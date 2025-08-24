DO’S: Εκμεταλλεύσου την άνεση που υπάρχει, για να διεκπεραιώσεις τις δουλειές σου. Βάλε στο πρόγραμμα, όμως, και τα ενδιαφέροντά σου, προκειμένου να αναζωογονηθείς. Προσπάθησε να διαφυλάξεις την αισιοδοξία σου, όσα απαιτητικά πράγματα κι αν βρεθούν στον δρόμο σου. Να ξέρεις πως το’ χεις, ακόμα κι αν περίμενες όλα να είναι λίγο πιο εύκολα.

DON’TS: Μην σοκαριστείς, αν μέσω συζητήσεων αποκαλυφθούν πολλά που δεν περίμενες. Μην απογοητευτείς, ωστόσο, αν πρόκειται για πράγματα που έχεις εξετάσει στο παρελθόν και τώρα καλείσαι να το ξανά κάνεις. Στα επαγγελματικά, μην είσαι απρόσεκτος και μη βαριέσαι να ασχοληθείς μαζί τους διεξοδικώς. Μην ασχοληθείς με κουτσομπολιά.