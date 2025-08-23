Συναγερμός για φωτιά στα Δερβενοχώρια Βοιωτίας – Στη μάχη 7 εναέρια μέσα
Στη μάχη της κατάσβεσης βρίσκονται 90 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, 25 οχήματα, 7 εναέρια μέσα ενώ υπάρχει και συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Πάνακτο Δερβενοχωρίων Βοιωτίας.
Στη μάχη της κατάσβεσης βρίσκονται 90 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, 25 οχήματα, 7 εναέρια μέσα ενώ υπάρχει και συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πάνακτο Δερβενοχωρίων Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 90 #πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, 25 οχήματα, 4 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 23, 2025
