magazin
Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 27.08.2025]
Ημερήσια 27 Αυγούστου 2025 | 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 27.08.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Έρευνα: Τι ξέρουν οι φιλόσοφοι που δεν ξέρουμε εμείς;

Έρευνα: Τι ξέρουν οι φιλόσοφοι που δεν ξέρουμε εμείς;

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Εξωτερίκευσε τις σκέψεις και τα συναισθήματά σου άνετα και χαλαρά μεν, αγνοώντας το τι πιστεύουν οι άλλοι δε. Γίνε ρομαντικός κι ακολούθησε, παράλληλα, τον δρόμο που σου χαράζουν τα feelings σου. Κοινώς follow your heart κι όπου σε πάει. Γίνε και δημιουργικός, ώστε να κάνεις αυτά που πρέπει με έναν διαφορετικό τρόπο, αποφεύγοντας την πίεση.

DON’TS: Μην χαλάσεις το όμορφο κλίμα που επικρατεί στα επαγγελματικά ή και στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, επειδή υπάρχουν κάποια ζητήματα που σε ενοχλούν. Μην τα θέλεις κι όλα δικά σου! Μη γίνεις υπερβολικός, αν νιώσεις, ότι οι άλλοι δεν σε καταλαβαίνουν και τόσο πολύ. Μη βάλεις τον εαυτό σου σε αχρείαστα διλήμματα. Απλά δούλεψε παραπάνω.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Προσπάθησε να διατηρήσεις την ψυχολογία σου ψηλά, όσο κι αν κάποιοι σε δοκιμάζουν, κυρίως, στη δουλειά. Είναι μία μέρα κατά την οποία πρέπει να δείξεις υπομονή. Πάρε τον χρόνο σου, για να διαχειριστείς τα πάντα γύρω σου με τον δικό σου τρόπο. Αν εντοπίσεις λάθη στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκες παλιές καταστάσεις, διόρθωσε ότι μπορείς.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην είσαι τόσο δύσπιστος σε αυτά που ακούς, νομίζοντας πως είσαι επιφυλακτικός. Ωστόσο, μην επιτρέψεις σε διάφορους που σε βλέπουν ανταγωνιστικά, να σε παραμερίσουν δουλεύοντας εναντίον σου παρασκηνιακά. Βέβαια κι εσύ δεν είσαι αναγκασμένος να εξηγείς τα αυτονόητα, ειδικά αν οι άλλοι σε γράφουν κανονικότατα.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Πες όλα αυτά που θέλεις με έναν πιο καλλιτεχνικό/ δημιουργικό τρόπο. Μοιράσου τις ιδέες σου με τους απέναντι, όμως με έναν ήπιο τρόπο. Ωστόσο, δώσε έμφαση στο ότι αυτές όντως θα εφαρμοστούν, προκειμένου να έχεις το αποτέλεσμα που θες. Στα ερωτικά, ίσως σου εκμυστηρευτεί το ενδιαφέρον κάποιος από την παρέα σου. Να είσαι ευγενικός λοιπόν!

DON’TS: Μην ξεφύγεις και μην αρχίσεις τις υπερβολές σήμερα. Είναι κατανοητό ότι κάποια πράγματα θέλεις να τα αποφύγεις, απλά δεν πρέπει να φανεί ότι υπεκφεύγεις, οπότε μην χρησιμοποιήσεις χαζές δικαιολογίες. Παράλληλα, δεν πρέπει να προσπαθήσεις να αποσπάσεις την προσοχή των άλλων κάνοντας αναφορές σε άσχετα, γιατί αυτό κάνει μπαμ!

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Αν θέλεις να ανέβεις λίγο ψυχολογικά, τότε πρέπει να προσπαθήσεις να εκφραστείς και λίγο πιο δημιουργικά. Ειδικά όσον αφορά τα συναισθήματά σου αυτό. Στα επαγγελματικά, υπάρχουν κάποια θέματα μεν, αντιμετώπισε τα λίγο πιο χαλαρά δε. Παράλληλα, φέρε τα γκομενικά σου στο προσκήνιο και δείξε το ενδιαφέρον σου στην άλλη πλευρά.

