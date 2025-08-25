Φωτιά στην Καστοριά: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στο Μακρυχώρι – Κατακαίει δασική έκταση
Η φωτιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, χθες Κυριακή, περί τις 18:30 και κατακαίει φυλλώματα δρυοδάσους στο Μακρυχώρι, στην Καστοριά
- Αντιπολιτευτικά πυρά για «εξαγγελίες» Μητσοτάκη και ηλιοβασίλεμα Σκέρτσου – «Έχουμε κυβέρνηση με πολλά σκάνδαλα»
- Σοκ στην Κίνα: 3χρονη εμφανίστηκε στο νοσοκομείο με μαχαίρι στο κεφάλι
- Ψηφιοποιείται το ασφαλιστικό ιστορικό του ΕΦΚΑ, πριν το 2002 – Ο χρονικός ορίζοντας
- Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου για πυρκαγιές – «Πορτοκαλί» συναγερμός για 7 περιοχές
Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της έρπουσας δασικής πυρκαγιάς στο Μακρυχώρι, στην Καστοριά, το πρωί της Δευτέρας 25 Αυγούστου.
Η φωτιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, χθες Κυριακή, περί τις 18:30 και κατακαίει φυλλώματα δρυοδάσους.
Οι δυνάμεις πυρόσβεσης τις τελευταίες ώρες ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 78 πυροσβέστες με 26 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης 5ης, και 8ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης. Χθες επιχείρησαν από αέρος τρία αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα.
Η ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας:
Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στο Μακροχώρι Καστοριάς και επιχειρούν 78 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης 5ης, και 8ης ΕΜΟΔΕ και 26 οχήματα, ενώ επιχείρησαν 3 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 24, 2025
Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία δεν απειλούνται οικισμοί.
*Κεντρική φωτογραφία αρχείου
- Συναγερμός στις ΗΠΑ: Ανιχνεύτηκε κρούσμα από το σαρκοφάγο παράσιτο «screwworm» σε άνθρωπο
- Αντιπολιτευτικά πυρά για «εξαγγελίες» Μητσοτάκη και ηλιοβασίλεμα Σκέρτσου – «Έχουμε κυβέρνηση με πολλά σκάνδαλα»
- Παπανικολάου: «Το ταβάνι της Εθνικής στο Eurobasket το ορίζουμε εμείς»
- Νταϊάνα-Τζέφρι Έπσταϊν: «Βόμβα» της Μάξγουελ – «Ίσως είχαν βγει ραντεβού, ίσως υπάρχουν φωτογραφίες…»
- Πάρκο για σκύλους: Συμβουλές για μια ασφαλή βόλτα
- Μεταναστευτικό: Πώς οι αυστηροί νόμοι στην Ευρώπη κρατάνε τις οικογένειες χωρισμένες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις