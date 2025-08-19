ΣΥΡΙΖΑ: Σε επιφυλακή για την αλλαγή του εκλογικού νόμου – εκλογική ατζέντα ενόψει ΔΕΘ

Ο Σεπτέμβριος από την αρχή του θα είναι ένας μήνας έντονης πολιτικής δραστηριότητας.

Παραδοσιακά την αυλαία της κάθε πολιτικής περιόδου ανοίγει η κυβέρνηση με την καθιερωμένη ομιλία και συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Αυτή τη φορά όμως το σκοινί για να ανοίξει η αυλαία μιας μακράς και κατά πολλούς ακόμη και εκλογικής χρονιάς θα το τραβήξει ένας πρώην πρωθυπουργός.

Ο Αλέξης Τσίπρας παραμονή της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη θα μιλήσει στο συνέδριο του economist στη Θεσσαλονίκη στο χώρο της ΔΕΘ και αυτό από μόνο του αποτελεί μια ανατρεπτική εξέλιξη.

Συσπείρωση και αντισυσπείρωση

Τα όσα αναμένεται να πει στο Thessaloniki Summit στις 5 Σεπτεμβρίου θα αποτελέσουν αναπόφευκτα το νέο πεδίο σύγκρουσης με τον κ. Μητσοτάκη και έως ένα βαθμό θα κλέψουν τις εντυπώσεις καθώς ο χρόνος μετρά πλέον αντίστροφα με πολλούς να θεωρούν δεδομένο ότι ο πρώην Πρωθυπουργός θα κάνει το επόμενο βήμα για την ολική επαναφορά του.

Για το περιβάλλον του κ. Μητσοτάκη η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα είναι περισσότερο από καλοδεχούμενη καθώς εν μέσω έντονων εσωτερικών προβλημάτων και μεγάλης αποσυσπείρωσης της εκλογικής βάσης της ΝΔ η ενεργοποίηση των παραδοσιακών αντιΣΥΡΙΖΑ και αντιΤσίπρα αντανακλαστικών εκτιμάται ότι θα σώσουν την παρτίδα.

Πλαγιοκόπημα από Φάμελλο

Ακόμη και αν Τσίπρας και Μητσοτάκης μονοπωλήσουν την πολιτική αντιπαράθεση ο Σωκράτης Φάμελλος θεωρείται δεδομένο ότι θα επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί την συγκυρία μιας αντιπαράθεσης με τη ΝΔ και το Μέγαρο Μαξίμου στο έδαφος του δίπολου που διαμορφώνεται ακόμη και με όρους σύγκρουσης 2015-2019-2023.

13ος και 14ος μισθός για συνταξιούχους και δημόσιους υπαλλήλους, κατάργηση προσωπικής διαφοράς, μείωση ΦΠΑ και ΕΦΚ και προτάσεις για την μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά θα είναι τα όπλα που θα κατεβάσει στην ομιλία του στη ΔΕΘ ο κ. Φάμελλος στο φόντο της απέραντης σκανδαλολογίας στην οποία έχει βουτηχτεί την τελευταία πενταετία η χώρα με αποκορύφωμα το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Φάμελλος και το επιτελείο του θα επιμένει με λαϊκό πρόγραμμα επιχειρώντας να δώσει πάτημα στους γαλάζιους διαφωνούντες βουλευτές υποδαυλίζοντας και αυτός από την πλευρά του τη δυσαρέσκεια στο εσωτερικό της ΝΔ που έχει χτυπήσει κόκκινο.

Εκλογολογία

Τα δημοσιεύματα δίνουν και παίρνουν για αλλαγή του εκλογικού νόμου κατόπιν εισηγήσεων συνεργατών και συμβούλων του κ. Μητσοτάκη δεν είναι στο κενό επιμένουν από την Κουμουνδούρου.

Πίσω από αυτά διαβάζουν την αδυναμία του Μεγάρου Μαξίμου να συσπειρώσει τη βάση της και δείχνουν «ηττοπάθεια και αδυναμία» όσο η αυτοδυναμία με το υπάρχον σύστημα απομακρύνεται.

«Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να διαμορφώσει τους καλύτερους όρους για την πτώση του. Αυτονόητο για μια κυβέρνηση που δεν θέλει να παραδεχτεί δημόσια την παρακμή της αλλά είναι πανθομολογούμενη στο εσωτερικό της» σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ τα σχετικά δημοσιεύματα για κλιμακώσει ακόμη περισσότερο βάζοντας στο κάδρο και το πρόσωπο που στιγμάτισε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο την υπόθεση των υποκλοπών και του predator, τον Γρηγόρη Δημητριάδη.

Για την φημολογούμενη μέσα από δημοσιογραφικές πηγές και δημοσιεύματα επιστροφή του ανιψιού του κ. Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου η Κουμουνδούρου για να υποδαυλίσει την εσωτερική δυσαρέσκεια στη ΝΔ κλιμάκωσε τα πυρά της.

