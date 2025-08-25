Ο Ice-T για τους θανάτους των φίλων του, Coolio και Μάικλ Κ. Γουίλιαμς, από υπερβολική δόση φαιντανύλης

Ο Ice-T μιλάει ανοιχτά για την απώλεια των καλύτερων φίλων του από υπερβολική δόση φαιντανύλης σε ένα νέο ντοκιμαντέρ του A&E.

Το «Fame and Fentanyl», το ειδικό αφιέρωμα του A&E, στο οποίο ο παρουσιαστής και αφηγητής Ice-T μιλάει ανοιχτά για την τραγική απώλεια δύο φίλων του από το πανίσχυρο οπιοειδές, σηματοδοτεί ουσιαστικά μια προσπάθεια του ράπερ και ηθοποιού να αφυπνίσει το κοινό σε σχέση με την χρήση φαιντανύλης, η οποία όπως χαρακτηριστικά ανέφερε «δεν είναι παιχνίδι».

«Οι άνθρωποι έχουν αρχίσει να πεθαίνουν»

«Δεν παίρνω ναρκωτικά», λέει ο σταρ της σειράς «Law & Order: SVU» στο Entertainment Weekly με αφορμή το ντοκιμαντέρ. «Όταν [όμως] έπληξαν τον Coolio και τον Μάικ, αυτό ήταν το τελειωτικό χτύπημα. Τότε είναι που λες: ‘Είναι μια πραγματικότητα, καταλαβάινετε τι εννοώ;’».

Ο Ice-T παραδέχεται ότι «γνώριζε τι εστί φαιντανύλη εδώ και πολύ καιρό» αλλά «δεν ήξερε ότι μπορούσε να σκοτώσει ανθρώπους τόσο εύκολα. Υπάρχουν τύποι εκεί έξω που προσθέτουν αυτό το σκεύασμα σε διάφορα ναρκωτικά, και οι άνθρωποι έχουν αρχίσει να πεθαίνουν».

«Δεν είναι πλέον παιχνίδι»

Με αφορμή τον θάνατο του Coolio, ο Ice-T λέει ότι γνώριζε για τη χρήση ναρκωτικών από τον ράπερ, αλλά τόνισε ότι ήταν μόνο για ψυχαγωγικούς σκοπούς: «Ο Coolio ήταν υγιής. Ξέρω ότι δεν ήθελε να πεθάνει. Μιλούσε ανοιχτά για αυτό, αλλά αυτό είναι το θέμα. Αν κάνεις χρήση ναρκωτικών για ψυχαγωγικούς σκοπούς, δεν προσπαθείς να αυτοκτονήσεις. Η ψυχαγωγία είναι ένα παιχνίδι, αλλά αυτό δεν είναι πλέον παιχνίδι».

Σε μια από τις τελευταίες συνεντεύξεις του Coolio, ο ράπερ του «Gangsta’s Paradise» περιέγραψε με συγκινητικό τρόπο τη στενή του σχέση με τον Ice-T, αποκαλώντας τον «μέντορα», καθώς αναδεικνυόταν στη σκηνή του ραπ της West Coast στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990. «Ο Ice-T μου έμαθε πώς να γίνω καλλιτέχνης», είπε. «Κάθε του λέξη ήταν για μένα πολύτιμη».

Όσον αφορά τον Μάικλ Κ. Γουίλιαμς, ο Ice-T λέει ότι ήταν «φίλος μου. Δεν είχαμε συνεργαστεί ποτέ, αλλά είχαμε σχεδιάσει να δουλέψουμε μαζί. Ήλπιζα να συνεργαστούμε. Όταν οι άνθρωποι πεθαίνουν από φαιντανύλη, είναι σαν να τους χτύπησε αυτοκίνητο, σαν να τους πυροβόλησαν. Είναι άνθρωποι που είναι υγιείς και την επόμενη μέρα δεν υπάρχουν πια».

Με το ειδικό αφιέρωμα του A&E, ο Ice-T ελπίζει να καταστήσει σαφές πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα με τη φαιντανύλη. «Όταν αρχίζεις να χάνεις ανθρώπους, καταλαβαίνεις ότι είναι σοβαρό», λέει. «Αλλά η φήμη έχει διαδοθεί. Ελπίζω ότι αυτό το ντοκιμαντέρ θα το κάνει γνωστό σε περισσότερους ανθρώπους, ώστε να καταλάβουν ότι δεν είναι καθόλου παιχνίδι», υποστηρίζει.

*Με πληροφορίες από: Entertainment Weekly | KOMO | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Origins of Hip Hop (2022) | IMDb