Φωτιά στο Ράγιο Θεσπρωτίας – Ήχησε το 112

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε δασική έκταση, στη περιοχή Ράγιο στη Θεσπρωτία.

Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 21 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 6 οχήματα.

Μήνυμα από το 112

Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη. Στην κατάσβεση συνδράμουν υδροφόρες των ΟΤΑ.

Από την Πολιτική Προστασία ενεργοποιήθηκε το 112, με μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.