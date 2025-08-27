newspaper
Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025
Ελλάδα και Ολλανδία: Τα δύο άκρα στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας
Ελλάδα 27 Αυγούστου 2025

Ελλάδα και Ολλανδία: Τα δύο άκρα στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας

Το εργασιακό μοντέλο στην Ολλανδία, με την υψηλή παραγωγικότητα και την λιγότερη ένταση εργασίας καθιστά την Ελλάδα ανεπίδεκτη μαθήσεως για ανθρώπινη αγορά εργασίας

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Spotlight

Μετά τη ΔΕΘ του 2023, η κυβέρνηση θέσπισε νόμο δίνοντας τη δυνατότητα 13ωρης ημερήσιας εργασίας σε διαφορετικό εργοδότη. Φέτος, λίγο πριν τη ΔΕΘ του 2025, έρχεται νέο εργασιακό νομοσχέδιο για να επεκτείνει το 13ωρο στον ίδιο εργοδότη, αλλά και την τετραήμερη 10ωρη εργασία. Το Ολλανδικό μοντέλο, όμως, δείχνει γιατί όλα αυτά καθιστούν την αγορά εργασίας στην Ελλάδα το χειρότερο εργασιακό περιβάλλον της Ευρώπης.

Μεταξύ άλλων, νομοθετείται ως δυνατότητα ο εργαζόμενος και ο εργοδότης να μπορούν με ατομική συμφωνία να «συμπιέσουν» το 40ωρο σε λιγότερες μέρες, δουλεύοντας έτσι ο πρώτος περισσότερες ώρες την ημέρα (10–13).

Ήδη, όμως, όπως φαίνεται και στο γράφημα του Politikometro, η Ελλάδα έχει δημιουργήσει από το 2023 το πιο απαιτητικό περιβάλλον εργατοωρών σε όλη την ήπειρο, δίνοντας τη δυνατότητα εργασίας ακόμα και για 78 ώρες.

Συχνά, οι υπέρμαχοι των αλλαγών που φέρνει η κυβέρνηση της ΝΔ διατείνονται ότι έτσι ενισχύεται η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Έτσι, έρχεται η οικονομική ανάπτυξη.

Ανάλυση, όμως των Financial Times έχει να πει μια διαφορετική ιστορία, εξετάζοντας τι πρόοδο έχουν καταφέρει οι Ολλανδοί, δουλεύοντας λιγότερες μέρες και ώρες.

Η Ολλανδία έχει το υψηλότερο ποσοστό μερικής απασχόλησης στον ΟΟΣΑ. Οι μέσες εβδομαδιαίες ώρες εργασίας για άτομα ηλικίας 20 έως 64 ετών στην κύρια εργασία τους είναι μόλις 32,1, οι λιγότερες στην ΕΕ, σύμφωνα με τη Eurostat.

Σε αντίθεση με το επερχόμενο 4ημερο της κυβέρνησης της ΝΔ, το ολλανδικό 4ημερο δεν συμπιέζει το 40ώρο, αλλά το κατανείμει πιο σοφά για να δουλεύει ο κόσμος λιγότερες ώρες. Έτσι οι Ολλανδοί σε 4 ημέρες δουλεύουν περίπου 8 ώρες ή 5 ημέρες με μειωμένο ημερήσιο ωράριο και… «πετάνε».

Έχει επίσης γίνει όλο και πιο συνηθισμένο οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης να συμπιέζουν τις ώρες τους σε τέσσερις ημέρες αντί να τις κατανέμουν σε πέντε, λέει ο Μπέρτ Κολάιν,, οικονομολόγος της ολλανδικής τράπεζας ING.

«Η τετραήμερη εργασία έχει γίνει πάρα πολύ συνηθισμένη» είπε. «Εγώ δουλεύω πέντε μέρες, και μερικές φορές με κριτικάρουν γι’ αυτό!».

«Δεν θα γίνουμε δυστοπικοί για χάρη του ΑΕΠ»

Η κυβέρνηση ελπίζει ότι με αυτά τα ωράρια να ενισχυθεί η παραγωγικότητα, όπως ειπώθηκε παραπάνω.

Εάν, όμως για την κυβέρνηση τα επιχειρήματα «περί πλήρους εξουθένωσης των εργαζομένων» της ΑΔΕΔΥ, του Συλλόγου Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και των Υπαλλήλων Επιθεώρησης Εργασίας ακούγονται αντι-αναπτυξιακά, τότε υπάρχει μια αποστομωτική απάντηση.

