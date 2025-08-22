magazin
Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
21.08.2025 | 23:00
Φωτιά στον Εθνικό Δρυμό της Βάλια Κάλντα
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 22.08.2025]
Ημερήσια 22 Αυγούστου 2025 | 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 22.08.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Πρέπει να πάρετε μια δύσκολη απόφαση; Πέστε για ύπνο!

Πρέπει να πάρετε μια δύσκολη απόφαση; Πέστε για ύπνο!

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Εστίασε στους στόχους σου, βάζοντας τα πάντα μέσα στο κεφάλι σου σε μια σειρά. Παράλληλα, γίνε πιο συγκεκριμένος, ώστε να γίνεις και πιο άμεσος, για να πάρεις αυτό ακριβώς που θέλεις. Ωστόσο, απόφυγε να γίνεις αμετακίνητος στο πως κινείσαι, γιατί θα το χάσεις εντελώς το νόημα έτσι; Γενικώς δείξε το πόσο πολύ θέλεις κάποια πράγματα.

DON’TS: Μην έρθεις σε ρήξη είτε με τους δικούς σου ανθρώπους είτε με κάποιους συναδέλφους σου, απλά και μόνο επειδή δεν αντιλαμβάνονται ακριβώς αυτό το οποίο εσύ οραματίζεσαι. Δεν είναι και δουλειά τους άλλωστε! Θέλεις να εξελιχθείς μεν, αν είσαι απρόσεκτος στον τρόπο που το διεκδικείς, δεν θα το καταφέρεις εύκολα δε. Μη γίνεσαι υπερβολικός.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Γίνε πιο παρατηρητικός, για να μπορέσεις να δεις ξεκάθαρα όλες τις καταστάσεις γύρω σου, ακόμα και αυτές που μπορεί να σου προκαλέσουν κάποια νεύρα παραπάνω. Θέλεις να κάνεις κάποιες αλλαγές, οπότε πρέπει να είσαι σίγουρος ότι ξέρεις τι σου γίνεται, για να τις προχωρήσεις. Αν, τώρα, κάτι δεν βγαίνει πια, ίσως πρέπει απλά να το αφήσεις πίσω.

DON’TS: Μην είσαι μονίμως με την πλάτη στον τοίχο μέσα στη μέρα, επειδή νιώθεις ότι υπάρχει ένα έντονο παρασκήνιο. Επομένως, μην αγνοείς το ένστικτό σου μεν, μη διστάσεις να δεις λίγο πιο χαλαρά τη φάση δε. Ταυτόχρονα, μην αφήνεις αυτό το αίσθημα να σε κάνει ακραία υπερβολικό γενικώς. Στα επαγγελματικά, μη ζοριστείς από τα έντονα σκηνικά.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Κατάλαβε ότι κάποια πράγματα γύρω σου έχουν ήδη αλλάξει. Κοινώς ξύπνα! Στην παρέα σου ίσως επικρατήσει ένα περίεργο κλίμα, κατά το οποίο, αν θες να εισακουστείς, πρέπει να είσαι προσεκτικός στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεσαι. Αν αντιληφθείς, ότι δεν γίνεσαι απολύτως κατανοητός, τότε πρέπει να αποφύγεις να εκνευριστείς με αυτό.

DON’TS: Μη γίνεις υπερβολικός κι έντονος στον τρόπο με τον οποίο αντιδράς, αν δεν θες να δημιουργήσεις παρεξηγήσεις και καυγάδες. Μη γίνεις απότομος και μη μιλήσεις χωρίς φίλτρο, νομίζοντας πως έτσι θα σε σεβαστούν οι απέναντι. Με αυτή την στάση, μάλιστα, ίσως πετύχεις το ακριβώς αντίθετο! Μην κάνεις πράγματα υποκινούμενος από το πείσμα σου.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Αντιλαμβάνεσαι ότι το κλίμα αλλάζει γύρω σου, αλλά δεν αντιλαμβάνεσαι, ότι πρέπει να αλλάξεις κι εσύ μαζί του! Be careful. Προσπάθησε να τακτοποιήσεις τα οικονομικά σου θέματα, για να σταματήσουν να αποτελούν πηγή άγχους και πίεσης για σένα. Παράλληλα, απόφυγε να μεταφέρεις την ένταση από τα οικονομικά- επαγγελματικά στον τομέα των ερωτικών σου.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην είσαι απρόσεκτος, γιατί μπορεί να προκύψουν κάποια σκηνικά εξαιτίας των οποίων ίσως εκτεθείς. Αν δεν είσαι σύμφωνος με κάποια απόφαση ή αλλαγή, αλλά δεν έχεις και να προτείνεις κάποια αξιόλογη εναλλακτική, τότε είναι προτιμότερο να μην πεις τίποτα, παρά να πεις βλακείες! Μην απαντάς νευρικά, απότομα ή και έντονα.

