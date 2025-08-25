newspaper
Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025
Φωτιά στην Καστοριά: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στο Μακρυχώρι – Κατακαίει δασική έκταση
Ελλάδα 25 Αυγούστου 2025 | 08:24

Φωτιά στην Καστοριά: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στο Μακρυχώρι – Κατακαίει δασική έκταση

Η φωτιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, χθες Κυριακή, περί τις 18:30 και κατακαίει φυλλώματα δρυοδάσους στο Μακρυχώρι, στην Καστοριά

Σύνταξη
Spotlight

Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της έρπουσας δασικής πυρκαγιάς στο Μακρυχώρι, στην Καστοριά, το πρωί της Δευτέρας 25 Αυγούστου.

Η φωτιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, χθες Κυριακή, περί τις 18:30 και κατακαίει φυλλώματα δρυοδάσους.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης τις τελευταίες ώρες ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 78 πυροσβέστες με 26 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης 5ης, και 8ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης. Χθες επιχείρησαν από αέρος τρία αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα.

Η ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας:

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία δεν απειλούνται οικισμοί.

*Κεντρική φωτογραφία αρχείου

ΑΠΕ
Υπεράκτια αιολικά: Στον «πάγο» το εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξή τους

Υπεράκτια αιολικά: Στον «πάγο» το εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξή τους

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Κρήτης – Αττικής: Σε εμπορική λειτουργία τις επόμενες ώρες

Καλώδιο Κρήτης – Αττικής: Σε εμπορική λειτουργία τις επόμενες ώρες

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στον Βόλο: Την Τρίτη στον ανακριτή ο 40χρονος – Ερευνάται πώς βγήκε από το ψυχιατρείο
Ελλάδα 25.08.25

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Την Τρίτη στον ανακριτή ο 40χρονος – Ερευνάται πώς βγήκε από το ψυχιατρείο

Αύριο Τρίτη στις 10:00 το πρωί, αναμένεται να απολογηθεί ο 40χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στον Βόλο - Διώκεται για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας

Σύνταξη
Παξοί: Γιατροί και αστυνομικοί προσπαθούσαν 45 λεπτά να επαναφέρουν την 4χρονη που πνίγηκε στην πισίνα
Τραγωδία 24.08.25

«Ήταν ήδη πνιγμένο» - Συγκλονίζει ο γιατρός που προσπάθησε να επαναφέρει την 4χρονη στους Παξούς

«Προσπαθούσαμε επί 45 λεπτά να τη σώσουμε», δήλωσε στο MEGA ο γιατρός του Κέντρου Υγείας. Η 4χρονη είχε απομακρυνθεί από το σπίτι της και βρέθηκε νεκρή στην πισίνα γειτονικού συγκροτήματος.

Σύνταξη
Μύκονος: Σύνεργα ναρκωτικών και λευκή σκόνη βρέθηκε στο δωμάτιο όπου εντοπίστηκε νεκρός ο 25χρονος
Μύκονος 24.08.25

Σύνεργα ναρκωτικών και λευκή σκόνη βρέθηκε στο δωμάτιο όπου εντοπίστηκε νεκρός ο 25χρονος Βραζιλιάνος

Ο νεαρός Βραζιλιάνος βρέθηκε νεκρός στην πισίνα ενώ χωρίς τις αισθήσεις του ήταν ένας 23χρονος ομοεθνής του - Από την ΕΛ.ΑΣ. έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

Σύνταξη
Βόλος: Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τον συζυγοκτόνο – «Τη βίαζε, την άφηνε επίτηδες έγκυο» λέει η αδερφή της 36χρονης
Βόλος 24.08.25

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τον συζυγοκτόνο - «Τη βίαζε, την άφηνε επίτηδες έγκυο» λέει η αδερφή της 36χρονης

Η αδερφή της άτυχης γυναίκας ξεσπάει καταγγέλλοντας την βίαια και κακοποιητική συμπεριφορά του 40χροονου - «Της έλεγα να χωρίσει αλλά φοβόταν. Φταίμε και εμείς» λέει η αδερφή της 36χρονης

Σύνταξη
Παλαιστίνη: Μαζικές συγκεντρώσεις αλληλεγγύης σε Αθήνα και άλλες πόλεις – «Η ιστορία έχει μια σωστή πλευρά»
Κοσμοσυρροή 24.08.25

Μαζικές συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό σε όλη τη χώρα - «Η ιστορία έχει μια σωστή πλευρά»

Πλήθος κόσμου ανταποκρίθηκε στα καλέσματα από δεκάδες σωματεία και συλλογικότητες ενάντια στη απόφαση του Ισραήλ για κατάληψη της Γάζας. Μεγάλη συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος. Κεντρικό σύνθημα: «Αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη».