DON’TS: Μην κολλάς και μη γίνεσαι πιεστικός, ειδικά χωρίς καν να το πάρεις χαμπάρι. Μην είσαι απρόσεκτος γενικώς. Μη μιλήσεις αφιλτράριστα ή εντελώς χύμα, αν προκύψουν κάποια σκηνικά που δεν σου αρέσουν ή ακόμα χειρότερα σε ενοχλούν. Στο λέω αυτό γιατί έτσι δεν θα καταφέρεις τίποτα, πέρα από το να σε θεωρήσουν όλοι αδικαιολόγητα υπερβολικό.

Λέων

Λέων

DO’S: Πάρε μέρος σε συζητήσεις, καθώς τα αποτελέσματα αυτών θα σε βγάλουν διπλά κερδισμένο. Ή που απλά θα ομορφύνεις την ατμόσφαιρα γύρω σου ή που θα μπορέσεις να πάρεις το βήμα και να προτείνεις αυτά που έχεις καιρό κατά νου. Γίνε όσο πιο δημιουργικός μπορείς, αλλά διεύρυνε και τους πνευματικούς σου ορίζοντες, ώστε να εξελίξεις και τα πλάνα σου.

DON’TS: Μη διστάσεις να βγάλεις τον ρομαντισμό σου προς τα έξω και να τον εκφράσεις στο ερωτικό σου ενδιαφέρον. Ωστόσο, αν δε δεις τις αντιδράσεις που θες, τότε μην αρχίσεις τις δεύτερες σκέψεις και μη βάλεις με το μυαλό σου ότι κάτι παίζεται πίσω από την πλάτη σου, γιατί μάλλον θα νομίζεις λάθος! Μην κολλάς σε αυτά που ακούς και μη βιάζεσαι να απαντήσεις.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Κάνε χαλαρές κινήσεις, ηρέμησε, αλλά φρόντισε και να κρατήσεις τα χαρτιά σου κλειστά. Στα οικονομικά, έχε τα μάτια σου ανοιχτά, γιατί μπορεί να προκύψουν κάποιες ξαφνικές ευκαιρίες ή αντιπροτάσεις που θα σε συναρπάσουν. Γενικώς οι σημερινές εξελίξεις εκεί πρόκειται να είναι υπέρ σου. Εκφράσου όπως θες εσύ, για να έχεις το αποτέλεσμα που θες.

DON’TS: Στα ερωτικά, μη διστάσεις να ξεκαθαρίσεις λίγο το κλίμα που επικρατεί εκεί, για να μπορέσεις να δημιουργήσεις ένα πιο ασφαλές κλίμα. Μη ρίχνεις λάδι στις καταστάσεις που μυρίζουν ήδη μπαρούτι με το να αρχίσεις τις μπηχτές ή ακόμα και τα καυστικά σχόλια. Παράλληλα, μην αρχίσεις τα πείσματα, αλλά ούτε και τις υπερβολικές αντιδράσεις.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Κράτα τις ισορροπίες σου, γιατί ενώ κάποιες καταστάσεις θα κινηθούν λίγο στον αυτόματο, που λέμε, κάποιες άλλες θα σε ζορίσουν αρκετά. Ψάξε να βρεις τρόπους, για να ανανεώσεις λίγο τις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Αυτό πάει ειδικά σε σένα που είσαι ήδη δεσμευμένος! Ψάξε να βρεις και λύσεις σε οτιδήποτε σε απασχολεί, απλά κάντο με ηρεμία.

