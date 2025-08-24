Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου έφυγε από τη ζωή χθες, Σάββατο 23 Αυγούστου, σε ηλικία 41 χρόνων. Τα συγγενικά της πρόσωπα και συγκεκριμένα η οικογένεια και οι αδερφές της, με αναρτήση τους στο Facebook, την αποχαιρετούν με συγκινητικά λόγια και ανακοινώνουν πότε θα γίνει η κηδεία της.

Η ανάρτηση συνοδευόταν από δύο φωτογραφίες της άτυχης Αλεξάνδρας, σε μία εκ των οποίων παρουσιάζεται με ξυρισμένο κεφάλι.

Αλεξάνδρα Νικολαϊδου: Ο αποχαιρετισμός της οικογένειας της με τα συγκινητικά λόγια

Όπως έγραψαν αναλυτικά: «Εχθές αποχαιρετήσαμε τη μικρή μας αδερφή, Αλεξάνδρα. Ένα κορίτσι με καρδιά μικρού παιδιού. Γιατί αυτό ήταν η Αλεξάνδρα μας, ένα παιδί.

Μέσα στην τρέλα, στο χαμόγελο, στην ανεμελιά, πάντα πρόθυμη να βοηθήσει τους πάντες, ευαίσθητη και συμπονετική. Ένα τέρας βρέθηκε μπροστά της και τότε αυτό το παιδί στάθηκε δυνατό, γενναίο και πάλεψε μέχρι τέλους.

Πάντα με το χαμόγελο και τη θετική ενέργεια που τη διακατείχε

Μια μαχήτρια που μας έμαθε να χαιρόμαστε το κάθε λεπτό που περνάει στη ζωή μας.

Το πέρασμά της δεν μετριέται σε χρόνια, αλλά σε στιγμές που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στις ζωές μας. Αδερφούλα μας πάντα και παντού θα σε έχουμε δίπλα μας. Είσαι το φως που θα μας καθοδηγεί και θα μας προστατεύει.

Θα αποχαιρετήσουμε την Αλεξάνδρα μας την Τρίτη 26/08, 12:30 στο κοιμητήριο Χολαργού. Αντί στεφάνων τα έσοδα να δοθούν στον σύλλογο γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια Φλόγα. (στο χώρο θα διατίθεται κουτί δωρεών).

Οι αδερφές και η οικογένειά της».