Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [24.08 – 30.08.2025]
Τα Do's και τα Don'ts της εβδομάδας από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Γίνε όσο πιο αισιόδοξος μπορείς, για να μπορέσεις να γίνεις και πιο δημιουργικός. Τα παραπάνω θα σε βοηθήσουν αρκετά στο να βάλεις σωστές προτεραιότητες μεν και να πας καλύτερα μελλοντικά δε. Παράλληλα, η σωστή οργάνωση, να ξέρεις, πως μπορεί να σου δημιουργήσει και μεγάλη ασφάλεια για τα βήματα που θέλεις να κάνεις αργότερα.
DON’TS: Αν βλέπεις, ότι ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζεις τα πράγματα μέχρι στιγμής, δεν αποδίδει, τότε μη διστάσεις να δοκιμάσεις κάτι εντελώς καινούργιο. Ίσως δεν πρέπει να συνεχίσεις να βλέπεις τα πράγματα υπό το ίδιο πρίσμα. Ειδικά αν θες να ξανά βρεις την χαμένη σου αυτοπεποίθηση, δεν πρέπει να είσαι εντελώς κλειστόμυαλος. Μην βάλεις το φλερτ στον πάγο.
Ταύρος
DO’S: Καλό θα ήταν να εστιάσεις στην οικογένεια και στο σπίτι σου, καθώς εκεί έχει χαθεί η σταθερότητα τελευταία. Αν θέλεις να αλλάξει αυτό γρήγορα, για να νιώσεις κι εσύ λίγο πιο άνετα, πρέπει να βρεις την πηγή του κακού. Από την άλλη, αν ξέρεις ήδη τι είναι αυτό που σε ενοχλεί, τότε ψάξε να βρεις μία ωφέλιμη λύση. Ασχολήσου και με τα θέματα της καθημερινότητας.
DON’TS: Μην αγνοείς τα προβλήματά σου. Αν το κάνεις, τότε μην αναρωτιέσαι γιατί είσαι μονίμως στην τσίτα και δεν μπορείς ποτέ να χαλαρώσεις! Μην χάσεις τις ισορροπίες σου και μην πέσεις με τα μούτρα στη διαδικασία της ανανέωσης, γιατί τότε θα πάψεις να κινείσαι σε στέρεο έδαφος. Στα ερωτικά, μη διστάσεις να κάνεις κάποιες σημαντικές αλλαγές.
Δίδυμοι
DO’S: Προσέγγισε τα κατάλληλα άτομα κι επικοινώνησε μαζί τους άμεσα και ξεκάθαρα, αλλά ταυτόχρονα, δείξτους και το πιο γλυκό κομμάτι του εαυτού σου. Παράλληλα, στα επαγγελματικά σου, πρέπει να υποστηρίξεις τις ιδέες σου με ώριμα και λογικά επιχειρήματα, καθώς μόνο έτσι θα μπορέσεις να πείσεις τους απέναντι, ότι έχεις το δίκιο με το μέρος σου.
DON’TS: Ο τομέας της επικοινωνίας ευνοείται αυτή την εβδομάδα, οπότε μην χάσεις ευκαιρία για συζητήσεις και νέες γνωριμίες. Ωστόσο, μέσα από αυτή τη διαδικασία θα μπορέσεις να κάνεις και κάποια απαραίτητα ξεκαθαρίσματα, αρκεί να μην κωλώσεις, έτσι; Μη βαριέσαι να κυνηγήσεις τα όνειρα και τους στόχους σου, καθώς τώρα είναι που υπάρχει η έμπνευση!
Καρκίνος
DO’S: Εστίασε στα οικονομικά σου, γιατί ενδέχεται να υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες, για να πας καλύτερα σε αυτόν τον τομέα. Μπορεί, ας πούμε, να βρεις μία δεύτερη ή εντελώς καινούργια δουλειά. Πάντως πρέπει να πεις «ναι» σε οποιαδήποτε ευκαιρία σου παρουσιαστεί για κάποιο εξτραδάκι. Ασχολήσου, όμως, και με τις προσωπικές σου ανάγκες, για να νιώσεις ασφαλής.