Λέων

Λέων

DO’S: Σήμερα θέλω να είσαι προσεκτικός, καθώς το κλίμα της μέρας ενδέχεται να είναι λίγο διαφορετικό από αυτά που έχεις συνηθίσει. Η συνεννόηση, ας πούμε, θα είναι ολίγον τι δύσκολη. Από την άλλη, ίσως ακούσεις πράγματα που δεν βασίζονται σε λογικά επιχειρήματα. Εσύ, λοιπόν, πρέπει να εκφραστείς με πάθος μεν, χωρίς επιμονή και πείσμα δε, αν θες να εισακουστείς.

DON’TS: Μη γίνεις έντονος. Παράλληλα, μην το παίξεις, ότι θέλεις δήθεν να διατηρήσεις χαμηλά τους τόνους, γιατί κάνει μπαμ, ότι ψήνεσαι για καυγά. Δεν θα σε πιστέψει και κάνεις άλλωστε, άρα γιατί να χαλάσεις το σάλιο σου; Μην είσαι απρόσεκτος στις μετακινήσεις που κάνεις μέσα στη μέρα. Μη διστάσεις να απομακρυνθείς από συγκεκριμένα άτομα και καταστάσεις.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Είναι προτιμότερο να δουλέψεις παρασκηνιακά και να κρατήσεις και κάποιες αποστάσεις από τους άλλους. Έτσι θα μπορέσεις να γίνεις ένα τσακ πιο παρατηρητικός, κάτι που θα σε βοηθήσει αρκετά. Εστίασε στα πράγματα που σε κάνουν να νιώθεις ανασφαλής, για να σταματήσεις κάποτε να επιτίθεσαι σε οποιονδήποτε λέει ή κάνει πράγματα που σε τριγκάρουν.

DON’TS: Μην το παίξεις σκληρός και ψυχρός, θέλοντας να δείξεις στους απέναντι, ότι κάτι σε πείραξε. Γιατί δεν το λες απλά, καθαρά και ξάστερα, ας πούμε; Μην συνδέσεις αυθαίρετα καταστάσεις με άτομα υποκινούμενος από την ένταση που πλανάται στην ατμόσφαιρα, γιατί έτσι θα βγάλεις λάθος συμπεράσματα. Μη γίνεις, όμως, υπερβολικός λόγω της ευαισθησίας σου.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Πρέπει να είσαι προσεκτικός στον τρόπο με τον οποίο συνεννοείσαι στα επαγγελματικά και στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, γιατί σήμερα το κλίμα θα είναι λίγο περίεργο εκεί. Παρατήρησε συγκεκριμένες συμπεριφορές, καθώς μόνο έτσι θα καταλάβεις, ότι έχεις εξιδανικεύσει ορισμένα άτομα. Έτσι θα αποφύγεις την απογοήτευση από τη ματαίωση των προσδοκιών σου.

DON’TS: Μην αφήσεις την απογοήτευσή σου να σε κάνει να αλλάξεις συμπεριφορά και να πας από το μηδέν στο εκατό ξαφνικά, γιατί αυτό θα δημιουργήσει αρνητικές εντυπώσεις για σένα. Αν δεν είσαι έτοιμος για δύσκολες και μεγάλες συζητήσεις, τότε μην τις ξεκινήσεις καν. Μη διστάσεις να διοχετεύσεις στην ένταση που έχεις μέσα σου πάνω στη δουλειά.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Πρέπει να γίνεις λίγο πιο συγκεκριμένος σε αυτά που ζητάς, για να ξέρουν και οι άλλοι τι πρέπει να σου δώσουν. Ειδικά αν πρόκειται να δώσεις και οδηγίες. Αν, τώρα, κάποιος δεν τις καταλάβει, τότε απόφυγε να εκνευριστείς, γιατί ίσως φταις κι εσύ κάπου. Μπορείς να αλλάξεις πολλά από αυτά που θες, μόνο αν καταφέρεις να προσαρμοστείς στα νέα δεδομένα.

