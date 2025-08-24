magazin
Κυριακή 24 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
24.08.2025 | 16:18
Ισραηλινά πλήγματα στην Υεμένη
Σημαντική είδηση:
24.08.2025 | 15:37
Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό στην Κατερίνη - Γυναίκα απεγκλωβίστηκε τραυματισμένη
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Εβδομαδιαία 24 Αυγούστου 2025 | 15:30
Eνσωμάτωση

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [24.08 – 30.08.2025]

Τα Do's και τα Don'ts της εβδομάδας από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Έρευνα: Ξέρετε πραγματικά πόσο ελκυστικοί είστε;

Έρευνα: Ξέρετε πραγματικά πόσο ελκυστικοί είστε;

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Γίνε όσο πιο αισιόδοξος μπορείς, για να μπορέσεις να γίνεις και πιο δημιουργικός. Τα παραπάνω θα σε βοηθήσουν αρκετά στο να βάλεις σωστές προτεραιότητες μεν και να πας καλύτερα μελλοντικά δε. Παράλληλα, η σωστή οργάνωση, να ξέρεις, πως μπορεί να σου δημιουργήσει και μεγάλη ασφάλεια για τα βήματα που θέλεις να κάνεις αργότερα.

DON’TS: Αν βλέπεις, ότι ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζεις τα πράγματα μέχρι στιγμής, δεν αποδίδει, τότε μη διστάσεις να δοκιμάσεις κάτι εντελώς καινούργιο. Ίσως δεν πρέπει να συνεχίσεις να βλέπεις τα πράγματα υπό το ίδιο πρίσμα. Ειδικά αν θες να ξανά βρεις την χαμένη σου αυτοπεποίθηση, δεν πρέπει να είσαι εντελώς κλειστόμυαλος. Μην βάλεις το φλερτ στον πάγο.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Καλό θα ήταν να εστιάσεις στην οικογένεια και στο σπίτι σου, καθώς εκεί έχει χαθεί η σταθερότητα τελευταία. Αν θέλεις να αλλάξει αυτό γρήγορα, για να νιώσεις κι εσύ λίγο πιο άνετα, πρέπει να βρεις την πηγή του κακού. Από την άλλη, αν ξέρεις ήδη τι είναι αυτό που σε ενοχλεί, τότε ψάξε να βρεις μία ωφέλιμη λύση. Ασχολήσου και με τα θέματα της καθημερινότητας.

DON’TS: Μην αγνοείς τα προβλήματά σου. Αν το κάνεις, τότε μην αναρωτιέσαι γιατί είσαι μονίμως στην τσίτα και δεν μπορείς ποτέ να χαλαρώσεις! Μην χάσεις τις ισορροπίες σου και μην πέσεις με τα μούτρα στη διαδικασία της ανανέωσης, γιατί τότε θα πάψεις να κινείσαι σε στέρεο έδαφος. Στα ερωτικά, μη διστάσεις να κάνεις κάποιες σημαντικές αλλαγές.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Προσέγγισε τα κατάλληλα άτομα κι επικοινώνησε μαζί τους άμεσα και ξεκάθαρα, αλλά ταυτόχρονα, δείξτους και το πιο γλυκό κομμάτι του εαυτού σου. Παράλληλα, στα επαγγελματικά σου, πρέπει να υποστηρίξεις τις ιδέες σου με ώριμα και λογικά επιχειρήματα, καθώς μόνο έτσι θα μπορέσεις να πείσεις τους απέναντι, ότι έχεις το δίκιο με το μέρος σου.

DON’TS: Ο τομέας της επικοινωνίας ευνοείται αυτή την εβδομάδα, οπότε μην χάσεις ευκαιρία για συζητήσεις και νέες γνωριμίες. Ωστόσο, μέσα από αυτή τη διαδικασία θα μπορέσεις να κάνεις και κάποια απαραίτητα ξεκαθαρίσματα, αρκεί να μην κωλώσεις, έτσι; Μη βαριέσαι να κυνηγήσεις τα όνειρα και τους στόχους σου, καθώς τώρα είναι που υπάρχει η έμπνευση!

