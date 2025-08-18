ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης σκέφτεται την τυπική επιστροφή Δημητριάδη – Σύμπτωμα φόβου, κίνηση πανικού και αδυναμία ελέγχου
Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εκτιμά ότι με την «τυπική επιστροφή» Δημητριάδη στο στενό επιτελείο του πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης «προσπαθεί να διαμορφώσει τους καλύτερους όρους για την πτώση του»
- Προκαταρκτική έρευνα για το πεντάχρονο που υπέστη έγκαυμα σε αναψυκτήριο με ψυχαγωγικά παιχνίδια
- Πάνω από έξι στους δέκα παραμένει έως 4 ώρες στα επείγοντα – «Ενθαρρυντική εικόνα» για τον Μητσοτάκη
- Ποιοι είναι οι δύο υποψήφιοι της Δεξιάς που διεκδικούν την προεδρία της Βολιβίας
- Βλάβη ασανσέρ στο Γεννηματάς: Ερωτήματα για τις εταιρείες συντήρησης και πιστοποίησης μετά το νέο περιστατικό
Σφοδρά πυρά για το ενδεχόμενο «τυπικής επιστροφής» στο επιτελείο του Κυριάκου Μητσοτάκη, του παραιτηθέντα υπό το βάρος των αποκαλύψεων για το σκάνδαλο των υποκλοπών Γρηγόρη Δημητριάδη, εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.
Υπενθυμίζεται ότι πριν από τρία χρόνια ο Γρηγόρης Δημητριάδης υποχρεωνόταν να παραιτηθεί από τη θέση του γενικού γραμματέα του πρωθυπουργού, υπό το βάρος των αποκαλύψεων για το σκάνδαλο των υποκλοπών, με τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δηλώνει ότι αυτή η παραίτηση αποτελούσε ανάληψη πολιτικής ευθύνης.
«Πέρα από την αλλαγή του εκλογικού νόμου Μητσοτάκη – Βελόπουλου που αδιαμφισβήτητα δείχνει ηττοπάθεια και αδυναμία διαβάζουμε ότι ο πρωθυπουργός σκέφτεται την τυπική επιστροφή του Γρηγόρη Δημητριάδη στο στενό καθημερινό επιτελείο του», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.
«Προσπαθεί να διαμορφώσει τους καλύτερους όρους για την πτώση του»
Ακολούθως προσθέτει ότι «τρία χρόνια πριν ο στενός συνεργάτης του κ. Μητσοτάκη υποχρεωνόταν να παραιτηθεί από τη θέση του γενικού γραμματέα του πρωθυπουργού, υπό το βάρος των αποκαλύψεων για το σκάνδαλο των υποκλοπών, με τον ίδιο τον πρωθυπουργό να δηλώνει ότι η παραίτηση αποτελούσε ανάληψη πολιτικής ευθύνης».
Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ διαπιστώνει ότι η «τυπική επιστροφή» του Δημητριάδη αποτελεί «άλλο ένα σύμπτωμα φόβου, άλλη μια κίνηση πανικού, άλλη μια αδυναμία ανάκτησης του ελέγχου».
«Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να διαμορφώσει τους καλύτερους όρους για την πτώση του. Αυτονόητο για μια κυβέρνηση που δεν θέλει να παραδεχτεί δημόσια την παρακμή της αλλά είναι πανθομολογούμενη στο εσωτερικό της», αναφέρει.
- «Χ3στο! Δεν θα κάνει τίποτα!»: Ο Χάντερ Μπάιντεν για τη μήνυση-μαμούθ της Μελάνια για τον Έπσταϊν – «Αυτός τη γνώρισε στον Τραμπ»
- Βλαχοδήμος: «Το κλίμα άλλαξε στην Εθνική, όλα τα παιδιά χαίρονται που έρχονται»
- Η Betsson στο χωριό σου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης
- Καταγγελία δέκα πρώην παικτών της ΑΕΚ στην ΕΠΟ: «Να αφαιρεθούν οι τίτλοι που κατέκτησε πριν το 2014»
- ΠΑΣΟΚ: Η Νέα Δημοκρατία χορηγός της ακρίβειας – Αναγκαία η πολιτική αλλαγή
- ΟΠΕΚΕΠΕ και στην έρευνα;
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις