magazin
Κυριακή 24 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Γλυκερία: Απάντηση του BDS Greece στην ανάρτησή της – «Η συκοφαντία δεν είναι τυχαία»
The Good Life 24 Αυγούστου 2025 | 14:05

Γλυκερία: Απάντηση του BDS Greece στην ανάρτησή της – «Η συκοφαντία δεν είναι τυχαία»

Η Γλυκερία απέσυρε τη συμμετοχή της σε φεστιβάλ λόγω «απειλής επεισοδίων από φιλοπαλαιστινιακές οργανώσεις». Το BDS Greece καταρρίπτει το αφήγημα της και ξεκαθαρίζει τη θέση του με δική του ανάρτηση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ευτυχία: Αφήστε τη τελειότητα και εστιάστε στο «αρκετά καλό»

Ευτυχία: Αφήστε τη τελειότητα και εστιάστε στο «αρκετά καλό»

Spotlight

Η τραγουδίστρια Γλυκερία, με ανακοίνωση στην επίσημη σελίδα της στα social media στις 22 Aυγούστου, ανακοίνωσε πως αποχωρεί από την προγραμματισμένη συναυλία – αφιέρωμα στη Λίνα Νικολακοπούλου, στα πλαίσια του Sani Festival.

Στην ανάρτηση που υπέγραψε η ομάδα της Γλυκερίας αναφέρθηκε ότι «η απόφαση αυτή πάρθηκε έπειτα από σοβαρή εκτίμηση των συνθηκών που διαμορφώθηκαν, καθώς οργανωμένες πιέσεις και καλέσματα σε επεισόδια από το κίνημα BDS και τους υποστηρικτές του θα μπορούσαν να διαταράξουν την ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης.

Παρά τη σαφή πρόθεση των τοπικών αρχών να αποτρέψουν τέτοιες ενέργειες, ο κίνδυνος εκτεταμένων επεισοδίων οδήγησε στη δύσκολη αλλά υπεύθυνη απόφαση η καλλιτέχνις να μη συμμετάσχει.

Η Γλυκερία, σε όλη την πορεία της, υπηρέτησε το ελληνικό τραγούδι με ήθος, συνέπεια και αγάπη προς το κοινό, χωρίς ποτέ να απασχολήσει με οτιδήποτε πέρα από την τέχνη της.

Η μουσική της είχε και έχει στόχο να ενώνει, όχι να διχάζει. Τέτοιες φανατικές πρακτικές δεν μπορούν να μειώσουν την αξία ούτε της διαδρομής της ούτε του μηνύματος που φέρει η τέχνη της.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσοι είχαν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια και να εκφράσουμε τη βαθιά μας εκτίμηση για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στη Γλυκερία όλα αυτά τα χρόνια.

Το μουσικό ταξίδι της Γλυκερίας συνεχίζεται, και πολύ σύντομα θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις για τις προσεχείς εμφανίσεις της.

Με εκτίμηση,

Η ομάδα της Γλυκερίας»

Η απάντηση του BDS Greece

Την Κυριακή, 24 Αυγούστου, το BDS Greece απάντησε στους ισχυρισμούς της ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν έκανε καμία παρέμβαση για τη συγκεκριμένη εκδήλωση».

Ακολουθεί το κείμενο-απάντηση στην ανάρτηση της Γλυκερίας:

«Έκλεισε τα μάτια στη γενοκτονία της Γάζας, αλλά ‘βλέπει’ επεισόδια στο πολιτιστικό μποϋκοτάζ!

Με αφορμή τα τελευταία δημοσιεύματα για την ακύρωση της συμμετοχής της Γλυκερίας στο Sani Festival, το BDS Greece οφείλει να τοποθετηθεί και να αποκαταστήσει την αλήθεια.

Το BDS δεν έκανε καμία παρέμβαση για τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Εκτίμησε ότι η παρουσία της Γλυκερίας θα συναντούσε αδιαφορία από το κοινό, ακριβώς λόγω της επιλογής της να εμφανιστεί σε κρατικά φεστιβάλ στο Ισραήλ εν μέσω γενοκτονίας.