Ο Μπέρτ Κολάιν, ενώ λέει ότι θεωρητικά μπορεί το 4ημερο/8ωρο στην Ολλναδία να περιορίζει τη χώρα, ωστόσο από την άλλη, προσθέτει: «Δεν θα ήθελα όμως να προτείνω καμία δυστοπική κοινωνία όπου όλοι δουλεύουν περισσότερες ώρες κι από τους Κορεάτες, μόνο και μόνο επειδή αυτό αυξάνει το ΑΕΠ».

Ωστόσο, και πάλι συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Όπως σημειώνουν οι Financial Times, καταρχάς, το ολλανδικό μοντέλο δείχνει ότι οι προβλέψεις περί «οικονομικής αυτοκαταστροφής» είναι υπερβολικές. «Παρά τις λιγότερες ώρες εργασίας ανά άτομο, η Ολλανδία είναι μία από τις πλουσιότερες οικονομίες στην ΕΕ σε όρους ΑΕΠ ανά κάτοικο».

Αυτό συμβαίνει επειδή οι λιγότερες ώρες συνδυάζονται με σχετικά υψηλή παραγωγικότητα ανά ώρα και υψηλό ποσοστό απασχόλησης: το 82% των ατόμων σε ηλικία εργασίας στην Ολλανδία ήταν σε απασχόληση στο τέλος του 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, έναντι 75% στο Ηνωμένο Βασίλειο, 72% στις ΗΠΑ και 69% στη Γαλλία.

Οι γυναίκες, ειδικότερα, έχουν υψηλά ποσοστά απασχόλησης στην Ολλανδία, ιδίως σε σύγκριση με χώρες όπως οι ΗΠΑ, όπου οι μέσες ώρες εργασίας είναι περισσότερες. Επιπλέον, οι Ολλανδοί τείνουν να συνταξιοδοτούνται αρκετά αργά.

«Δεν είναι λοιπόν ότι ο πληθυσμός δεν είναι εργατικός, είναι μάλλον ότι η εργασία κατανέμεται πιο ισόρροπα στον πληθυσμό και στη διάρκεια της ζωής» καταλήγει το δημοσίευμα.

Κερασάκι στην τούρτα όλων αυτών είναι ότι χάρη και στην 4ημερη εργασία -όχι όμως με 10ωρο- τα παιδιά στην Ολλανδία κατατάσσονται ως τα πιο ευτυχισμένα στον ανεπτυγμένο κόσμο.

Αναρωτιέται όμως κανείς: Με 13ωρα και 10ωρα, δικαιούται μια κυβέρνηση να λέει ότι θα αντιμετωπίσει το δημογραφικό;

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Στο τραπέζι το ιταλικό μοντέλο για τη μείωση του ενεργειακού κόστους

Βιομηχανία: Στο τραπέζι το ιταλικό μοντέλο για τη μείωση του ενεργειακού κόστους

Τράπεζες
Τράπεζες: Σηκώνουν μανίκια για δυνατό φίνις το 2025 στα δάνεια

Τράπεζες: Σηκώνουν μανίκια για δυνατό φίνις το 2025 στα δάνεια

Σύνταξη
Φωτιά: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Τετάρτη σε Αττική και 4 ακόμη περιφέρειες
Πορτοκαλί συναγερμός 27.08.25

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και 4 ακόμη περιφέρειες - Δείτε χάρτη

Σε ποιες περιοχές της χώρας είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος να εκδηλωθεί φωτιά, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Σύνταξη
Αν έχετε χτίσει σε ρέμα…
Αντιπλημμυρική προστασία 27.08.25

Αν έχετε χτίσει σε ρέμα…

Ένας οδηγός με 13 ερωτήσεις - απαντήσεις για την κρυφή απειλή χιλιάδων κτισµάτων - Οι απαιτούμενες άδειες, οι προσθήκες στα κτίρια και η τακτοποίηση των αυθαιρέτων

Προκόπης Γιόγιακας
Λαμία: Έκαναν έργα και βγήκαν βλήματα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου [βίντεο]
Δείτε βίντεο 26.08.25

Συναγερμός στη Λαμία - Έκαναν έργα και βγήκαν βλήματα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου

Βλήματα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου βρέθηκαν στη διάρκεια έργων φυσικού αερίου στη Λαμία - Η επιχείρηση εξουδετέρωσης και ασφαλούς απομάκρυνσης των πυρομαχικών έχει προγραμματιστεί για αύριο το πρωί

Σύνταξη
Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση
Έρευνα 27.08.25

Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Νότινγχαμ υποστηρίζουν η γεύση της υψηλής ποιότητας σοκολάτας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα μικρόβια που συμμετέχουν στη ζύμωση των κόκκων κακάο.

