DO’S: Παρατήρησε τις καταστάσεις που τριγκάρουν αρνητικά κι έντονα συναισθήματα, για να κατανοήσεις τι είναι αυτό ακριβώς που σου τα προκαλεί, αλλά και να βρεις έναν καλύτερο τρόπο να εκφράζεσαι όταν είσαι έξαλλος! Έπειτα, λοιπόν, δώσε βάση και προσοχή στον τρόπο με τον οποίο απαντάς στους απέναντι. Αν χρειαστεί, πάρε λίγο χρόνο για τον εαυτό σου.

DON’TS: Μην επιτρέψεις ούτε στην εσωτερικευμένη πίεση που έχεις ούτε και στα έντονα συναισθήματά σου να σε κατακλύσουν. Ταυτόχρονα, μην αρχίσεις να μιλάς χωρίς φίλτρο και μην απαιτείς από τους άλλους να το δεχτούν κιόλας! Γενικώς, δηλαδή, δεν πρέπει να ξεσπάσεις τα νεύρα σου όπου βρεις. Γιατί δεν ψάχνεις να βρεις έναν τρόπο να ηρεμήσεις λίγο;