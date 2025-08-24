Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου νοσηλευόταν εδώ και αρκετές ημέρες στον Ευαγγελισμό, έχοντας πάντα δίπλα της την οικογένειά της και τον Ντέμη Νικολαΐδη. Η ίδια, τον Φεβρουάριο του 2025, την Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καρκίνου είχε δημοσιοποιήσει τον αγώνα που έδινε για την υγεία της.

Αλεξάνδρα Νικολαϊδου: «Να ακούτε το σώμα σας, μην αγνοείτε τα σημάδια, μη χάνετε την πίστη σας»

«Το να κοιτάζεις τον εαυτό σου στον καθρέφτη και να μην τον αναγνωρίζεις είναι ζόρι. Η αγωνία και ο φόβος για κάτι άγνωστο ακόμα μεγαλύτερο, είχε γράψει χαρακτηριστικά.

«Όταν όμως έχεις τον άνθρωπο σου να σου κρατάει το χέρι κάθε στιγμή για μήνες, όταν παίρνεις τόση αγάπη από οικογένεια και φίλους ακούγοντας να σου λένε πόσο γενναία είσαι και ότι εσύ είσαι η δύναμη τους, τότε όλα γίνονται λιγότερο δύσκολα. Κι εγώ για όλους αυτούς τήρησα την υπόσχεση μου!

Άλλωστε μόνη μου δε θα τα είχα καταφέρει τόσο καλά! Στα 40 μου -τα πιο σημαντικά γενέθλια μου μέχρι τώρα- δίνω κι εγώ τη μάχη μου! Η ζωή, μου δίνει μια δεύτερη ευκαιρία, την κρατάω γερά, χαμογελάω όπως πάντα και «όλα μοιάζουν καλοκαίρι» ξανά!!

Να ακούτε το σώμα σας, να μην αγνοείτε τα σημάδια και να μη χάνετε την πίστη σας οποία κι αν είναι.Ps: #mycaptain Θα κερδίσω εγώ και για τους δυο!».

Η ανάρτηση της προκάλεσε συγκίνηση και στήριξη από φίλους και γνωστούς, με τη Κατερίνα Καινούργιου να σπεύδει να της εκφράσει δημόσια τη στήριξή της, γράφοντας: «Είσαι η ηρωίδα μου. Τόσο περήφανη για σένα Άλεξ μου. Το πιο δυνατό πλάσμα που έχω δίπλα μου. Σε αγαπώ».

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Η αλλαγή στην εμφάνιση της και τα κοντά μαλλιά

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου είχε κάνει πρόσφατα μια σημαντική αλλαγή στην εμφάνισή της, αποχωριζόμενη τα μακριά ξανθά μαλλιά της για ένα κοντό κούρεμα.

View this post on Instagram A post shared by alexandra 🩵 (@alex_nikolaidou)

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Η απόλυτη στήριξη από τον Ντέμη Νικολαΐδη

Σε όλο αυτόν τον αγώνα της, η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου δεν έπαψε να έχει στο πλευρό της τον Ντέμη Νικολαΐδη.

Οι δύο τους είχαν γνωριστεί μέσω κοινών φίλων στα τέλη του 2022. Η πρώτη κοινή εμφάνιση του ζευγαριού έγινε στη φιέστα της ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, τον Μάιο του 2023.

Έκτοτε, οι δυο τους έκαναν κάποιες δημόσιες εμφανίσεις, τις οποίες απαθανάτιζαν στον φωτογραφικό φακό. Το ζευγάρι είχε πάει στη μεγάλη συναυλία των Coldplay στην Αθήνα, το καλοκαίρι του 2024, ενώ ακολούθησε και το ταξίδι τους στη Γερμανία για το Euro 2024.

View this post on Instagram A post shared by alexandra 🩵 (@alex_nikolaidou)

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Ο Ντέμης Νικολαΐδης δεν την άφησε λεπτό από δίπλα του

Η Σταματίνα Τσιμτσική που γνώριζε το ζευγάρι είχε πει για τη σχέση τος: «Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, η οποία είναι εδώ και αρκετά χρόνια σύντροφος του Ντέμη μετά τον χωρισμό του από τη Δέσποινα Βανδή έδινε ή μπορεί να δίνει ακόμη μια μάχη και δείχνει πολύ δυνατή.

Πριν λίγους μήνες που ανέβασε μια φωτογραφία με κοντά μαλλάκια, έλεγαν πόσο της πάει αλλά δεν ήξεραν τι περνάει.

Είχε επιλέξει να το κρατήσει σε πολύ κλειστό κύκλο. Αυτό που ξέρω από ανθρώπους που είναι κοντά στο ζευγάρι είναι ότι ο Ντέμης Νικολαΐδης της στάθηκε πάρα πολύ δυνατά και έμπρακτα και ήταν πολύ κοντά της.

Την υποστήριξε, της έδωσε αγάπη και στάθηκε βράχος δίπλα της στις δυσκολίες. Το ζευγάρι με το που γνωρίστηκε και άρχισε να ερωτεύεται και να ζει έναν παθιασμένο έρωτα ήρθε αυτή η δοκιμασία, αλλά είναι και οι δύο πάρα πολύ δυνατοί. Ένα πολύ ωραίο μήνυμα από έναν πολύ δυνατό άνθρωπο».

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Η τελευταία της ανάρτηση, πριν από έξι μήνες

Ήταν μια φωτογραφία της με κοντά μαλλιά και τη λεζάντα:

«Μια μικρή υποψία ροζ», ένα λιτό αλλά ισχυρό μήνυμα αποδοχής, θάρρους και ελπίδας.