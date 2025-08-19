newspaper
Τρίτη 19 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
ΣΥΡΙΖΑ: Σε επιφυλακή για την αλλαγή του εκλογικού νόμου – εκλογική ατζέντα ενόψει ΔΕΘ
Πολιτική Γραμματεία 19 Αυγούστου 2025 | 06:00

ΣΥΡΙΖΑ: Σε επιφυλακή για την αλλαγή του εκλογικού νόμου – εκλογική ατζέντα ενόψει ΔΕΘ

Ο Αλέξης Τσίπρας κάνει τον πρόλογο της ΔΕΘ, κυβερνητικό πρόγραμμα από Φάμελλο με παροχές σε συνταξιούχους, ενεργά τα εκλογικά σενάρια για την Κουμουνδούρου.

Σωτήρης Μπολάκης
ΡεπορτάζΣωτήρης Μπολάκης
A
A
Spotlight

Ο Σεπτέμβριος από την αρχή του θα είναι ένας μήνας έντονης πολιτικής δραστηριότητας.

Παραδοσιακά την αυλαία της κάθε πολιτικής περιόδου ανοίγει η κυβέρνηση με την καθιερωμένη ομιλία και συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Αυτή τη φορά όμως το σκοινί για να ανοίξει η αυλαία μιας μακράς και κατά πολλούς ακόμη και εκλογικής χρονιάς θα το τραβήξει ένας πρώην πρωθυπουργός.

Ο Αλέξης Τσίπρας παραμονή της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη θα μιλήσει στο συνέδριο του economist στη Θεσσαλονίκη στο χώρο της ΔΕΘ και αυτό από μόνο του αποτελεί μια ανατρεπτική εξέλιξη.

Συσπείρωση και αντισυσπείρωση

Τα όσα αναμένεται να πει στο Thessaloniki Summit στις 5 Σεπτεμβρίου θα αποτελέσουν αναπόφευκτα το νέο πεδίο σύγκρουσης με τον κ. Μητσοτάκη και έως ένα βαθμό θα κλέψουν τις εντυπώσεις καθώς ο χρόνος μετρά πλέον αντίστροφα με πολλούς να θεωρούν δεδομένο ότι ο πρώην Πρωθυπουργός θα κάνει το επόμενο βήμα για την ολική επαναφορά του.

Για το περιβάλλον του κ. Μητσοτάκη η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα είναι περισσότερο από καλοδεχούμενη καθώς εν μέσω έντονων εσωτερικών προβλημάτων και μεγάλης αποσυσπείρωσης της εκλογικής βάσης της ΝΔ η ενεργοποίηση των παραδοσιακών αντιΣΥΡΙΖΑ και αντιΤσίπρα αντανακλαστικών εκτιμάται ότι θα σώσουν την παρτίδα.

Πλαγιοκόπημα από Φάμελλο

Ακόμη και αν Τσίπρας και Μητσοτάκης μονοπωλήσουν την πολιτική αντιπαράθεση ο Σωκράτης Φάμελλος θεωρείται δεδομένο ότι θα επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί την συγκυρία μιας αντιπαράθεσης με τη ΝΔ και το Μέγαρο Μαξίμου στο έδαφος του δίπολου που διαμορφώνεται ακόμη και με όρους σύγκρουσης 2015-2019-2023.

13ος και 14ος μισθός για συνταξιούχους και δημόσιους υπαλλήλους, κατάργηση προσωπικής διαφοράς, μείωση ΦΠΑ και ΕΦΚ και προτάσεις για την μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά θα είναι τα όπλα που θα κατεβάσει στην ομιλία του στη ΔΕΘ ο κ. Φάμελλος στο φόντο της απέραντης σκανδαλολογίας στην οποία έχει βουτηχτεί την τελευταία πενταετία η χώρα με αποκορύφωμα το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Φάμελλος και το επιτελείο του θα επιμένει με λαϊκό πρόγραμμα επιχειρώντας να δώσει πάτημα στους γαλάζιους διαφωνούντες βουλευτές υποδαυλίζοντας και αυτός από την πλευρά του τη δυσαρέσκεια στο εσωτερικό της ΝΔ που έχει χτυπήσει κόκκινο.