DON’TS: Μην αγνοείς την σημαντικότητα μιας συγκεκριμένης διαδικασίας που ονομάζεται «οργάνωση», καθώς είναι αυτή που μπορεί, κυριολεκτικά, να σου λύσει τα χέρια! Γενικώς μην περιμένεις να προχωρήσουν όλα μπροστά από μόνα τους, χωρίς να χρειαστεί εσύ να κάνεις την παραμικρή κίνηση, καθώς αυτό δεν είναι εφικτό για κανέναν, όχι μόνο για εσένα, έτσι;
Λέων
DO’S: Αξιοποίησε κατάλληλα την αίγλη και τη γοητεία που σου προσδίδει η Αφροδίτη από το ζώδιό σου. Βρες τρόπους, για να μπουστάρεις όχι μόνο την αυτοπεποίθηση, αλλά και την ψυχολογία σου. Αν δεν το κάνεις τώρα, τότε πότε περιμένεις; Οργάνωσε την σκέψη και τα μελλοντικά σου σχέδια, βάζοντας το στοιχείο της πρωτοτυπίας μέσα σε αυτό το πλάνο.
DON’TS: Μη διστάσεις να κάνεις νέα ξεκινήματα είτε στα ερωτικά είτε στα επαγγελματικά σου, καθώς αυτή η εκκίνηση είναι κάτι που ευνοείται αυτή την εβδομάδα. Συγκεκριμένα για τα ερωτικά, μην συμβιβαστείς με κάτι λιγότερο από αυτό ακριβώς που ζητάς, καθώς τώρα ίσως και να το πάρεις ευκολότερα από κάποια άλλη στιγμή. Μην είσαι αρνητικός σε κάποιο ταξίδι.
Παρθένος
DO’S: Πάρε αποστάσεις από την πολυκοσμία, για να μπορέσεις να ηρεμήσεις. Η αλήθεια είναι πως πρέπει να περάσεις χρόνο με τον εαυτό σου και να ασχοληθείς με το μέσα σου. Παράλληλα, βέβαια, πρέπει να βάλεις προτεραιότητες, ειδικά αν σε ενδιαφέρει το να προχωρήσεις μπροστά. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι που έχουν ξεφύγει, οπότε πρέπει να βάλεις και όρια.
DON’TS: Μην αγνοείς τα απλά και καθημερινά που συμβαίνουν γύρω σου, καθώς αυτά μπορούν να αποτελέσουν σημαντική πηγή έμπνευσης για σένα. Μην αγνοείς ούτε τους εναλλακτικούς τρόπους που σου προσφέρουν οι άλλοι, καθώς έτσι μπορείς να κυνηγήσεις λίγο πιο εύκολα κάποιους στόχους ή και επιθυμίες σου. Μη διστάσεις να ξεκαθαρίσεις τα πάντα γύρω σου.
Ζυγός
DO’S: Αυτή την εβδομάδα μπορείς να γίνεις άκρως κοινωνικός και να εκμεταλλευτείς αυτή την εξωστρέφεια προς όφελός σου. Παράλληλα, όσο πιο πολλούς ανθρώπους προσεγγίζεις, τόσο μεγαλύτερη έμπνευση θα λαμβάνεις. Άσε που έτσι θα κάνεις και πιο δυνατούς τους μεταξύ σας δεσμούς. Αν είσαι σε συζητήσεις για τα επαγγελματικά, βάλε γερές βάσεις.
DON’TS: Μην είσαι αρνητικός στις νέες γνωριμίες, καθώς μέσω αυτών ίσως σου παρουσιαστούν ευκαιρίες για να εξελιχθείς. Όταν λέω να μην είσαι αρνητικός, εννοώ να μη βαριέσαι να επενδύσεις χρόνο εκεί. Στα ερωτικά, μη διστάσεις να οργανώσεις κάποια όμορφη δραστηριότητα μέσω της οποίας ή θα έρθεις πιο κοντά στο ταίρι σου ή θα γνωρίσεις νέο (αν δεν έχεις).
Σκορπιός
DO’S: Εστίασε τόσο στα επαγγελματικά σου, όσο και στην εικόνα που βγάζεις προς τα έξω. Ωστόσο, επειδή αυτό το έχεις δοκιμάσει και στο παρελθόν, τώρα πρέπει να το κάνεις με όλο σου το είναι, αν θες να πάει καλά! Παράλληλα, πρέπει να είσαι άκρως πειθαρχημένος, αλλά και καλά οργανωμένος, όταν διεκδικείς τους στόχους σου- οποίοι κι αν είναι αυτοί.
DON’TS: Μην κολλάς στις δικές σου απόψεις και μην αγνοείς τα άτομα που προσπαθούν να λύσουν τις μεταξύ σας διαφορές μέσα από τον εποικοδομητικό διάλογο. Μη διστάσεις να γίνεις λίγο πιο δημιουργικός, όταν παίρνεις μέρος σε συζητήσεις. Το ότι τα πράγματα κυλάνε λίγο πιο εύκολα, δεν σημαίνει πως εσύ πρέπει να κάτσεις και απλά να περιμένεις!
