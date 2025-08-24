newspaper
Κυριακή 24 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
ΠΑΣΟΚ για γυναικοκτονίες: Η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της – Η αδράνεια είναι συνενοχή
Πολιτική Γραμματεία 24 Αυγούστου 2025 | 11:30

ΠΑΣΟΚ για γυναικοκτονίες: Η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της – Η αδράνεια είναι συνενοχή

Το ΠΑΣΟΚ καλεί την κυβέρνηση «να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της καθώς έχασε ήδη  δύο χρυσές ευκαιρίες να καλύψει τα κενά του συστήματος αντιμετώπισης της έμφυλης βίας.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ευτυχία: Αφήστε τη τελειότητα και εστιάστε στο «αρκετά καλό»

Ευτυχία: Αφήστε τη τελειότητα και εστιάστε στο «αρκετά καλό»

Spotlight

«Oι γυναικοκτονίες και αυτό το καλοκαίρι μας συγκλονίζουν σχεδόν σε καθημερινή βάση. Δεν έχουμε να κάνουμε με «εγκλήματα πάθους», ούτε με «οικογενειακές τραγωδίες». Πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομα τους, πρόκειται για γυναικοκτονίες», τονίζεται σε ανακοίνωση του τομέα ισότητας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

« Εκφράζουμε τον αποτροπιασμό μας για αυτά τα στυγερά εγκλήματα και στεκόμαστε  στο πλευρό των οικογενειών των θυμάτων. Όμως, δεν αρκούν οι δηλώσεις θλίψης και οι ευχές, οι γυναίκες-θύματα απαιτούν δικαίωση και αλλαγή πολιτικής ώστε να σπάσει ο κύκλος της βίας.

Η κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της καθώς έχασε ήδη  δύο χρυσές ευκαιρίες να καλύψει τα κενά του συστήματος αντιμετώπισης της εμφυλης βίας, που αναδείχθηκαν κατά τη διάρκεια των χρόνων εφαρμογής του ν.3.500/2006, με τις τροποποιήσεις που έφερε το 2024 και του 2025. Κατά την προσφιλή της μέθοδο προχώρησε για  μια ακόμα  φορά σε αποσπασματικού και επικοινωνιακού τύπου ρυθμίσεις χωρίς ολιστικό σχέδιο αντιμετώπισης και αγνοώντας τις πρόσφατες Συστάσεις της grevio», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ.

ΠΑΣΟΚ: Η σιωπή δεν είναι επιλογή

Και συνεχίζει:

«Γι’ αυτό, ανάμεσα σε άλλα,  απαιτούμε  άμεσα:

·        Tην πλήρη εφαρμογή του συνόλου των δεσμεύσεων της  Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και την πλήρη ενσωμάτωση των συστάσεων της grevio

·        Ενίσχυση των δομών στήριξης των θυμάτων, με σταθερή χρηματοδότηση, περισσότερους ξενώνες, 24ωρες γραμμές βοήθειας, νομική και ψυχολογική υποστήριξη των θυμάτων

·        Συνεχή εκπαίδευση αστυνομικών, δικαστικών και υγειονομικών ώστε να αναγνωρίζουν έγκαιρα τα «σημάδια» και να προστατεύουν αποτελεσματικά τις γυναίκες που απειλούνται

·        Εκστρατείες ενημέρωσης και εκπαίδευσης για να σπάσει ο κύκλος της σιωπής και να αλλάξουν τα κοινωνικά στερεότυπα που τροφοδοτούν την έμφυλη βία

Κάθε καθυστέρηση στοιχίζει ζωές. Η κοινωνία απαιτεί δράση. Οι γυναίκες απαιτούν δικαίωση.

Η σιωπή δεν είναι επιλογή. Η αδράνεια είναι συνενοχή. Σπάμε τον κύκλο της της βίας».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Moody’s: Το «αόρατο» κόστος των κυμάτων καύσωνα στην Ευρώπη – Μεγάλες οι επιπτώσεις

Moody’s: Το «αόρατο» κόστος των κυμάτων καύσωνα στην Ευρώπη – Μεγάλες οι επιπτώσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ευτυχία: Αφήστε τη τελειότητα και εστιάστε στο «αρκετά καλό»

Ευτυχία: Αφήστε τη τελειότητα και εστιάστε στο «αρκετά καλό»

Business
Praktiker: Από τη Fairfax στην Paval με ζημιές – Το δίκτυο και η επόμενη μέρα

Praktiker: Από τη Fairfax στην Paval με ζημιές – Το δίκτυο και η επόμενη μέρα

inWellness
Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;
Δίλημμα 24.08.25

Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;

Και το περπάτημα και το ποδήλατο μας κρατούν σε φόρμα και κάνουν καλό στην υγεία μας. Ποιο από τα δύο, όμως, μας ταιριάζει καλύτερα;

Σύνταξη
inTown
Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πυρά Χαρίτση κατά κυβέρνησης: Το χθες τελείωσε, το ίδιο και το «επιτελικό κράτος» που ξεχαρβάλωσε τη χώρα
Πολιτική 24.08.25

Πυρά Χαρίτση κατά κυβέρνησης: Το χθες τελείωσε, το ίδιο και το «επιτελικό κράτος» που ξεχαρβάλωσε τη χώρα

«Δεν χρειάζεται πια κανείς να επιχειρηματολογεί για το καθεστώς Μητσοτάκη: όλοι και όλες ξέρουν τη διαφθορά, ζουν την προκλητική ακρίβεια και υποβάθμιση της ζωής, βλέπουν την υπονόμευση του μέλλοντος της χώρας» τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Ακροδεξιά αναχώματα με το βλέμμα σε Τσίπρα και Σαμαρά – Πώς το Μαξίμου οχυρώνεται απέναντι στη δεινή του θέση
Πολιτική 24.08.25

Ακροδεξιά αναχώματα με το βλέμμα σε Τσίπρα και Σαμαρά – Πώς το Μαξίμου οχυρώνεται απέναντι στη δεινή του θέση

Μέγαρο Μαξίμου: Η επένδυση στη λήθη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η ακροδεξιά στροφή που πλέον έχει γίνει απροκάλυπτη και εμφατική και οι σκληρές και τοξικές επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ζαχαριάδης στον Γεωργιάδη: Επικίνδυνη και ανιστόρητη ανάρτηση – Ο Κόκκινος Στρατός δεν ήταν ίδιος με τα SS
Πολιτική Γραμματεία 23.08.25

Ζαχαριάδης στον Γεωργιάδη: Επικίνδυνη και ανιστόρητη ανάρτηση – Ο Κόκκινος Στρατός δεν ήταν ίδιος με τα SS

«Ο κ. Γεωργιάδης είναι φανατικός υποστηρικτής της ανιστόρητης και επικίνδυνης θεωρίας των δυο άκρων που στο τέλος ενισχύει και εξοικειώνει την κοινωνία με την ακροδεξιά και τον φασισμό», τονίζει ο Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Σκέρτσο: Απύθμενο θράσος – Στέλνει ηλιοβασιλέματα στους πολίτες που δεν μπόρεσαν να πάνε διακοπές
Πολιτική Γραμματεία 23.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για Σκέρτσο: Απύθμενο θράσος – Στέλνει ηλιοβασιλέματα στους πολίτες που δεν μπόρεσαν να πάνε διακοπές

«Τι ντροπή», σημειώνει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ για πρόσφατη ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου, ο οποίος συνιστά σε όσους δεν κατάφεραν να κάνουν διακοπές, να... κρατήσουν σε ένα «συρτάρι» του μυαλού τους

Σύνταξη
Φάμελλος για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιοι σοβαροί επιχειρηματίες θα εμπιστευτούν μια χώρα η οποία έχει σκάνδαλα διαφθοράς;
ΣΥΡΙΖΑ 23.08.25

Φάμελλος για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιοι σοβαροί επιχειρηματίες θα εμπιστευτούν μια χώρα η οποία έχει σκάνδαλα διαφθοράς;

«Η κυβέρνηση έχει αφήσει πολλά κενά στην Πυροσβεστική», ανέφερε για τις πυρκαγιές ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος - «Πρέπει να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και ισοτιμία στην αγορά», πρόσεθσε

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για επιστολή ΜΚΟ σε Μητσοτάκη: Να απομακρυνθεί η κυβέρνηση από την ακροδεξιά μεταναστευτική πολιτική
Δήλωση Θεοδωράκη 23.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για επιστολή ΜΚΟ σε Μητσοτάκη: Να απομακρυνθεί η κυβέρνηση από την ακροδεξιά μεταναστευτική πολιτική

«Ο πρωθυπουργός οφείλει να ξεκαθαρίσει τη θέση της κυβέρνησής του απέναντι στις ΜΚΟ», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία

Σύνταξη
Απόστολος Βεσυρόπουλος: Πλήθος κόσμου στο τελευταίο αντίο – Με την ελληνική σημαία το φέρετρο
Στην Αλεξάνδρεια 23.08.25 Upd: 13:52

Πλήθος κόσμου στο τελευταίο αντίο στον Απόστολο Βεσυρόπουλο - Με την ελληνική σημαία το φέρετρο

Ο πολιτικός κόσμος, συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τον Απόστολο Βεσυρόπουλο. Παρών ο πρωθυπουργος, πολλοί υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ

Σύνταξη
ΜΚΟ: Απέναντι βάζει την Κοινωνία των Πολιτών η κυβέρνηση Μητσοτάκη – «Επικίνδυνη ολίσθηση οι έλεγχοι σε όσους διαφωνούν»
67 ΜΚΟ καταγγέλλουν 22.08.25

Απέναντι βάζει την Κοινωνία των Πολιτών η κυβέρνηση Μητσοτάκη - «Ολίσθηση οι έλεγχοι σε όσους διαφωνούν»

Εξήντα επτά ΜΚΟ, με ανοιχτή επιστολή προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εκφράζουν τη βαθιά τους ανησυχία για την υποτίμηση που δέχεται το έργο και η διαφάνεια των ΟΚοιΠ, μετά από πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις νυν και πρώην κυβερνητικών στελεχών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τα παιδιά της ακροδεξιάς ατζέντας και του ορμπανισμού, Γεωργιάδης και Πλεύρης, συμπράττουν κατά των ανήλικων μεταναστών
Νέο πλαίσιο 22.08.25

Τα παιδιά της ακροδεξιάς ατζέντας και του ορμπανισμού, Γεωργιάδης και Πλεύρης, συμπράττουν κατά των ανήλικων μεταναστών

Στην ακροδεξιά στροφή στο μεταναστευτικό που θα ζήλευε ακόμη και ο Ορμπαν βάζει πλάτη και ο Άδωνις Γεωργιάδης, συνυπογράφοντας με τον «αδερφό» του Θάνο Πλεύρη υπουργική απόφαση που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τη ζωή των ανήλικων μεταναστών.

Σύνταξη
Σβίγκου: Η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει την μονόπλευρη στήριξη στο Ισραήλ και να πρωτοστατήσει σε ειρηνευτικές πρωτοβουλίες
Γάζα 22.08.25

Σβίγκου: Η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει την μονόπλευρη στήριξη στο Ισραήλ και να πρωτοστατήσει σε ειρηνευτικές πρωτοβουλίες

«Να αναγνωρίσει, επιτέλους, η χώρα μας το παλαιστινιακό κράτος, όπως ψήφισε ομόφωνα η ελληνική Βουλή, επί κυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα, το 2015», ζητά η Ράνια Σβίγκου

Σύνταξη
Ράπισμα από την ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τις ακροδεξιές κορώνες Πλεύρη σε σχέση με τις ΜΚΟ
Δυσαρέσκεια 22.08.25

Ράπισμα από την ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τις ακροδεξιές κορώνες Πλεύρη σε σχέση με τις ΜΚΟ

Έφριξε η ειδική εισηγητρια του ΟΗΕ με τις απειλές του Θάνου Πλεύρη απέναντι στις ΜΚΟ που δεν στηρίζουν την κυβερνητική πολιτική στο μεταναστευτικό. «Το υπουργείο θα πρέπει να υποστηρίζει τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όχι να τους στοχοποιεί με αυθαίρετες παρεμβάσεις και περιορισμούς», τονίζει. Στο πλευρό του Πλεύρη ο Γεωργιάδης

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πυρά Χαρίτση κατά κυβέρνησης: Το χθες τελείωσε, το ίδιο και το «επιτελικό κράτος» που ξεχαρβάλωσε τη χώρα
Πολιτική 24.08.25

Πυρά Χαρίτση κατά κυβέρνησης: Το χθες τελείωσε, το ίδιο και το «επιτελικό κράτος» που ξεχαρβάλωσε τη χώρα

«Δεν χρειάζεται πια κανείς να επιχειρηματολογεί για το καθεστώς Μητσοτάκη: όλοι και όλες ξέρουν τη διαφθορά, ζουν την προκλητική ακρίβεια και υποβάθμιση της ζωής, βλέπουν την υπονόμευση του μέλλοντος της χώρας» τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Γλυκερία: Απάντηση του BDS Greece στην ανάρτησή της – «Η συκοφαντία δεν είναι τυχαία»
The Good Life 24.08.25

Γλυκερία: Απάντηση του BDS Greece στην ανάρτησή της – «Η συκοφαντία δεν είναι τυχαία»