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Εστίασε στα οικονομικά σου, γιατί ενδέχεται να υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες, για να πας καλύτερα σε αυτόν τον τομέα. Μπορεί, ας πούμε, να βρεις μία δεύτερη ή εντελώς καινούργια δουλειά. Πάντως πρέπει να πεις «ναι» σε οποιαδήποτε ευκαιρία σου παρουσιαστεί για κάποιο εξτραδάκι. Ασχολήσου, όμως, και με τις προσωπικές σου ανάγκες, για να νιώσεις ασφαλής.

DON’TS: Μην αγνοείς την σημαντικότητα μιας συγκεκριμένης διαδικασίας που ονομάζεται «οργάνωση», καθώς είναι αυτή που μπορεί, κυριολεκτικά, να σου λύσει τα χέρια! Γενικώς μην περιμένεις να προχωρήσουν όλα μπροστά από μόνα τους, χωρίς να χρειαστεί εσύ να κάνεις την παραμικρή κίνηση, καθώς αυτό δεν είναι εφικτό για κανέναν, όχι μόνο για εσένα, έτσι;

Λέων

Λέων

DO’S: Αξιοποίησε κατάλληλα την αίγλη και τη γοητεία που σου προσδίδει η Αφροδίτη από το ζώδιό σου. Βρες τρόπους, για να μπουστάρεις όχι μόνο την αυτοπεποίθηση, αλλά και την ψυχολογία σου. Αν δεν το κάνεις τώρα, τότε πότε περιμένεις; Οργάνωσε την σκέψη και τα μελλοντικά σου σχέδια, βάζοντας το στοιχείο της πρωτοτυπίας μέσα σε αυτό το πλάνο.

DON’TS: Μη διστάσεις να κάνεις νέα ξεκινήματα είτε στα ερωτικά είτε στα επαγγελματικά σου, καθώς αυτή η εκκίνηση είναι κάτι που ευνοείται αυτή την εβδομάδα. Συγκεκριμένα για τα ερωτικά, μην συμβιβαστείς με κάτι λιγότερο από αυτό ακριβώς που ζητάς, καθώς τώρα ίσως και να το πάρεις ευκολότερα από κάποια άλλη στιγμή. Μην είσαι αρνητικός σε κάποιο ταξίδι.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Πάρε αποστάσεις από την πολυκοσμία, για να μπορέσεις να ηρεμήσεις. Η αλήθεια είναι πως πρέπει να περάσεις χρόνο με τον εαυτό σου και να ασχοληθείς με το μέσα σου. Παράλληλα, βέβαια, πρέπει να βάλεις προτεραιότητες, ειδικά αν σε ενδιαφέρει το να προχωρήσεις μπροστά. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι που έχουν ξεφύγει, οπότε πρέπει να βάλεις και όρια.

DON’TS: Μην αγνοείς τα απλά και καθημερινά που συμβαίνουν γύρω σου, καθώς αυτά μπορούν να αποτελέσουν σημαντική πηγή έμπνευσης για σένα. Μην αγνοείς ούτε τους εναλλακτικούς τρόπους που σου προσφέρουν οι άλλοι, καθώς έτσι μπορείς να κυνηγήσεις λίγο πιο εύκολα κάποιους στόχους ή και επιθυμίες σου. Μη διστάσεις να ξεκαθαρίσεις τα πάντα γύρω σου.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Αυτή την εβδομάδα μπορείς να γίνεις άκρως κοινωνικός και να εκμεταλλευτείς αυτή την εξωστρέφεια προς όφελός σου. Παράλληλα, όσο πιο πολλούς ανθρώπους προσεγγίζεις, τόσο μεγαλύτερη έμπνευση θα λαμβάνεις. Άσε που έτσι θα κάνεις και πιο δυνατούς τους μεταξύ σας δεσμούς. Αν είσαι σε συζητήσεις για τα επαγγελματικά, βάλε γερές βάσεις.