Σύνταξη
Δύο συνταγές για brunch
Cooking 27.08.25

Δύο συνταγές για brunch

Επειδή η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, ακολουθούν δύο συνταγές για brunch.

Σύνταξη
Φωτιά: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Τετάρτη σε Αττική και 4 ακόμη περιφέρειες
Πορτοκαλί συναγερμός 27.08.25

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και 4 ακόμη περιφέρειες - Δείτε χάρτη

Σε ποιες περιοχές της χώρας είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος να εκδηλωθεί φωτιά, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Σύνταξη
Γάζα, όμηροι, διχασμός και διεθνής κατακραυγή: Ο Νετανιάχου σε αέναο πόλεμο, το Ισραήλ σε σημείο καμπής
Εγκληματικά αδιέξοδα 27.08.25

Γάζα, όμηροι, διχασμός και διεθνής κατακραυγή: Ο Νετανιάχου σε αέναο πόλεμο, το Ισραήλ σε σημείο καμπής

Ενόσω ο πρωθυπουργός του Ισραήλ βασίζει την πολιτική επιβίωσή του σε ατέρμονους πολέμους, οι διεθνείς αντιδράσεις κλιμακώνονται εν μέσω σφαγής και λιμού στη Γάζα και ο διχασμός στη χώρα του βαθαίνει

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τέλος εποχής για τις αεροπορικές χαμηλού κόστους;
Σημαντικές αναταράξεις 27.08.25

Τέλος εποχής για τις αεροπορικές χαμηλού κόστους;

Οι low cost αεροπορικές χάνουν ύψος σε σχέση με τις παραδοσιακές εταιρείες καθώς πιέζονται από ακριβά καύσιμα, μισθολογικό βάρος και κουρασμένους επιβάτες

Γιώργος Κανελλόπουλος
Αν έχετε χτίσει σε ρέμα…
Αντιπλημμυρική προστασία 27.08.25

Αν έχετε χτίσει σε ρέμα…

Ένας οδηγός με 13 ερωτήσεις - απαντήσεις για την κρυφή απειλή χιλιάδων κτισµάτων - Οι απαιτούμενες άδειες, οι προσθήκες στα κτίρια και η τακτοποίηση των αυθαιρέτων

Προκόπης Γιόγιακας
Πολλή ζέστη για μάθημα: Αγώνας για δροσερές τάξεις σε όλο τον κόσμο – Η περίπτωση της Αθήνας
Κλιματική κρίση 27.08.25

Πολλή ζέστη για μάθημα: Αγώνας για δροσερές τάξεις σε όλο τον κόσμο – Η περίπτωση της Αθήνας

Ο κλιματισμός στα σχολεία έχει γίνει επείγουσα προτεραιότητα, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες αναγκάζουν συχνά τα σχολεία να κλείσουν. Τα παιδιά πια χάνουν έως ενάμιση χρόνο μαθημάτων λόγω ζέστης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Και οι μεγαλύτεροι μπορούν να αγαπήσουν»: O 83χρονος Xάρισον Φορντ για τον έρωτα στην τρίτη ηλικία
Ο κανόνας 27.08.25

«Και οι μεγαλύτεροι μπορούν να αγαπήσουν»: O 83χρονος Xάρισον Φορντ για τον έρωτα στην τρίτη ηλικία

Ο Χάρισον Φορντ, με αφοπλιστική ειλικρίνεια και χαρακτηριστικό χιούμορ, δίνει μαθήματα αγάπης, αποδεικνύοντας ότι ο ρομαντικός έρωτας δεν γνωρίζει ηλικία.