DON’TS: Μην είσαι σκληρός στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεις κάποιες καταστάσεις, γιατί δημιουργείς αμφιβολίες στους απέναντι. Μην είσαι αυστηρός, αλλά ούτε και αμετακίνητος στον τρόπο με τον οποίο θέλεις να γίνουν κάποια πράγματα, καθώς αυτή η στάση σε καθιστά και απότομο! Μην χώνεις τη μύτη σου παντού, νομίζοντας πως μπορείς να σώσεις την κατάσταση.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Επειδή σήμερα ενδέχεται να ανέβουν λίγο οι τόνοι με ορισμένα άτομα, εσύ καλείσαι να αντιληφθείς τι παίζει. Παράλληλα, ακολούθησε το πλάνο που έχεις στο μυαλό σου και κάνε αυτό που θεωρείς εσύ καλύτερο, για να έχεις τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ωστόσο, πρέπει να αποφύγεις να είσαι εντελώς αμετακίνητος κι επίμονος στις απόψεις σου.

DON’TS: Μην κινηθείς εντελώς ανοργάνωτα, απλά και μόνο επειδή βαριέσαι να βάλεις τα πράγματα σε σειρά, έτσι; Ταυτόχρονα, μην αφήσεις στην άκρη ούτε τη δημιουργική σου πτυχή. Στα επαγγελματικά, μην επηρεαστείς από την ένταση που επικρατεί εκεί και μην την ξεσπάσεις πάνω στους φίλους σου. Μη γίνεσαι απόλυτος, γιατί έτσι δεν θα βρεθεί η χρυσή τομή.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Εστίασε στα πράγματα που θέλεις να ξεκαθαρίσεις και να βγάλεις κάποια άκρη και ανάλυσέ τα προσεκτικά. Τόσο- όσο όμως, γιατί η υπερβολή μπορεί να περιπλέξει τα πράγματα και να σε ζορίσει συναισθηματικά τελικά. Παν μέτρον άριστον που λέμε! Απόφυγε να πιέσεις καταστάσεις που σχετίζονται με τα οικονομικά σου. Go with the flow κι όλα θα γίνουν!

DON’TS: Μην κολλάς σε ανούσιες λεπτομέρειες. Μην αφήνεις το χάος στο κεφάλι σου να διαιωνίζεται. Κοινώς μην αγνοείς τη διαδικασία του να βάλεις τα πάντα σε μία σωστή σειρά, με οργάνωση, για να ηρεμήσεις λίγο. Παράλληλα, μην επιτρέψεις στα συναισθήματά σου να θολώσουν εντελώς την κρίση σου. Στα επαγγελματικά, μην εκνευρίζεσαι με το παραμικρό.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Πρόσεξε τις λεπτές γραμμές που υπάρχουν στις διαπροσωπικές σου σχέσεις και απόφυγε να πατήσεις τα όρια- και των απέναντι, αλλά και τα δικά σου. Αν δεν το κάνεις, τότε οι συγκρούσεις που θα προκύψουν θα είναι άνευ προηγουμένου! Απομακρύνσου από τα άτομα που δεν γουστάρουν να σε ακούσουν ή να σε καταλάβουν. Απόφυγε να πεις πράγματα με θολωμένη κρίση.

DON’TS: Μην εκνευριστείς, αν αντιληφθείς, ότι τα επιχειρήματά σου θεωρούνται ασταθή ή και υπερβολικά από τους φίλους, τους συναδέλφους ή ακόμα και την σχέση σου. Ταυτόχρονα, μην κλείσεις τα αυτιά σου σε αυτά που σου λένε τα άτομα αυτά- και καλά- σαν αντίποινα. Μην αφήσεις αυτή την ένταση να σε κάνει να μιλήσεις αφιλτράριστα, γιατί άκρη δεν θα βγει!

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Στα επαγγελματικά, υπάρχει αρκετό ζόρι και πρέπει να το διαχειριστείς ήρεμα. Μόνο έτσι θα διατηρήσεις το ασφαλές κλίμα που τόσο πολύ πια σε ενδιαφέρει. Είναι θετικό που είσαι αρκετά συγκεκριμένος, όμως είναι αρνητικό που είσαι απότομος! Άρα πρόσεξέ το αυτό το τελευταίο. Μείνε προσγειωμένος στην πραγματικότητα κι όλα θα γίνουν όπως πρέπει.

DON’TS: Μη γίνεσαι απόλυτος και λακωνικός, νομίζοντας πως έτσι θα σε φοβηθούν κι, άρα, θα σε ακολουθήσουν οι άλλοι. Μην κρατάς τα πάντα μέσα σου, γιατί στο τέλος θα εκραγείς και θα πεις πράγματα, τα οποία θα φέρουν τους ανθρώπους γύρω σου σε δύσκολη θέση. Επομένως θα σου πω να μην το κάνεις! Μην αφήνεις ούτε το άγχος σου να σε κάνει πιεστικό.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: 5η ημέρα απωλειών για S&P 500 – Περιμένει το σήμα του Πάουελ

Wall Street: 5η ημέρα απωλειών για S&P 500 – Περιμένει το σήμα του Πάουελ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πρέπει να πάρετε μια δύσκολη απόφαση; Πέστε για ύπνο!

Πρέπει να πάρετε μια δύσκολη απόφαση; Πέστε για ύπνο!

World
Federal Reserve: Τι «βλέπουν» 5 οίκοι για τα επιτόκια στις ΗΠΑ

Federal Reserve: Τι «βλέπουν» 5 οίκοι για τα επιτόκια στις ΗΠΑ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Η Σίντνεϊ Σουίνι μιλά για κορίτσια-επικριτές και φέρνει στο τραπέζι της συζήτησης τον Τζέικομπ Ελόρντι
Αμφιλεγόμενο; 21.08.25

Η Σίντνεϊ Σουίνι μιλά για κορίτσια-επικριτές και φέρνει στο τραπέζι της συζήτησης τον Τζέικομπ Ελόρντι

Η Σίντνεϊ Σουίνι πήρε θέση για την κατακραυγή που προκάλεσε η κυκλοφορία ενός σαπουνιού περιορισμένης έκδοσης για άνδρες, το οποίο περιείχε «νερό από το μπάνιο της».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Apollonia μηνύει την εταιρεία διαχείρισης της περιουσίας του Prince – Το χρονικό της υπόθεσης
Δικαστική διαμάχη 21.08.25

Η Apollonia μηνύει την εταιρεία διαχείρισης της περιουσίας του Prince – Το χρονικό της υπόθεσης

Η Patricia Apollonia Kotero πρωταγωνίστησε ως Apollonia στην ταινία «Purple Rain» του Prince το 1984 και από τότε χρησιμοποιεί το όνομα για τις εμφανίσεις της, ένα podcast και άλλες δραστηριότητες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
O Lil Nas X εισήχθη σε νοσοκομείο – Κυκλοφορούσε με εσώρουχα σε κεντρικό δρόμο και κάτοικοι κάλεσαν την αστυνομία
Το περιστατικό 21.08.25

O Lil Nas X εισήχθη σε νοσοκομείο – Κυκλοφορούσε με εσώρουχα σε κεντρικό δρόμο και κάτοικοι κάλεσαν την αστυνομία

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το TMZ, τα ξημερώματα της Πέμπτης, 21 Αυγούστου, ο ράπερ Lil Nas X περπατούσε στη μέση ενός κεντρικού δρόμου, φορώντας μόνο τα εσώρουχά του και καουμπόικες μπότες.

Σύνταξη
Η Ελένη Πετρουλάκη στέλνει ένα ενδυναμωτικό μήνυμα για την εικόνα του σώματος, ενώ απολαμβάνει τις διακοπές της
«Όχι κριτική» 21.08.25

Η Ελένη Πετρουλάκη στέλνει ένα ενδυναμωτικό μήνυμα για την εικόνα του σώματος, ενώ απολαμβάνει τις διακοπές της

Η γνωστή γυμνάστρια Ελένη Πετρουλάκη, πόζαρε φορώντας το μπικίνι της επάνω σε ένα βράχο και θέλησε να υπενθυμίσει στους θαυμαστές της ότι ένα σώμα δεν είναι μόνο η όψη του - αλλά και η ιστορία του.