DON’TS: Μην είσαι αρνητικός στις νέες γνωριμίες, καθώς μέσω αυτών ίσως σου παρουσιαστούν ευκαιρίες για να εξελιχθείς. Όταν λέω να μην είσαι αρνητικός, εννοώ να μη βαριέσαι να επενδύσεις χρόνο εκεί. Στα ερωτικά, μη διστάσεις να οργανώσεις κάποια όμορφη δραστηριότητα μέσω της οποίας ή θα έρθεις πιο κοντά στο ταίρι σου ή θα γνωρίσεις νέο (αν δεν έχεις).

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Εστίασε τόσο στα επαγγελματικά σου, όσο και στην εικόνα που βγάζεις προς τα έξω. Ωστόσο, επειδή αυτό το έχεις δοκιμάσει και στο παρελθόν, τώρα πρέπει να το κάνεις με όλο σου το είναι, αν θες να πάει καλά! Παράλληλα, πρέπει να είσαι άκρως πειθαρχημένος, αλλά και καλά οργανωμένος, όταν διεκδικείς τους στόχους σου- οποίοι κι αν είναι αυτοί.

DON’TS: Μην κολλάς στις δικές σου απόψεις και μην αγνοείς τα άτομα που προσπαθούν να λύσουν τις μεταξύ σας διαφορές μέσα από τον εποικοδομητικό διάλογο. Μη διστάσεις να γίνεις λίγο πιο δημιουργικός, όταν παίρνεις μέρος σε συζητήσεις. Το ότι τα πράγματα κυλάνε λίγο πιο εύκολα, δεν σημαίνει πως εσύ πρέπει να κάτσεις και απλά να περιμένεις!

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Η νέα εβδομάδα σε καλεί να γίνεις όσο πιο αισιόδοξος μπορείς. Κοινώς πρέπει να βρεις τον παλιό και καλό εαυτό σου! Τι Τοξότης είσαι εσύ, αν είσαι με τα μούτρα μονίμως στο πάτωμα; Κάνε πράγματα που μπορούν να σε βοηθήσουν να διευρύνεις τους πνευματικούς σου ορίζοντες, όπως είναι το να πέσεις με τα μούτρα στις νέες εμπειρίες ή και γνωριμίες.

DON’TS: Επειδή κάποιοι στόχοι κάπως πάλιωσαν, μη διστάσεις να θέσεις νέους! Ωστόσο, μη διστάσεις να αλλάξεις εντελώς τρόπο σκέψης και προσέγγισης απέναντι σε αυτούς. Αν θες να ανανεωθείς, δεν πρέπει να είσαι αρνητικός σε οτιδήποτε μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για σένα. Στα ερωτικά, μη βαριέσαι να επενδύσεις χρόνο και κόπο, για να πάνε καλύτερα!

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Πρέπει να μαζέψεις δυνάμεις και να επικεντρωθείς στις σχέσεις και στις συνεργασίες που τρέχουν αυτή την στιγμή, οπότε πάρε τον χρόνο σου και κλείσου λίγο στον εαυτό σου. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος που μπορείς να ακολουθήσεις, για να βρεις λύσεις σε οτιδήποτε σε απασχολεί αυτή την στιγμή. Μάλιστα πρόκειται για ιδέες που πιο πριν αγνοούσες.

DON’TS: Το ότι θέλεις να προχωρήσεις μπροστά, δεν σημαίνει πως πρέπει να τα κάνεις όλα διαφορετικά. Αυτό που εννοώ είναι πως σύστημα που κερδίζει, δεν αλλάζει. Οπότε μην πετάξεις οτιδήποτε προέρχεται από το παρελθόν, αλλά συνεχίζει να σε ευνοεί ακόμα. Αυτό το mix παλιού και νέου, πάντως, μπορεί να σε γεμίσει με ασφάλεια. Μην φοβάσαι να μιλήσεις γενικώς.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Επειδή θέλεις να έρθεις πιο κοντά στους σημαντικούς για σένα ανθρώπους, θα σου πω να εστιάσεις στις διαπροσωπικές σου σχέσεις κι επαφές. Μάλιστα πρέπει να επαναπροσδιορίσεις λίγο την θέση σου κι εκεί, αλλά και στα επαγγελματικά. Παράλληλα, κοίτα να βρεις τις χαμένες σου ισορροπίες, για να ξανά νιώσεις όσο πιο ασφαλής γίνεται.