Εκλογολογία

Τα δημοσιεύματα δίνουν και παίρνουν για αλλαγή του εκλογικού νόμου κατόπιν εισηγήσεων συνεργατών και συμβούλων του κ. Μητσοτάκη δεν είναι στο κενό επιμένουν από την Κουμουνδούρου.
Πίσω από αυτά διαβάζουν την αδυναμία του Μεγάρου Μαξίμου να συσπειρώσει τη βάση της και δείχνουν «ηττοπάθεια και αδυναμία» όσο η αυτοδυναμία με το υπάρχον σύστημα απομακρύνεται.

«Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να διαμορφώσει τους καλύτερους όρους για την πτώση του. Αυτονόητο για μια κυβέρνηση που δεν θέλει να παραδεχτεί δημόσια την παρακμή της αλλά είναι πανθομολογούμενη στο εσωτερικό της» σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ τα σχετικά δημοσιεύματα για κλιμακώσει ακόμη περισσότερο βάζοντας στο κάδρο και το πρόσωπο που στιγμάτισε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο την υπόθεση των υποκλοπών και του predator, τον Γρηγόρη Δημητριάδη.

Για την φημολογούμενη μέσα από δημοσιογραφικές πηγές και δημοσιεύματα επιστροφή του ανιψιού του κ. Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου η Κουμουνδούρου για να υποδαυλίσει την εσωτερική δυσαρέσκεια στη ΝΔ κλιμάκωσε τα πυρά της.

«Ο κ.Μητσοτάκης προσπαθεί να διαμορφώσει τους καλύτερους όρους για την πτώση του. Αυτονόητο για μια κυβέρνηση που δεν θέλει να παραδεχτεί δημόσια την παρακμή της αλλά είναι πανθομολογούμενη στο εσωτερικό της» σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ κάνοντας λόγο για «κίνηση πανικού» και «αδυναμία ανάκτησης του ελέγχου».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Κόσμος
Ουκρανία: Ο στόχος για τριμερή Τραμπ – Πούτιν – Ζελένσκι επετεύχθη – Το «κλειδί» και τα «αγκάθια»

Ουκρανία: Ο στόχος για τριμερή Τραμπ – Πούτιν – Ζελένσκι επετεύχθη – Το «κλειδί» και τα «αγκάθια»

Business
ΔΕΗ – Motor Oil: «Πράσινο» στους περιβαλλοντικούς όρους για το πρώτο κοινό έργο ΑΠΕ

ΔΕΗ – Motor Oil: «Πράσινο» στους περιβαλλοντικούς όρους για το πρώτο κοινό έργο ΑΠΕ

inWellness
inTown
Stream newspaper
Στην Πάτρα ο Κασσελάκης, στον απόηχο των καταστροφικών πυρκαγιών – Συναντήσεις με φορείς
Κίνημα Δημοκρατίας 19.08.25

Στην Πάτρα ο Κασσελάκης, στον απόηχο των καταστροφικών πυρκαγιών – Συναντήσεις με φορείς

Στο πλαίσιο της παρουσίας του στην Αχαΐα, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης θα έχει σειρά συναντήσεων με τοπικούς φορείς και εκπροσώπους της κοινωνίας

Σύνταξη
Φουντώνει η συζήτηση στο εσωτερικό της κυβέρνησης για αλλαγή του εκλογικού νόμου, προδίδοντας τον φόβο του Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 19.08.25

Φουντώνει η συζήτηση στο εσωτερικό της κυβέρνησης για αλλαγή του εκλογικού νόμου, προδίδοντας τον φόβο του Μαξίμου

Υπό το βάρος του αρνητικού κλίματος και των δημοσκοπικών ποσοστών της ΝΔ, το Μαξίμου έχει αφήσει τη συζήτηση στο εσωτερικό της κυβέρνησης για αλλαγή του εκλογικού νόμου να φουντώσει εκ νέου. Θα εμφανιστεί εντέλει ανακόλουθος ο πρωθυπουργός με τις κατηγορηματικές διαψεύσεις του;

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη για το ΕΣΥ: «Στην εικονική πραγματικότητα του Μαξίμου, όλα βαίνουν καλώς στην υγεία»
«Καμουφλάζ αποτυχίας» 18.08.25

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη για το ΕΣΥ: «Στην εικονική πραγματικότητα του Μαξίμου, όλα βαίνουν καλώς στην υγεία»

Επίθεση του ΠΑΣΟΚ στον πρωθυπουργό για την ανάρτησή του σχετικά με το ΕΣΥ. Καλεί τον Κ.Μητσοτάκη να σταματήσει τις «θριαμβολογίες» και να δείξει «πολιτική βούληση για ανασυγκρότηση» του συστήματος.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Προκλητική η προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη να παρουσιάσει ωραιοποιημένη εικόνα για το ΕΣΥ
Επικαιρότητα 18.08.25

ΚΚΕ: Προκλητική η προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη να παρουσιάσει ωραιοποιημένη εικόνα για το ΕΣΥ

«Το πραγματικά ανθρώπινο και αποτελεσματικό ΕΣΥ μπορεί να είναι μόνο ένα σύστημα αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν, καθολικό, με πλήρη στελέχωση και χρηματοδότηση από το κράτος, χωρίς καμία επιχειρηματική δράση», σημειώνει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Φάμελλος: Ο πρωθυπουργός εργαλειοποιεί την ευγένεια, το ήθος και το φιλότιμο των υγειονομικών
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 18.08.25

Φάμελλος: Ο πρωθυπουργός εργαλειοποιεί την ευγένεια, το ήθος και το φιλότιμο των υγειονομικών

Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη έκανε ο Σωκράτης Φάμελλος, μετά την ανάρτηση του πρωθυπουργού για το ΕΣΥ. Και τον εγκάλεσε, λέγοντας ότι «προσπαθεί να δικαιολογήσει την ιδιωτικοποίησή του»

Σύνταξη
Le Monde: Διαλυμένο το ελληνικό εθνικό σύστημα υγείας – «Έλλειψη επενδύσεων και προσωπικού, χαμηλές αμοιβές»
Στην Κυριακάτικη έκδοση 18.08.25

Le Monde: Διαλυμένο το ελληνικό εθνικό σύστημα υγείας – «Έλλειψη επενδύσεων και προσωπικού, χαμηλές αμοιβές»

Ηχηρό ράπισμα από τη γαλλική εφημερίδα, που τονίζει πως ο τομέας της υγείας στην Ελλάδα υποφέρει από έλλειψη επενδύσεων και προσωπικού, ενώ κάνει λόγο «για χαμηλές αμοιβές που ωθούν τους γιατρούς να στραφούν στον ιδιωτικό τομέα»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η Νέα Δημοκρατία χορηγός της ακρίβειας – Αναγκαία η πολιτική αλλαγή
Δήλωση Νικητιάδη 18.08.25

ΠΑΣΟΚ: Η Νέα Δημοκρατία χορηγός της ακρίβειας – Αναγκαία η πολιτική αλλαγή

«Αντί η κυβέρνηση να στηρίξει τους πολίτες, αρνείται -όπως προκύπτει από τις ίδιες τις διαρροές της- να εξετάσει τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα», τονίζει ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Γιώργος Νικητιάδης

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης σκέφτεται την τυπική επιστροφή Δημητριάδη – Σύμπτωμα φόβου, κίνηση πανικού και αδυναμία ελέγχου
«Ηττοπάθεια» 18.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης σκέφτεται την τυπική επιστροφή Δημητριάδη – Σύμπτωμα φόβου, κίνηση πανικού και αδυναμία ελέγχου

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εκτιμά ότι με την «τυπική επιστροφή» Δημητριάδη στο στενό επιτελείο του πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης «προσπαθεί να διαμορφώσει τους καλύτερους όρους για την πτώση του»

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Να σταματήσει το πάρτι με το δημόσιο χρήμα – Κατέρρευσε το αφήγημα της κυβέρνησης ότι μειώνει φόρους
ΠΑΣΟΚ 18.08.25

Τσουκαλάς: Να σταματήσει το πάρτι με το δημόσιο χρήμα – Κατέρρευσε το αφήγημα της κυβέρνησης ότι μειώνει φόρους