DON’TS: Μην επιτρέψεις στο πιεστικό κλίμα της σημερινής μέρας να σε επηρεάσει και να γίνεις υπερβολικός, ζηλιάρης ή και τρελά κτητικός απέναντι στο άτομο που σε ενδιαφέρει. Ίσως να μην έχεις και τόσο κακή πρόθεση, απλά δυστυχώς αυτό δεν θα βγει προς τα έξω. Μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεις το ότι πονάς για κάποιες καταστάσεις.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Στα επαγγελματικά, εκμεταλλεύσου το ότι κάποια πράγματα μπορείς να τα κάνεις αρκετά πιο εύκολα σήμερα. Διαχειρίσου με άνεση κάποιες συγκεκριμένες καταστάσεις, ώστε να μπορέσεις να τις τακτοποιήσεις χωρίς πίεση και άγχος. Μείνε συγκεντρωμένος σε οτιδήποτε κι αν κάνεις, αποφεύγοντας να επηρεαστείς από αυτά που μπορεί να ακούσεις.

DON’TS: Μην κωλώσεις να βάλεις κάποια όρια, αν κρίνεις ότι αυτό είναι απαραίτητο. Μην επιτρέψεις στα έντονα συναισθήματά σου να βάλουν δεύτερες σκέψεις στο κεφάλι σου για ορισμένα άτομα. Μην ανακατευτείς σε παρασκηνιακές δράσεις. Μην αρχίσεις την υπερανάλυση. Μην κολλάς σε ανούσιες λεπτομέρειες, γιατί έτσι θα παρεξηγήσεις πολλά και διάφορα.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Γίνε αισιόδοξος, για να γεμίσεις με θετική ενέργεια. Κινήσου με άνεση, για να φέρεις κοντά σου τα κατάλληλα άτομα. Μπορείς να ασχοληθείς με οτιδήποτε σου κεντρίζει το ενδιαφέρον ή μπορεί να σε βοηθήσει να διευρύνεις τους ορίζοντές σου. Πες «ναι» στο φλερτ και στις νέες γνωριμίες. Ειδικά αν αυτό σχετίζεται με το εξωτερικό ή έχει έντονο το ρομαντικό στοιχείο.

DON’TS: Μην κολλάς σε αυτά που ακούς. Κυρίως, όμως, μην τα μεταφράζεις με τον λάθος τρόπο δίνοντάς τους μια ύποπτη ή περίεργη χροιά μέσα στο κεφάλι σου. Μην αντιδράσεις απρόσεκτα ή έντονα, αν προκύψουν ξανά συζητήσεις γύρω από θέματα που σε είχαν πληγώσει στο παρελθόν. Παράλληλα, κοίτα να μην ξεφύγεις ούτε από κάποιο όριο, έτσι;

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Αξιοποίησε το δημιουργικό κλίμα που επικρατεί, για να λάβεις έμπνευση. Γίνε παρατηρητικός, ώστε να βρεις τι είναι αυτό που μπορεί να σε βοηθήσει να προωθήσεις τα πλάνα σου ή έστω να μπορέσεις να εκφραστείς μέσω αυτών άνετα. Άκου το ένστικτό σου, γιατί εκτός από αρκετά έντονο, είναι αυτό που θα σε προειδοποιήσει, αν πλησιάζεις κάποια κακοτοπιά.

DON’TS: Μην αρχίσεις τις δεύτερες σκέψεις σχετικά με τα οικονομικά σου. Αν κάπου πρέπει να κάνεις πίσω, τότε μη διστάσεις να το κάνεις, ακόμα κι αν δεν το θέλεις. Στα επαγγελματικά, μην εκνευριστείς από κάποιες περίεργες συμπεριφορές που θα συναντήσεις. Ωστόσο, μην κωλώσεις να πάρεις αποστάσεις, για να το διαχειριστείς όλο αυτό.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Προσπάθησε να διατηρήσεις ανάλαφρη τη διάθεσή σου, όταν παίρνεις μέρος σε συζητήσεις με άλλα άτομα. Ειδικά αν αυτά είναι σημαντικά για σένα, έτσι; Προσπάθησε, επίσης, τόσο να διατηρήσεις κάποιες ισορροπίες, όσο και ένα όμορφο κλίμα μεταξύ σας. Αυτό το πάρε- δώσε δεν είναι που θέλεις να έχεις με τους ανθρώπους γύρω σου άλλωστε;

