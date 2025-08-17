Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [17.08 – 23.08.2025]
Τα Do's και τα Don'ts της εβδομάδας από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Σταμάτα πια να το παίζεις η Χάιντι μέσα στα λιβάδια και βρες έναν τρόπο, για να γίνεις λίγο πιο παραγωγικός. Ειδικά στα επαγγελματικά σου, πρέπει να προετοιμαστείς όσο καλύτερα γίνεται, γιατί εγκαινιάζεται μία περίοδος που είναι αρκετά ευνοϊκή για σένα και τον τομέα αυτό. Σε αυτό, όμως, θα συμβάλλει και ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεσαι τον χρόνο σου.
DON’TS: Μη διστάσεις να αλλάξεις κάτι στην ρουτίνα σου, ειδικά αν δεν σε καλύπτει πια. Μην είσαι κολλημένος σε αυτά που ήξερες, γιατί προβλέπονται πολλές ανατροπές. Οπότε δεν πρέπει να αγνοείς και τις εναλλακτικές επιλογές που σου προσφέρονται. Γενικώς δεν θέλω να θεωρείς τίποτα στη ζωή σου δεδομένο γιατί θα συμβούν κάποιες αποκαλύψεις που μπορεί να σε ταράξουν.
Ταύρος
DO’S: Μπορείς να πέσεις με τα μούτρα στο παιχνίδι του έρωτα. Όμως θα σου πρότεινα να γίνεις και λίγο πιο δημιουργικός εκεί πέρα. Αυτό είναι κάτι που θα ευνοήσει κατά πολύ και τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεσαι, γιατί η αλήθεια είναι, πως τελευταία ζοριζόσουν λίγο σε αυτό το κομμάτι. Ξεκινά την ενασχόληση με κάτι νέο, είτε μια δραστηριότητα είτε κάποιο project.
DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος, γενικώς, γιατί πέρα από τα ευτράπελα, μπορεί να υπάρξουν και κάποιες αστάθειες που αφορούν τα οικονομικά σου. Αυτό, βέβαια, εξαρτάται από εσένα. Μην παρατάς τίποτα στη μέση με την δικαιολογία ότι δεν νιώθεις ασφαλής. Έτσι είναι η ζωή και πρέπει να το αποδεχτείς κάποτε! Στα ερωτικά, μη βιάζεσαι να ραφτείς με το καλησπέρα σας!
Δίδυμοι
DO’S: Άνοιξε τα μάτια σου και δες κάποιες καταστάσεις γι’ αυτό που πραγματικά είναι. Έτσι θα μπορέσεις να συνειδητοποιήσεις ότι αυτό που νόμιζες ότι είναι το comfort zone σου, τελικά σου βάζει εμπόδια και σε κρατάει πίσω. Άρα μήπως να το αλλάξεις λίγο; Προσοχή απαιτούν τα θέματα που σχετίζονται με την οικογένεια ή το σπίτι σου, καθώς δεν θα λείψουν τα έντονα σκηνικά.
DON’TS: Μην βγάλεις την ιδιωτική σου ζωή στα μανταλάκια. Ωστόσο, μην απογοητευτείς, αν δεις ότι τελικά αποκαλύπτονται πολλά από αυτά που εσύ ήθελες να κρατήσεις μυστικά, όμως, από τρίτους. Αυτά έχει η συναναστροφή με κουτσομπόληδες πάντως! Μην απογοητευτείς από τις ζόρικες συνειδητοποιήσεις, καθώς έτσι θα μπορέσεις να προχωρήσεις μπροστά.
Καρκίνος
DO’S: Δρομολόγησε τις μετακινήσεις που έχεις καιρό κατά νου. Πέρα απ’ αυτό εύνοια υπάρχει και στις επικοινωνίες σου, οπότε πες αυτό που θες ελεύθερα. Ωστόσο, πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός στο πως θα το πεις και να το έχεις σκεφτεί καλά από πριν, έτσι; Παράλληλα, ξεκίνα αυτό το καινούργιο που θέλεις καιρό να κάνεις, από project μέχρι κάποιου είδους μετεκπαίδευση.
DON’TS: Μην παίρνεις ως δεδομένο όλα αυτά που ακούς να λέγονται γύρω σου. Ταυτόχρονα, όμως, δεν πρέπει να είσαι κι εντελώς απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο αντιδράς σε αυτά. Στο λέω αυτό, για θα αποκαλυφθούν παρασκηνιακές δράσεις τρίτων. Αν έχεις σχέση, μην απογοητευτείς από τα έντονα σκηνικά που θα προκύψουν εκεί, αλλά μην λες και ό,τι σου κατέβει.
