DO’S: Γίνε όσο πιο αισιόδοξος μπορείς, για να μπορέσεις να γίνεις και πιο δημιουργικός. Τα παραπάνω θα σε βοηθήσουν αρκετά στο να βάλεις σωστές προτεραιότητες μεν και να πας καλύτερα μελλοντικά δε. Παράλληλα, η σωστή οργάνωση, να ξέρεις, πως μπορεί να σου δημιουργήσει και μεγάλη ασφάλεια για τα βήματα που θέλεις να κάνεις αργότερα.

DON’TS: Αν βλέπεις, ότι ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζεις τα πράγματα μέχρι στιγμής, δεν αποδίδει, τότε μη διστάσεις να δοκιμάσεις κάτι εντελώς καινούργιο. Ίσως δεν πρέπει να συνεχίσεις να βλέπεις τα πράγματα υπό το ίδιο πρίσμα. Ειδικά αν θες να ξανά βρεις την χαμένη σου αυτοπεποίθηση, δεν πρέπει να είσαι εντελώς κλειστόμυαλος. Μην βάλεις το φλερτ στον πάγο.