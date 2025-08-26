magazin
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 26.08.2025]
Ημερήσια 26 Αυγούστου 2025 | 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 26.08.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Ύπνος και εφιάλτες: Προειδοποίηση ή συνέπεια συσσωρευμένου άγχους;

Ύπνος και εφιάλτες: Προειδοποίηση ή συνέπεια συσσωρευμένου άγχους;

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Δοκίμασε να ξεκινήσεις τη μέρα σου με μία πιο ανάλαφρη και χαρούμενη διάθεση. Έτσι για την αλλαγή να δεις πως θα πάει! Εστίασε στο φλερτ και δείξε το ενδιαφέρον σου μέσω αυτού εκεί που θέλεις. Αν είσαι ήδη σε σχέση, τότε κάνε πράγματα που μπορούν όχι μόνο να σε φέρουν πιο κοντά στο ταίρι σου, αλλά και να μονιμοποιήσουν το μεταξύ σας.

DON’TS: Μη διστάσεις σήμερα να πάρεις κάποιες ωφέλιμες αποστάσεις από τον πολύ κόσμο, αν νιώσεις, ότι το χρειάζεσαι. Ωστόσο, αν σε κάποια από τις διαπροσωπικές σου σχέσεις εντοπίσεις έντονες και απότομες συμπεριφορές, τότε φρόντισε να μην κινηθείς απρόσεκτα. Παράλληλα, μην πάρεις ρίσκα, αλλά μην τα προτείνεις και σε κανέναν άλλον.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Η ψυχολογία σου κάνει στροφή προς μία πιο θετική κατεύθυνση, οπότε εφάρμοσε το ίδιο και στον τρόπο διαχείρισης των προσωπικών σου. Γενικώς προσπάθησε να παραμείνεις αισιόδοξος, για να κάνεις και την ενέργεια ή την αύρα σου επίσης λίγο πιο θετική. Στα επαγγελματικά, μπορείς να ανταποκριθείς σε όσα σου ζητάνε μεν, συγκρατημένα δε.

DON’TS: Μην είσαι αδιάφορος ως προς τα οικονομικά σου, γιατί ενδέχεται να προκύψουν κάποιες απρόβλεπτες εξελίξεις, οι οποίες θα δημιουργήσουν, όμως, νέο και πρόσφορο έδαφος για σένα. Δεν αποκλείεται να σχετίζονται με κάποιο ακίνητο. Στα επαγγελματικά, δεν πρέπει να πάρεις βιαστικές αποφάσεις. Μην είσαι απρόσεκτος, γιατί κινδυνεύεις από μικροτραυματισμούς.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Εστίασε στις όμορφες επικοινωνίες που προκύπτουν σήμερα. Αυτό μπορεί να έχει να κάνει με το φλερτ ή και με μία πιο καλλιτεχνική έκφραση από πλευράς σου. Αν σε ενδιαφέρει να κάνεις κάποιες επαγγελματικές κινήσεις στο προσεχές διάστημα, τότε πρέπει να δεις τα πράγματα λίγο διαφορετικά και να παραμείνεις σταθερός στις αποφάσεις σου.

DON’TS: Είπαμε να είσαι αισιόδοξος, όχι όμως ονειροπόλος. Κοινώς μη γίνεσαι υπερβολικός και μη διογκώνεις κάποια σενάρια μέσα στο κεφάλι σου. Μην είσαι αρνητικός σε ξαφνικές αλλαγές ή ταξίδια της τελευταίας στιγμής, γιατί εκεί σε περιμένουν ωφέλιμες ευκαιρίες και γνωριμίες. Ωστόσο, μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο διεκδικείς όσα θες.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Πρέπει να βελτιώσεις την ψυχολογία σου, οπότε σου προτείνω να αφεθείς στο φλερτ και ειδικά στις νέες γνωριμίες. Παράλληλα, κάνε πράγματα που θα σε βγάλουν από την ρουτίνα σου, καθώς σε έχει κουράσει. Στα ερωτικά, προσπάθησε να κάνεις λίγο πιο ουσιαστικές συζητήσεις με το αμόρε. Αν είσαι ελεύθερος, δες τη φάση αλλιώς και κάτι θα προκύψει.

DON’TS: Μην αγνοείς τις πληροφορίες που φτάνουν στα αυτιά σου μέσα από παρασκηνιακές συζητήσεις που κάνεις. Από την άλλη, δεν θέλω να είσαι απρόσεκτος στο περιβάλλον της οικογένειας, γιατί ενδέχεται εκεί να προκύψουν αρκετές εντάσεις. Επίσης μην επιμένεις να έχεις πάντα εσύ τον τελευταίο λόγο, γιατί περνάς τα λάθος μηνύματα.