Σύνταξη
Σεπτέμβριος: Ο «έξυπνος» μήνας των διακοπών – Βοηθούν καιρός και τιμές
Παράταση καλοκαιριού 24.08.25

Σεπτέμβριος: Ο «έξυπνος» μήνας των διακοπών – Βοηθούν καιρός και τιμές

Σε ιδανικό μήνα για διακοπές αναδεικνύεται ο Σεπτέμβριος, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. Ο λόγοι είναι δύο: οι καιρικές συνθήκες και οι τιμές.

Σύνταξη
Κρήτη: Ανταποκρίνεται στις θεραπείες η 36χρονη – Αεροδιακομιδή του 40χρονου εγκαυματία στην Αθήνα
Ελλάδα 24.08.25

Κρήτη: Ανταποκρίνεται στις θεραπείες η 36χρονη – Αεροδιακομιδή του 40χρονου εγκαυματία στην Αθήνα

Ο άτυχος άνδρας που τραυματίστηκε σοβαρά μαζί με 36χρονη από φωτιά στα αποδυτήρια του γηπέδου στην Αμμουδάρα υπέστη ανακοπή χθες Σάββατο, αλλά οι γιατροί κατάφεραν να το αντιμετωπίσουν.

Σύνταξη
Washington Post: Ο τραμπισμός της ελληνικής κυβέρνησης – Το νέο ελληνικό «μοντέλο» στο μεταναστευτικό
Πρωτοσέλιδο 24.08.25

Ο «τραμπισμός της ελληνικής κυβέρνησης» στην Washington Post - Το νέο ελληνικό «μοντέλο» στο μεταναστευτικό

Αιχμηρό δημοσίευμα για τη χώρα μας, στην αμερικανική εφημερίδα. Σε πρώτο πλάνο το μεταναστευτικό και η στροφή της Αθήνας στις πολιτικές Τραμπ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συναγερμός στις ΗΠΑ: Ανιχνεύτηκε κρούσμα από το σαρκοφάγο παράσιτο «screwworm» σε άνθρωπο
Στο Μέριλαντ 25.08.25

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Ανιχνεύτηκε κρούσμα από το σαρκοφάγο παράσιτο «screwworm» σε άνθρωπο

Τα screwworm, σύμφωνα με τους επιστήμονες, εάν εντοπιστούν εγκαίρως δεν είναι θανατηφόρα όμως η αντιμετώπισή τους είναι επίπονη καθώς απαιτεί αφαίρεση εκατοντάδων προνυμφών και απολύμανση των πληγών.

Σύνταξη
Αντιπολιτευτικά πυρά για «εξαγγελίες» Μητσοτάκη και ηλιοβασίλεμα Σκέρτσου – «Έχουμε κυβέρνηση με πολλά σκάνδαλα»
Πολιτική κόντρα 25.08.25

Αντιπολιτευτικά πυρά για «εξαγγελίες» Μητσοτάκη και ηλιοβασίλεμα Σκέρτσου – «Έχουμε κυβέρνηση με πολλά σκάνδαλα»

Αλεξάνδρα Σδούκου από τη ΝΔ, Πέτρος Παππάς από το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και Βασίλης Κόκκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ αντιπαρατέθηκαν για την οικονομία, εν όψει της ΔΕΘ - Βολές για τις διακοπές των Ελλήνων

Σύνταξη
Παπανικολάου: «Το ταβάνι της Εθνικής στο Eurobasket το ορίζουμε εμείς»
Μπάσκετ 25.08.25

Παπανικολάου: «Το ταβάνι της Εθνικής στο Eurobasket το ορίζουμε εμείς»

Ο Κώστας Παπανικολάου τόνισε σε δηλώσεις του οτι δεν υπάρχει συγκεκριμένο «ταβάνι» για την Εθνική ομάδα στο προσεχές Ευρωμπάσκετ και πως οι διεθνείς είναι εκείνοι που θα ορίσουν τι θα καταφέρει.

