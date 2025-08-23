DO’S: Δέξου τις αλλαγές, που σου φέρνει η Νέα Σελήνη, γύρω από την καθημερινότητα, αλλά προσάρμοσε και τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεσαι στα επαγγελματικά ή σε οτιδήποτε αναλαμβάνεις να διεκπεραιώσεις. Οπότε βρες ακριβώς τι είναι αυτό που θέλεις να κάνεις και κινήσου με ξεκάθαρα κι αποφασιστικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση.

DON’TS: Μην εκνευριστείς από το ότι οι συνθήκες δείχνουν να αλλάζουν στα επαγγελματικά. Παράλληλα, μην απογοητευτείς από το ότι δεν περνάνε πια όλα από τα χέρια σου. Μην επιτρέψεις σε κανέναν να σε περιορίσει. Αν κάποιος το επιδιώξει, μην αντιδράσεις απότομα. Εσύ μπορεί να νομίζεις ότι έτσι βάζεις όρια, αλλά στους άλλους φαίνεται σαν ένα άχαρο ξέσπασμα.