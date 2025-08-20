Το τέλος μιας εποχής για τα καρτοτηλέφωνα της Αθήνας
Απομακρύνονται οι θάλαμοι των καρτοτηλεφώνων της Αθήνας αφήνοντας πίσω μια γλυκιά νοσταλγία για μια πιο αγνή εποχή επικοινωνίας.
Κάποτε ήταν τα μικρά μας παράθυρα στον κόσμο, όταν η επικοινωνία χωρούσε σε λίγες δραχμές και μια πλαστική κάρτα. Οι γυάλινες καμπίνες με τις γνώριμες γρατζουνιές και τα ξεθωριασμένα αυτοκόλλητα έστεκαν σε κάθε γωνιά, συντροφιά στους βιαστικούς περαστικούς και σανίδα σωτηρίας σε στιγμές ανάγκης.
Σήμερα όμως, δεκάδες εγκαταλελειμμένα καρτοτηλέφωνα απομακρύνονται από τα πεζοδρόμια της Αθήνας, αφήνοντας πίσω τους μόνο αναμνήσεις αλλά και ελεύθερο δημόσιο χώρο. Η εικόνα τους, σκουριασμένη και ξεχασμένη, έμοιαζε εδώ και χρόνια με απομεινάρι ενός άλλου αιώνα. Κι όμως, για όσους τα έζησαν, η απομάκρυνσή τους φέρνει μια γλυκιά νοσταλγία για μια πιο αθώα εποχή επικοινωνίας.
Η ενημέρωση του Δήμου Αθηναίων
Ο Δήμος Αθηναίων μας πληροφορεί ότι ύστερα από «συνεννόηση με τον ΟΤΕ, κατάφερε να πετύχει την απομάκρυνση δεκάδων καρτοτηλεφώνων από τα πεζοδρόμια της Αθήνας. Για πολλά χρόνια, δεκάδες τηλεφωνικοί θάλαμοι παρέμεναν ανενεργοί σε διάφορα σημεία της πόλης, χωρίς λειτουργική χρήση, επιβαρύνοντας την εικόνα του δημόσιου χώρου και δημιουργώντας εμπόδια για πεζούς και άτομα με αναπηρία. Οι θάλαμοι αυτοί αποτελούσαν εστίες ρύπανσης, αλλά και πρόκλησης ατυχημάτων.
Ανταποκρινόμενη σε πολλά αιτήματα πολιτών, η Αντιδημαρχία Υποδομών του Δήμου Αθηναίων επικοινώνησε επανειλημμένως με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΤΕ και ζήτησε την απομάκρυνση των χαλασμένων καρτοτηλεφώνων. Μετά από αυτή την παρέμβαση, αποξηλώθηκαν σταδιακά 63 ανενεργοί τηλεφωνικοί θάλαμοι ενώ έχει προγραμματιστεί η απομάκρυνση 24 ακόμα εντός Αυγούστου. Μέχρι τον Οκτώβρη θα ακολουθήσουν επιπλέον 67 αποξηλώσεις.
Η απομάκρυνση ξεκίνησε από κεντρικά σημεία της Αθήνας. Ενδεικτικά:
- Σύνταγμα: Φιλελλήνων & Βασ. Αμαλίας, Λέκκα
- Πανεπιστημίου
- Ομόνοια: Πλατεία Κοτζιά, Σανταρόζα, Σατωβριάνδου, Λυκούργου, Σωκράτους & Ευριπίδου
- Μετς: Αναπαύσεως
- Κολωνάκι: Πλατεία Φιλικής Εταιρείας, Υψηλάντου
- Εξάρχεια: Στουρνάρη
- Κυψέλη: Πατησίων & Αγ. Μελετίου, Ευελπίδων & Κέρκυρας, Πλατεία Κυψέλης, Ζακύνθου & Κέρκυρας, Κρίσσης
- Πατήσια / Μεταξουργείο / Κολωνός: Λένορμαν, Αχαρνών, Κολοκυνθού, Πλατεία Αθανασίου Διάκου (Θυμαράκια)
- Γκύζη: Βαρβάκη & Μομφεράτου
- Εξάρχεια / Νεάπολη: Στουρνάρη, Καλλιδρομίου, Λ. Αλεξάνδρας
- Παγκράτι: Δαμάρεως, Υμηττού, Σπύρου Μερκούρη, Εμπεδοκλέους, Φορμίωνος
- Πετράλωνα: Δεινοχάρους (Πλατεία Μερκούρη)
- Ιλίσια: Παπαδιαμαντοπούλου
- Κουκάκι / Ν. Κόσμος: Καφαντάρη, Μιχαήλ Μπακνανά
- Αμπελόκηποι: Κηφισίας, Γρ. Ξενοπούλου & Μεσογείων, Φθιώτιδος & Δουκίσσης Πλακεντίας
- Βοτανικός: Σπύρου Πάτση & Ιερά Οδός»
*πηγή φωτογραφίας, δήμος Αθηναίων