Σύνταξη
Νταϊάνα-Τζέφρι Έπσταϊν: «Βόμβα» της Μάξγουελ – «Ίσως είχαν βγει ραντεβού, ίσως υπάρχουν φωτογραφίες…»
Ιστός 25.08.25

Νταϊάνα-Τζέφρι Έπσταϊν: «Βόμβα» της Μάξγουελ – «Ίσως είχαν βγει ραντεβού, ίσως υπάρχουν φωτογραφίες…»

Νέα, σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως από τη σκοτεινή υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν, με την πρώην συνεργάτιδά του, Γκισλέιν Μάξγουελ να ισχυρίζεται πως ο ατιμασμένος παιδόφιλος είχε ίσως ένα ραντεβού με την αείμνηστη πριγκίπισσα Νταϊάνα

Σύνταξη
Μεταναστευτικό: Πώς οι αυστηροί νόμοι στην Ευρώπη κρατάνε τις οικογένειες χωρισμένες
Μεταναστευτικό 25.08.25

«Δεν μπορώ να κοιμηθώ, να φάω και να συνεχίσω τη ζωή μου»: Πώς η Ευρώπη κρατάει τις οικογένειες χωρισμένες

Χωρίς την επανένωση οικογενειών, πολλοί μετανάστες θα ακολουθούν πολύ περισσότερες παράτυπες διαδρομές προκειμένου να ξαναδούν τις οικογένειές τους

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Σοκ στην Κίνα: 3χρονη εμφανίστηκε στο νοσοκομείο με μαχαίρι στο κεφάλι
Κόσμος 25.08.25

Σοκ στην Κίνα: 3χρονη εμφανίστηκε στο νοσοκομείο με μαχαίρι στο κεφάλι

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για ατύχημα - Γιατρός, μιλώντας ανώνυμα σε μέσο στην Κίνα, εξήγησε ότι το περιστατικό δεν ήταν άμεσα θανατηφόρο λόγω της μαλακής σύστασης του παιδικού κρανίου

Σύνταξη
Ηθικό δίλημμα για το μεγαλύτερο ταμείο στον κόσμο: Κέρδη ή συνενοχή στα εγκλήματα του Ισραήλ;
Financial Times 25.08.25

Ηθικό δίλημμα για το μεγαλύτερο ταμείο στον κόσμο: Κέρδη ή συνενοχή στα εγκλήματα του Ισραήλ;

Σε συνέντευξή του στους Financial Times ο πρώην γ.γ. του ΝΑΤΟ και νυν πολιτικός προϊστάμενος του κρατικού πετρελαϊκού ταμείου της Νορβηγίας, δείχνει πως δεν θέλει να τραβήξει η χώρα του το σχοινί με το Ισραήλ, παρά τα εγκλήματα στη Γάζα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Καλιφόρνια: Αρκούδα εισέβαλε σε παγωτατζίδικο και «τσάκισε» το παγωτό φράουλα – Δείτε φωτογραφίες
Στην Καλιφόρνια 25.08.25

Απίστευτες φωτογραφίες: Αρκούδα εισέβαλε σε παγωτατζίδικο - Το ένοχο ύφος αφού «τσάκισε» το παγωτό φράουλα

Η Fuzzy, όπως ονόμασαν την αρκούδα, μετά το περιστατικό, δοκίμασε διάφορες γεύσεις παγωτού, αλλά έδειξε σαφή προτίμηση σε αυτό με γεύση φράουλα

Σύνταξη
Record: «Προχωρούν οι επαφές του Παναθηναϊκού με τη Σπόρτινγκ για τον Ιωαννίδη – Σύμμαχος ο ποδοσφαιριστής»
Ποδόσφαιρο 25.08.25

