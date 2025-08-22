DO’S: Εστίασε στους στόχους σου, βάζοντας τα πάντα μέσα στο κεφάλι σου σε μια σειρά. Παράλληλα, γίνε πιο συγκεκριμένος, ώστε να γίνεις και πιο άμεσος, για να πάρεις αυτό ακριβώς που θέλεις. Ωστόσο, απόφυγε να γίνεις αμετακίνητος στο πως κινείσαι, γιατί θα το χάσεις εντελώς το νόημα έτσι; Γενικώς δείξε το πόσο πολύ θέλεις κάποια πράγματα.

DON’TS: Μην έρθεις σε ρήξη είτε με τους δικούς σου ανθρώπους είτε με κάποιους συναδέλφους σου, απλά και μόνο επειδή δεν αντιλαμβάνονται ακριβώς αυτό το οποίο εσύ οραματίζεσαι. Δεν είναι και δουλειά τους άλλωστε! Θέλεις να εξελιχθείς μεν, αν είσαι απρόσεκτος στον τρόπο που το διεκδικείς, δεν θα το καταφέρεις εύκολα δε. Μη γίνεσαι υπερβολικός.