Αυτό είχε ήδη φανεί – στην τελευταία της εμφάνιση στο Φεστιβάλ Πλατανίων Τριφυλλίας (11/08), η συμμετοχή ήταν μηδαμινή, παρότι ο τοπικός σύλλογος δεν ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα για ακύρωση.

Το ίδιο επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι, μία μόλις μέρα πριν τη συναυλία στο Sani, περίπου το 30% των εισιτηρίων παρέμεναν αδιάθετα. Η πραγματική αιτία της ακύρωσης, λοιπόν, δεν είναι οι ανύπαρκτες «απειλές», αλλά η αδιαφορία και η αποδοκιμασία του κοινού.

Η επιμονή της Γλυκερίας να παίξει σε κρατικά φεστιβάλ στο Ισραήλ, εν μέσω γενοκτονίας, συμπαρασύρει καλλιτεχνικά γεγονότα και καλλιτέχνες που καμία σχέση δεν έχουν με τις επιλογές της.

Στο κύμα ακυρώσεων της Γλυκερίας από φεστιβάλ και διοργανωτές καθοριστικό ρόλο έπαιξε η στάση συνέπειας και αρχών δεκάδων ανθρώπων της τέχνης και του πολιτισμού.

Μέσα από το Πολιτιστικό Δίκτυο για την Παλαιστίνη, ανέδειξαν ότι η παρουσία της στο φεστιβάλ Meridiano του Δήμου Ασντόντ, με τη στήριξη του Υπουργού Τουρισμού, στο Ισραήλ εν μέσω γενοκτονίας, συνιστά ‘ξέπλυμα’ των Ισραηλινών εγκλημάτων μέσω της τέχνης.

Tο πολιτιστικό μποϋκοτάζ στη Γλυκερία δεν ήταν ‘εξωτερική πίεση’, αλλά πρωτοβουλία που προήλθε μέσα από τον ίδιο τον χώρο του πολιτισμού.

Για αυτό και η συμμετοχή της ακυρώθηκε:

– από την τιμητική συναυλία για τον Μίκη Θεοδωράκη στο Καλλιμάρμαρο,
– από τη γενέτειρά της τις Σέρρες,
– καθώς και από συναυλίες σε Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη, Μυτιλήνη.

Έτσι, σήμερα όπου τελικά εμφανίζεται, η συμμετοχή είναι ελάχιστη — μια έμπρακτη απάντηση του κοινού και των συναδέλφων της.

Η ανάρτηση της Γλυκερίας στο Facebook επιχειρεί να την παρουσιάσει ως δήθεν ‘διωκόμενη’ για την τέχνη της από ‘φανατικούς’. Για να στηρίξει αυτό το αφήγημα, εισάγει σκόπιμα την ιδέα περί «υποθετικών επεισοδίων».

Η μόνη υπόθεση που μπορούμε να κάνουμε για μια τόσο καταφανώς ανυπόστατη κατηγορία είναι η επίκληση της ‘ανωτέρας βίας’ για αποφυγή ρητρών συμβολαίων σε περίπτωση ακύρωσης. Είναι όμως τουλάχιστον γελοίο να γίνεται λόγος, όχι απλώς για φόβους επεισοδίων, αλλά ακόμα και για την προοπτική παρέμβασης ενημέρωσης, την ώρα που η συναυλία θα γινόταν μέσα σε κλειστό, περιφραγμένο και φρουρούμενο ιδιωτικό θέρετρο 1.000 στρεμμάτων, όπως το Sani Resort στη Χαλκιδική.

Τα ΜΜΕ ξεπέρασαν ακόμη και εκείνη. Με πρώτη μια γνωστή φυλλάδα που κατασκεύασε το αφήγημα περί ‘απειλών’, ακολούθησαν άκριτα κι άλλα μέσα, μετατρέποντας τα υποθετικά σενάρια σε κατασκευασμένη ‘είδηση’. Αυτή η πρακτική δεν είναι μόνο αντιδεοντολογική· έχει χαρακτηριστικά συκοφαντικών και δυσφημιστικών διαδόσεων.

