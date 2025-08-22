Πυρκαγιά στην Κρύα Βρύση Καρδίτσας - Ήχησε το 112

Φωτιά τώρα στην Κρύα Βρύση Καρδίτσας – Ήχησε το 112
«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Κρύα Βρύση της περιφερειακής ενότητας Καρδίτσας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα που έλαβαν οι πολίτες
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Παρασκευής (22/8), για φωτιά στην Κρύα Βρύση Καρδίτσας.
Ενεργοποιήθηκε το 112, με τους πολίτες να καλούνται να είναι σε ετοιμότητα. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση.
«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Κρύα Βρύση της περιφερειακής ενότητας Καρδίτσας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα που έλαβαν όσοι βρίσκονται στην περιοχή.
Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 10ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα. Ρίψεις νερού κάνουν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
Φωτογραφία: Αρχείου
