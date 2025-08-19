Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 19.08.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Παρατήρησε τις καταστάσεις που τριγκάρουν αρνητικά κι έντονα συναισθήματα, για να κατανοήσεις τι είναι αυτό ακριβώς που σου τα προκαλεί, αλλά και να βρεις έναν καλύτερο τρόπο να εκφράζεσαι όταν είσαι έξαλλος! Έπειτα, λοιπόν, δώσε βάση και προσοχή στον τρόπο με τον οποίο απαντάς στους απέναντι. Αν χρειαστεί, πάρε λίγο χρόνο για τον εαυτό σου.
DON’TS: Μην επιτρέψεις ούτε στην εσωτερικευμένη πίεση που έχεις ούτε και στα έντονα συναισθήματά σου να σε κατακλύσουν. Ταυτόχρονα, μην αρχίσεις να μιλάς χωρίς φίλτρο και μην απαιτείς από τους άλλους να το δεχτούν κιόλας! Γενικώς, δηλαδή, δεν πρέπει να ξεσπάσεις τα νεύρα σου όπου βρεις. Γιατί δεν ψάχνεις να βρεις έναν τρόπο να ηρεμήσεις λίγο;
Ταύρος
DO’S: Πέρνα χρόνο με τον εαυτό σου και σκέψου αυτά που έχουν συμβεί τελευταία, καθώς σου έχουν φέρει στην επιφάνεια κάποια συναισθήματα που νόμιζες ότι δεν υπήρχαν πια. Οπότε πρέπει να τα αναλύσεις προσεκτικά. Έπειτα, λοιπόν, μπορείς να μιλήσεις ανοιχτά στους δικούς σου ανθρώπους για όλα αυτά τα θέματα που σε απασχολούν, αν το θέλεις.
DON’TS: Μη διστάσεις να αφήσεις πίσω σου κάποιες καταστάσεις ή ακόμα και άτομα. Ειδικά αν πήρες το μάθημα που έπρεπε! Μην είσαι απρόσεκτος στις σημερινές σου επικοινωνίες και συναντήσεις, γιατί εύκολα μπορούν να ανέβουν οι τόνοι. Μην αρχίσεις τα αρνητικά σχόλια και τις μπηχτές, γιατί αυτό θα δώσει το δικαίωμα στους άλλους ότι ψήνεσαι για καυγά.
Δίδυμοι
DO’S: Σήμερα έχεις την ευκαιρία να εκφράσεις κάποια από τα συναισθήματα που κράταγες καιρό μέσα σου κρυμμένα, καθώς θέλεις να δώσεις στους άλλους να καταλάβουν τη δική σου πλευρά. Από την άλλη, μπορείς να τους κάνεις να καταλάβουν τι είναι αυτό που σε ενοχλούσε ή σε πλήγωνε τόσο καιρό, μπας και αιτιολογήσουν λίγο τα παράπονα που έκανες τελευταία.
DON’TS: Για να μην συνεχίσουν να υπάρχουν παρεξηγήσεις, ξεκαθάρισε λίγο το τοπίο γύρω σου Ειδικά με τα άτομα που νιώθεις ότι είστε αρκετά κοντά και σε ενδιαφέρει η γνώμη τους. Μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεσαι, όταν συζητάς για οικονομικά θέματα. Μην αντιδράς έντονα στα σχόλια που γίνονται, επειδή θεωρείς ότι κανείς δεν σε καταλαβαίνει!
Καρκίνος
DO’S: Σήμερα μπορείς να μιλήσεις πιο άνετα για αυτά που σε ενοχλούν και σε πληγώνουν. Όσο πιο συγκεκριμένος είσαι σε αυτά που λες, τόσο πιο εύκολα θα ξεκαθαρίσεις τη θέση σου σχετικά με τις συμπεριφορές που είχες το τελευταίο διάστημα και μπορεί να παρεξηγήθηκαν από τους απέναντι. Προσάρμοσε την στάση σου και κράτησε αποστάσεις από εκεί που πρέπει.
DON’TS: Μην ανεβάσεις τους τόνους και μην πάρεις μέρος σε συζητήσεις ή ακόμα και καυγάδες με άτομα που αντιλαμβάνεσαι πως ότι και να πεις εσύ εκείνοι θα προσπαθήσουν με κάποιο τρόπο να το υποβαθμίσουν. Μην αρχίσεις ούτε τα ξεσπάσματα, γιατί έτσι θα δώσεις το πάτημα στους άλλους να σε χαρακτηρίσουν υπερβολικό και αντιδραστικό.
