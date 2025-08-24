Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ένας άνδρας για τη φωτιά στον Χορτιάτη – Έκανε μελισσοκομικές εργασίες
Η φωτιά ξεκίνησε από τα μελίσσια μελισσοκόμου - Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής τέθηκε πολύ γρήγορα υπό έλεγχο και δεν απειλήθηκε κατοικημένη περιοχή
Στη σύλληψη ενός άνδρα, καθώς και στην επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 4.331,25 ευρώ, προχώρησαν ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για τη φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στους πρόποδες του Χορτιάτη, στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 23 Αυγούστου.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, συνελήφθη ημεδαπός στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, καθώς κατά τη διάρκεια μελισσοκομικών εργασιών προκάλεσε πυρκαγιά, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας περί πυροπροστασίας.
Νωρίτερα, ο δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, επιβεβαίωσε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η φωτιά προκλήθηκε από μελισσοκομική δραστηριότητα, ευχαριστώντας τα στελέχη της Πυροσβεστικής, τους εθελοντές και όλους όσοι συνέβαλαν στην άμεση κατάσβεση.
Η ανάρτηση του δημάρχου για τη φωτιά στον Χορτιάτη
Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση και στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 65 πυροσβέστες με 23 οχήματα, τρεις ομάδες πεζοπόρου τμήματος, τέσσερα εναέρια μέσα και πλήθος εθελοντών.
Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση, η πυρκαγιά περιορίστηκε γρήγορα, καίγοντας κυρίως χαμηλή βλάστηση (θάμνους και πουρνάρια), χωρίς να απειληθούν κατοικημένες περιοχές.
