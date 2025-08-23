Συναγερμός για φωτιά στα Δερβενοχώρια Βοιωτίας – Στη μάχη 7 εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Πάνακτο Δερβενοχωρίων Βοιωτίας.

Στη μάχη της κατάσβεσης βρίσκονται 90 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, 25 οχήματα, 7 εναέρια μέσα ενώ υπάρχει και συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.