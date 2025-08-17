DO’S: Σταμάτα πια να το παίζεις η Χάιντι μέσα στα λιβάδια και βρες έναν τρόπο, για να γίνεις λίγο πιο παραγωγικός. Ειδικά στα επαγγελματικά σου, πρέπει να προετοιμαστείς όσο καλύτερα γίνεται, γιατί εγκαινιάζεται μία περίοδος που είναι αρκετά ευνοϊκή για σένα και τον τομέα αυτό. Σε αυτό, όμως, θα συμβάλλει και ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεσαι τον χρόνο σου.

DON’TS: Μη διστάσεις να αλλάξεις κάτι στην ρουτίνα σου, ειδικά αν δεν σε καλύπτει πια. Μην είσαι κολλημένος σε αυτά που ήξερες, γιατί προβλέπονται πολλές ανατροπές. Οπότε δεν πρέπει να αγνοείς και τις εναλλακτικές επιλογές που σου προσφέρονται. Γενικώς δεν θέλω να θεωρείς τίποτα στη ζωή σου δεδομένο γιατί θα συμβούν κάποιες αποκαλύψεις που μπορεί να σε ταράξουν.