι μπορούν να συνεχίσουν με τον άλλο κινητήρα. Το αεροσκάφος κατευθύνθηκε ΒΔ της Κέρκυρας, σε ύψη 6.000 και 8.000 ποδών, με κατεύθυνση το αεροδρόμιο του Μπρίντιζι της Ιταλίας.

Εκεί προσγειώθηκε με ασφάλεια περίπου μια ώρα αργότερα στις 21.15 ώρα Ελλάδας.

<br />

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το γερμανικό μέσο ενημέρωσης RTL και σε απάντηση της εταιρείας Condor μετά από σχετικό ερώτημα, η πτήση άλλαξε υποχρεωτικά πορεία και δεν κατευθύνθηκε στο τελικό της προορισμό, στο Ντίσλεντορφ μετά από σχετικές ενδείξεις για βλάβη στο αεροσκάφος.

Η Condor δήλωσε στο RTL: «Λυπούμαστε για την όποια ταλαιπωρία, αλλά η ασφάλεια των επιβατών και των εργαζομένων μας είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας ανά πάσα στιγμή».

Όπως έγινε γνωστό στο αεροπλάνο επέβαιναν 273 επιβάτες και 8 μέλη πληρώματος.

Οι επιβάτες θα διανυχτερεύσουν σε ξενοδοχείο και σύμφωνα με την εταιρεία την Κυριακή αναμένεται να φτάσουν στον προορισμό τους.