Καλούμε τα ΜΜΕ να τηρούν τη δημοσιογραφική δεοντολογία, να διασταυρώνουν τις πηγές τους και να μη δαιμονοποιούν ένα ειρηνικό κίνημα διεθνούς αλληλεγγύης, που στηρίζεται από χιλιάδες καλλιτέχνες, ακαδημαϊκούς, συνδικάτα και κοινωνικά κινήματα ανά τον κόσμο.

Το BDS Greece ποτέ δεν έχει αρνηθεί να τοποθετηθεί το ίδιο για τις δράσεις του και να απαντήσει σε ερωτήσεις που τηρούν τη δημοσιογραφική δεοντολογία. Προφανώς δεν θα διστάσουμε ποτέ να ακολουθήσουμε κάθε νόμιμη οδό ενάντια σε συκοφαντίες.

Η συκοφαντία δεν είναι τυχαία. Το BDS είναι ένα διεθνές κίνημα με ρητά μη βίαιο χαρακτήρα. Επειδή το καλλιτεχνικό μποϋκοτάζ έχει ήδη αρχίσει να πετυχαίνει, οι αντίπαλοί του επιχειρούν να το παρουσιάσουν ως ‘απειλή’. Η αλήθεια είναι ότι όλο και περισσότεροι καλλιτέχνες, διεθνώς και στην Ελλάδα, ακυρώνουν εμφανίσεις στο Ισραήλ ή παίρνουν δημόσια θέση ενάντια στη γενοκτονία και στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού.

Αυτό είναι που πραγματικά φοβούνται: ότι το καλλιτεχνικό ξέπλυμα των Ισραηλινών εγκλημάτων δεν μπορεί πια να περνά απαρατήρητο.

Η πραγματικότητα είναι απλή:

– Καμία απειλή
– Μόνο ακυρώσεις
– Άδεια καθίσματα
– Ένα κατασκευασμένο αφήγημα για να παρουσιαστεί η Γλυκερία ως «διωκόμενη».

Την ίδια στιγμή, η γενοκτονία στη Γάζα κλιμακώνεται και το Ισραήλ βρίσκεται αντιμέτωπο με αυξανόμενη διεθνή καταδίκη και απομόνωση — όσο κι αν συνεχίζει να το στηρίζει η Δύση.

Το καλλιτεχνικό μποϋκοτάζ είναι κομμάτι αυτής της πίεσης και θα ενισχυθεί μέχρι να τερματιστεί η γενοκτονία, και μέχρι ο παλαιστινιακός λαός να απολαύσει τα διεθνώς κατοχυρωμένα δικαιώματά του:
– ενάντια στην κατοχή
– ενάντια στο απαρτχάιντ
– για ελευθερία, δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια.

BDS Greece – Πολιτιστικό Μποϋκοτάζ μέχρι την Ελευθερία».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Moody’s: Το «αόρατο» κόστος των κυμάτων καύσωνα στην Ευρώπη – Μεγάλες οι επιπτώσεις

Moody’s: Το «αόρατο» κόστος των κυμάτων καύσωνα στην Ευρώπη – Μεγάλες οι επιπτώσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ευτυχία: Αφήστε τη τελειότητα και εστιάστε στο «αρκετά καλό»

Ευτυχία: Αφήστε τη τελειότητα και εστιάστε στο «αρκετά καλό»

Business
Praktiker: Από τη Fairfax στην Paval με ζημιές – Το δίκτυο και η επόμενη μέρα

Praktiker: Από τη Fairfax στην Paval με ζημιές – Το δίκτυο και η επόμενη μέρα

inWellness
Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;
Δίλημμα 24.08.25

Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;

Και το περπάτημα και το ποδήλατο μας κρατούν σε φόρμα και κάνουν καλό στην υγεία μας. Ποιο από τα δύο, όμως, μας ταιριάζει καλύτερα;

Σύνταξη
inTown
Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Η φωνή της Βέρα Λιν ζωντανεύει ξανά: Βρέθηκαν οι πρώτες της ηχογραφήσεις μετά από 90 χρόνια
Η «φωνή» των Άγγλων 23.08.25