DON’TS: Μην είσαι καχύποπτος, νομίζοντας πως οι άλλοι έχουν πράγματα μέσα στο κεφάλι τους, τα οποία δεν σου λένε. Μην προσπαθήσεις να ψαρέψεις πληροφορίες, γιατί θα ακούσεις ξανά διάφορα που στο παρελθόν σε είχαν στεναχωρήσει. Μην αντιδράς απότομα ή και υπερβολικά. Ταυτόχρονα, μην φλυαρείς νομίζοντας πως έτσι εξηγείς την θέση σου.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Μιας και που η διάθεσή σου είναι αρκετά καλή σήμερα, γιατί δεν συγκεντρώνεσαι λίγο περισσότερο στα επαγγελματικά σου; Τρέχουν πολλές υποθέσεις εκεί πέρα, οπότε πες «ναι» στον ρομαντισμό μεν (θα με φας αν σου πω να κάνεις το αντίθετο!), στρώσου και στη δουλειά δε. Βέβαια όλα αυτά πρέπει να τα συνδυάσεις, αποφεύγοντας την πίεση/ άγχος.

DON’TS: Στα ερωτικά, πρέπει να κατανοήσεις κάποιες μικρές λεπτομέρειες λίγο καλύτερα, αλλά σίγουρα δεν πρέπει να τις υπεραναλύσεις, σωστά; Μη γίνεις καχύποπτος και μην κάνεις δεύτερες σκέψεις, ότι όλοι κινούνται παρασκηνιακά. Κυρίως, όμως, μη γίνεις υπερβολικός εξαιτίας αυτού. Μην είσαι απρόσεκτος ή και εντελώς παρορμητικός στα οικονομικά σου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Metlen: Πιο κοντά στο στόχο για τον FTSE 100

Metlen: Πιο κοντά στο στόχο για τον FTSE 100

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έρευνα: Τι ξέρουν οι φιλόσοφοι που δεν ξέρουμε εμείς;

Έρευνα: Τι ξέρουν οι φιλόσοφοι που δεν ξέρουμε εμείς;

Κόσμος
Γαλλία: Ο Φρανσουά Μπαϊρού δίνει το παράδειγμα της λιτότητας

Γαλλία: Ο Φρανσουά Μπαϊρού δίνει το παράδειγμα της λιτότητας

inWellness
inTown
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
«Όσο γρήγορα έρχεται, τόσο γρήγορα φεύγει»: Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις δακρύζει – H άνοια, το σοκ, η φροντίδα
«Το γέλιο του» 26.08.25

«Όσο γρήγορα έρχεται, τόσο γρήγορα φεύγει»: Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις δακρύζει – H άνοια, το σοκ, η φροντίδα

Σε νέα συνέντευξή της στη Ντάιαν Σόγιερ η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμμα Χέμινγκ Γουίλις, δάκρυσε μιλώντας για τις «στιγμές» που βλέπει φευγαλέες εκλάμψεις της προσωπικότητάς του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι αρραβωνιάστηκαν- «Η καθηγήτρια αγγλικών και ο γυμναστής σας παντρεύονται»
Βίον ανθόσπαρτον 26.08.25

Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι αρραβωνιάστηκαν- «Η καθηγήτρια αγγλικών και ο γυμναστής σας παντρεύονται»

Η είδηση έρχεται σχεδόν δύο χρόνια μετά την πρώτη δημόσια εμφάνισή τους ως ζευγάρι τον Σεπτέμβριο του 2023 - Την ανακοίνωση έκανε η Τέιλορ Σουίφτ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύνταξη
Ο πατέρας του Lil Nas X λέει ότι ο γιος του «έχει μετανοήσει» – Αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 5 ετών
Δήλωσε αθώος 26.08.25

Ο πατέρας του Lil Nas X λέει ότι ο γιος του «έχει μετανοήσει» – Αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 5 ετών

Ο Lil Nas X «έχει μετανοήσει για ό,τι συνέβη» στις 21 Αυγούστου, όταν συνελήφθη μετά από καταγγελίες ότι περπατούσε γυμνός στο Λος Άντζελες, λέει ο πατέρας του, Ρόμπερτ Στάφορντ.

