Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 24.08.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Εκμεταλλεύσου την άνεση που υπάρχει, για να διεκπεραιώσεις τις δουλειές σου. Βάλε στο πρόγραμμα, όμως, και τα ενδιαφέροντά σου, προκειμένου να αναζωογονηθείς. Προσπάθησε να διαφυλάξεις την αισιοδοξία σου, όσα απαιτητικά πράγματα κι αν βρεθούν στον δρόμο σου. Να ξέρεις πως το’ χεις, ακόμα κι αν περίμενες όλα να είναι λίγο πιο εύκολα.
DON’TS: Μην σοκαριστείς, αν μέσω συζητήσεων αποκαλυφθούν πολλά που δεν περίμενες. Μην απογοητευτείς, ωστόσο, αν πρόκειται για πράγματα που έχεις εξετάσει στο παρελθόν και τώρα καλείσαι να το ξανά κάνεις. Στα επαγγελματικά, μην είσαι απρόσεκτος και μη βαριέσαι να ασχοληθείς μαζί τους διεξοδικώς. Μην ασχοληθείς με κουτσομπολιά.
Ταύρος
DO’S: Χαλάρωσε κι εστίασε στην ενασχόληση με τα ενδιαφέροντά σου. Επικεντρώσου σε οτιδήποτε μπορεί όχι μόνο να σε βοηθήσει να αποσυμφοριστείς από την πίεση, αλλά και να βγάλει τη δημιουργική σου πτυχή προς τα έξω. Απόφυγε τόσο να βιάζεσαι, όσο και να υπερεκτιμάς τις δυνάμεις σου, αλλά και τις καταστάσεις γύρω σου. Ειδικά στα οικονομικά σου.
DON’TS: Μην συνεχίσεις να αφήνεις κάποια πράγματα στη μέση, καθώς βλέπεις, ότι αυτά επανέρχονται συνεχώς και απαιτούν μια, κάποια επίλυση άμεσα. Στα επαγγελματικά, μην χαωθείς από την πίεση και τις υψηλές απαιτήσεις. Μη βγάλεις βιαστικά συμπεράσματα από ξέμπαρκες πληροφορίες που θα πάρει τυχαία το αυτί σου, γιατί ίσως είναι λάθος.
Δίδυμοι
DO’S: Εκμεταλλεύσου το θετικό vibe της σημερινής μέρας και νιώσε ήρεμος και σίγουρος. Έτσι θα μπορέσεις να διαχειριστείς τα πάντα καλύτερα. Αν εκκρεμούν κάποια θέματα στο οικογενειακό ή στο ερωτικό τοπίο, τότε διευθέτησέ τα κι αυτά. Αν κάποιος από την οικογένεια διαφωνήσει, εσύ απόφυγε να μιλήσεις αφιλτράριστα και να ανεβάσεις τους τόνους.
DON’TS: Μη γίνεις έντονος, απλά και μόνο επειδή βρίσκεσαι σε δίλημμα και δεν ξέρεις ποιο μονοπάτι να ακολουθήσεις. Μην παίρνεις τα πάντα από αυτά που ακούς κατάκαρδα. Είναι προτιμότερο, λοιπόν, να κρατήσεις κάποιες αποστάσεις, δε νομίζεις; Ωστόσο, μόλις επανέλθεις, μη διστάσεις να επανεξετάσεις τις καταστάσεις που πυροδότησαν τα νεύρα σου.
Καρκίνος
DO’S: Αφού σήμερα όλα δείχνουν να κυλάνε πιο smooth, γιατί δεν εστιάζεις λίγο στις συνεννοήσεις σου, ώστε να τις βελτιώσεις κι αυτές κάπως; Γίνε πιο αισιόδοξος, καθώς αυτή η στάση σου μπορεί να σου ανοίξει πόρτες. Βάλε στο πρόγραμμα σημαντικές συναντήσεις, αλλά απόφυγε να ανεβάσεις τους τόνους, αν κάτι δεν πάει έτσι όπως το περίμενες εκεί.
DON’TS: Μην αρπάζεσαι εξαιτίας αυτών που ακούς για σένα, αλλά μην εκπλαγείς, αν βγουν στην φόρα πολλά από αυτά που έχεις πει εσύ για άλλους. Μην χάσεις τη μπάλα στη δουλειά λόγω των λανθασμένων πληροφοριών που θα λάβεις. Μην κάνεις σενάρια χωρίς λόγο και μην πανικοβάλλεσαι με το παραμικρό. Μην φτιάξεις εφεδρικά πλάνα, πριν τα ξεκαθαρίσεις όλα.