Record: «Προχωρούν οι επαφές του Παναθηναϊκού με τη Σπόρτινγκ για τον Ιωαννίδη – Σύμμαχος ο ποδοσφαιριστής»

Σύμφωνα με τη μεγάλη πορτογαλική ιστοσελίδα «Record», ο Φώτης Ιωαννίδης εμφανίζεται θετικός στο να συνεχίσει την καριέρα του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Σύνταξη
Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ δεν μοιάζει με την Κάρι Μπράντσο – Ωστόσο, έχουν ένα κοινό
Φαγητό; Ναι 25.08.25

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ δεν μοιάζει με την Κάρι Μπράντσο – Ωστόσο, έχουν ένα κοινό

Παρόλο που η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ διαχωρίζει πλήρως τον ευατό της από τον χαρακτήρα της στο Sex and the City, αποκάλυψε ένα κοινό σημείο που έχει με την Κάρι Μπράντσο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ζητούνται «δεθελοντές» για 13ωρη εργασία – Ειδικοί καταρρίπτουν τις «προφάσεις εν αμαρτίαις» της κυβέρνησης
Υπερεργασία 25.08.25

Ζητούνται «δεθελοντές» για 13ωρη εργασία – Ειδικοί καταρρίπτουν τις «προφάσεις εν αμαρτίαις» της κυβέρνησης

Εν όψει του νομοσχεδίου για τη 13ωρη εργασία, η κυβέρνηση επιδίδεται σε καμπάνια εξωραϊσμού της πραγματικότητας. O εργατολόγος Δ. Τεμπονέρας και ο διευθυντής του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Χ. Γούλας μιλάνε στο in.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Καθεστωτικός φόβος
Editorial 25.08.25

Καθεστωτικός φόβος

Το ενδεχόμενο μιας διαφορετικής δυναμικής «αριστερά του κέντρου» ήδη ανησυχεί όσους θέλουν την παράταση της σημερινής κατάστασης

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Έκανε… 31 ο Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 25.08.25

Έκανε… 31 ο Ολυμπιακός

Με τη νίκη επί του Αστέρα οι πρωταθλητές συμπλήρωσαν 31 σερί εντός έδρας αγώνες αήττητοι σε όλες τις διοργανώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αντικαγκελάριος Γερμανίας: Το Κίεβο μπορεί να βασίζεται στο Βερολίνο – Ο Πούτιν δεν θα πρέπει να έχει αυταπάτες
Πόλεμος στην Ουκρανία 25.08.25

Αντικαγκελάριος Γερμανίας: Το Κίεβο μπορεί να βασίζεται στο Βερολίνο – Ο Πούτιν δεν θα πρέπει να έχει αυταπάτες

«Ο Πούτιν δεν θα πρέπει να έχει αυταπάτες ότι η υποστήριξη της Γερμανίας προς την Ουκρανία θα καταρρεύσει», τόνισε ο επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών που συνεργάζονται με τον Φρίντριχ Μερτς

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στον Βόλο: Την Τρίτη στον ανακριτή ο 40χρονος – Ερευνάται πώς βγήκε από το ψυχιατρείο
Ελλάδα 25.08.25

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Την Τρίτη στον ανακριτή ο 40χρονος – Ερευνάται πώς βγήκε από το ψυχιατρείο

Αύριο Τρίτη στις 10:00 το πρωί, αναμένεται να απολογηθεί ο 40χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στον Βόλο - Διώκεται για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας

Σύνταξη
ΗΠΑ: Όπλα κουβαλούν οι άνδρες της εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον, θα αναπτυχθούν και στο Σικάγο – Σφοδρές αντιδράσεις
Δυσμενής εξέλιξη 25.08.25

Όπλα κουβαλούν πλέον οι εθνοφρουροί στην Ουάσινγκτον, θα αναπτυχθούν και στο Σικάγο - Σφοδρές αντιδράσεις

Ο Τραμπ φέρεται να σχεδιάζει να αναπτύξει δύναμη της Εθνοφρουράς και στο Σικάγο, δικαιώνοντας τους επικριτές του που θεωρούν ότι θέλει να στρατιωτικοποιήσει τις πολιτικές λειτουργίες της κυβέρνησης

Σύνταξη