Η φωνή της Βέρα Λιν ζωντανεύει ξανά: Βρέθηκαν οι πρώτες της ηχογραφήσεις μετά από 90 χρόνια

Σε μια συνηθισμένη μετακόμιση βρέθηκαν τα αρχεία των πρώτων ηχογραφήσεων από το 1935 της Βέρα Λιν - της γυναίκας που εμψύχωνε τους άγγλους στρατιώτες στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της σε φεστιβάλ λόγω απειλής επεισοδίων από φιλοπαλαιστινιακές οργανώσεις
Music 22.08.25

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της σε φεστιβάλ λόγω απειλής επεισοδίων από φιλοπαλαιστινιακές οργανώσεις

Η Γλυκερία δεν θα εμφανιστεί στην προγραμματισμένη συναυλία της στο Sani Festival, στις 23 Αυγούστου. «Η μουσική της είχε και έχει στόχο να ενώνει, όχι να διχάζει».

Σύνταξη
Πάντα μιλούσα κατά της αδικίας: Η σφαγή στη Γάζα, η λογιστική εταιρία με τις εβραϊκές ρίζες και ο punker Πολ Γουέλερ
Επαναστάστης 21.08.25

Πάντα μιλούσα κατά της αδικίας: Η σφαγή στη Γάζα, η λογιστική εταιρία με τις εβραϊκές ρίζες και ο punker Πολ Γουέλερ

Ο γνωστός μουσικός Πολ Γουέλερ μηνύει την λογιστική φίρμα που τον εκπροσωπούσε 30 χρόνια, επειδή διέκοψε τη συνεργασία τους όταν μίλησε για τη γενοκτονία που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«1.000% γραφτό να γίνει»: Η Ντούα Λίπα για τον έρωτα της με τον Κάλουμ Τέρνερ, το νυφικό και το αίνιγμα της μητρότητας
«Ξεχωριστό» 20.08.25

«1.000% γραφτό να γίνει»: Η Ντούα Λίπα για τον έρωτα της με τον Κάλουμ Τέρνερ, το νυφικό και το αίνιγμα της μητρότητας

Η Ντούα Λίπα είναι το cover story στο νέο τεύχος Global Icons του Harper's Bazaar. Στην πιο προσωπική, ίσως, συνέντευξή της η Λίπα επιβεβαίωσε τον έρωτα της με τον ηθοποιό Κάλουμ Τέρνερ και για τις σχέσεις που την τραυμάτισαν ενώ δηλώνει: «Πιο ευτυχισμένη από ποτέ»

Σύνταξη
Η Cardi B ταξιδεύει από τη Νέα Υόρκη στη Μύκονο και το Παρίσι στο νέο βίντεο κλιπ του «Imaginary Playerz»
Bitch** hatin'? 19.08.25

Η Cardi B ταξιδεύει από τη Νέα Υόρκη στη Μύκονο και το Παρίσι στο νέο βίντεο κλιπ του «Imaginary Playerz»

Η Cardi B ανοίγει το βίντεο κλιπ στην γενέτειρα της, τη Νέα Υόρκη, όπου ετοιμάζεται να επιβιβαστεί σε ένα ιδιωτικό τζετ με προορισμό τη Μύκονο και την γαλλική πρωτεύουσα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ένας ηλίθιος άρχισε να ρίχνει φωτοβολίδες στο ταβάνι»: Οι Deep Purple για τη γέννηση του Smoke on the Water
Music 19.08.25

«Ένας ηλίθιος άρχισε να ρίχνει φωτοβολίδες στο ταβάνι»: Οι Deep Purple για τη γέννηση του Smoke on the Water

Είναι ένα από τα πιο κλασικά κομμάτια της ροκ και «σημαία» της πορείας των Deep Purple. Και αυτή είναι η ιστορία του Smoke on the Water, όπως την έχει αφηγηθεί το ίδιο το συγκρότημα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η σφαγή των Miami Showband – Τι οδήγησε στη δολοφονία των «Ιρλανδών Beatles»;
30 Ιουλίου 1975 18.08.25

