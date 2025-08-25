Φωτιά σε δασική έκταση στο Μυρόφυλλο Τρικάλων

Πολιτική

Π. Μαρινάκης: Χυδαία επίθεση σε Τσίπρα, προσπάθεια απαξίωσης του ΠΑΣΟΚ, επιβεβαίωση της κυβερνητικής ακροδεξιάς στροφής

Κρεσέντο τοξικότητας από Μαξίμου, μέσω του Παύλου Μαρινάκη: Επιτίθεται αγοραία στον Αλέξη Τσίπρα, επιχειρεί να απαξιώσει την αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τα ζητήματα της Οικονομίας, ενώ καλύπτει Αδωνη Γεωργιάδη για την ακραία επίθεση στην Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ και επιμένει στη στοχοποίηση των ΜΚΟ.