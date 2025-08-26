Ζαχαριάδης σε «αμετροεπή» Γεωργιάδη: Το κλάμα πέφτει από την κοινωνία, μακριά η ΝΔ από τις ανάγκες της
Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Κώστας Ζαχαριάδης τόνισε πως «το βασικό πρόβλημα με τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στις ΔΕΘ από το 2019 ως σήμερα είναι ότι πριν προλάβουν να στεγνώσουν τα δάκρυα χαράς από τις εξαγγελίες έρχεται η πραγματικότητα»
Βολές κατά του Άδωνι Γεωργιάδη εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Κώστας Ζαχαριάδης, με αφορμή χθεσινές δηλώσεις του υπουργού Υγείας.
Ο κ. Ζαχαριάδης παρέθεσε τη δήλωση του κ. Γεωργιάδη, που είχε αναφέρει πως «προβλέπω πολύ κλάμα στην αντιπολίτευση από την ομιλία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ», τονίζοντας πως «η αμετροέπεια και η αλαζονεία δεν έχει όρια…».
«Τόσο μακριά βρίσκεται η ηγεσία της ΝΔ από τις ανάγκες»
Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ ακολούθως πρόσθεσε πως «μέχρι τώρα πάντως το κλάμα πέφτει από την κοινωνία όταν οι πολίτες πηγαίνουν στο super market, όταν έρχεται ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος, όταν ένα νέο παιδί που πέρασε στο πανεπιστήμιο εκτός της πόλης διαμονής του ψάχνει φοιτητική στέγη. Τόσο μακριά βρίσκεται η ηγεσία της ΝΔ από τις ανάγκες».
Τέλος, ο κ. Ζαχαριάδης επισήμανε πως «το βασικό πρόβλημα με τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στις ΔΕΘ από το 2019 ως σήμερα είναι ότι πριν προλάβουν να στεγνώσουν τα δάκρυα χαράς από τις εξαγγελίες έρχεται η πραγματικότητα».
Η ανάρτηση του Κώστα Ζαχαριάδη:
Άδωνις Γεωργιάδης: «Προβλέπω πολύ κλάμα στην αντιπολίτευση από την ομιλία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ». Η αμετροέπεια και η αλαζονεία δεν έχει όρια…
Μέχρι τώρα πάντως το κλάμα πέφτει από την κοινωνία όταν οι πολίτες πηγαίνουν στο super market, όταν έρχεται ο λογαριασμός ηλεκτρικού…
— Costas Zachariadis (@CZachariadis) August 26, 2025
