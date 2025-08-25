newspaper
Το αγγελάκι μου: Το συγκινητικό «αντίο» της Μελίνας Νικολαΐδη στην Αλεξάνδρα Νικολαΐδου
Ελλάδα 25 Αυγούστου 2025 | 14:58

Το αγγελάκι μου: Το συγκινητικό «αντίο» της Μελίνας Νικολαΐδη στην Αλεξάνδρα Νικολαΐδου

Η κόρη του Ντέμη Νικολαΐδη και της Δέσποινας Βανδή, Μελίνα αποχαιρέτησε τη Αλεξάνδρα Νικολαΐδου με ένα συγκλονιστικό story στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ήταν το 2023 όταν έκανε γνωστό ότι διαγνώστηκε με καρκίνο. Από εκείνη τη μέρα και μετά, η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου πάλεψε με δύναμη και αξιοπρέπεια, μίλησε ανοιχτά για το θέμα της υγείας της, έχοντας πάντα δίπλα της τον σύντροφό της Ντέμη Νικολαΐδη.

Δυστυχώς, το βράδυ του Σαββάτου 23 Αυγούστου έχασε αυτή τη μάχη σε ηλικία 41 ετών, σκορπίζοντας τη θλίψη σε συγγενείς, φίλους και γνωστούς.

Πολλοί ήταν αυτοί που έσπευσαν να την αποχαιρετήσουν, ανάμεσα σε αυτούς και η Μελίνα Νικολαΐδη. Η κόρη του Ντέμη και της Δέσποινας Βανδή είχε αποκτήσει μια ιδιαίτερη σχέση με τη σύντροφο του πατέρα της και δεν έκρυψε την στεναχώρια της.

Το απόγευμα της Κυριακής ανέβασε ένα μια φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, που έδειχνε τις δύο γυναίκες χέρι – χέρι και έγραψε: «το αγγελάκι μου».

Ο αποχαιρετισμός της οικογένειας της

Μια μέρα πριν, με μια ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οικογένεια της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου είχε πει το δικό της «αντίο».

«Εχθές αποχαιρετήσαμε τη μικρή μας αδερφή, Αλεξάνδρα. Ένα κορίτσι με καρδιά μικρού παιδιού. Γιατί αυτό ήταν η Αλεξάνδρα μας, ένα παιδί.

Μέσα στην τρέλα, στο χαμόγελο, στην ανεμελιά, πάντα πρόθυμη να βοηθήσει τους πάντες, ευαίσθητη και συμπονετική. Ένα τέρας βρέθηκε μπροστά της και τότε αυτό το παιδί στάθηκε δυνατό, γενναίο και πάλεψε μέχρι τέλους.

Μια μαχήτρια που μας έμαθε να χαιρόμαστε το κάθε λεπτό που περνάει στη ζωή μας.

Το πέρασμά της δεν μετριέται σε χρόνια, αλλά σε στιγμές που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στις ζωές μας. Αδερφούλα μας πάντα και παντού θα σε έχουμε δίπλα μας. Είσαι το φως που θα μας καθοδηγεί και θα μας προστατεύει.

Θα αποχαιρετήσουμε την Αλεξάνδρα μας την Τρίτη 26/08, 12:30 στο κοιμητήριο Χολαργού. Αντί στεφάνων τα έσοδα να δοθούν στον σύλλογο γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια Φλόγα. (στο χώρο θα διατίθεται κουτί δωρεών).

Οι αδερφές και η οικογένειά της».