Τοξότης
DO’S: Η νέα εβδομάδα σε καλεί να γίνεις όσο πιο αισιόδοξος μπορείς. Κοινώς πρέπει να βρεις τον παλιό και καλό εαυτό σου! Τι Τοξότης είσαι εσύ, αν είσαι με τα μούτρα μονίμως στο πάτωμα; Κάνε πράγματα που μπορούν να σε βοηθήσουν να διευρύνεις τους πνευματικούς σου ορίζοντες, όπως είναι το να πέσεις με τα μούτρα στις νέες εμπειρίες ή και γνωριμίες.
DON’TS: Επειδή κάποιοι στόχοι κάπως πάλιωσαν, μη διστάσεις να θέσεις νέους! Ωστόσο, μη διστάσεις να αλλάξεις εντελώς τρόπο σκέψης και προσέγγισης απέναντι σε αυτούς. Αν θες να ανανεωθείς, δεν πρέπει να είσαι αρνητικός σε οτιδήποτε μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για σένα. Στα ερωτικά, μη βαριέσαι να επενδύσεις χρόνο και κόπο, για να πάνε καλύτερα!
Αιγόκερως
DO’S: Πρέπει να μαζέψεις δυνάμεις και να επικεντρωθείς στις σχέσεις και στις συνεργασίες που τρέχουν αυτή την στιγμή, οπότε πάρε τον χρόνο σου και κλείσου λίγο στον εαυτό σου. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος που μπορείς να ακολουθήσεις, για να βρεις λύσεις σε οτιδήποτε σε απασχολεί αυτή την στιγμή. Μάλιστα πρόκειται για ιδέες που πιο πριν αγνοούσες.
DON’TS: Το ότι θέλεις να προχωρήσεις μπροστά, δεν σημαίνει πως πρέπει να τα κάνεις όλα διαφορετικά. Αυτό που εννοώ είναι πως σύστημα που κερδίζει, δεν αλλάζει. Οπότε μην πετάξεις οτιδήποτε προέρχεται από το παρελθόν, αλλά συνεχίζει να σε ευνοεί ακόμα. Αυτό το mix παλιού και νέου, πάντως, μπορεί να σε γεμίσει με ασφάλεια. Μην φοβάσαι να μιλήσεις γενικώς.
Υδροχόος
DO’S: Επειδή θέλεις να έρθεις πιο κοντά στους σημαντικούς για σένα ανθρώπους, θα σου πω να εστιάσεις στις διαπροσωπικές σου σχέσεις κι επαφές. Μάλιστα πρέπει να επαναπροσδιορίσεις λίγο την θέση σου κι εκεί, αλλά και στα επαγγελματικά. Παράλληλα, κοίτα να βρεις τις χαμένες σου ισορροπίες, για να ξανά νιώσεις όσο πιο ασφαλής γίνεται.
DON’TS: Μην απογοητεύεσαι από το εκρηκτικό κλίμα αυτών των ημερών, καθώς μέσα από αυτές τις εκπλήξεις, εσύ θα βρεις την ευκαιρία να βάλεις γερές βάσεις στις σχέσεις σου. Ή ακόμα και να τις ανανεώσεις εντελώς. Μην αγνοείς, όμως, τις επιθυμίες και των απέναντι, όταν διαπραγματεύεσαι το μεταξύ σας, έτσι; Επίσης μην επικοινωνείς άτσαλα τις σκέψεις σου.
Ιχθύες
DO’S: Εστίασε στα της καθημερινότητας, για να μπορέσεις να τα βάλεις σε μία σωστή σειρά, καθώς η αλήθεια είναι, πως οι υποχρεώσεις που τρέχουν εκεί είναι πολλές! Έχεις μία τάση να ασχολείσαι περισσότερο με τα επαγγελματικά και λιγότερο με τα ερωτικά τελευταία. Ωστόσο, εγώ θα σου πω να βρεις κάποιες ισορροπίες ανάμεσα σε αυτά τα δύο.
DON’TS: Αν θέλεις να δεις τα ταμεία σου να γεμίζουν, τότε δεν πρέπει να συνεχίσεις να το παρακάνεις με τις σπατάλες. Κοινώς μην επιμένεις να αγοράζεις πράγματα τα οποία δεν χρειάζεσαι. Στα ερωτικά, μη διστάσεις να δείξεις το ενδιαφέρον σου στην άλλη πλευρά- είτε είσαι ελεύθερος είτε όχι. Αν ανήκεις στη δεύτερη κατηγορία, τότε μη διστάσεις να περάσεις χρόνο με το αμόρε.