Σύνταξη
«Εχω καρκίνο, το παλεύω»: Ο Φώτης Σπύρος για τη μάχη του, τη σεξουαλικότητα, την κακοποίηση και τον αλκοολισμό
Συνέντευξη 26.08.25

«Εχω καρκίνο, το παλεύω»: Ο Φώτης Σπύρος για τη μάχη του, τη σεξουαλικότητα, την κακοποίηση και τον αλκοολισμό

Ο ηθοποιός Φώτης Σπύρος μίλησε για την περιπέτεια της υγείας του, τη σεξουαλικότητα του, την κακοποιητική συμπεριφορά και τη μάχη του με τον αλκοολισμό

Σύνταξη
Αντρέας Γεωργίου: Έγινε για πρώτη φορά πατέρας, γέννησε η Σιμώνη Χριστοδούλου – οι πρώτες φωτό
Fizz 26.08.25

Αντρέας Γεωργίου: Έγινε για πρώτη φορά πατέρας, γέννησε η Σιμώνη Χριστοδούλου - οι πρώτες φωτό

Η σύζυγός του ηθοποιού και σκηνοθέτη, Σιμώνη Χριστοδούλου, γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Πανευτυχής ο Αντρέας Γεωργίου για τον ερχομό του πρώτου του παιδιού.

Σύνταξη
Οι Καρντάσιαν είναι κατάντια, ο Τραμπ έχει μικρά χέρια, ο Μασκ είναι καλύτερος από άλλους τεχνοκράτες: Ο βαρώνος του Vanity Fair Γκρέιντον Κάρτερ για όλα
Go Fun 26.08.25

Οι Καρντάσιαν είναι κατάντια, ο Τραμπ έχει μικρά χέρια, ο Μασκ είναι καλύτερος από άλλους τεχνοκράτες: Ο βαρώνος του Vanity Fair για όλα

Ο Γκρέιντον Κάρτερ, ο άνδρας που επαναπροσδιόρισε το lifestyle Τύπο με τη θητεία του στη βίβλο του Χόλιγουντ Vanity Fair, μίλησε στην El Pais για τη φτήνια της νέα show biz

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Ice-T για τους θανάτους των φίλων του, Coolio και Μάικλ Κ. Γουίλιαμς, από υπερβολική δόση φαιντανύλης
«Δεν παίρνω ναρκωτικά» 25.08.25

Ο Ice-T για τους θανάτους των φίλων του, Coolio και Μάικλ Κ. Γουίλιαμς, από υπερβολική δόση φαιντανύλης

«Η ψυχαγωγία είναι ένα παιχνίδι, αλλά αυτό δεν είναι πλέον παιχνίδι» ανέφερε σε ένα νέο ντοκιμαντέρ, ο ράπερ Ice-T μιλώντας για τους θανάτους των δύο φίλων του από φαιντανύλη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γιάννης Πάριος: «Σταύρωσε» τον γιο και την εγγονή του ενώ χόρευαν τα τραγούδια του
Βίντεο 25.08.25

Γιάννης Πάριος: «Σταύρωσε» τον γιο και την εγγονή του ενώ χόρευαν τα τραγούδια του

Ο Γιάννης Πάριος, την Κυριακή 24 Αυγούστου, την ώρα που ακουγόταν ένα τραγούδι τους ήταν καθισμένος σε μία καρέκλα, ενώ απέναντί του αγκαλιάζονταν ο Χάρης Βαρθακούρης με την κόρη του.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γάζα: Η Χαμάς απορρίπτει τους «αβάσιμους» ισχυρισμούς του Ισραήλ για τη νέα σφαγή που προκάλεσε
Γάζα 27.08.25

Χαμάς: «Αβάσιμοι» οι ισχυρισμοί του Ισραήλ για τη νέα σφαγή που προκάλεσε

Η «προκαταρκτική» έρευνα του ισραηλινού στρατού για το μακελειό που προκάλεσε στο νοσοκομείο Νάσερ «αποσκοπεί μόνο στην αποφυγή της νομικής και ηθικής ευθύνης για μια σφαγή», τονίζει η Χαμάς.

