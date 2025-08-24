Φωτιά σε δασική έκταση στο Μακροχώρι Καστοριάς
Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή σύμφωνα με την Πυροσβεστικής
Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε δασική έκταση στην περιοχή του Μακροχωρίου, στην Καστοριά.
Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 36 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή σύμφωνα την Πυροσβεστική.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή του Μακροχωρίου Καστοριάς. Κινητοποιήθηκαν 36 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 8ης και 2ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 24, 2025