Λέων
DO’S: Διαχειρίσου τα οικονομικά σου χαλαρά και με ήρεμο κεφάλι, αλλά βάλε και τα πάντα, γενικώς, σε μια σωστή σειρά με εύκολες και γρήγορες κινήσεις. Αξιοποίησε τα νέα δεδομένα, για να γυρίσεις το παιχνίδι υπέρ σου μεν, όντας έτοιμος να προσαρμόσεις τις κινήσεις σου, αν χρειάζεται, δε. Ωστόσο, καλού- κακού, δεν καταστρώνεις και κάνα plan B; Λέω τώρα εγώ…
DON’TS: Μην απογοητευτείς από την αλλαγή στην συμπεριφορά ορισμένων συναδέλφων ή δικών σου ανθρώπων. Ξέρεις μωρέ τι κουβαλάει ο καθένας; Όχι! Οπότε μην πάψεις να εμπιστεύεσαι τους πάντες, επειδή έχουν τις κλειστές τους. Μην υιοθετήσεις απόψεις τρίτων, απλά γιατί φαίνεται να κουμπώνουν με αυτό που πιστεύεις. Μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά.
Παρθένος
DO’S: Προσπάθησε να παραμείνεις αισιόδοξος, καθώς αυτό το vibe θα δημιουργήσει πολλές ωφέλιμες ευκαιρίες για σένα. Άσε τους φίλους σου να σου δείξουν μια διαφορετική προοπτική και προσέγγιση, μπας και αλλάξεις λίγο τρόπο διαχείρισης των προβλημάτων σου. Απόφυγε τόσο τους παρορμητισμούς, όσο και το να υπερεκτιμήσεις τις δυνάμεις σου.
DON’TS: Δεν πρέπει ούτε να εκνευριστείς, αλλά ούτε και να μπερδευτείς από τις πολλές ευθύνες που θα σου ανατεθούν. Μην αγχωθείς ακραία για τις υποχρεώσεις σου, γιατί τότε θα σε βάλεις σε αχρείαστα διλήμματα. Μην είσαι πεισματάρης και μην αρνείσαι να συμβιβαστείς, νομίζοντας πως κάποιοι προσπαθούν να σου βάλουν τα δυο πόδια σε ένα παπούτσι.
Ζυγός
DO’S: Πάρε αποστάσεις από κάποιες καταστάσεις, για να μπορέσεις να εξετάσεις τα πάντα σωστά, αλλά υπό ένα πιο αισιόδοξο πρίσμα. Ειδικά αν πρόκειται να αναλύσεις επαγγελματικές προτάσεις. Αξιοποίησε τις αποκαλύψεις που θα γίνουν τώρα, για να δεις εάν τόσο καιρό εμπιστεύεσαι τα κατάλληλα άτομα. Πρόσεξε τι εικόνα σχηματίζεις για τους άλλους.
DON’TS: Μην αφήσεις την ένταση ή και την τάση της μέρας να ωθεί προς τις παρασκηνιακές δράσεις (ή έστω της αποκάλυψης αυτών) να σου δημιουργήσουν ερωτηματικά. Ταυτόχρονα, μην συγχυστείς, αν έρθουν στο προσκήνιο ξανά κάποια θέματα από το παρελθόν, στα οποία δεν είχες δώσει τότε την απαραίτητη σημασία. Έτσι είναι, ας πρόσεχες!
Σκορπιός
DO’S: Εξέτασε τις προοπτικές που υπάρχουν, εστιάζοντας σε οτιδήποτε μπορεί να σε βοηθήσει να προωθήσεις τα πλάνα σου. Έλα πιο κοντά στην παρέα σου, καθώς αυτό είναι κάτι που μπορεί να σου φτιάξει πολύ τη διάθεση. Ταυτόχρονα, ίσως κάνεις μια αξιόλογη γνωριμία μέσω αυτών, οπότε έτσι θα μπορέσεις να μάθεις και περισσότερα γι’ αυτό το άτομο.