Λέων
DO’S: Πάρε αποστάσεις, πάρε, όμως, και χρόνο για τον εαυτό σου και ασχολήσου με την πάρτη σου. Μπορείς να σκεφτείς ξανά κάποια πλάνα που είχες παλιότερα κατά νου, τα οποία δεν προχώρησαν και ίσως τότε να απογοητεύτηκες από αυτό. Σήμερα, λοιπόν, μπορείς να τα διαχειριστείς διαφορετικά, προκειμένου να τα εξελίξεις ή έστω να βρεις τι τα φρέναρε.
DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο προσπαθείς να προχωρήσεις κάποιες καταστάσεις. Το ίδιο ισχύει και για τους χειρισμούς σου. Δηλαδή δεν πρέπει να κάνεις βιαστικές κι απότομες κινήσεις, ειδικά αν είσαι σε φάση ξεκαθαρίσματος στο επαγγελματικό σου περιβάλλον. Μη γίνεσαι πεισματάρης και μην θες να λες εσύ πάντα την τελευταία κουβέντα.
Παρθένος
DO’S: Κάνε κάποιες συζητήσεις με τους φίλους σου, προκειμένου να ξεκαθαρίσεις λίγο τα πράγματα μεταξύ σας. Ωστόσο πρέπει να αποφύγεις τα σχόλια και τις μπηχτές. Επειδή θα σε κατακλύσουν λίγο τα συναισθήματα, να ξέρεις, πως μπορείς να τα εκφράσεις πιο ελεύθερα σήμερα, καθώς κι αυτός είναι ένας τρόπος για να λύσεις διάφορες παρεξηγήσεις.
DON’TS: Μην απογοητευτείς, αν πάρεις κάποιες απαντήσεις, οι οποίες δεν θα σε ικανοποιήσουν και τόσο πολύ. Το σημαντικότερο, όμως, είναι να μη γίνεις πιεστικός και απότομος από την πλευρά σου εξαιτίας αυτών. Μην αφήσεις τις ανασφάλειές σου να σε κάνουν να κολλήσεις σε λεπτομέρειες, καθώς αυτές θα είναι η αιτία, για να δημιουργηθούν καυγάδες.
Ζυγός
DO’S: Προσπάθησε να κρατήσεις μία στιβαρή και σταθερή εικόνα για τον εαυτό σου. Πάρε μέρος σε συζητήσεις, καθώς μέσω αυτών μπορείς να εκφράσεις τα παράπονά σου. Ωστόσο, πρέπει να ακούσεις τα παράπονα και των απέναντι, καθώς έτσι μόνο θα γίνει ένας εποικοδομητικός διάλογος, ο οποίος θα σας βοηθήσει να λύσετε τις διαφορές και τις παρεξηγήσεις.
DON’TS: Μη γίνεις αντιδραστικός και εκρηκτικός λόγω του ότι ακούς πράγματα που σου φαίνονται υπερβολικά ή νιώθεις ότι δεν εκφράζονται απολύτως σωστά, καθώς αυτή η στάση σου μπορεί να διαταράξει όλο το ήρεμο κλίμα που προσπαθείς να πετύχεις. Οπότε μην εκφραστείς αφιλτράριστα από πλευράς σου. Παράλληλα, μην αρχίσεις ούτε τις μπηχτές.
Σκορπιός
DO’S: Σε πιάνει το φιλοσοφικό σου σήμερα, οπότε εκμεταλλεύσου το, για να κατανοήσεις καλύτερα κάποιες καταστάσεις που σε ενόχλησαν στο παρελθόν. Έτσι μόνο θα μπορέσεις να καταλάβεις τι είναι αυτό που πρέπει να αλλάξεις, ειδικά αν είναι κάτι που σε κρατά πίσω και δεν σε αφήνει να προχωρήσεις μπροστά και να υλοποιήσεις τα σχέδιά σου.
DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στις συζητήσεις στις οποίες θα πάρεις μέρος, καθώς ενδέχεται αυτές να κρύβουν εντάσεις. Για να μην πυροδοτήσεις την ατμόσφαιρα, λοιπόν, μην εκφραστείς έντονα και αφιλτράριστα. Ακόμα κι αν νιώθεις ότι οι άλλοι σε προκαλούν, μην τους δώσεις την χαρά και μη γίνεις έντονος. Μη γίνεις ούτε πεισματάρης, αλλά ούτε και νευρικός.