Λέων
DO’S: Πέρνα λίγο χρόνο παρέα με τον εαυτό σου, για να κάνεις έναν απαραίτητο, γερό απολογισμό. Να δεις και τι κρατάς, αλλά και τι πετάς. Εστίασε σε πιο πρακτικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά σου. Βέβαια πρέπει να επικεντρωθείς και στα οικονομικά σου ή σε κάποια θέματα που σχετίζονται με νομικά ή και περιουσιακά σου στοιχεία.
DON’TS: Μη διστάσεις να θέσεις νέες βάσεις και προτεραιότητες στη ζωή σου, προκειμένου να μπορέσεις να επαναφέρεις αυτό το κλίμα της ασφάλειας που έχεις χάσει λίγο τελευταία. Μην αφήσεις εξωτερικές παρεμβολές να σε απομακρύνουν από τους στόχους σου. Επίσης μην συνεχίσεις τις συναναστροφές με τα άτομα που δεν σας συνδέουν πια τα ίδια θέλω.
Παρθένος
DO’S: Ήρθε η στιγμή όπου μπορείς να αλλάξεις πάνω σου, δίπλα σου, δεξιά κι αριστερά σου, οτιδήποτε θέλεις! Αυτό μπορεί να έχει να κάνει με κομμάτια της εξωτερικής σου εμφάνισης, του χαρακτήρα σου, του τρόπου σκέψης σου ή ακόμα και τις προτεραιότητες που έχεις. Ταυτόχρονα, πάρε τις κατάλληλες αποφάσεις, δηλαδή αυτές που μπορούν να σε ανεβάσουν ψυχολογικά.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, δεν θέλω να σκύψεις το κεφάλι εξαιτίας κάποιων απρόβλεπτων εξελίξεων ή και αλλαγών στο πρόγραμμά σου. Δεν πρέπει να αφήσεις τα παραπάνω να ξυπνήσουν ξανά τις ανασφάλειες που πάλεψες πολύ, για να περιορίσεις. Στο τέλος της ημέρας όλα γίνονται για το δικό σου καλό. Οπότε φρόντισε να μην χάσεις την αισιοδοξία σου.
Ζυγός
DO’S: Πάρε λίγο χρόνο με τον εαυτό σου, για να σκεφτείς κάποια πράγματα. Με λίγα λόγια κάνε έναν απαραίτητο απολογισμό κι, έπειτα, ένα γερό ξεσκαρτάρισμα. Στη συνέχεια, κλείσε κάποια κεφάλαια που δεν σε ευνοούν πια και προετοιμάσου για νέα πράγματα πιο ευχάριστα και πιο ωφέλιμα. Παράλληλα, πέτα στην άκρη οτιδήποτε νιώθεις πως σε μαυρίζει, από άτομα έως συνήθειες.
DON’TS: Μη βιάζεσαι να αλλάξεις τα πάντα γύρω σου με τη μια, καθώς ό,τι είναι να έρθει, θα έρθει απλά λίγο αργότερα. Όταν είναι η κατάλληλη στιγμή. Μην αφήσεις τις εναλλαγές της διάθεσής σου να πάρουν τα ηνία της εβδομάδας. Μην απογοητευτείς από κάποιες ξαφνικές αποκαλύψεις ή απρόοπτες αλλαγές σε μετακινήσεις που νόμιζες ότι είχες δρομολογήσει.
Σκορπιός
DO’S: Επειδή ευνοούνται οι επικοινωνίες σου, μπορείς να αυξήσεις και τις κοινωνικές σου εμφανίσεις. Παράλληλα, μπορείς να προωθήσεις τις συζητήσεις είτε αυτές είναι με φίλους είτε αφορούν κάποιο επαγγελματικό πλάνο που θέλεις να τρέξεις αυτό το διάστημα. Όλο αυτό το vibe, πάντως, θα σε φέρει πιο κοντά και σε ομάδες, οπότε θα νιώσεις πως ανήκεις κάπου.
DON’TS: Μην ανοίγεσαι τόσο πολύ όσον αφορά τα οικονομικά σου και μην τα εμπιστεύεσαι σε τρίτους, γιατί ενδέχεται να σου παίξουν κάποια βλακεία. Μην πιάνεσαι από τίποτα και μην θεωρείς τίποτα δεδομένο, γιατί αυτές τις μέρες, ενδέχεται αυτή την σταθερά να τη δεις να κλονίζεται. Ειδικά αν πρόκειται για κάποιο συγκεκριμένο άτομο ή συναισθηματικό δεσμό.
