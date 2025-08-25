Φωτιά στην Καστοριά: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στο Μακρυχώρι – Κατακαίει δασική έκταση

Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της έρπουσας δασικής πυρκαγιάς στο Μακρυχώρι, στην Καστοριά, το πρωί της Δευτέρας 25 Αυγούστου.

Η φωτιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, χθες Κυριακή, περί τις 18:30 και κατακαίει φυλλώματα δρυοδάσους.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης τις τελευταίες ώρες ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 78 πυροσβέστες με 26 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης 5ης, και 8ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης. Χθες επιχείρησαν από αέρος τρία αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα.

Η ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας:

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στο Μακροχώρι Καστοριάς και επιχειρούν 78 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης 5ης, και 8ης ΕΜΟΔΕ και 26 οχήματα, ενώ επιχείρησαν 3 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 24, 2025

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία δεν απειλούνται οικισμοί.