Η σφαγή των Miami Showband - Τι οδήγησε στη δολοφονία των «Ιρλανδών Beatles»;

Η μπάντα Miami Showband ήταν στο αποκορύφωμα της επιτυχίας της, έχοντας κατακτήσει επτά φορές την κορυφή των ιρλανδικών charts. Τότε σταμάτησαν σε ένα ψεύτικο σημείο ελέγχου στην κομητεία Down – και τρεις από τα έξι μέλη της σκοτώθηκαν. Πενήντα χρόνια μετά, ο επιζών Des Lee αναπολεί εκείνη την τρομερή νύχτα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Από τη Gucci στη Rolex: Πώς η μουσική κατέγραψε την άνοδο και την πτώση της πολυτέλειας
Λάμψη & παρακμή 16.08.25

Από τη Gucci στη Rolex: Πώς η μουσική κατέγραψε την άνοδο και την πτώση της πολυτέλειας

Για χρόνια, οι στίχοι της hip-hop και της R&B πρόβαλλαν την πολυτέλεια. Σήμερα, η λάμψη Gucci, Vuitton και Rolex ξεθωριάζει, καθώς η μόδα στρέφεται από το εκρηκτικό «bling» στη διακριτική κομψότητα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Pet Shop Boys: «Η νύχτα που μια ανόητη ιδέα μας παρέλυσε το Λονδίνο»
Electro Σεργκέι Αϊζενστάιν 15.08.25

Pet Shop Boys: «Η νύχτα που μια ανόητη ιδέα μας παρέλυσε το Λονδίνο»

Το μουσικό δίδυμο της ηλεκτρονικής ποπ, Pet Shop Boys, αφηγείται την εκπληκτική ιστορία του πώς έγραψαν τη μουσική για την κλασική πολεμική ταινία «Θωρηκτό Ποτέμκιν» -και προσέλκυσαν το μεγαλύτερο κοινό που έχει δει ποτέ βουβή ταινία στη Βρετανία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
The Life of a Showgirl – Η Τέιλορ Σουίφτ ανακοίνωσε την κυκλοφορία ενός νέου άλμπουμ
«Swiftflation» 12.08.25

The Life of a Showgirl – Η Τέιλορ Σουίφτ ανακοίνωσε την κυκλοφορία ενός νέου άλμπουμ

Σε ένα σύντομο βίντεο που μοιράστηκε στο Instagram, η Τέιλορ Σουίφτ ανοίγει μια πράσινη θήκη με τα αρχικά «T.S.», αποκαλύπτοντας το εξώφυλλο του δίσκου και ανακοινώνοντας με χαμόγελο τον τίτλο του.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πυρά Χαρίτση κατά κυβέρνησης: Το χθες τελείωσε, το ίδιο και το «επιτελικό κράτος» που ξεχαρβάλωσε τη χώρα
Πολιτική 24.08.25

Πυρά Χαρίτση κατά κυβέρνησης: Το χθες τελείωσε, το ίδιο και το «επιτελικό κράτος» που ξεχαρβάλωσε τη χώρα

«Δεν χρειάζεται πια κανείς να επιχειρηματολογεί για το καθεστώς Μητσοτάκη: όλοι και όλες ξέρουν τη διαφθορά, ζουν την προκλητική ακρίβεια και υποβάθμιση της ζωής, βλέπουν την υπονόμευση του μέλλοντος της χώρας» τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Επιστροφή στην ιστορία από Ευρωπαίους – Μια νέα «Γραμμή Μαζινώ» στα ανατολικά
Τείχη 900 χλμ. 24.08.25

Επιστροφή στην ιστορία από Ευρωπαίους - Μια νέα «Γραμμή Μαζινώ» στα ανατολικά

Τα οχυρωματικά έργα που έχουν ήδη ανακοινωθεί/προγραμματιστεί στην Ανατολική Ευρώπη καλύπτουν περίπου 900 χιλιάμετρα συνολικά. Τέσσερα κράτη ποντάρουν σε σημαντικό βαθμό την άμυνά τους σε αυτό το τεράστιο «φίδι»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η επιστροφή του Γιαζίτζι σε έξι (δικές του) εικόνες: «Εδώ είναι το σπίτι μου» (pics, vid)
Ποδόσφαιρο 24.08.25

