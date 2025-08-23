Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 23.08.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Δέξου τις αλλαγές, που σου φέρνει η Νέα Σελήνη, γύρω από την καθημερινότητα, αλλά προσάρμοσε και τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεσαι στα επαγγελματικά ή σε οτιδήποτε αναλαμβάνεις να διεκπεραιώσεις. Οπότε βρες ακριβώς τι είναι αυτό που θέλεις να κάνεις και κινήσου με ξεκάθαρα κι αποφασιστικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση.
DON’TS: Μην εκνευριστείς από το ότι οι συνθήκες δείχνουν να αλλάζουν στα επαγγελματικά. Παράλληλα, μην απογοητευτείς από το ότι δεν περνάνε πια όλα από τα χέρια σου. Μην επιτρέψεις σε κανέναν να σε περιορίσει. Αν κάποιος το επιδιώξει, μην αντιδράσεις απότομα. Εσύ μπορεί να νομίζεις ότι έτσι βάζεις όρια, αλλά στους άλλους φαίνεται σαν ένα άχαρο ξέσπασμα.
Ταύρος
DO’S: Άσε τη Νέα Σελήνη να βγάλει όλη σου τη δημιουργικότητα προς τα έξω. Δώσε στον εαυτό σου το περιθώριο να χαρεί με τα απλά, να χαλαρώσει και να φλερτάρει! Το ότι έθεσες κάποιους στόχους το προηγούμενο διάστημα, δεν αρκεί, καθώς πρέπει και να τους οργανώσεις σωστά. Αν σχετίζονται με τα επαγγελματικά και δεν έχουν ωριμάσει ακόμα, τότε περίμενε.
DON’TS: Μην αφήσεις τις σκέψεις, τους φόβους ή τις ευθύνες να σου βάλουν εμπόδια και να σε περιορίσουν, γιατί αυτό είναι κάτι που θα σε κουράσει. Γενικώς μην αφήσεις τίποτα να σε κρατήσει πίσω ή να σε προβληματίσει. Ωστόσο, μη βιαστείς να κάνεις κάποια ανοίγματα που θέλεις. Μην πάρεις μέρος σε παρασκηνιακά σκηνικά και μην κάνεις παράπονα.
Δίδυμοι
DO’S: Θέλεις να ασχοληθείς με τα προσωπικά ή με τα οικογενειακά σου θέματα, τα οποία κρίνεις, ότι χρειάζονται να τα ξεκαθαρίσεις. Οπότε δανείσου το φως της Νέας Σελήνης, για να διαλευκάνεις την κατάσταση εκεί. Άκου τα παράπονα που σου κάνουν οι φίλοι σου, γιατί αυτό θα είναι η αρχή μιας εποικοδομητικής συζήτησης, η οποία θα ξεδιαλύνει τα πράγματα.
DON’TS: Μην επιτρέψεις στις απόψεις ή στις συμπεριφορές τρίτων να σε μπερδέψουν ή να θολώσουν την κρίση σου σχετικά με το πως πρέπει να κινηθείς. Αν δεν μπορείς να το διαχειριστείς, τότε μην συζητάς τα προβλήματά σου με όλο τον κόσμο. Παράλληλα, μη διστάσεις να διαχωρίσεις τη θέση σου από τέτοιες συμπεριφορές. Μην επηρεαστείς από τα συναισθήματά σου.
Καρκίνος
DO’S: Δέξου την επιρροή της Νέας Σελήνης κι άλλαξε mindset ή τρόπο προσέγγισης ορισμένων καταστάσεων. Δες τα πάντα γύρω σου πιο αναλυτικά, για να τα κατανοήσεις, όσο καλύτερα γίνεται. Απόφυγε να αναλογιστείς τα συναισθήματα που σε πονάνε ακόμα, γιατί όσο δυνατός κι αν νιώθεις, δεν τα έχεις ξεπεράσει ακόμα. Δώσε τα φώτα σου, όπου χρειάζονται.
DON’TS: Μην αφήσεις τις περιπλοκές σκέψεις σου ή τις ευθύνες που έχεις να σε ζορίσουν. Μην αφήσεις ούτε τις ανασφάλειες ή κάποια ταμπού σου να σε κρατήσουν πίσω από το να ξεπεράσεις τους φόβους. Το οφείλεις στον εαυτό σου, έστω να προσπαθήσεις! Μη βγάλεις συμπεράσματα από αυτά που θα ακούσεις σήμερα, γιατί τα νοήματά τους είναι κάπως διφορούμενα.
Λέων
DO’S: Δούλεψε κάποια πλάνα που τόσο καιρό τα έχεις απλά στην σκέψη σου. Επειδή, όμως, θα προκύψουν αρκετά ενδεχόμενα μέσα από αυτή τη διαδικασία, θα σου πω να αποφύγεις να μπεις σε διλήμματα που αφορούν συγκεκριμένες καταστάσεις ή συνεργασίες σου. Από την άλλη, προσοχή απαιτούν και κάποια οικονομικά ανοίγματα που θέλεις να κάνεις.
DON’TS: Μην πάρεις μέρος σε πολλές συζητήσεις, καθώς θα φορτωθείς με αχρείαστες πληροφορίες, οι οποίες όχι μόνο θα σε εκνευρίσουν, αλλά ίσως φέρουν στην επιφάνεια και κάποιες σοκαριστικές αποκαλύψεις. Μην κόψεις ταχύτητα λόγω των ανασφαλειών που θα σου φωτίσει η Νέα Σελήνη. Ωστόσο, μην κωλώσεις να τα διαχειριστείς με καθαρό μυαλό.
Παρθένος
DO’S: Εκμεταλλεύσου το ότι η Νέα Σελήνη σε ωθεί να οργανωθείς ως προς την δράση σου, αλλά απόφυγε να μπεις σε αχρείαστα διλήμματα. Για να το καταφέρεις αυτό, πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός γενικώς. Πάρε τις αποφάσεις που πρέπει με ηρεμία και χωρίς να είσαι προκατειλημμένος εξαρχής για αυτές. Ξεκίνα νέα κεφάλαια, πιο εξελικτικά για σένα.
DON’TS: Μην χαωθείς σχετικά με την στάση που πρέπει να κρατήσεις απέναντι σε κάποια άτομα λόγω των έντονων συναισθημάτων σου, που θα κάνουν ξανά την εμφάνισή τους. Παράλληλα, μην αφήσεις τα άγχη ή και τους φόβους σου να σου δημιουργήσουν δεύτερες σκέψεις και να κλονίσουν την εμπιστοσύνη που έχεις στον εαυτό και στα πιστεύω σου.
Ζυγός
DO’S: Άκου το κάλεσμα της Νέας Σελήνης και απομακρύνσου από τη βαβούρα, για να τα δεις όλα από μακριά. Έτσι θα μπορέσεις να ξεκαθαρίσεις κάποιες καταστάσεις, προτού περάσεις στη φάση της στοχοθεσίας. Βρες τι είναι αυτό το κάτι που πρέπει να κάνεις εσύ, για να μπορείς να αποφορτιστείς και να βάλεις τα feelings και τις σκέψεις σου σε μια λογική σειρά.
DON’TS: Μην χάσεις τον δρόμο σου λόγω των διλλημάτων και των προβληματισμών σου σχετικά με τις διαπροσωπικές και τις επαγγελματικές σου σχέσεις. Παράλληλα, βέβαια, δεν πρέπει να χάσεις ούτε την ψυχραιμία σου. Μην χώνεις τη μύτη σου παντού. Μην το παρακάνεις με τα όρια, γιατί θα καταντήσεις να φαίνεσαι επιφυλακτικός κι απόμακρος χωρίς λόγο.
Σκορπιός
DO’S: Επαναξιολόγησε τους στόχους που είχες θέσει για τον εαυτό σου το προηγούμενο διάστημα, αλλά απόφυγε να το κάνεις με αυστηρά κριτήρια. Η Νέα Σελήνη θα σου φέρει ξανά στο πιάτο κάποια έντονα σκηνικά σχετικά με την παρέα, που νόμιζες ότι είχες λύσει. Αυτό γίνεται, για να τα διευθετήσεις τώρα αποτελεσματικά μια και καλή! Άρα δες την θετική πλευρά.
DON’TS: Μην προβληματιστείς από κάποιες συμπεριφορές ή και αντιδράσεις ορισμένων που σου είναι γνώριμες, γιατί τις έχεις αντιμετωπίσει/ δει ξανά στο παρελθόν. Μην έρθεις σε δύσκολη θέση ως προς το πως θα αντιμετωπίσεις αυτή την κατάσταση. Ωστόσο, μη γίνεις απόλυτος και μην είσαι αμετακίνητος ως προς τις απόψεις σου. Μην χάσεις την υπομονή σου στη δουλειά.