«Αυτό που βλέπουμε επί ημερών της ΝΔ είναι να διευρύνονται οι κοινωνικές ανισότητες και αυτή η υποτυπώδης ανάπτυξη να μην φτάνει στις τσέπες των πολιτών», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Πάνω από έξι στους δέκα παραμένει έως 4 ώρες στα επείγοντα – «Ενθαρρυντική εικόνα» για τον Μητσοτάκη
ΕΣΥ 18.08.25

Πάνω από έξι στους δέκα παραμένει έως 4 ώρες στα επείγοντα – «Ενθαρρυντική εικόνα» για τον Μητσοτάκη

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την κατάσταση του ΕΣΥ και η... «ενθαρρυντική εικόνα» παρά τη μεγάλη πίεση στα επείγοντα - Τα προβλήματα στα νοσοκομεία παραμένουν, με τον πρωθυπουργό να επιχειρεί να τα ωραιοποιήσει

Σύνταξη
«Νέα Γιάλτα», «στάση κομπάρσου», «εποχές αναστάτωσης» – Πώς βλέπουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση τις διεθνείς εξελίξεις
Στο πλαίσιο του Ουκρανικού 18.08.25

«Νέα Γιάλτα», «στάση κομπάρσου», «εποχές αναστάτωσης» – Πώς βλέπουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση τις διεθνείς εξελίξεις

Ο υφυπουργός Γιάννης Λοβέρδος, το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Βάσια Αναστασίου και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Κώστας Μπάρκας αναφέρθηκαν στις εξελίξεις γύρω από το Ουκρανικό στο φόντο των συναντήσεων του Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
«Η κυβερνητική γραμμή ήταν μεταξύ ‘κλιματική κρίση’ και ‘πάρτε κουβάδες’» – Αντιπολιτευτικά πυρά για τις πυρκαγιές
Σφοδρά πυρά 18.08.25

«Η κυβερνητική γραμμή ήταν μεταξύ ‘κλιματική κρίση’ και ‘πάρτε κουβάδες’» – Αντιπολιτευτικά πυρά για τις πυρκαγιές

Βάσια Αναστασίου από το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και Κώστας Μπάρκας από τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εκτόξευσαν βέλη κατά της κυβέρνησης για τη διαχείριση των πυρκαγιών - Τι είπε ο υφυπουργός Γιάννης Λοβέρδος

Σύνταξη
Βλέπουν να πλησιάζει ο καιρός που το 112 θα το χτυπήσει ο λαός για εκκένωση Μαξίμου από το καθεστώς και τεστάρουν αντοχές για να αλλάξει ο νόμος ο εκλογικός
in Confidential 18.08.25

Βλέπουν να πλησιάζει ο καιρός που το 112 θα το χτυπήσει ο λαός για εκκένωση Μαξίμου από το καθεστώς και τεστάρουν αντοχές για να αλλάξει ο νόμος ο εκλογικός

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ άντρο ρουσφετιού και ατιμίας, το 112 άλλοθι απραξίας, γεμίσαμε μνημεία πολιτικής υποκρισίας και αλαζονείας, με ή χωρίς δυνατή αντιπολίτευση ζωές που ‘γίναν στάχτη και συντρίμμια αργά η γρήγορα αναζητούν τη λύτρωση.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Καταστολή αντί πρόληψης: Η κυβέρνηση δεν μαθαίνει τίποτε από τις πυρκαγιές και τη διαχείρισή τους
Πολιτική Γραμματεία 18.08.25

Καταστολή αντί πρόληψης: Η κυβέρνηση δεν μαθαίνει τίποτε από τις πυρκαγιές και τη διαχείρισή τους

Η κυβέρνηση όπως και σε άλλες περιπτώσεις έτσι και στην Πάτρα έδειξε ότι δεν έχει αντιληφθεί πως οφείλει να χειριστεί ένα τόσο δύσκολο και ευαίσθητο θέμα. Οι επιθέσεις στον δήμαρχο του ΚΚΕ, Κώστα Πελετίδη αναδεικνύουν περισσότερο την αμηχανία της...

