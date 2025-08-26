Ζαχαριάδης σε «αμετροεπή» Γεωργιάδη: Το κλάμα πέφτει από την κοινωνία, μακριά η ΝΔ από τις ανάγκες της

Βολές κατά του Άδωνι Γεωργιάδη εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Κώστας Ζαχαριάδης, με αφορμή χθεσινές δηλώσεις του υπουργού Υγείας.

Ο κ. Ζαχαριάδης παρέθεσε τη δήλωση του κ. Γεωργιάδη, που είχε αναφέρει πως «προβλέπω πολύ κλάμα στην αντιπολίτευση από την ομιλία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ», τονίζοντας πως «η αμετροέπεια και η αλαζονεία δεν έχει όρια…».

«Τόσο μακριά βρίσκεται η ηγεσία της ΝΔ από τις ανάγκες»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ ακολούθως πρόσθεσε πως «μέχρι τώρα πάντως το κλάμα πέφτει από την κοινωνία όταν οι πολίτες πηγαίνουν στο super market, όταν έρχεται ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος, όταν ένα νέο παιδί που πέρασε στο πανεπιστήμιο εκτός της πόλης διαμονής του ψάχνει φοιτητική στέγη. Τόσο μακριά βρίσκεται η ηγεσία της ΝΔ από τις ανάγκες».

Τέλος, ο κ. Ζαχαριάδης επισήμανε πως «το βασικό πρόβλημα με τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στις ΔΕΘ από το 2019 ως σήμερα είναι ότι πριν προλάβουν να στεγνώσουν τα δάκρυα χαράς από τις εξαγγελίες έρχεται η πραγματικότητα».

