DO’S: Δοκίμασε να ξεκινήσεις τη μέρα σου με μία πιο ανάλαφρη και χαρούμενη διάθεση. Έτσι για την αλλαγή να δεις πως θα πάει! Εστίασε στο φλερτ και δείξε το ενδιαφέρον σου μέσω αυτού εκεί που θέλεις. Αν είσαι ήδη σε σχέση, τότε κάνε πράγματα που μπορούν όχι μόνο να σε φέρουν πιο κοντά στο ταίρι σου, αλλά και να μονιμοποιήσουν το μεταξύ σας.

DON’TS: Μη διστάσεις σήμερα να πάρεις κάποιες ωφέλιμες αποστάσεις από τον πολύ κόσμο, αν νιώσεις, ότι το χρειάζεσαι. Ωστόσο, αν σε κάποια από τις διαπροσωπικές σου σχέσεις εντοπίσεις έντονες και απότομες συμπεριφορές, τότε φρόντισε να μην κινηθείς απρόσεκτα. Παράλληλα, μην πάρεις ρίσκα, αλλά μην τα προτείνεις και σε κανέναν άλλον.