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη ηγετών με Ζελένσκι: Μόνο η Ουκρανία λαμβάνει αποφάσεις για τα εδάφη της
Επικαιρότητα 17.08.25

Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη ηγετών με Ζελένσκι: Μόνο η Ουκρανία λαμβάνει αποφάσεις για τα εδάφη της

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι ηγέτες ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα της συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν

Σύνταξη
Ζαχαριάδης για τα περί αλλαγής του εκλογικού νόμου: Αρκετά πια με την εργαλειοποίηση των θεσμών
ΣΥΡΙΖΑ 17.08.25

Πυρά Ζαχαριάδη σε Μητσοτάκη για εκλογικό νόμο - «Αρκετά πια με την εργαλειοποίηση των θεσμών»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης καλεί τον πρωθυπουργό να απαντήσει αν υπάρχει ζήτημα αλλαγής του εκλογικού νόμου. «Ισχύουν τα δημοσιεύματα ή οι διαψεύσεις του Μαξίμου;» ρωτά.

Σύνταξη
Αυτή είναι η απάντηση της Ελλάδας στον ΟΗΕ στη ρηματική διακοίνωση της Λιβύης της 20ής Ιουνίου
«Απορρίπτεται στο σύνολό της» 16.08.25

Αυτή είναι η απάντηση της Ελλάδας στον ΟΗΕ στη ρηματική διακοίνωση της Λιβύης της 20ής Ιουνίου

Η Αθήνα κατέρριψε τους ισχυρισμούς της Λιβύης για τη μέση γραμμή στην ελληνική ΑΟΖ με δική της ρηματική διακοίνωση, που απέστειλε στις 5 Αυγούστου στον ΟΗΕ

Σύνταξη
Συνεχίζεται η κόντρα Σκέρτσου-Τσουκαλά για τις διακοπές του 46% – «Καλή επάνοδο στο 2025, κ. Σκέρτσο»
«Η αλήθεια απελευθερώνει» 16.08.25

Συνεχίζεται η κόντρα Σκέρτσου-Τσουκαλά για τις διακοπές του 46% – «Καλή επάνοδο στο 2025, κ. Σκέρτσο»

«Η δημιουργικότητα των στελεχών του ΠΑΣΟΚ εξαντλείται στη συστηματική παραποίηση των στατιστικών δεδομένων», υποστηρίζει ο Άκης Σκέρτσος, με τον Κώστα Τσουκαλά να του απαντά πως «νομίζει είτε ότι ζει σε άλλη χώρα είτε πως είναι μέλος σε άλλη κυβέρνηση»

Σύνταξη
Η Ναντίν Αγιούμπ γράφει ιστορία: Πρώτη φορά εκπρόσωπος της Παλαιστίνης στα Μις Υφήλιος
«Είμαστε η ελπίδα» 19.08.25

Η Ναντίν Αγιούμπ γράφει ιστορία: Πρώτη φορά εκπρόσωπος της Παλαιστίνης στα Μις Υφήλιος

Η ακτιβίστρια, επιχειρηματίας και μοντέλο με έδρα το Ντουμπάι Ναντίν Αγιούμπ θα γίνει η πρώτη γυναίκα που θα εκπροσωπήσει τον παλαιστινιακό λαό στον διαγωνισμό ομορφιάς Μις Υφήλιος με ηχηρό μήνυμα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η στιγμή που ο Τραμπ συνομιλεί τηλεφωνικώς με τον Πούτιν, μετά τη συνάντηση με Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες
Φωτογραφικό στιγμιότυπο 19.08.25

Η στιγμή που ο Τραμπ συνομιλεί τηλεφωνικώς με τον Πούτιν, μετά τη συνάντηση με Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες

Η τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ - Πούτιν πραγματοποιήθηκε μετά το πέρας των συναντήσεων που είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ με τον Ουκρανό πρόεδρο και με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Μεγάλης Βρετανίας, της Ιταλίας, της Φινλανδίας, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Έρχονται ραβασάκια για 450.000 «ξεχασιάρηδες» οδηγούς – Τα πρόστιμα ανά παράβαση
Διασταυρώσεις και έλεγχοι 19.08.25

Έρχονται ραβασάκια από ΑΑΔΕ για 450.000 «ξεχασιάρηδες» οδηγούς - Τα πρόστιμα ανά παράβαση

