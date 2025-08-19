Καλπάκης: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αποφασισμένος να συγκρουστεί με τα καρτέλ – Στη ΔΕΘ θα παρουσιάσει μια προοδευτική εναλλακτική διέξοδο

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι αποφασισμένος να συγκρουστεί με τα καρτέλ και το έχει αποδείξει», τόνισε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, Στέργιος Καλπάκης, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη.

Στο ίδιο πλαίσιο, επισήμανε πως «το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025 το υπερπλεόνασμα είναι σχεδόν 4,5 δισ. ευρώ. Τα έσοδα από ΦΠΑ είναι 12,88 δισ. ευρώ, από 11,9 δισ. πέρσι και 11 δισ. το 2023. Δηλαδή, αύξηση 1,88 δισ. ή αλλιώς 17% σε δύο χρόνια. Από τον ΦΠΑ θίγονται τα πιο φτωχά και τα μεσαία στρώματα, που ξοδεύουν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματός τους στα βασικά είδη κατανάλωσης. Έτσι αυξάνονται οι ανισότητες».

Και ανακοίνωσε ότι «στην ΔΕΘ ο Σωκράτης Φάμελλος θα παρουσιάσει μια πραγματική προοδευτική εναλλακτική διέξοδο απέναντι στη σημερινή κατάσταση. Έχουμε ήδη καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο, για την επαναφορά της 13ης σύνταξης, τη μείωση, ακόμα και το μηδενισμό σε βασικά είδη του ΦΠΑ».

«Την καλοκαιρινή περίοδο ήμασταν ενεργοί σε όλα τα ζητήματα. Και με την παρουσία μας στις κινητοποιήσεις που έγιναν για τη Γάζα σε όλη τη χώρα και με την παρουσία μας στο πεδίο, στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές. Ήταν εκεί τα στελέχη μας, δίπλα στην κοινωνία», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «θα γίνει περιοδεία στις περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές από τον πρόεδρο, Σωκράτη Φάμελλο, προκειμένου να τεθεί το ζήτημα της επόμενης ημέρας και της αποκατάστασης, αλλά και το πώς δεν θα ζούμε κάθε καλοκαίρι το ίδιο δράμα».

«Θα είμαστε παντού, σε κάθε σημείο της χώρας, δίπλα στους πολίτες, δίπλα στην κοινωνία. Αυτή είναι η δύναμη αυτού του χώρου, αυτή είναι η δύναμη αυτού του κόμματος, η επαφή του με τον κόσμο», είπε χαρακτηριστικά.

«Σύστημα εξουσίας που καταρρέει και ψάχνει από κάπου να πιαστεί»

Ο Στέργιος Καλπάπης, μιλώντας «Στο Κόκκινο 105,5», σχολίασε τα σενάρια αλλαγής του εκλογικού νόμου που κυκλοφόρησαν στον Τύπο και έθιξε ο ΣΥΡΙΖΑ τις προηγούμενες ημέρες με ανακοίνωσή του, λέγοντας ειρωνικά: «Για να μην παιδεύονται στην κυβέρνηση, τους προτείνω να φτιάξουν έναν εκλογικό νόμο όπου, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, την αυτοδυναμία θα την πάρει το κόμμα, που το όνομα του προέδρου του είναι ‘Κυριάκος’ και το επίθετο ‘Μητσοτάκης’».

Σχολίασε, όμως, και τα σενάρια επιστροφής του Γρηγόρη Δημητριάδη «επισήμως» στο Μαξίμου, τονίζοντας πως «δεν κρατούν ούτε τα προσχήματα. Βγήκε η ‘Ομάδα Αλήθειας’ να μας απαντήσει ότι φοβόμαστε τον Δημητριάδη. Τι να φοβηθούμε – μην μας παρακολουθήσει τα τηλέφωνα; Απ’ την άλλη βέβαια, είναι, σαν να μας λένε ότι δεν έχουμε λόγο να φοβόμαστε τον Μητσοτάκη. Όλα αυτά είναι σημάδια αποδρομής ενός συστήματος εξουσίας που καταρρέει και ψάχνει από κάπου να πιαστεί».

«Θλιβερή η εικόνα των Ευρωπαίων ηγετών στον Λευκό Οίκο»

Για την εξωτερική πολιτική της χώρας και τις εξελίξεις στο Ουκρανικό, ο κ. Καλπάκης υπογράμμισε ότι «η λογική του πιστού και δεδομένου συμμάχου έχει μειώσει την διαπραγματευτική ισχύ της χώρας. Αυτή η λογική, έρχεται σε ένα περιβάλλον όπου το διεθνές δίκαιο πηγαίνει εντελώς περίπατο και βλέπουμε κορυφαία ζητήματα, όπως η ειρήνη στην Ουκρανία, να γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης και ντιλ μεταξύ δύο αυταρχικών ηγετών, του Τραμπ και του Πούτιν, με μια Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι στην πραγματικότητα παρακολούθημα και ουρά και σε μία θέση η οποία δεν αρμόζει καθόλου στην ιστορία και τις αξίες της».

Και προσέθεσε ότι «δυστυχώς η πολιτική που έχει ακολουθήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι κομμάτι της πολιτικής της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτών των θλιβερών εικόνων για τους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο».

«Βεβαίως πρέπει να γίνει ό,τι χρειάζεται για την ειρήνη και την εκεχειρία. Η μεγάλη εικόνα όμως είναι ότι είμαστε σε μια περίοδο που οι διεθνείς οργανισμοί, ο ΟΗΕ συγκεκριμένα, δεν παίζουν τον ρόλο που θα έπρεπε να παίξουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, το λιγότερο, κατώτερη των περιστάσεων, δεν έχει δική της υπόσταση, αυτόνομη, να μπορέσει να επιβάλει μια γραμμή διπλωματίας και ειρήνης, με αποτέλεσμα να τα κανονίζουν οι ‘μεγάλοι παίκτες’ μεταξύ τους, με βάση τα συμφέροντά τους, χωρίς αξίες και αρχές», σημείωσε καταληκτικά.