DON’TS: Μην απογοητεύεσαι από το εκρηκτικό κλίμα αυτών των ημερών, καθώς μέσα από αυτές τις εκπλήξεις, εσύ θα βρεις την ευκαιρία να βάλεις γερές βάσεις στις σχέσεις σου. Ή ακόμα και να τις ανανεώσεις εντελώς. Μην αγνοείς, όμως, τις επιθυμίες και των απέναντι, όταν διαπραγματεύεσαι το μεταξύ σας, έτσι; Επίσης μην επικοινωνείς άτσαλα τις σκέψεις σου.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Εστίασε στα της καθημερινότητας, για να μπορέσεις να τα βάλεις σε μία σωστή σειρά, καθώς η αλήθεια είναι, πως οι υποχρεώσεις που τρέχουν εκεί είναι πολλές! Έχεις μία τάση να ασχολείσαι περισσότερο με τα επαγγελματικά και λιγότερο με τα ερωτικά τελευταία. Ωστόσο, εγώ θα σου πω να βρεις κάποιες ισορροπίες ανάμεσα σε αυτά τα δύο.

DON’TS: Αν θέλεις να δεις τα ταμεία σου να γεμίζουν, τότε δεν πρέπει να συνεχίσεις να το παρακάνεις με τις σπατάλες. Κοινώς μην επιμένεις να αγοράζεις πράγματα τα οποία δεν χρειάζεσαι. Στα ερωτικά, μη διστάσεις να δείξεις το ενδιαφέρον σου στην άλλη πλευρά- είτε είσαι ελεύθερος είτε όχι. Αν ανήκεις στη δεύτερη κατηγορία, τότε μη διστάσεις να περάσεις χρόνο με το αμόρε.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ποντοπόρος
Ναυτιλία: Χαράσσει ρότα προς τον…«παγκόσμιο νότο»

Ναυτιλία: Χαράσσει ρότα προς τον…«παγκόσμιο νότο»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έρευνα: Ξέρετε πραγματικά πόσο ελκυστικοί είστε;

Έρευνα: Ξέρετε πραγματικά πόσο ελκυστικοί είστε;

World
Moody’s: Το «αόρατο» κόστος των κυμάτων καύσωνα στην Ευρώπη – Μεγάλες οι επιπτώσεις

Moody’s: Το «αόρατο» κόστος των κυμάτων καύσωνα στην Ευρώπη – Μεγάλες οι επιπτώσεις

inWellness
Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;
Δίλημμα 24.08.25

Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;

Και το περπάτημα και το ποδήλατο μας κρατούν σε φόρμα και κάνουν καλό στην υγεία μας. Ποιο από τα δύο, όμως, μας ταιριάζει καλύτερα;

Σύνταξη
inTown
Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Λιγότερο όπως περισσότερο: Το «καυτό» comeback του στρινγκ – «Μάχη για αυτοέκφραση»
Go Fun 24.08.25

Λιγότερο όπως περισσότερο: Το «καυτό» comeback του στρινγκ – «Μάχη για αυτοέκφραση»

Από τις πασαρέλες της μόδας μέχρι τις πιο απροσπέλαστες παραλίες, το στρινγκ είναι παντού. Η επιστροφή του αποτελεί το πιο «καυτό» κεφάλαιο στη μακρά ιστορία του μαγιό ως αντανάκλαση των κοινωνικών αντιλήψεων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αποκαλυπτικός Τομ Μορέλο: Ο Όζι Όσμπορν ήξερε ότι πεθαίνει όταν έδωσε την τελευταία συναυλία των Black Sabbath
Θαύμα 24.08.25

Αποκαλυπτικός Τομ Μορέλο: Ο Όζι Όσμπορν ήξερε ότι πεθαίνει όταν έδωσε την τελευταία συναυλία των Black Sabbath

Ο Τομ Μορέλο, κιθαρίστας των Rage Against the Machine, φίλος και συνεργάτης του Όζι Όσμπορν, είχε κάτι να πει για τις τελευταίες μέρες του Πρίγκιπα του Σκότους.

