Απορριμματοφόρο παραχώρησε δήμος της Αττικής σε νησιώτικο δήμο για να ενισχύσει την καθαριότητα του νησιού

Είναι γνωστό το πρόβλημα που παρατηρείται κατά τους θερινούς μήνες στα νησιά μας με την καθαριότητα. Με τους επισκέπτες των νησιών μας να αυξάνονται πάρα πολύ το καλοκαίρι, οι υπηρεσίες των δήμων υπερβάλλουν εαυτούς να ανταποκριθούν στις ανάγκες καταβάλλοντας τεράστιες προσπάθειες επί 24ωρου βάσεως. Δεδομένο του γεγονότος πως οι περισσότερες υπηρεσίες καθαριότητας και όχι μόνο των δήμων είναι υποστελεχωμένες από μόνιμο προσωπικό εδώ και χρόνια, η αποστολή να διατηρηθούν καθαρά τα νησιά μας αλλά και οι τουριστικές περιοχές της χώρας είναι εκ των πραγμάτων πολύ δύσκολη.

Υπό αυτό το πρίσμα κάθε βοήθεια μεταξύ δήμων, είναι υπεραπαραίτητη. Η αυτοδιοίκηση Α΄Βαθμού για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται αλληλέγγυα στα προβλήματα των δήμων, όπως και στην περίπτωση του Δήμου Λαυρεωτικής που παραχώρησε ένα απορριμματοφόρο στον Δήμο Τήνου.

Οι ευχαριστίες του δήμου Τήνου

Ο Δήμος Τήνου εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Δήμο Λαυρεωτικής για την παραχώρηση ενός απορριμματοφόρου οχήματος, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση του έργου της καθαριότητας σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο.

«Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνουμε στον Δήμαρχο Λαυρεωτικής κ. Δημήτρη Λουκά και στον Αντιδήμαρχο κ. Αθανάσιο Μακροδημήτρη, οι οποίοι παρέδωσαν οι ίδιοι το όχημα στον Δήμο Τήνου. Μετά την παραλαβή, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη παρουσία Αντιδημάρχων της Δημοτικής Αρχής Τήνου, όπου συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση και αναπτύχθηκαν πλαίσια συνεργασίας προς όφελος των δύο τοπικών κοινωνιών»αναφέρει ο δήμος Τήνου χαρακτηριστικά.