Λέων

Λέων

DO’S: Φρόντισε να βρεις χρόνο, για να περιποιηθείς τον εαυτό σου και να ασχοληθείς με οτιδήποτε σε ευχαριστεί. Κοινώς εστίασε σε εσένα και στη διάθεσή σου. Βέβαια υπάρχει ευκολία και στο να δρομολογήσεις τις υποθέσεις που σε αφορούν άμεσα ή έστω να κάνεις κάποιες συζητήσεις και να εκμαιεύσεις τις πληροφορίες που σου χρειάζονται.

DON’TS: Μην είσαι αρνητικός σε αποδράσεις που μπορεί να σου προταθούν, ειδικά αν αφορούν και το γκομενάκι. Μην είσαι αρνητικός, όμως, ούτε στις γνωριμίες και στις κοινωνικές επαφές, ειδικά αν αυτές γίνονται με άτομα που είναι λίγο διαφορετικά από αυτά που έχεις συνηθίσει μέχρι στιγμής. Μη γίνεσαι νευρικός, αλλά ούτε και παρορμητικός.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Σήμερα είναι καλό να κρατήσεις αποστάσεις. Όχι μόνο αυτό, αλλά προτίμησε να κρατήσεις κρυφά τα ερωτικά σου και ειδικά τις νέες γνωριμίες που μπορεί να κάνεις. Παράλληλα, προσπάθησε να απλοποιήσεις την σκέψη σου, για να μπορέσεις να γίνεις πιο συγκεκριμένος σε αυτά που ζητάς. Εγώ, όμως, θα σου πω να το ζήσεις, ότι κι αν είναι αυτό, ξέρεις εσύ.

DON’TS: Μην παρασυρθείς από το γενικότερο κλίμα της μέρας και μη δημιουργήσεις τρελά σενάρια μέσα στο κεφάλι σου, γιατί από αυτά ενδέχεται να μη γίνουν πραγματικότητα ούτε τα μισά. Στα επαγγελματικά, μην κωλώσεις να βρεις διέξοδο σε όποιο εμπόδιο κι αν σου προκύψει. Μην είσαι αρνητικός σε συναντήσεις, γιατί μέσω αυτών ίσως κλείσεις μια συμφωνία.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Γίνε πιο κοινωνικός και πάρε μέρος σε αμέτρητες συζητήσεις. Έτσι θα μπορέσεις να δεις ξεκάθαρα ποια από τα άτομα του κύκλου σου είναι έμπιστα. Αν αντιληφθείς, ότι ορισμένοι πετάνε χαρταετό, τότε πρέπει είτε απλά να κρατήσεις αποστάσεις, είτε να τους αποχωριστείς εντελώς από τη ζωή σου. Όλο αυτό πρέπει να γίνει με ηρεμία και χωρίς γκρίνια.

DON’TS: Μη διστάσεις να αλλάξεις εντελώς τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεσαι κάποιες καταστάσεις, καθώς είναι αυτό που θα δημιουργήσει νέες προοπτικές για σένα ή μπορεί να σου ανοίξει ακόμα και ένα εντελώς νέο κεφάλαιο. Όμως δεν πρέπει να αφήνεις τη νευρικότητα σου να ξεφεύγει. Γενικώς μην είσαι απρόσεκτος, γιατί ίσως συμβούν μικροατυχήματα.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Έχεις μεγάλη ανάγκη από χαλάρωση και ξεκούραση, οπότε θα σου πω, ότι πρέπει είτε να περάσεις λίγο χρόνο εντελώς μόνος σου είτε να βρεθείς με πολύ συγκεκριμένα άτομα, τα οποία  μπορούν να στο προσφέρουν αυτό. Όντας ήρεμος, λοιπόν, θα μπορέσεις να σκεφτείς πιο σοβαρά κάποιες επαγγελματικές προτάσεις που σου έχουν γίνει τελευταία.

