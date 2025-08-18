ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης σκέφτεται την τυπική επιστροφή Δημητριάδη – Σύμπτωμα φόβου, κίνηση πανικού και αδυναμία ελέγχου

Σφοδρά πυρά για το ενδεχόμενο «τυπικής επιστροφής» στο επιτελείο του Κυριάκου Μητσοτάκη, του παραιτηθέντα υπό το βάρος των αποκαλύψεων για το σκάνδαλο των υποκλοπών Γρηγόρη Δημητριάδη, εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από τρία χρόνια ο Γρηγόρης Δημητριάδης υποχρεωνόταν να παραιτηθεί από τη θέση του γενικού γραμματέα του πρωθυπουργού, υπό το βάρος των αποκαλύψεων για το σκάνδαλο των υποκλοπών, με τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δηλώνει ότι αυτή η παραίτηση αποτελούσε ανάληψη πολιτικής ευθύνης.

«Πέρα από την αλλαγή του εκλογικού νόμου Μητσοτάκη – Βελόπουλου που αδιαμφισβήτητα δείχνει ηττοπάθεια και αδυναμία διαβάζουμε ότι ο πρωθυπουργός σκέφτεται την τυπική επιστροφή του Γρηγόρη Δημητριάδη στο στενό καθημερινό επιτελείο του», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

«Προσπαθεί να διαμορφώσει τους καλύτερους όρους για την πτώση του»

Ακολούθως προσθέτει ότι «τρία χρόνια πριν ο στενός συνεργάτης του κ. Μητσοτάκη υποχρεωνόταν να παραιτηθεί από τη θέση του γενικού γραμματέα του πρωθυπουργού, υπό το βάρος των αποκαλύψεων για το σκάνδαλο των υποκλοπών, με τον ίδιο τον πρωθυπουργό να δηλώνει ότι η παραίτηση αποτελούσε ανάληψη πολιτικής ευθύνης».

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ διαπιστώνει ότι η «τυπική επιστροφή» του Δημητριάδη αποτελεί «άλλο ένα σύμπτωμα φόβου, άλλη μια κίνηση πανικού, άλλη μια αδυναμία ανάκτησης του ελέγχου».

«Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να διαμορφώσει τους καλύτερους όρους για την πτώση του. Αυτονόητο για μια κυβέρνηση που δεν θέλει να παραδεχτεί δημόσια την παρακμή της αλλά είναι πανθομολογούμενη στο εσωτερικό της», αναφέρει.