Σύνταξη
Συρία: Τουλάχιστον 4 νεκροί σε νέες επιθέσεις του Ισραήλ
Κόσμος 27.08.25

Νέες φονικές επιθέσεις του Ισραήλ στη Συρία

Το υπουργείο Εξωτερικών της Συρίας καταδικάζει «τις πρόσφατες ισραηλινές επιθέσεις εναντίον της επικράτειάς της», από τις οποίες βρήκαν τον θάνατο τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι.

Σύνταξη
Ο Τραμπ υπόσχεται να ζητείται η θανατική ποινή για κάθε φόνο στην Ουάσιγκτον
Εχει απορριφθεί 27.08.25

Ο Τραμπ θέλει να επαναφέρει... τη θανατική ποινή στην Ουάσιγκτον

«Εάν κάποιος σκοτώσει κάποιον στην πρωτεύουσα Ουάσιγκτον, Περιφέρεια της Κολούμπια, θα ζητήσουμε τη θανατική ποινή», δηλώνει ο Τραμπ, ένθερμος υποστηρικτής της εσχάτης των ποινών.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Στέλνει πολεμικά πλοία στα χωρικά της ύδατα, λόγω ανάπτυξης πλοίων των ΗΠΑ στην Καραϊβική
Στρατιωτικές προετοιμασίες 27.08.25

Βενεζουέλα: Στέλνει πολεμικά πλοία στα χωρικά της ύδατα, λόγω ανάπτυξης πλοίων των ΗΠΑ στην Καραϊβική

Η απόφαση είναι απάντηση στην αποστολή από τις Ηνωμένες Πολιτείες αρκετών πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική, με το επιχείρημα της καταπολέμησης της διεθνούς διακίνησης ναρκωτικών.

Σύνταξη
Πάφος – Ερυθρός Αστέρας 1-1: Επική πρόκριση της κυπριακής ομάδας στη League Phase του Champions League – Πέρασε και η Μπόντο (vids)
Ποδόσφαιρο 27.08.25

Πάφος – Ερυθρός Αστέρας 1-1: Επική πρόκριση της κυπριακής ομάδας στη League Phase του Champions League – Πέρασε και η Μπόντο (vids)

Χάρη σε ένα πανέμορφο γκολ του Ζαζά στο 89', η Πάφος ολοκλήρωσε την υπέροχη ιστορία της στα προκριματικά και θα βρίσκεται στη League Phase του Champions League μετά το 1-1 κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα.

Σύνταξη
Λίβανος: Οργή για τον Αμερικανό απεσταλμένο – Ζήτησε από τους δημοσιογράφους να φέρονται «πολιτισμένα»
Προσβλητικές δηλώσεις 26.08.25

Λίβανος: Οργή για τον Αμερικανό απεσταλμένο – Ζήτησε από τους δημοσιογράφους να φέρονται «πολιτισμένα»

Συγγνώμη από τον Μπάρακ, πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Τουρκία, απαιτούν οι δημοσιογράφοι του Λιβάνου. Σε συνέντευξη Τύπου τους κάλεσε «να φερθούν πολιτισμένα», όχι «με ζωώδη τρόπο».