DON’TS: Τα πράγματα σήμερα είναι αρκετά ξεκάθαρα, οπότε μην μπερδεύεσαι με το να εστιάζεις μόνο σε αυτά που σε αγχώνουν, καθώς έτσι δεν θα μπορέσεις ποτέ να δημιουργήσεις κάτι πιο σταθερό. Μην είσαι αρνητικός σε ξαφνικές συζητήσεις που μπορεί να προκύψουν και να αφορούν τα οικονομικά σου, γιατί μέσω αυτών ίσως βρεις μία διέξοδο.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Πρέπει να καταλάβεις πως όσο πιο αισιόδοξος είσαι, τόσο πιο εύκολα και διαχειρίσιμα θα σου φαίνονται τα πάντα γύρω σου. Παράλληλα, αξιοποίησε αυτό το mood, για να βάλεις τα πάντα σε σωστή σειρά. Παν μέτρον άριστον, όμως, οπότε πήγαινέ το βήμα- βήμα τη φορά. Εστίασε και σε αυτά που μπορούν να σε κάνουν χαρούμενο, καθώς γιατί όχι ρωτώ εγώ!

DON’TS: Μην κοιτάς μόνο την πάρτη σου και γενικώς μη λειτουργείς εις βάρος των άλλων! Στα επαγγελματικά, δεν πρέπει να είσαι αρνητικός στις νέες γνωριμίες, γιατί αυτές κουβαλάνε νέες προοπτικές μέσω των οποίων μπορείς να επεκτείνεις αυτό που κάνεις τώρα. Μην αρχίσεις τα αιχμηρά σχόλια μέσα στην παρέα, γιατί η ατμόσφαιρα εύκολα μπορεί να πάρει φωτιά!

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Είναι καλή στιγμή να εστιάσεις στα οικονομικά, ώστε να τα διευθετήσεις. Παράλληλα, ασχολήσου και με κάποιες συμφωνίες ή συνεργασίες που έχουν καλές προοπτικές να προχωρήσουν. Ωστόσο, το σημαντικό εδώ είναι να ακολουθήσεις κατά γράμμα αυτά που σου υποδεικνύει το ένστικτό σου. Μείνε αισιόδοξος και μετέτρεψε τις αδυναμίες σου σε τρωτά σου σημεία.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, δεν πρέπει να είσαι απρόσεκτος, γιατί έτσι ίσως χάσεις κάποιες ωφέλιμες ευκαιρίες. Επιπλέον μην επιτρέπεις στη νευρικότητα και στη βιασύνη να επικρατήσουν. Δεν είναι κακό το να πάρεις κάποια ρίσκα. Το κακό είναι να τα πάρεις, ενώ δεν είσαι ούτε σίγουρος γι’ αυτά, αλλά ούτε και κατάλληλα προετοιμασμένος, έτσι;

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Εκμεταλλεύσου το θετικό κλίμα που επικρατεί στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, ώστε να έρθεις πιο κοντά με τους απέναντι. Στα ερωτικά, μικρή σημασία έχει το αν είσαι ελεύθερος ή δεσμευμένος, καθώς αυτό που σε νοιάζει περισσότερο απ’ όλα είναι το να φέρεις μία ισορροπία στον τομέα αυτόν. Στο χέρι σου είναι, θα πω εγώ! Πες «ναι» σε μια ξαφνική συνάντηση!

DON’TS: Στα επαγγελματικά, δεν πρέπει να είσαι αρνητικός στις νέες γνωριμίες, γιατί αυτές είναι που μπορούν να ωφελήσουν κατά πολύ αυτόν τον τομέα. Παράλληλα, βέβαια, δεν πρέπει να βαριέσαι να τα βάλεις όλα σε μία τάξη εκεί πέρα! Μη γίνεσαι πεισματάρης, νομίζοντας πως είσαι αρκετά υποχωρητικός- ούτε καν! Μην κινείσαι παρορμητικά ή νευρικά.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Σήμερα πρόκειται να δεις πολλά και διάφορα γύρω σου, οπότε εσύ πρέπει να είσαι επιφυλακτικός στο πως θα τα ερμηνεύσεις. Ξεμπέρδεψε με τις δουλειές που έχεις σε εκκρεμότητα γρήγορα και αποτελεσματικά, χωρίς πίεση ή άγχος. Εστίασε στις λεπτομέρειες, οργανώνοντάς τες, όμως, πρώτα. Εκφράσου πιο δημιουργικά και δείξε τον κρυμμένο εαυτό σου.

DON’TS: Μην αρνείσαι να πάρεις μέρος σε κάποιες συζητήσεις που θα γίνουν στον τομέα της οικογένειας. Ωστόσο, δεν πρέπει να απογοητευτείς, αν δεις κάποιες πτυχές που καθόλου δεν περίμενες. Ταυτόχρονα, δεν πρέπει να βιαστείς να πάρεις αποστάσεις. Μην θίγεσαι με το παραμικρό που ακούς και μην ξεσπάς τα νεύρα σου παντού εξαιτίας αυτού.