Τοξότης
DO’S: Θα έχεις ευκαιρίες, για να βουλώσεις κάποια στόματα. Θα μπορέσεις, δηλαδή, να βγεις αλώβητος από κάποια δύσκολα σκηνικά και να αποδείξεις σε όλους, ότι είσαι και ικανός, αλλά και πολύ δυνατός. Τα σκηνικά αυτά ίσως να αφορούν κάποιες ξαφνικές αλλαγές ή ακόμα και πολλές ευθύνες στον τομέα της δουλειάς. Γίνε πιο κοινωνικός, για να βελτιώσεις την εικόνα σου.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, δεν χρειάζεται να έχεις τόσο άγχος, καθώς όλα πάνε καλά. Μπορεί, ας πούμε, να σου προταθεί μία νέα θέση, μία αύξηση ή αν δεν εργάζεσαι, να βρεις δουλειά! Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει πως δεν πρέπει να κουνήσεις κι εσύ λίγο το χεράκι σου, έτσι; Αν είσαι ελεύθερος, μη βιαστείς να επενδύσεις σε μία νέα γνωριμία, καθώς η πορεία αυτής δεν είναι βέβαιη.
Αιγόκερως
DO’S: Σταμάτα να πετάς χαρταετό και προσπάθησε να βρεις τρόπους, για να μεγαλώσεις το νου σου. Μπορείς, ας πούμε, να διοργανώσεις κάποιο ταξίδι σε έναν μακρινό προορισμό. Μπορείς, επίσης, να ασχοληθείς με την μετεκπαίδευσή σου, να κάνεις κάποιο συγκεκριμένο σεμινάριο ή να μάθεις μία ξένη γλώσσα, ένα μουσικό όργανο, κάτι τέλος πάντων!
DON’TS: Μην κωλώσεις να αλλάξεις τρόπο σκέψης, καθώς έτσι θα μπορέσεις να αλλάξεις και τρόπο δράσης. Παράλληλα, στα επαγγελματικά και στα της καθημερινότητας, μην απογοητευτείς από τις υψηλές απαιτήσεις που μπορεί να έχουν ορισμένοι προς το πρόσωπό σου, αλλά ούτε και από τις αυξημένες ευθύνες που θα υπάρξουν εκεί πέρα. Στη ζωή είναι κι αυτά!
Υδροχόος
DO’S: Αυτή την εβδομάδα βάλε τα όριά σου και όποιος θέλει μένει, όποιος θέλει φεύγει. Επικεντρώσου στα οικονομικά σου και ειδικά αυτά που μοιράζεσαι με άλλους, γιατί απαιτούν, πέρα από προσοχή, και σωστότερη διαχείριση. Παράλληλα, κάνε αυτό το ξεκίνημα που θέλεις, ακόμα κι αν απαιτεί δέσμευση. Πότε περιμένεις να πάρεις τη μεγάλη αυτή απόφαση, ας πούμε;
DON’TS: Μην αφήσεις τις δουλειές και τις υποχρεώσεις σου. Χωρίς να τις βάλεις σε σειρά προτεραιότητας εννοώ. Μην χάσεις τη δημιουργικότητά σου όσα σκ@τά κι αν βρεθούν στον δρόμο σου. Μην απογοητευτείς από τις ξαφνικές κι άκρως απρόβλεπτες αλλαγές που μπορεί να συμβούν. Ειδικά στον τομέα των ερωτικών σου. Ωστόσο, μην αναλώνεσαι στους λάθος ανθρώπους.
Ιχθύες
DO’S: Φέρε τις διαπροσωπικές σου σχέσεις στο προσκήνιο, γιατί δε νομίζω να σε νοιάζει και κάτι άλλο αυτό το διάστημα. Αν σε ενδιαφέρει να ξεκινήσεις κάτι καινούργιο στον τομέα των ερωτικών ή και των επαγγελματικών, τώρα είναι ίσως η καταλληλότερη στιγμή να το κάνεις. Νιώθεις την αλλαγή να έρχεται, απλά δεν ξέρεις από που θα σου σκάσει. Μήπως να το ψάξεις καλύτερα;
DON’TS: Μην απογοητευτείς από τα απρόβλεπτα σκηνικά που μπορεί να προκύψουν στο σπίτι ή και στην οικογένειά σου. Παράλληλα, μην αφήσεις ανούσια σκηνικά να επηρεάσουν αρνητικά την ψυχολογία σου. Μην ξεσπάσεις, όμως, την ένταση αυτών πάνω σε ανθρώπους που καθόλου δεν σου φταίνε. Στα ερωτικά, μην προχωράς, αν δεν έχεις ιδέα προς τα που πας.