Σύνταξη
Τουρκία: Σάλος με τουρίστρια που κάνει pole dancing σε στύλο με την τουρκική σημαία
InShorts 21.08.25

Τουρκία: Σάλος με τουρίστρια που κάνει pole dancing σε στύλο με την τουρκική σημαία

Η τουρίστρια φέρεται να έκανε τον αισθησιακό χορό της στην κορυφή της ακρόπολης του Ουχισάρ, ενός από τους σημαντικούς προορισμούς της περιοχής της Καππαδοκίας, που περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Σύνταξη
Δεν ήταν ποτέ μαμά: Η Γουαϊνόνα Τζαντ κατηγορείται ότι «κουκούλωσε» την σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη η κόρη της
Αποκαλύψεις 21.08.25

Δεν ήταν ποτέ μαμά: Η Γουαϊνόνα Τζαντ κατηγορείται ότι «κουκούλωσε» την σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη η κόρη της

Η 29χρονη Γκρέις Κέλι, κατηγορεί τη μητέρα της και διάσημη κάντρι μουσικό Γουαϊνόνα Τζαντ πως ενώ γνώριζε για τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη από τον θετό της πατέρα, δεν έκανε τίποτα για αυτό.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ένα όνομα, ένα μεγάλο πρόβλημα: Για αυτό τον λόγο ο Γουίλιαμ αρνείται να φτιάξει τη σχέση του με τον Χάρι
Δεν το συζητάει 21.08.25

Ένα όνομα, ένα μεγάλο πρόβλημα: Για αυτό τον λόγο ο Γουίλιαμ αρνείται να φτιάξει τη σχέση του με τον Χάρι

Έχουν περάσει πέντε χρόνια από τότε που ξεκίνησε η διαμάχη ανάμεσα στον Γουίλιαμ και τον Χάρι, και όπως όλα δείχνουν είναι πολύ δύσκολο να αποκατασταθούν οι σχέσεις του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τζένιφερ Λόπεζ: Κατάξανθη και εντυπωσιακή στο τρέιλερ της ταινίας «Kiss Of The Spider Woman»
Fizz 21.08.25

Τζένιφερ Λόπεζ: Κατάξανθη και εντυπωσιακή στο τρέιλερ της ταινίας «Kiss Of The Spider Woman»

Η Τζένιφερ Λόπεζ ανανεωμένη μετά το διαζύγιο με τον Μπεν Άφλεκ. Η 55χρονη, που έκλεισε έναν χρόνο χωρισμένη από τον Μπεν Άφλεκ, διανύει μια από τις πιο δημιουργικές περιόδους της καριέρας της.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Είχα γράψει στα σχόλια ότι θέλω Έλληνα διανομέα» – Βίντεο με παραγγελία πελάτισσας προκαλεί σάλο [βίντεο]
TikTok 22.08.25

«Είχα γράψει στα σχόλια ότι θέλω Έλληνα διανομέα» - Βίντεο με παραγγελία πελάτισσας προκαλεί σάλο

Viral για όλους τους λάθος λόγους έχει γίνει βίντεο με πελάτισσα που είχε κάνει παραγγελία και τα βάζει με τον άτυχο διανομέα επειδή... δεν ήταν Έλληνας και επειδή της την παρέδωσε πιο γρήγορα!

Σύνταξη
Conference League: Ηττήθηκε με ανατροπή η Ομόνοια, «κλείδωσαν» την πρόκριση Φιορεντίνα, Άλκμααρ
Conference League 22.08.25

Conference League: Ηττήθηκε με ανατροπή η Ομόνοια, «κλείδωσαν» την πρόκριση Φιορεντίνα, Άλκμααρ

Η Ομόνοια δεν τα κατάφερε με τη Βόλφσμπεργκερ (2-1) παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε – «Διπλά» πρόκρισης για Φιορεντίνα (0-3), Άλκμααρ (0-2), τριάρα για τη Γιαγκελόνια (3-0), εφτάρα η Χάκεν (7-2)!