Σύνταξη
Αυτές ήταν οι πέντε λέξεις που είπε ο πρίγκιπας Φίλιππος μόλις ολοκληρώθηκε ο γάμος του Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ
Ήταν αρκετές 24.08.25

Αυτές ήταν οι πέντε λέξεις που είπε ο πρίγκιπας Φίλιππος μόλις ολοκληρώθηκε ο γάμος του Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ

Ο πρίγκιπας Φίλιππος φημιζόταν για τη σκληράδα και το ωμό χιούμορ του. Και αυτό το τελευταίο δεν το έκρυψε ούτε στον γάμο του Χάρι με την Μέγκαν Μαρκλ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Στέλιος Ρόκκος για Γάζα: «Πού να καταλάβει ένα φασιστάκι τι σημαίνει αντίσταση;»
«Ανήσυχα παιδιά» 23.08.25

Στέλιος Ρόκκος για Γάζα: «Πού να καταλάβει ένα φασιστάκι τι σημαίνει αντίσταση;»

Ο Στέλιος Ρόκκος ανέφερε σε πρόσφατη δημοσίευση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι νιώθει «εξαγριωμένος με αυτό που γίνεται στην Παλαιστίνη, με αυτή την γενοκτονία».

Σύνταξη
Η Νατάσσα Μποφίλιου μοιράζεται στιγμιότυπα από τις διακοπές της στην Φολέγανδρο και αποθεώνει το νησί
«Όσα είναι μπροστά» 23.08.25

Η Νατάσσα Μποφίλιου μοιράζεται στιγμιότυπα από τις διακοπές της στην Φολέγανδρο και αποθεώνει το νησί

«Αγαπημένο μέρος. Αγαπημένοι άνθρωποι» έγραψε μεταξύ άλλων η τραγουδίστρια Νατάσσα Μποφίλιου, ενώ κοινοποίησε μια σειρά από φωτογραφίες από την Φολέγανδρο.

Σύνταξη
Αρκάς: Η καλημέρα τoυ Θαββάτου
Go Fun 23.08.25

Αρκάς: Η καλημέρα τoυ Θαββάτου

Ο Αρκάς στέλνει τη σημερινή καλημέρα του με έναν από τους πιο αγαπημένους του χαρακτήρες φορώντας μπανιερό

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η ηγετική ομιλία του Ρονάλντο μετά το χαμένο Super Cup: «Ψηλά το κεφάλι» (vid)
Ποδόσφαιρο 24.08.25

Η ηγετική ομιλία του Ρονάλντο μετά το χαμένο Super Cup: «Ψηλά το κεφάλι» (vid)

H Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο έχασε στον τελικό του Super Cup της Σαουδικής Αραβίας, με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ να εμψυχώνει τους συμπαίκτες του μετά το τέλος του αγώνα με μια ηγετική κίνηση.

Σύνταξη
Λιγότερο όπως περισσότερο: Το «καυτό» comeback του στρινγκ – «Μάχη για αυτοέκφραση»
Go Fun 24.08.25

Λιγότερο όπως περισσότερο: Το «καυτό» comeback του στρινγκ – «Μάχη για αυτοέκφραση»

Από τις πασαρέλες της μόδας μέχρι τις πιο απροσπέλαστες παραλίες, το στρινγκ είναι παντού. Η επιστροφή του αποτελεί το πιο «καυτό» κεφάλαιο στη μακρά ιστορία του μαγιό ως αντανάκλαση των κοινωνικών αντιλήψεων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 24.08.25

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 16.00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 2η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Ο υπερτουρισμός μπορεί να «κάψει» την Ελλάδα – Υποδομές στα όρια, περιβαλλοντική φθορά και ρωγμές στη γοητεία προορισμών
Βιωσιμότητα 24.08.25

Ο υπερτουρισμός μπορεί να «κάψει» την Ελλάδα – Υποδομές στα όρια, περιβαλλοντική φθορά και ρωγμές στη γοητεία προορισμών

Φέρνοντας ως παράδειγμα τον μύθο του Ίκαρου, ο Independent προειδοποιεί για ότι ο υπερτουρισμός μπορεί να κάψει την Ελλάδα εκτός αν λάβει μέτρα υπό το πρίσμα της βιωσιμότητας.

