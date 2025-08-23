Θεσσαλονίκη: Φωτιά στον Χορτιάτη – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για τη φωτιά στον Χορτιάτη
Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά καίει σε πλαγιά νότια του Χορτιάτη, ενώ έχουν κινητοποιηθεί ήδη 57 πυροσβέστες με 22 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου, 2 ελικόπτερα, και συνδρομή από εθελοντές και μηχανήματα ΟΤΑ.