Η Γλυκερία απέσυρε τη συμμετοχή της σε φεστιβάλ λόγω «απειλής επεισοδίων από φιλοπαλαιστινιακές οργανώσεις». Το BDS Greece καταρρίπτει το αφήγημα της και ξεκαθαρίζει τη θέση του με δική του ανάρτηση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Επιστροφή στην ιστορία από Ευρωπαίους – Μια νέα «Γραμμή Μαζινώ» στα ανατολικά
Τείχη 900 χλμ. 24.08.25

Επιστροφή στην ιστορία από Ευρωπαίους - Μια νέα «Γραμμή Μαζινώ» στα ανατολικά

Τα οχυρωματικά έργα που έχουν ήδη ανακοινωθεί/προγραμματιστεί στην Ανατολική Ευρώπη καλύπτουν περίπου 900 χιλιάμετρα συνολικά. Τέσσερα κράτη ποντάρουν σε σημαντικό βαθμό την άμυνά τους σε αυτό το τεράστιο «φίδι»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η επιστροφή του Γιαζίτζι σε έξι (δικές του) εικόνες: «Εδώ είναι το σπίτι μου» (pics, vid)
Ποδόσφαιρο 24.08.25

Η επιστροφή του Γιαζίτζι σε έξι (δικές του) εικόνες: «Εδώ είναι το σπίτι μου» (pics, vid)

Ο Γιουσούφ Γιαζίτζι επέστρεψε με γκολ-νίκης στον Ολυμπιακό μετά τον τραυματισμό του και το χάρηκε με την ψυχή του, όπως φαίνεται και από τη σειρά αναρτήσεών του στα social media.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
H Kελίφ διαψεύδει ότι αποσύρεται από την πυγμαχία: «Παραμένω αφοσιωμένη στην αθλητική μου καριέρα»
Σπορ 24.08.25

H Kελίφ διαψεύδει ότι αποσύρεται από την πυγμαχία: «Παραμένω αφοσιωμένη στην αθλητική μου καριέρα»

Το γύρο του κόσμου έκανε η είδηση ότι η χρυσή Ολυμπιονίκης της πυγμαχίας Ιμάνε Κελίφ αποσύρεται από την ενεργό δράση, αλλά η ίδια το διαψεύδει κατηγορηματικά.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Ουκρανία: Μήνυμα στήριξης από τον βρετανό βασιλιά Κάρολο
Οι ευχαριστίες Ζελένσκι 24.08.25

Μήνυμα στήριξης στην Ουκρανία από τον Κάρολο

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Κάρολο, λέγοντας ότι τα λόγια του αποτελούν «έμπνευση για τον λαό μας» - Εξέφρασε και την ευγνωμοσύνη του προς τη Βρετανία για την υποστήριξή της στην Ουκρανία

Σύνταξη
Πολονάρα: «Θα ξαναπαίξω μπάσκετ»
Μπάσκετ 24.08.25

Πολονάρα: «Θα ξαναπαίξω μπάσκετ»

Ο Ακίλε Πολονάρα δήλωσε αισιόδοξος πως θα νικήσει πλήρως για δεύτερη φορά τον καρκίνο και θα επιστρέψει στα παρκέ.

Σύνταξη
Προπονητής Σλάβια για Ζαφείρη: «Δύσκολο να καλύψεις τέτοιο κενό»
Ποδόσφαιρο 24.08.25

Προπονητής Σλάβια για Ζαφείρη: «Δύσκολο να καλύψεις τέτοιο κενό»

Ο προπονητής της Σλάβια Πράγας μίλησε για το πόσο σημαντικός είναι ο Χρήστος Ζαφείρης για την ομάδα του και για την παραμονή του μέχρι τον Δεκέμβριο, όταν θα μετακομίσει στην Τούμπα για τον ΠΑΟΚ.

Σύνταξη
Κρούσματα γαστρεντερίτιδας στη Τζια – Τι λέει ο Μαγιορκίνης
Υγεία 24.08.25

Κρούσματα γαστρεντερίτιδας στη Τζια – Τι λέει ο Μαγιορκίνης

Σύμφωνα με τον κ. Μαγιορκίνη ο συνήθης υπαίτιος είναι ο νοροϊός. Μεταδίδεται εύκολα και προκαλεί μεγάλες επιδημίες, που κατά καιρούς τις βλέπουμε όχι μόνο σε ένα νησάκι όπως η Τζια αλλά και σε πόλεις

Σύνταξη
LIVE: Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα
Άλλα Αθλήματα 24.08.25

LIVE: Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα

LIVE: Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 12:00 την αναμέτρηση Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα, για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 24 Αυγούστου 2025
Απόρρητο