Φωτιά σε δασική έκταση στο Μακροχώρι Καστοριάς

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε δασική έκταση στην περιοχή του Μακροχωρίου, στην Καστοριά.

Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 36 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή σύμφωνα την Πυροσβεστική.