Σύνταξη
ΕΣΥ: Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση – Πολίτες μιλούν για την κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία
Αφοπλιστικές μαρτυρίες 21.08.25

Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση για το ΕΣΥ - Πολίτες μιλούν για την κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία

Σε αντίθεση με την αυτοαξιολόγηση του υπουργείου Υγείας οι πολίτες βιώνουν εντελώς διαφορετικά την κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία. Βγήκαν τα… «νυστέρια» μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για το ΕΣΥ.

Σύνταξη
Με την πλάτη στον τοίχο η κυβέρνηση για πυρκαγιές και ΕΣΥ – Ευθύνες Μητσοτάκη «δείχνουν» τα κόμματα
Σε κλοιό 21.08.25

Με την πλάτη στον τοίχο η κυβέρνηση για πυρκαγιές και ΕΣΥ – Ευθύνες Μητσοτάκη «δείχνουν» τα κόμματα

Ευθύνες στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό επιρρίπτει η αντιπολίτευση για τις καταστροφικές πυρκαγιές που «σάρωσαν» τη χώρα, κάνοντας λόγο για ανεπάρκεια στην πρόληψη και αναποτελεσματική διαχείριση

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Παναθηναϊκός-Σαμσουνσπόρ 2-1: Της άμυνης τα παιδιά έφεραν την ανατροπή (vids)
Europa League 21.08.25

Της άμυνης τα παιδιά έφεραν την ανατροπή για τον Παναθηναϊκό (2-1)

Ο Καλάμπρια με την αύρα του και οι Κυριακόπουλος και Πάλμερ-Μπράουν με τα γκολ τους, έδωσαν στον Παναθηναϊκό τη νίκη με 2-1 κόντρα στη Σαμσουνσπόρ που προηγήθηκε με τον Τόμασουν.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Μια ομάδα 32.000 αντρών ενώθηκε στο Facebook για να εκθέσει γυναίκες χωρίς συναίνεση
InShorts 21.08.25

Μια ομάδα 32.000 αντρών ενώθηκε στο Facebook για να εκθέσει γυναίκες χωρίς συναίνεση

Η ομάδα με το όνομα Mia Moglie (“η γυναίκα μου”), που δημιουργήθηκε το 2019, είχε φτάσει φέτος να αριθμεί περισσότερα από 32.000 μέλη, ανταλλάσσοντας εκατοντάδες εικόνες και σεξιστικά σχόλια.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Συνελήφθησαν 4 ανήλικοι για βανδαλισμούς και κλοπές στο Γυμνάσιο Ιτέας
Ελλάδα 21.08.25

Συνελήφθησαν 4 ανήλικοι που τα έκαναν γυαλιά καρφιά στο Γυμνάσιο Ιτέας

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. οι δράστες τους τελευταίους 3 μήνες προκάλεσαν φθορές 7 φορές στο σχολείο ενώ άλλες τρεις φορές έκλεψαν ηλεκτρονικό εξοπλισμό - Συνελήφθησαν και οι γονείς τους

Σύνταξη
Η Σίντνεϊ Σουίνι μιλά για κορίτσια-επικριτές και φέρνει στο τραπέζι της συζήτησης τον Τζέικομπ Ελόρντι
Αμφιλεγόμενο; 21.08.25

Η Σίντνεϊ Σουίνι μιλά για κορίτσια-επικριτές και φέρνει στο τραπέζι της συζήτησης τον Τζέικομπ Ελόρντι

Η Σίντνεϊ Σουίνι πήρε θέση για την κατακραυγή που προκάλεσε η κυκλοφορία ενός σαπουνιού περιορισμένης έκδοσης για άνδρες, το οποίο περιείχε «νερό από το μπάνιο της».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Απόστολος Βεσυρόπουλος: Το Σάββατο στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας η κηδεία του
Παρουσία Μητσοτάκη 21.08.25

Το Σάββατο στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας η κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου

Ο πρώην υφυπουργός Οικονομικών, βουλευτής Ημαθίας και μέχρι σήμερα γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολος Βεσυρόπουλος, έφυγε από τη ζωή μετά από ανακοπή καρδιάς

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
Απόρρητο