Οι οδηγοί μέσα στις επόμενες ημέρες θα λάβουν ειδοποιητήρια από την ΑΑΔΕ προκειμένου να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους - Διπλάσια τέλη κυκλοφορίας σε όσους δεν έχουν πληρώσει και δεν συμμορφωθούν

Σύνταξη
Στην Πάτρα ο Κασσελάκης, στον απόηχο των καταστροφικών πυρκαγιών – Συναντήσεις με φορείς
Κίνημα Δημοκρατίας 19.08.25

Στην Πάτρα ο Κασσελάκης, στον απόηχο των καταστροφικών πυρκαγιών – Συναντήσεις με φορείς

Στο πλαίσιο της παρουσίας του στην Αχαΐα, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης θα έχει σειρά συναντήσεων με τοπικούς φορείς και εκπροσώπους της κοινωνίας

Σύνταξη
Διάσπαρτες εστίες στο Αμύγδαλο Τυρνάβου
Ελλάδα 19.08.25

Διάσπαρτες εστίες στο Αμύγδαλο Τυρνάβου

Η εικόνα της φωτιάς παρουσιάζει καλύτερη εικόνα ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν οι ρίψεις νερού από τα εναέρια μέσα προκειμένου να ελεγχθεί το πύρινο μέτωπο

Σύνταξη
Εργασία: Όταν οι εργαζόμενοι είναι πιο δημιουργικοί εκτός δουλειάς… ωφελείται και ο εργοδότης
Διεθνείς έρευνες 19.08.25

Εργασία: Όταν οι εργαζόμενοι είναι πιο δημιουργικοί εκτός δουλειάς… ωφελείται και ο εργοδότης

Πλήθος ερευνών για την εργασία, δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι που έχουν περισσότερο δημιουργικό χρόνο εκτός δουλειάς, αποδίδουν καλύτερα και εντός δουλειάς.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Εργατικό δυστύχημα στην Αμφιλοχία: Χειριστής καταπλακώθηκε από μηχάνημα έργου σε βραδινή βάρδια
Αιτωλοακαρνανία 19.08.25

Εργατικό δυστύχημα στην Αμφιλοχία: Χειριστής καταπλακώθηκε από μηχάνημα έργου σε βραδινή βάρδια

Τα ακριβή αίτια του εργατικού δυστυχήματος στην Αμφιλοχία διερευνώνται, ενώ δεν αποκλείεται να διαταχθεί περαιτέρω έρευνα για τα μέτρα ασφαλείας στο εργοτάξιο

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο απαντά με 4,5 εκατομμύρια εθνοφύλακες στις «απειλές» των ΗΠΑ
Βενεζουέλα 19.08.25

Ο Μαδούρο απαντά με 4,5 εκατομμύρια εθνοφύλακες στις «απειλές» των ΗΠΑ

«Αυτή την εβδομάδα, θα ενεργοποιήσω ειδικό σχέδιο», προανήγγειλε ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, αντιδρώντας στις «απειλές» των ΗΠΑ, που αναπτύσσουν στρατιωτικούς πόρους στην Καραϊβική

Σύνταξη
Νέες συνήθειες στον τουρισμό – Πρώτη στις περικοπές η εστίαση, ανταγωνιστής τα… σούπερ μάρκετ
Σταυροδρόμι 19.08.25

Νέες συνήθειες στον τουρισμό – Πρώτη στις περικοπές η εστίαση, ανταγωνιστής τα… σούπερ μάρκετ

Η Ελλάδα παραμένει ελκυστική προορισμός για ξένους τουρίστες, χάρη στη σχέση ποιότητας-τιμής, όμως η πραγματικότητα στις ταβέρνες και τα εστιατόρια αποτυπώνει μια άλλη εικόνα

Νατάσα Σινιώρη
Χαλάνδρι: Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 28χρονος δράστης της άγριας γυναικοκτονίας – Κυνικός στην κατάθεσή του
15 μαχαιριές 19.08.25

«Με κακολογούσε παντού»: Αμετανόητος ο δράστης της γυναικοκτονίας στο Χαλάνδρι - Οδηγείται στον Εισαγγελέα

Ο 28χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στο Χαλάνδρι έχει ομολογήσει την πράξη του, προσπαθώντας να πείσει ότι για το φονικό έφταιγε το θύμα.