DON’TS: Μη γίνεσαι πιεστικός, ειδικά χωρίς να το καταλαβαίνεις, καθώς αυτό προκαλεί αρνητικές αντιδράσεις προς το πρόσωπό σου από τους απέναντι. Μην επηρεαστείς από τα έντονα συναισθήματά σου και μη γίνεις απόμακρος εξαιτίας αυτών. Ειδικά στα επαγγελματικά σου. Μην ρίχνεις στην κούρασή σου το ότι εσύ απλά αρνείσαι να συντονιστείς, έτσι;
Τοξότης
DO’S: Κάνε κάποια αναγκαία ξεκαθαρίσματα. Κοινώς βάλε τα πάντα σε μια σωστή και λογική σειρά. Προσπάθησε να τακτοποιήσεις τα πάντα με όση αισιοδοξία σου έχει απομείνει. Μείνε σταθερός στον λόγο σου, για να δείξεις μία πιο στιβαρή εικόνα. Διαχειρίσου τις εντάσεις ή και τις ξαφνικές μεταβολές σε κάποιες από τις διαπροσωπικές σου σχέσεις.
DON’TS: Μην σοκαριστείς από κάποιες ξαφνικές αλλαγές. Ωστόσο, μη διστάσεις να αναπροσαρμόσεις τις κινήσεις και τα σχέδιά σου εξαιτίας αυτών. Μην κακοχαρακτηρίσεις τους πάντες, απλά και μόνο επειδή έχεις βρεθεί ανάμεσα σε διλήμματα λόγω των δεύτερων σκέψεων που κάνεις. Στην τελική, αν δεν το αξίζουν, μην τους εμπιστεύεσαι και τόσο. Ή έστω όχι στα πάντα.
Αιγόκερως
DO’S: Προσπάθησε να βλέπεις τα πάντα υπό μια πιο αισιόδοξη οπτική. Το ίδιο εφάρμοσε και σε κάποιες επαγγελματικές προτάσεις που σου έχουν γίνει. Στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, πάντως, μπορείς να απολαύσεις το βελτιωμένο κλίμα που επικρατεί. Μάζεψε όσες περισσότερες πληροφορίες μπορείς, γιατί αυτές θα αλλάξουν το τοπίο γύρω σου.
DON’TS: Μην ταραχτείς, αν μέσω συζητήσεων αντιληφθείς, πως πολλά που νόμιζες πως ήταν δεδομένα, τελικά έχουν αλλάξει κι εσένα δεν σε ενημερώσει κανείς γι’ αυτό. Μην αρχίσεις τα ξεσπάσματα λόγω της έντασης που νιώθεις. Μη μεγαλοποιήσεις κάποιες καταστάσεις μέσα στο κεφάλι σου. Μη βιαστείς να πάρεις μέρος σε συζητήσεις που μπορεί να σε εκθέσουν.
Υδροχόος
DO’S: Αντιμετώπισε τα πάντα με αισιοδοξία. Για να το πετύχεις αυτό, όμως, πρέπει να έχεις καθαρίσει το κεφάλι σου. Προσπάθησε να διαχειριστείς σωστότερα τα οικονομικά σου, για να σταματήσουν να σε ζορίζουν τόσο πολύ. Περιόρισε την καχυποψία σου. Παράλληλα, απόφυγε τις παράξενες συζητήσεις, γιατί μπορεί να κάνουν τα πράγματα πολύ περίεργα για σένα.
DON’TS: Μην απογοητευτείς, αν βγουν στην φόρα κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με τα οικονομικά σου, που δεν είχες υπολογίσει και τόσο καλά πριν. Το σημαντικότερο είναι να μην αγχωθείς και να μην πιεστείς ακραία εξαιτίας αυτού. Μην μπεις σε διλήμματα, γιατί δε νομίζω πως έτσι θα μπορέσεις να βγάλεις τα καταλληλότερα συμπεράσματα, σωστά;
Ιχθύες
DO’S: Προσπάθησε να βελτιώσεις λίγο το κλίμα που επικρατεί στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Αφιέρωσε χρόνο στο να βάλεις τα πάντα σε μία σωστή σειρά μεν, με ηρεμία δε. Αγνόησε την έντονη ή και απότομη στάση ορισμένων απέναντί σου. Απόφυγε, όμως, και να ψάξεις εξηγήσεις για τον περίεργο τρόπο που σου μιλάνε, γιατί θα μπερδέψεις το μυαλό σου άδικα.
DON’TS: Μην προσπαθήσεις να επικοινωνήσεις σκέψεις, τις οποίες δεν έχεις αποκωδικοποιήσει καν εσύ ο ίδιος μέσα στο κεφάλι σου. Γενικώς μην ανακατεύεσαι με πράγματα που δεν σου φαίνονται ξεκάθαρα από την αρχή. Μην χάσεις την ψυχραιμία σου, επειδή βλέπεις κάποια σκηνικά να κουμπώνουν με τις υποψίες που είχες ήδη εσύ από πριν.