Σύνταξη
LIVE: Έβερτον – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 24.08.25

LIVE: Έβερτον – Μπράιτον

LIVE: Έβερτον – Μπράιτον . Παρακολουθήστε live στις 16.00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Μπράιτον για τη 2η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Ο Ζελένσκι δεσμεύεται να συνεχίσει την προσπάθεια για ειρήνη, καθώς η Ουκρανία γιορτάζει την ημέρα της ανεξαρτησίας
Κόσμος 24.08.25

Ο Ζελένσκι δεσμεύεται να συνεχίσει την προσπάθεια για ειρήνη, καθώς η Ουκρανία γιορτάζει την ημέρα της ανεξαρτησίας

Ανήμερα του εορτασμού της ανεξαρτησίας στην Ουκρανία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε την συνέχιση της προσπάθειας για επίτευξη ειρήνης

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Νέα κατάσταση, νέα καθήκοντα και κάποιοι δεν καταλαβαίνουν ότι ο κύκλος τους έχει κλείσει
Editorial 24.08.25

Νέα κατάσταση, νέα καθήκοντα και κάποιοι δεν καταλαβαίνουν ότι ο κύκλος τους έχει κλείσει

Ο δρόμος για να υπάρξει ισχυρή δημοκρατική παράταξη δεν θα είναι στρωτός και εύκολος. Και κάποιοι πρέπει να καταλάβουν ότι πλέον προσφέρουν κακές υπηρεσίες υπονομεύοντας το εγχείρημα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Why Greeks Still Love Their Weekly Street Markets
English edition 24.08.25

Why Greeks Still Love Their Weekly Street Markets

Fresh produce, affordable prices and personal interaction keep Greece’s traditional street markets central to everyday life, though challenges remain for both shoppers and vendors

Σύνταξη
Πυρά Χαρίτση κατά κυβέρνησης: Το χθες τελείωσε, το ίδιο και το «επιτελικό κράτος» που ξεχαρβάλωσε τη χώρα
Πολιτική 24.08.25

Πυρά Χαρίτση κατά κυβέρνησης: Το χθες τελείωσε, το ίδιο και το «επιτελικό κράτος» που ξεχαρβάλωσε τη χώρα

«Δεν χρειάζεται πια κανείς να επιχειρηματολογεί για το καθεστώς Μητσοτάκη: όλοι και όλες ξέρουν τη διαφθορά, ζουν την προκλητική ακρίβεια και υποβάθμιση της ζωής, βλέπουν την υπονόμευση του μέλλοντος της χώρας» τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Γλυκερία: Απάντηση του BDS Greece στην ανάρτησή της – «Η συκοφαντία δεν είναι τυχαία»
The Good Life 24.08.25

Γλυκερία: Απάντηση του BDS Greece στην ανάρτησή της – «Η συκοφαντία δεν είναι τυχαία»

Η Γλυκερία απέσυρε τη συμμετοχή της σε φεστιβάλ λόγω «απειλής επεισοδίων από φιλοπαλαιστινιακές οργανώσεις». Το BDS Greece καταρρίπτει το αφήγημα της και ξεκαθαρίζει τη θέση του με δική του ανάρτηση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Επιστροφή στην ιστορία από Ευρωπαίους – Μια νέα «Γραμμή Μαζινώ» στα ανατολικά
Τείχη 900 χλμ. 24.08.25

Επιστροφή στην ιστορία από Ευρωπαίους - Μια νέα «Γραμμή Μαζινώ» στα ανατολικά

Τα οχυρωματικά έργα που έχουν ήδη ανακοινωθεί/προγραμματιστεί στην Ανατολική Ευρώπη καλύπτουν περίπου 900 χιλιάμετρα συνολικά. Τέσσερα κράτη ποντάρουν σε σημαντικό βαθμό την άμυνά τους σε αυτό το τεράστιο «φίδι»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 24 Αυγούστου 2025
Απόρρητο