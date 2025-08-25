Φωτιά σε δασική έκταση στο Μυρόφυλλο Τρικάλων
Επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (25/8) σε δασική έκταση στο Μυρόφυλλο Τρικάλων.
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Μυρόφυλλο Τρικάλων. Κινητοποιήθηκαν 31 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 25, 2025