Τοξότης
DO’S: Αν εστιάσεις στα συναισθήματά σου, θα βρεις τους κατάλληλους τρόπους, για να ανοίξεις συζητήσεις και να εκφράσεις αυτά που καιρό κρατάς κρυμμένα μέσα σου. Ειδικά αν πρόκειται για κάποια παράπονα που νιώθεις ότι ισχύουν ακόμα. Βέβαια πρέπει, μόνος σου, να διαχειριστείς σωστά και άνετα και κάποιες καταστάσεις που σε έχουν πληγώσει.
DON’TS: Εσύ θέλεις να κάνεις την προσπάθειά σου να ανοιχτείς, οπότε μην επηρεαστείς από αυτούς τους άκαρδους που μπορεί να σου απαντήσουν ψυχρά. Μην αντιδράσεις έντονα και με άσχημο τρόπο, λοιπόν, λόγω αυτών. Μην πάρεις μέρος σε συζητήσεις με άτομα που ξέρεις ότι κάνουν σχόλια για να αποδυναμώσουν ή και να υποβαθμίσουν αυτά που νιώθεις.
Αιγόκερως
DO’S: Ψάξε να βρεις αν ο μέχρι τώρα τρόπος διαχείρισης των συναισθημάτων, των αλλαγές που συμβαίνουν, ή ακόμα και κάποιων παλιών σου τραυμάτων, σε ευνοεί. Ωστόσο, απόφυγε να περάσεις αυτό το vibe στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, γιατί μπορεί να δημιουργήσει ένα περίεργο κλίμα χωρίς λόγο. Αν χρειαστείς χρόνο για να ηρεμήσεις, τότε πάρε αποστάσεις.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, δεν θα σε ευνοήσουν καθόλου τα ξεσπάσματα, αλλά ούτε και οι συζητήσεις που κάνεις με αυστηρό, άμεσο και ειρωνικό ύφος. Ταυτόχρονα, μη γίνεσαι απόλυτος. Αν είναι να παίρνεις μέρος σε συζητήσεις και να κοιτάς το ρολόι σου εξαρχής, για να δεις πότε αυτές θα λήξουν, τότε μην τις ξεκινήσεις καθόλου, καθώς αυτή η στάση δεν σε ωφελεί.
Υδροχόος
DO’S: Σήμερα καλείσαι να γίνεις λίγο πιο παρατηρητικός και να δώσεις έμφαση στις μικρές, αλλά σημαντικές λεπτομέρειες. Πάρε κάποιες αποστάσεις και εστίασε στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Ειδικά αν νιώθεις ότι αυτές σου αφήνουν μια περίεργη γεύση. Αν το προηγούμενο διάστημα είχες κρύψει μέσα σου κάποια παράπονα, τώρα μπορείς να τα εκφράσεις.
DON’TS: Μην κολλάς στο να αναφέρεις ξανά και ξανά συγκεκριμένα πράγματα και μην κάνεις σχόλια ή χαρακτηρισμούς που έχουν ειρωνικό και απότομο ύφος. Μην ξεχνάς, ότι αυτό που σε ενδιαφέρει υποτίθεται πως είναι να λύσεις τις παρεξηγήσεις και όχι απλά να πετάξεις μπηχτές που θα φέρουν τους άλλους σε δύσκολη θέση, απλά για να φανείς εσύ δυνατός.
Ιχθύες
DO’S: Έχεις τη διάθεση να εκφραστείς ελεύθερα, οπότε αυτό που μένει είναι να ξεκαθαρίσεις το μέσα σου και να διαχειριστείς τα συναισθήματά σου. Έπειτα, λοιπόν, θα μπορέσεις να δείξεις και στους άλλους τι είναι αυτό που σε πείραξε παλιότερα. Απλά πρέπει να αποφύγεις την περιττή γκρίνια, έτσι; Το ίδιο πρέπει να εφαρμόσεις και μέσα στην σχέση σου, αν έχεις.
DON’TS: Μη γίνεσαι ούτε απρόσεκτος, ούτε υπερβολικός, αλλά ούτε και έντονος, όταν μιλάς. Γενικώς μην ξεφύγεις και μην ξεκινήσεις το drama, κάνοντας αχρείαστα σχόλια. Από την άλλη, θα σου πω, να μην πάρεις μέρος σε παρασκηνιακές συζητήσεις και επαφές, καθώς αυτές πρόκειται να πυροδοτήσουν ακόμα πιο εύκολα την ένταση της σημερινής μέρας.