Σύνταξη
Φουντώνει η συζήτηση στο εσωτερικό της κυβέρνησης για αλλαγή του εκλογικού νόμου, προδίδοντας τον φόβο του Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 19.08.25

Φουντώνει η συζήτηση στο εσωτερικό της κυβέρνησης για αλλαγή του εκλογικού νόμου, προδίδοντας τον φόβο του Μαξίμου

Υπό το βάρος του αρνητικού κλίματος και των δημοσκοπικών ποσοστών της ΝΔ, το Μαξίμου έχει αφήσει τη συζήτηση στο εσωτερικό της κυβέρνησης για αλλαγή του εκλογικού νόμου να φουντώσει εκ νέου. Θα εμφανιστεί εντέλει ανακόλουθος ο πρωθυπουργός με τις κατηγορηματικές διαψεύσεις του;

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Λεπέν ή Μπαρντελά; Η γαλλική ακροδεξιά μπροστά σε δίλημμα – Που ίσως κρύβει και κρίση ταυτότητας
Αλλαγή φρουράς; 19.08.25

Λεπέν ή Μπαρντελά; Η γαλλική ακροδεξιά μπροστά σε δίλημμα – Που ίσως κρύβει και κρίση ταυτότητας

Η ηγετική ομάδα του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού στη Γαλλία φαίνεται διχασμένη. Οι δικαστικές περιπέτειες της Λεπέν ανοίγουν τον δρόμο στον προστατευόμενό της Μπαρντελά, που προκαλεί αντιδράσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ρούτε: Δεν συζητάμε την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ αλλά εγγυήσεις ασφαλείας
Κόσμος 19.08.25

Ρούτε: Δεν συζητάμε την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ αλλά εγγυήσεις ασφαλείας

«Αυτό που συζητάμε εδώ δεν είναι το να γίνει η χώρα μέλος του NATO, αυτό που συζητάμε είναι εγγυήσεις ασφαλείας τύπου του άρθρου 5 για την Ουκρανία» τόνισε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε

Σύνταξη
Άνοιξε «παράθυρο» για τριμερή Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι – «Κλειδί» οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία
Απροσδόκητη πρόοδος 19.08.25

Άνοιξε «παράθυρο» για τριμερή Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι – «Κλειδί» οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πως συμφωνήθηκε τριμερής συνάντηση Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Έτοιμος για συνάντηση φέρεται να είναι ο Ρώσος πρόεδρος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γερμανικό δικαστήριο κηρύσσει αντισυνταγματικές τις διδασκαλίες του Καρλ Μαρξ
«Παρεξήγηση» 19.08.25

Γερμανικό δικαστήριο κηρύσσει αντισυνταγματικές τις διδασκαλίες του Καρλ Μαρξ

Ένα δικαστήριο στο Αμβούργο της Γερμανίας δήλωσε σε μια απόφαση σχετικά με μια ομάδα μελέτης του Καρλ Μαρξ ότι οι διδασκαλίες του θεμελιωτή του κομμουνισμού ενδέχεται να είναι αντίθετες με την «ελεύθερη δημοκρατική βασική τάξη».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Έργα 5,5 δισ. ευρώ για τις επεκτάσεις του μετρό
Οι σχεδιασμοί 19.08.25

Έργα 5,5 δισ. ευρώ για τις επεκτάσεις του μετρό

Τι προβλέπουν τα σχέδια για τις νέες γραμμές σε Αθήνα - Θεσσαλονίκη με στόχο την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού - Οι μελέτες και τα κενά χρηματοδότησης

Κώστας Ντελέζος
Οι δασμοί του Τραμπ σπρώχνουν τη Λατινική Αμερική σε μια νέα «χαμένη δεκαετία»
Μεγαλώνει η κρίση 19.08.25

Οι δασμοί του Τραμπ σπρώχνουν τη Λατινική Αμερική σε μια νέα «χαμένη δεκαετία»

Με τις οικονομίες ήδη σε επιβράδυνση, η πολιτική προστατευτισμού του Τραμπ πλήττει ανισομερώς τις χώρες της περιοχής, απειλώντας να βαθύνει τη στασιμότητα και να ενισχύσει τις αδυναμίες τους.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