Σύνταξη
«Hamnet»: Ο Πολ Μέσκαλ ενσαρκώνει τον Σαίξπηρ, ο οποίος θρηνεί για την απώλεια του γιου του
Απώλεια 26.08.25

«Hamnet»: Ο Πολ Μέσκαλ ενσαρκώνει τον Σαίξπηρ, ο οποίος θρηνεί για την απώλεια του γιου του

Βασισμένο στο μυθιστόρημα της Μάγκι Ο'Φάρελ του 2020, το «Hamnet» αφηγείται την ιστορία του Ουίλιαμ Σαίξπηρ και της συζύγου του, Άγκνες, καθώς θρηνούν τον χαμό του 11χρονου γιου τους, Χάμνετ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Όσο γρήγορα έρχεται, τόσο γρήγορα φεύγει»: Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις δακρύζει – H άνοια, το σοκ, η φροντίδα
«Το γέλιο του» 26.08.25

«Όσο γρήγορα έρχεται, τόσο γρήγορα φεύγει»: Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις δακρύζει – H άνοια, το σοκ, η φροντίδα

Σε νέα συνέντευξή της στη Ντάιαν Σόγιερ η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμμα Χέμινγκ Γουίλις, δάκρυσε μιλώντας για τις «στιγμές» που βλέπει φευγαλέες εκλάμψεις της προσωπικότητάς του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ 0-0, 3-2 πεν.: Ιστορική πρόκριση για την ομάδα του Καζακστάν (vids)
Champions League 26.08.25

Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ 0-0, 3-2 πεν.: Ιστορική πρόκριση για την ομάδα του Καζακστάν (vids)

Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Καϊράτ Αλμάτι θα… κουνήσει σεντόνι καθώς επικράτησε με 3-2 της Σέλτικ στα πέναλτι (0-0 κ.δ. και παρ.) και προκρίθηκε στη League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Εκτός σύνδεσης: Γιατί τα καταφύγια αποτοξίνωσης από τις ηλεκτρονικές συσκευές γίνονται όλο και πιο δημοφιλή
Ψάχνοντας ηρεμία 26.08.25

Εκτός σύνδεσης: Γιατί τα καταφύγια αποτοξίνωσης από τις ηλεκτρονικές συσκευές γίνονται όλο και πιο δημοφιλή

Ίσως είναι μια νέα μόδα, αλλά σίγουρα καλύπτουν μια πραγματική ανάγκη. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν καταφύγια αποτοξίνωσης όπου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν κινητά ή άλλες συσκευές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ουσμάν Ντεμπελέ: «Φυσιολογικό να συγκαταλέγομαι μεταξύ των φαβορί για τη Χρυσή Μπάλα»
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Ουσμάν Ντεμπελέ: «Φυσιολογικό να συγκαταλέγομαι μεταξύ των φαβορί για τη Χρυσή Μπάλα»

Με... περισσή αυτοπεποίθηση ο Ουσμάν Ντεμπελέ δηλώνει σε συνέντευξή του πως είναι φυσιολογικό να συμπεριλαμβάνεται στα φαβορί για την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας, λόγω των περσινών επιτευγμάτων του.

Σύνταξη
«Ένα θανατηφόρο μοτίβο»: Η δολοφονία δημοσιογράφων από το Ισραήλ δεν είναι καινούργιο φαινόμενο
Σκοτώνοντας την αλήθεια 26.08.25

«Ένα θανατηφόρο μοτίβο»: Η δολοφονία δημοσιογράφων από το Ισραήλ δεν είναι καινούργιο φαινόμενο

Η ιστορία της στοχοποίησης των δημοσιογράφων στην Γάζα και την Δυτική Όχθη ξεκινά τουλάχιστον από το 1967, όταν το Ισραήλ κατέλαβε τα παλαιστινιακά εδάφη μετά τον Πόλεμο των Έξι Ημερών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Εργασιακό νομοσχέδιο: Πυρ ομαδόν για το 13ωρο εντός και εκτός διαβούλευσης
Οικονομία 26.08.25

Πυρ ομαδόν για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο... και στο οpengov

Αρνητικά είναι τα περισσότερα σχόλια στη διαβούλευση για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, με πολίτες και σωματεία, να χαρακτηρίζουν οπισθοδρόμηση το 13ωρο. Νέες αντιδράσεις από σωματεία.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025
Απόρρητο