Η επιστροφή του Γιαζίτζι σε έξι (δικές του) εικόνες: «Εδώ είναι το σπίτι μου» (pics, vid)

Ο Γιουσούφ Γιαζίτζι επέστρεψε με γκολ-νίκης στον Ολυμπιακό μετά τον τραυματισμό του και το χάρηκε με την ψυχή του, όπως φαίνεται και από τη σειρά αναρτήσεών του στα social media.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
H Kελίφ διαψεύδει ότι αποσύρεται από την πυγμαχία: «Παραμένω αφοσιωμένη στην αθλητική μου καριέρα»
Σπορ 24.08.25

H Kελίφ διαψεύδει ότι αποσύρεται από την πυγμαχία: «Παραμένω αφοσιωμένη στην αθλητική μου καριέρα»

Το γύρο του κόσμου έκανε η είδηση ότι η χρυσή Ολυμπιονίκης της πυγμαχίας Ιμάνε Κελίφ αποσύρεται από την ενεργό δράση, αλλά η ίδια το διαψεύδει κατηγορηματικά.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Ουκρανία: Μήνυμα στήριξης από τον βρετανό βασιλιά Κάρολο
Οι ευχαριστίες Ζελένσκι 24.08.25

Μήνυμα στήριξης στην Ουκρανία από τον Κάρολο

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Κάρολο, λέγοντας ότι τα λόγια του αποτελούν «έμπνευση για τον λαό μας» - Εξέφρασε και την ευγνωμοσύνη του προς τη Βρετανία για την υποστήριξή της στην Ουκρανία

Σύνταξη
Πολονάρα: «Θα ξαναπαίξω μπάσκετ»
Μπάσκετ 24.08.25

Πολονάρα: «Θα ξαναπαίξω μπάσκετ»

Ο Ακίλε Πολονάρα δήλωσε αισιόδοξος πως θα νικήσει πλήρως για δεύτερη φορά τον καρκίνο και θα επιστρέψει στα παρκέ.

Σύνταξη
Προπονητής Σλάβια για Ζαφείρη: «Δύσκολο να καλύψεις τέτοιο κενό»
Ποδόσφαιρο 24.08.25

Προπονητής Σλάβια για Ζαφείρη: «Δύσκολο να καλύψεις τέτοιο κενό»

Ο προπονητής της Σλάβια Πράγας μίλησε για το πόσο σημαντικός είναι ο Χρήστος Ζαφείρης για την ομάδα του και για την παραμονή του μέχρι τον Δεκέμβριο, όταν θα μετακομίσει στην Τούμπα για τον ΠΑΟΚ.

Σύνταξη
Κρούσματα γαστρεντερίτιδας στη Τζια – Τι λέει ο Μαγιορκίνης
Υγεία 24.08.25

Κρούσματα γαστρεντερίτιδας στη Τζια – Τι λέει ο Μαγιορκίνης

Σύμφωνα με τον κ. Μαγιορκίνη ο συνήθης υπαίτιος είναι ο νοροϊός. Μεταδίδεται εύκολα και προκαλεί μεγάλες επιδημίες, που κατά καιρούς τις βλέπουμε όχι μόνο σε ένα νησάκι όπως η Τζια αλλά και σε πόλεις

Σύνταξη
LIVE: Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα
Άλλα Αθλήματα 24.08.25

LIVE: Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα

LIVE: Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 12:00 την αναμέτρηση Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα, για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για γυναικοκτονίες: Η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της – Η αδράνεια είναι συνενοχή
Τι ζητά 24.08.25

Πυρά ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση για τις γυναικοκτονίες - «Η αδράνεια είναι συνενοχή»

Το ΠΑΣΟΚ καλεί την κυβέρνηση «να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της καθώς έχασε ήδη  δύο χρυσές ευκαιρίες να καλύψει τα κενά του συστήματος αντιμετώπισης της έμφυλης βίας.

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 24 Αυγούστου 2025
Απόρρητο