Σύνταξη
Εργασία: Πριν τη «σιωπηλή παραίτηση» έρχεται η «σιωπηλή ρωγμή» – Νέες γενιές εργαζομένων, νέες τάσεις
quiet cracking 27.08.25

Πριν τη «σιωπηλή παραίτηση» έρχεται η «σιωπηλή ρωγμή» - Νέες γενιές εργαζομένων, νέες τάσεις

Πριν οι εργαζόμενοι βρεθούν σε κατάσταση «σιωπηλής παραίτησης», έρχονται τα πρώτα σημάδια της «σιωπηλής ρωγμής». Η εργασία υπερεντατικοποιείται και όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι αισθάνονται βαθιά δυσαρέσκεια για τη δουλειά τους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τζέσι Τάιλερ Φέργκουσον για το Modern Family: Έπρεπε να εκπροσωπήσω όλη την ΛΟΑΚΤΙ+ κοινότητα, ήταν μεγάλη ευθύνη
LGBTQI+ 27.08.25

Τζέσι Τάιλερ Φέργκουσον για το Modern Family: Έπρεπε να εκπροσωπήσω όλη την ΛΟΑΚΤΙ+ κοινότητα, ήταν μεγάλη ευθύνη

«Απλά ένιωθα ότι δεν υπήρχε τρόπος να ικανοποιήσω και τις δύο πλευρές», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Τζέσι Τάιλερ Φέργκουσον για τον ρόλο του στο Modern Family.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΗΠΑ: Εκαψε την αμερικανική σημαία κοντά στον Λευκό Οίκο «εναντίον αυτού του παράνομου φασίστα προέδρου»
Συνελήφθη 27.08.25

Ανδρας καίει την αμερικανική σημαία κοντά στον Λευκό Οίκο κατά του «φασίστα προέδρου»

«Καίω αυτήν τη σημαία σε ένδειξη διαμαρτυρίας εναντίον αυτού του παράνομου φασίστα προέδρου που έχει έδρα αυτό το οίκημα», φώναξε με χρήση τηλεβόα διαδηλωτής σε πάρκο κ

Σύνταξη
Βολιβία: Απόλυτη κυριαρχία της Δεξιάς – Πανωλεθρία της Αριστεράς, στην εξουσία για 20 χρόνια
Δεξιά κυριαρχία 27.08.25

Βολιβία: Πανωλεθρία της Αριστεράς έπειτα από 20 χρόνια στην εξουσία

Η εξουσία αλλάζει χέρια στη Βολιβία έπειτα από δυο δεκαετίες κυριαρχίας του Κινήματος προς τον Σοσιαλισμό των Μοράλες και Aρσε, με τη Δεξιά να εξασφαλίζει την απόλυτη πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή.

Σύνταξη
Γάζα: «Ευρεία σύσκεψη» υπό τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο για την επόμενη μέρα του πολέμου
Στιβ Γουίτκοφ 27.08.25

«Ευρεία σύσκεψη» υπό τον Τραμπ για την επόμενη μέρα στη Γάζα

«Η Χαμάς δείχνει τώρα ότι είναι ανοιχτή σε μια διευθέτηση», δήλωσε ο Στιβ Γουίτκοφ, ανακοινώνοντας «ευρεία σύσκεψη» που προγραμματίζεται να διεξαχθεί στον Λευκό Οίκο για την επόμενη μέρα στη Γάζα.

Σύνταξη
Ζει με περισσότερα από 100 φίδια στο σπίτι του – Τα παιδιά του μοιράζονται τα κρεβάτια τους με τα ερπετά
Σωκράτης Χριστοφόρου 27.08.25

Ζει με σχεδόν 130 φίδια στο σπίτι του και τα μοιράζεται με τα παιδιά του

Το πάθος του Σωκράτη Χριστοφόρου φούντωσε και μέσα σε δύο χρόνια η συλλογή του είχε ξεπεράσει τα 300 ερπετά, και σήμερα ζει στο σπίτι του με σχεδόν 100 φίδια τα οποία μοιράζεται με τα παιδιά του.

Σύνταξη
Γάζα: Η Χαμάς απορρίπτει τους «αβάσιμους» ισχυρισμούς του Ισραήλ για τη νέα σφαγή που προκάλεσε
Γάζα 27.08.25

Χαμάς: «Αβάσιμοι» οι ισχυρισμοί του Ισραήλ για τη νέα σφαγή που προκάλεσε

Η «προκαταρκτική» έρευνα του ισραηλινού στρατού για το μακελειό που προκάλεσε στο νοσοκομείο Νάσερ «αποσκοπεί μόνο στην αποφυγή της νομικής και ηθικής ευθύνης για μια σφαγή», τονίζει η Χαμάς.

Σύνταξη
Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025