Τοξότης
DO’S: Εστίασε στα επαγγελματικά σου, όπως σου υποδεικνύει, άλλωστε, και η Νέα Σελήνη. Βρες τρόπους να εξελιχθείς και να προχωρήσεις μπροστά εκεί, φτιάχνοντας μια καλή και δυνατή εικόνα για τον εαυτό σου. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, λοιπόν, πρέπει να πάρεις και σωστές αποφάσεις, αλλά και να κάνεις και λίγο πιο προσεκτικούς χειρισμούς, σωστά;
DON’TS: Μην αφήσεις τους τόνους να ανέβουν είτε στη δουλειά είτε στην σχέση σου λόγω κάποιων απρόβλεπτων εντάσεων που μπορεί να προκύψουν. Ωστόσο, μην σοκαριστείς εντελώς από αυτές τις καταστάσεις, έτσι; Μη διστάσεις να αλλάξεις εντελώς τις κινήσεις σου ή και να το πιάσεις από την αρχή. Ό, τι κι αν είναι αυτό με το οποίο καταπιάνεσαι.
Αιγόκερως
DO’S: Εκμεταλλεύσου την καλή σου διάθεση, για να ανοιχτείς και να πάρεις μέρος σε συζητήσεις μέσω των οποίων θα έρθεις σε επαφή με απόψεις που δεν είχες ξανά εξετάσει πριν. Αν αντιληφθείς, ότι κάπου τα πλάνα σου μπάζουν και θέλουν παραπάνω δουλειά, τότε απλά κάντο, αποφεύγοντας να φορτωθείς, όμως, με άγχος. Δοκίμασε και κάτι διαφορετικό γενικώς.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην εκνευριστείς από τις ξαφνικές αλλαγές. Το σημαντικότερο, όμως, είναι να μην μπεις σε διαδικασία να κάνεις υποδείξεις ή να εξαπολύσεις κατηγορίες περί μη αξιοπιστίας στους συναδέλφους σου. Μην έρθεις σε δύσκολη θέση λόγω κάποιων διλλημάτων σχετικών με την οικογένεια ή τα οικονομικά. Μην πάρεις πάνω σου όλες τις ευθύνες.
Υδροχόος
DO’S: Πάρε δύναμη από τη Νέα Σελήνη και στρέψου προς τον τομέα που δεν σου αρέσει και τόσο, ο οποίος δεν είναι άλλος από αυτόν των συναισθημάτων. Ανάλυσε προσεκτικά μέσα στο κεφάλι σου όλες τις πληροφορίες που έχεις μαζέψει. Αν, τώρα, αντιληφθείς, ότι το πράγμα δεν είναι τόσο απλό, όσο το περίμενες, απόφυγε να το βάλεις στα πόδια, έτσι;
DON’TS: Μην αφήσεις τις φοβίες σου να σε κάνουν να εκφραστείς με σκληρό και απόλυτο τρόπο στους απέναντι. Όμως μην κωλώσεις να τους πεις και τι είναι αυτό που σε ενοχλεί. Μην φοβηθείς να δουλέψεις πάνω σε κάποια αδούλευτα συναισθήματά σου. Ή μήπως να πω καλύτερα μην σιχαίνεσαι να το κάνεις; Μην πιεστείς από τις ξαφνικές αλλαγές στα οικονομικά.
Ιχθύες
DO’S: Σήμερα πρέπει να είσαι λίγο πιο προσεκτικός. Κοινώς άνοιξε τα μάτια σου, γιατί η Νέα Σελήνη πρόκειται να σου φέρει κάποια νέα δεδομένα όσον αφορά, κυρίως, τις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Εσύ πρέπει απλά να βρεις την θέση σου μέσα σε όλο αυτό το μπάχαλο, ακόμα κι αν το κλίμα είναι περισσότερο περίπλοκο απ’ ότι πίστευες ή θα ήθελες να είναι.
DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις αποφάσεις σχετικά με το που ή το πως θα κινηθείς λόγω των ανασφαλειών ή κάποιων παρασκηνιακών δράσεων που θα σου αποκαλυφθούν. Μην είσαι απρόσεκτος, αν επιχειρήσεις να ψαρέψεις τον οποιονδήποτε. Μη γίνεις πιεστικός. Μην αρχίσεις τα παράπονα, επειδή έχεις μαζέψει πολλά. Ας μην τα κράταγες μέσα σου!
