23.08.2025 | 20:50
Τραγωδία στην Λαγκαδά - Έγκυος πέθανε από ανακοπή καρδιάς
Πέθανε η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη – Έδινε μάχη με τον καρκίνο
Ελλάδα 24 Αυγούστου 2025 | 00:44

Πέθανε η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη – Έδινε μάχη με τον καρκίνο

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου αντιμετώπισε με γενναιότητα την ασθένεια, χωρίς να χάσει ποτέ το χαμόγελό της - Στο πλευρό της βρισκόταν πάντα ο σύντροφος της Ντέμης Νικολαΐδης

Spotlight

Την τελευταία της πνοή άφησε, σε ηλικία μόλις 41 ετών, η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο. Τις τελευταίες 10 ημέρες νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό, καθώς η κατάστασή της είχε επιδεινωθεί.

Η σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη αντιμετώπισε με γενναιότητα την ασθένεια, χωρίς να χάσει ποτέ το χαμόγελό της. Η είδηση του θανάτου της σκόρπισε θλίψη στα αγαπημένα της πρόσωπα.

Ο Ντέμης Νικολαΐδης βρέθηκε στο πλευρό της σε όλη τη διάρκεια της δύσκολης διαδρομής, κρατώντας την ελπίδα ότι θα τα καταφέρει, όμως η μοίρα είχε διαφορετικά σχέδια.

Το μήνυμα της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου για τον καρκίνο

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου τον Φεβρουάριο του 2025, την Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καρκίνου είχε μιλήσει δημόσια για τον αγώνα που έδινε για την υγεία της. «Είμαστε πιο δυνατοί απ’ όσο νομίζουμε», είχε γράψει σε story της. Για να απαντήσει αμέσως η καλή της φίλη Κατερίνα Καινούργιου αναδημοσιεύοντας τη φωτογραφία της, προσθέτοντας: «Είσαι η ηρωίδα μου. Τόσο περήφανη για σένα Άλεξ μου. Το πιο δυνατό πλάσμα που έχω δίπλα μου. Σ’ αγαπώ».

Επιπλέον, είχε αναφέρει για την κατάσταση της υγείας της, λίγο μετά τα 40α γενέθλιά της: «Η ζωή, μου δίνει μια δεύτερη ευκαιρία. Την κρατάω γερά, χαμογελάω οπως πάντα και «όλα μοιάζουν καλοκαίρι» ξανά! Να ακούτε το σώμα σας, να μην αγνοείτε τα σημάδια και να μη χάνετε την πίστη σας οποία κι αν είναι».

Η  Αλεξάνδρα Νικολαϊδου, είχε κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο Πολυτεχνείο, εργαζόταν σε μεγάλη εταιρεία ένδυσης, ενώ είχε κάνει και ένα πέρασμα από την ελληνική τηλεόραση ως ηθοποιός στη σειρά του ANT1 «Καληνύχτα μαμά», η οποία προβλήθηκε την τηλεοπτική σεζόν 1996/1997 με πρωταγωνίστρια τη Λίλα Καφαντάρη.

Η σχέση με τον Ντέμη Νικολαΐδη

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου και Ντέμης Νικολαΐδης ήταν μαζί από τα τέλη του 2022. Ωστόσο, η σχέση του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ με την επιχειρηματία έγινε γνωστή τον Μάιο του 2023.

Τον περασμένο Ιούνιο, ο Ντέμης Νικολαΐδης έκανε την πρώτη του κοινή ανάρτηση με τη σύντροφό του, Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, αλλά και την κόρη του, Μελίνα Νικολαΐδη. Συγκεκριμένα οι τρεις τους είχαν στη συναυλία των Coldplay και φωτογραφήθηκαν μαζί στο ΟΑΚΑ.

Η Κατερίνα Καινούργιου τον Δεκέμβριο του 2024 έκανε αποκαλύψεις για τη σχέση του ζευγαριού, καθώς η παρουσιάστρια και η Αλεξάνδρα Νικολαΐδη μετρούν μία πολύχρονη φιλία.

«Έχω να πω ότι ο Ντέμης είναι πολύ τυχερός γιατί η Αλεξάνδρα είναι ένα καταπληκτικό παιδί. Έχουμε μεγαλώσει μαζί. Η Αλεξάνδρα, για να καταλάβετε, είναι το κοριτσάκι που έπαιζε στο “Καληνύχτα μαμά”. Δεν είναι ηθοποιός, καμία σχέση, ασχολείται με το marketing. Είναι δύο χρόνια μαζί», είπε αρχικά και πρόσθεσε: «Είναι από αυτές τις φορές που σε παίρνει η φίλη σου και σου λέει “ρε συ γνώρισα αυτόν, μου αρέσει πάρα πολύ” και της λες “μακριά”, γιατί έχεις ακούσει διάφορα πράγματα για εκείνον. Και τελικά έχεις άδικο. Μέχρι να δεις πως της φέρεται άψογα, δέσανε και είναι υπέροχα μαζί. Εγώ αγάπησα τον Ντέμη μέσα από αυτή τη σχέση, είδα το μεγαλείο της ψυχής του και πόσο ωραίος άνθρωπος είναι».

«Η Αλεξάνδρα έχει πολύ καλή σχέση και με τη Μελίνα και με τον Γιώργο, τα παιδιά του Ντέμη Νικολαΐδη», κατέληξε η Κατερίνα Καινούργιου.

World
Δασμοί: Αβεβαιότητα και ανησυχία στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις – Τα κενά στη συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ

Δασμοί: Αβεβαιότητα και ανησυχία στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις – Τα κενά στη συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ

