18.08.2025 | 22:51
Σεισμός 4,3R στην Καρδίτσα
18.08.2025 | 22:06
Ένας νεκρός από πυροβολισμούς στον Άγιο Παντελεήμονα
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 19.08.2025]
19 Αυγούστου 2025

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 19.08.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Παρατήρησε τις καταστάσεις που τριγκάρουν αρνητικά κι έντονα συναισθήματα, για να κατανοήσεις τι είναι αυτό ακριβώς που σου τα προκαλεί, αλλά και να βρεις έναν καλύτερο τρόπο να εκφράζεσαι όταν είσαι έξαλλος! Έπειτα, λοιπόν, δώσε βάση και προσοχή στον τρόπο με τον οποίο απαντάς στους απέναντι. Αν χρειαστεί, πάρε λίγο χρόνο για τον εαυτό σου.

DON’TS: Μην επιτρέψεις ούτε στην εσωτερικευμένη πίεση που έχεις ούτε και στα έντονα συναισθήματά σου να σε κατακλύσουν. Ταυτόχρονα, μην αρχίσεις να μιλάς χωρίς φίλτρο και μην απαιτείς από τους άλλους να το δεχτούν κιόλας! Γενικώς, δηλαδή, δεν πρέπει να ξεσπάσεις τα νεύρα σου όπου βρεις. Γιατί δεν ψάχνεις να βρεις έναν τρόπο να ηρεμήσεις λίγο;

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Πέρνα χρόνο με τον εαυτό σου και σκέψου αυτά που έχουν συμβεί τελευταία, καθώς σου έχουν φέρει στην επιφάνεια κάποια συναισθήματα που νόμιζες ότι δεν υπήρχαν πια. Οπότε πρέπει να τα αναλύσεις προσεκτικά. Έπειτα, λοιπόν, μπορείς να μιλήσεις ανοιχτά στους δικούς σου ανθρώπους για όλα αυτά τα θέματα που σε απασχολούν, αν το θέλεις.

DON’TS: Μη διστάσεις να αφήσεις πίσω σου κάποιες καταστάσεις ή ακόμα και άτομα. Ειδικά αν πήρες το μάθημα που έπρεπε! Μην είσαι απρόσεκτος στις σημερινές σου επικοινωνίες και συναντήσεις, γιατί εύκολα μπορούν να ανέβουν οι τόνοι. Μην αρχίσεις τα αρνητικά σχόλια και τις μπηχτές, γιατί αυτό θα δώσει το δικαίωμα στους άλλους ότι ψήνεσαι για καυγά.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Σήμερα έχεις την ευκαιρία να εκφράσεις κάποια από τα συναισθήματα που κράταγες καιρό μέσα σου κρυμμένα, καθώς θέλεις να δώσεις στους άλλους να καταλάβουν τη δική σου πλευρά. Από την άλλη, μπορείς να τους κάνεις να καταλάβουν τι είναι αυτό που σε ενοχλούσε ή σε πλήγωνε τόσο καιρό, μπας και αιτιολογήσουν λίγο τα παράπονα που έκανες τελευταία.

DON’TS: Για να μην συνεχίσουν να υπάρχουν παρεξηγήσεις, ξεκαθάρισε λίγο το τοπίο γύρω σου Ειδικά με τα άτομα που νιώθεις ότι είστε αρκετά κοντά και σε ενδιαφέρει η γνώμη τους. Μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεσαι, όταν συζητάς για οικονομικά θέματα. Μην αντιδράς έντονα στα σχόλια που γίνονται, επειδή θεωρείς ότι κανείς δεν σε καταλαβαίνει!

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Σήμερα μπορείς να μιλήσεις πιο άνετα για αυτά που σε ενοχλούν και σε πληγώνουν. Όσο πιο συγκεκριμένος είσαι σε αυτά που λες, τόσο πιο εύκολα θα ξεκαθαρίσεις τη θέση σου σχετικά με τις συμπεριφορές που είχες το τελευταίο διάστημα και μπορεί να παρεξηγήθηκαν από τους απέναντι. Προσάρμοσε την στάση σου και κράτησε αποστάσεις από εκεί που πρέπει.

DON’TS: Μην ανεβάσεις τους τόνους και μην πάρεις μέρος σε συζητήσεις ή ακόμα και καυγάδες με άτομα που αντιλαμβάνεσαι πως ότι και να πεις εσύ εκείνοι θα προσπαθήσουν με κάποιο τρόπο να το υποβαθμίσουν. Μην αρχίσεις ούτε τα ξεσπάσματα, γιατί έτσι θα δώσεις το πάτημα στους άλλους να σε χαρακτηρίσουν υπερβολικό και αντιδραστικό.

Λέων

Λέων

DO’S: Πάρε αποστάσεις, πάρε, όμως, και χρόνο για τον εαυτό σου και ασχολήσου με την πάρτη σου. Μπορείς να σκεφτείς ξανά κάποια πλάνα που είχες παλιότερα κατά νου, τα οποία δεν προχώρησαν και ίσως τότε να απογοητεύτηκες από αυτό. Σήμερα, λοιπόν, μπορείς να τα διαχειριστείς διαφορετικά, προκειμένου να τα εξελίξεις ή έστω να βρεις τι τα φρέναρε.

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο προσπαθείς να προχωρήσεις κάποιες καταστάσεις. Το ίδιο ισχύει και για τους χειρισμούς σου. Δηλαδή δεν πρέπει να κάνεις βιαστικές κι απότομες κινήσεις, ειδικά αν είσαι σε φάση ξεκαθαρίσματος στο επαγγελματικό σου περιβάλλον. Μη γίνεσαι πεισματάρης και μην θες να λες εσύ πάντα την τελευταία κουβέντα.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Κάνε κάποιες συζητήσεις με τους φίλους σου, προκειμένου να ξεκαθαρίσεις λίγο τα πράγματα μεταξύ σας. Ωστόσο πρέπει να αποφύγεις τα σχόλια και τις μπηχτές. Επειδή θα σε κατακλύσουν λίγο τα συναισθήματα, να ξέρεις, πως μπορείς να τα εκφράσεις πιο ελεύθερα σήμερα, καθώς κι αυτός είναι ένας τρόπος για να λύσεις διάφορες παρεξηγήσεις.

DON’TS: Μην απογοητευτείς, αν πάρεις κάποιες απαντήσεις, οι οποίες δεν θα σε ικανοποιήσουν και τόσο πολύ. Το σημαντικότερο, όμως, είναι να μη γίνεις πιεστικός και απότομος από την πλευρά σου εξαιτίας αυτών. Μην αφήσεις τις ανασφάλειές σου να σε κάνουν να κολλήσεις σε λεπτομέρειες, καθώς αυτές θα είναι η αιτία, για να δημιουργηθούν καυγάδες.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Προσπάθησε να κρατήσεις μία στιβαρή και σταθερή εικόνα για τον εαυτό σου. Πάρε μέρος σε συζητήσεις, καθώς μέσω αυτών μπορείς να εκφράσεις τα παράπονά σου. Ωστόσο, πρέπει να ακούσεις τα παράπονα και των απέναντι, καθώς έτσι μόνο θα γίνει ένας εποικοδομητικός διάλογος, ο οποίος θα σας βοηθήσει να λύσετε τις διαφορές και τις παρεξηγήσεις.

DON’TS: Μη γίνεις αντιδραστικός και εκρηκτικός λόγω του ότι ακούς πράγματα που σου φαίνονται υπερβολικά ή νιώθεις ότι δεν εκφράζονται απολύτως σωστά, καθώς αυτή η στάση σου μπορεί να διαταράξει όλο το ήρεμο κλίμα που προσπαθείς να πετύχεις. Οπότε μην εκφραστείς αφιλτράριστα από πλευράς σου. Παράλληλα, μην αρχίσεις ούτε τις μπηχτές.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Σε πιάνει το φιλοσοφικό σου σήμερα, οπότε εκμεταλλεύσου το, για να κατανοήσεις καλύτερα κάποιες καταστάσεις που σε ενόχλησαν στο παρελθόν. Έτσι μόνο θα μπορέσεις να καταλάβεις τι είναι αυτό που πρέπει να αλλάξεις, ειδικά αν είναι κάτι που σε κρατά πίσω και δεν σε αφήνει να προχωρήσεις μπροστά και να υλοποιήσεις τα σχέδιά σου.

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στις συζητήσεις στις οποίες θα πάρεις μέρος, καθώς ενδέχεται αυτές να κρύβουν εντάσεις. Για να μην πυροδοτήσεις την ατμόσφαιρα, λοιπόν, μην εκφραστείς έντονα και αφιλτράριστα. Ακόμα κι αν νιώθεις ότι οι άλλοι σε προκαλούν, μην τους δώσεις την χαρά και μη γίνεις έντονος. Μη γίνεις ούτε πεισματάρης, αλλά ούτε και νευρικός.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Αν εστιάσεις στα συναισθήματά σου, θα βρεις τους κατάλληλους τρόπους, για να ανοίξεις συζητήσεις και να εκφράσεις αυτά που καιρό κρατάς κρυμμένα μέσα σου. Ειδικά αν πρόκειται για κάποια παράπονα που νιώθεις ότι ισχύουν ακόμα. Βέβαια πρέπει, μόνος σου, να διαχειριστείς σωστά και άνετα και κάποιες καταστάσεις που σε έχουν πληγώσει.

DON’TS: Εσύ θέλεις να κάνεις την προσπάθειά σου να ανοιχτείς, οπότε μην επηρεαστείς από αυτούς τους άκαρδους που μπορεί να σου απαντήσουν ψυχρά. Μην αντιδράσεις έντονα και με άσχημο τρόπο, λοιπόν, λόγω αυτών. Μην πάρεις μέρος σε συζητήσεις με άτομα που ξέρεις ότι κάνουν σχόλια για να αποδυναμώσουν ή και να υποβαθμίσουν αυτά που νιώθεις.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Ψάξε να βρεις αν ο μέχρι τώρα τρόπος διαχείρισης των συναισθημάτων, των αλλαγές που συμβαίνουν, ή ακόμα και κάποιων παλιών σου τραυμάτων, σε ευνοεί. Ωστόσο, απόφυγε να περάσεις αυτό το vibe στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, γιατί μπορεί να δημιουργήσει ένα περίεργο κλίμα χωρίς λόγο. Αν χρειαστείς χρόνο για να ηρεμήσεις, τότε πάρε αποστάσεις.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, δεν θα σε ευνοήσουν καθόλου τα ξεσπάσματα, αλλά ούτε και οι συζητήσεις που κάνεις με αυστηρό, άμεσο και ειρωνικό ύφος. Ταυτόχρονα, μη γίνεσαι απόλυτος. Αν είναι να παίρνεις μέρος σε συζητήσεις και να κοιτάς το ρολόι σου εξαρχής, για να δεις πότε αυτές θα λήξουν, τότε μην τις ξεκινήσεις καθόλου, καθώς αυτή η στάση δεν σε ωφελεί.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Σήμερα καλείσαι να γίνεις λίγο πιο παρατηρητικός και να δώσεις έμφαση στις μικρές, αλλά σημαντικές λεπτομέρειες. Πάρε κάποιες αποστάσεις και εστίασε στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Ειδικά αν νιώθεις ότι αυτές σου αφήνουν μια περίεργη γεύση. Αν το προηγούμενο διάστημα είχες κρύψει μέσα σου κάποια παράπονα, τώρα μπορείς να τα εκφράσεις.

DON’TS: Μην κολλάς στο να αναφέρεις ξανά και ξανά συγκεκριμένα πράγματα και μην κάνεις σχόλια ή χαρακτηρισμούς που έχουν ειρωνικό και απότομο ύφος. Μην ξεχνάς, ότι αυτό που σε ενδιαφέρει υποτίθεται πως είναι να λύσεις τις παρεξηγήσεις και όχι απλά να πετάξεις μπηχτές που θα φέρουν τους άλλους σε δύσκολη θέση, απλά για να φανείς εσύ δυνατός.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Έχεις τη διάθεση να εκφραστείς ελεύθερα, οπότε αυτό που μένει είναι να ξεκαθαρίσεις το μέσα σου και να διαχειριστείς τα συναισθήματά σου. Έπειτα, λοιπόν, θα μπορέσεις να δείξεις και στους άλλους τι είναι αυτό που σε πείραξε παλιότερα. Απλά πρέπει να αποφύγεις την περιττή γκρίνια, έτσι; Το ίδιο πρέπει να εφαρμόσεις και μέσα στην σχέση σου, αν έχεις.

DON’TS: Μη γίνεσαι ούτε απρόσεκτος, ούτε υπερβολικός, αλλά ούτε και έντονος, όταν μιλάς. Γενικώς μην ξεφύγεις και μην ξεκινήσεις το drama, κάνοντας αχρείαστα σχόλια. Από την άλλη, θα σου πω, να μην πάρεις μέρος σε παρασκηνιακές συζητήσεις και επαφές, καθώς αυτές πρόκειται να πυροδοτήσουν ακόμα πιο εύκολα την ένταση της σημερινής μέρας.

World
Ουκρανία: Εκεχειρία, εγγυήσεις ασφαλείας, ανταλλαγή εδαφών στο τραπέζι Τραμπ-Ευρωπαίων

Ουκρανία: Εκεχειρία, εγγυήσεις ασφαλείας, ανταλλαγή εδαφών στο τραπέζι Τραμπ-Ευρωπαίων

Wall Street
Wall Street: «Έκλεισε» με μικρές μεταβολές

Wall Street: «Έκλεισε» με μικρές μεταβολές

inWellness
inTown
Stream magazin
Η Τζένιφερ Άνιστον και η Κόρτνεϊ Κοξ ξανασμίγουν για μια συγκινητική φωτογραφία
«Οικογένεια» 18.08.25

Η Τζένιφερ Άνιστον και η Κόρτνεϊ Κοξ ξανασμίγουν για μια συγκινητική φωτογραφία

Η Τζένιφερ Άνιστον, που είναι νονά της κόρης της Κόρτνεϊ Κοξ, Κόκο, είχε μιλήσει στο παρελθόν για τη μακροχρόνια φιλία της με την σταρ, μετά τη γνωριμία τους στα γυρίσματα της σειράς «Φιλαράκια» το 1994.

Σύνταξη
Τζέισον Στέιθαμ και Ρόζι Χάντινγκτον-Γουάιτλι: Το ελληνικό καλοκαίρι τους στην Αντίπαρο, μέρος δεύτερο
Ελλάδα για πάντα 18.08.25

Τζέισον Στέιθαμ και Ρόζι Χάντινγκτον-Γουάιτλι: Το ελληνικό καλοκαίρι τους στην Αντίπαρο, μέρος δεύτερο

Το supermodel και πρώην «άγγελος» της Victoria’s Secret, Ρόζι Χάντινγκτον-Γουάιτλι, και ο σύντροφός της, ο σταρ του Χόλιγουντ Τζέισον Στέιθαμ, συνεχίζουν να ψηφίζουν Κυκλάδες για ακόμη ένα καλοκαίρι της ζωής τους

Σύνταξη
Μια σπάνια φωτογραφία της Ζωής Λάσκαρη δια χειρός του σπουδαίου Κλεισθένη Δασκαλάκου
Μια εποχή 18.08.25

Μια σπάνια φωτογραφία της Ζωής Λάσκαρη δια χειρός του σπουδαίου Κλεισθένη Δασκαλάκου

«Σήμερα συμπληρώνονται οκτώ χρόνια από τον χαμό της Ζωής Λάσκαρη, μιας από τις πιο λαμπερές μορφές του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου» αναφέρει το Studio Kleisthenis, το οποίο μοιράστηκε μια νοσταλγική λήψη.

Σύνταξη
Ο 50χρονος Λεονάρντο Ντι Κάπριο νιώθει 32, μετανιώνει για το Boogie Nights, δεν μετανιώνει για το Ισραήλ
Συνέντευξη 18.08.25

Ο 50χρονος Λεονάρντο Ντι Κάπριο νιώθει 32, μετανιώνει για το Boogie Nights, δεν μετανιώνει για το Ισραήλ

Ο Λεονάρντο Ντι Kάπριο είναι το cover story του περιοδικού Esquire. Στη συνέντευξη του ο ηθοποιός μίλησε για όλα εκτός από όσα του καταλογίζουν τα media σήμερα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Χ3στο! Δεν θα κάνει τίποτα!»: Ο Χάντερ Μπάιντεν για τη μήνυση-μαμούθ της Μελάνια για τον Έπσταϊν – «Αυτός τη γνώρισε στον Τραμπ»
Ιστός 18.08.25

«Χ3στο! Δεν θα κάνει τίποτα!»: Ο Χάντερ Μπάιντεν για τη μήνυση-μαμούθ της Μελάνια για τον Έπσταϊν – «Αυτός τη γνώρισε στον Τραμπ»

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο ισχυρές δυναστείες της αμερικανικής πολιτικής σκηνής κλιμακώνεται. Η Μελάνια Τραμπ, θιγμένη από τους «συκοφαντικούς» ισχυρισμούς του Χάντερ Μπάιντεν για τη σχέση της με τον Τζέφρι Έπσταϊν, απειλεί με αγωγή ύψους 1 δισ. δολαρίων. Η απάντηση του Χάντερ, αφοπλιστική

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι κάτοικοι της Νέας Υόρκης είδαν UFO – Τελικά τι ήταν αυτό το περίεργο λευκό φως στον ουρανό της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ;
Viral 17.08.25

Οι κάτοικοι της Νέας Υόρκης είδαν UFO – Τελικά τι ήταν αυτό το περίεργο λευκό φως στον ουρανό της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ;

Ένα λευκό φως στον ουρανό της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ έκανε πολλούς να μιλούν για UFO. Ωστόσο τα πράγματα ήταν πιο απλά από όσο θα ήθελαν κάποιοι.

Σύνταξη
Ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκαλύπτει επιτέλους γιατί διέκοψε τα γυρίσματα της 10ης και τελευταίας ταινίας του
«Το ακύρωσα» 17.08.25

Ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκαλύπτει επιτέλους γιατί διέκοψε τα γυρίσματα της 10ης και τελευταίας ταινίας του

Ο σκηνοθέτης Κουέντιν Ταραντίνο, 62 ετών, αποκάλυψε επιτέλους γιατί αποφάσισε να εγκαταλείψει το «The Movie Critic» ως την 10η και τελευταία του ταινία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΠΑΟΚ: Με Ντεσπόντοφ κόντρα στη Ριέκα
Ποδόσφαιρο 18.08.25

ΠΑΟΚ: Με Ντεσπόντοφ κόντρα στη Ριέκα

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ επέστρεψε σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης και τέθηκε στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου για το πρώτο παιχνίδι με τη Ριέκα.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο χάρτης της Ουκρανίας με τα εδάφη που κατέχει η Ρωσία στη συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι και η σημασία του
Μέτρο πίεσης; 18.08.25

Ο χάρτης της Ουκρανίας με τα εδάφη που κατέχει η Ρωσία στη συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι και η σημασία του

Ένας μεγάλος χάρτης της Ουκρανίας τοποθετήθηκε στο Οβάλ Γραφείο πριν από την έναρξη των κλειστών διαπραγματεύσεων μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του προέδρου της Ουκρανίας Βλαντιμίρ Ζελένσκι.

Σύνταξη
Η Τζένιφερ Άνιστον και η Κόρτνεϊ Κοξ ξανασμίγουν για μια συγκινητική φωτογραφία
«Οικογένεια» 18.08.25

Η Τζένιφερ Άνιστον και η Κόρτνεϊ Κοξ ξανασμίγουν για μια συγκινητική φωτογραφία

Η Τζένιφερ Άνιστον, που είναι νονά της κόρης της Κόρτνεϊ Κοξ, Κόκο, είχε μιλήσει στο παρελθόν για τη μακροχρόνια φιλία της με την σταρ, μετά τη γνωριμία τους στα γυρίσματα της σειράς «Φιλαράκια» το 1994.

Σύνταξη
Η «κατάρα» της διαφήμισης: Η Σίντνεϊ Σουίνι πληρώνει το τίμημα της «ναζιστικής προπαγάνδας» στο box office
Εκπυρσοκρότηση 18.08.25

Η «κατάρα» της διαφήμισης: Η Σίντνεϊ Σουίνι πληρώνει το τίμημα της «ναζιστικής προπαγάνδας» στο box office

Η Σίντνεϊ Σουίνι βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ηχηρή εισπρακτική αποτυχία μετά τη συμμετοχή της στη διαφήμιση που έχει πολώσει τις ΗΠΑ για «ευγονική ατζέντα»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο «άλλος» Βίκτορ Γκιόκερες…
On Field 18.08.25

Ο «άλλος» Βίκτορ Γκιόκερες…

Οι οπαδοί της Άρσεναλ σίγουρα δεν... είδαν στο «Ολντ Τράφορντ», τον παίκτη που τρέλαινε κόσμο με την φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Σύνταξη
Νετανιάχου για την πρόταση εκεχειρίας: Η Χαμάς είναι υπό πίεση – Θα ολοκληρώσουμε τις αποστολές μας
Αδιάλλακτη στάση 18.08.25

Νετανιάχου για την πρόταση εκεχειρίας: Η Χαμάς είναι υπό πίεση – Θα ολοκληρώσουμε τις αποστολές μας

Το Ισραήλ θα ολοκληρώσει τους στόχους του στη Γάζα δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, λίγη ώρα αφότου έγινε γνωστό ότι η Χαμάς έχει αποδεχθεί τη νέα πρόταση για εκεχειρία στη Γάζα.

Σύνταξη
Φωτιά: Με «Αχαΐα Pass» τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για τους πυρόπληκτους – Η αντίδραση του δήμου Πατρέων
Διαμαρτυρία πυρόπληκτων 18.08.25

Με «Αχαΐα Pass» τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για τους πυρόπληκτους - Η αντίδραση του δήμου Πατρέων

Τα μέτρα για τους πληγέντες από τη μεγάλη φωτιά στην Αχαΐα ανακοίνωσε η κυβέρνηση προκαλώντας την άμεση αντίδραση του δήμου Πατρέων που καταγγέλλει «απόλυτη σιωπή της κυβέρνησης για έκτακτη και άμεση χρηματοδότηση».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη για το ΕΣΥ: «Στην εικονική πραγματικότητα του Μαξίμου, όλα βαίνουν καλώς στην υγεία»
«Καμουφλάζ αποτυχίας» 18.08.25

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη για το ΕΣΥ: «Στην εικονική πραγματικότητα του Μαξίμου, όλα βαίνουν καλώς στην υγεία»

Επίθεση του ΠΑΣΟΚ στον πρωθυπουργό για την ανάρτησή του σχετικά με το ΕΣΥ. Καλεί τον Κ.Μητσοτάκη να σταματήσει τις «θριαμβολογίες» και να δείξει «πολιτική βούληση για ανασυγκρότηση» του συστήματος.

Σύνταξη
«Να μη φοβάσαι τη ζωή. Προχώρα!»: Η Ζωή Λάσκαρη με δικά της λόγια
Ωραία Ζωή 18.08.25

«Να μη φοβάσαι τη ζωή. Προχώρα!»: Η Ζωή Λάσκαρη με δικά της λόγια

Πώς ζει η Ζωή Λάσκαρη μετά τον θάνατό της; Η απάντηση κρύβεται στα ίδια της τα λόγια: στις αλήθειες, τα πάθη και τις σκέψεις που μοιράστηκε με το κοινό και τους δημοσιογράφους, αποκαλύπτοντας την πραγματική γυναίκα πίσω από τον μύθο της σταρ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ξάνθη: Είχαν σταματήσει για τα διόδια τα δύο ΙΧ που παρέσυρε το φορτηγό – Πώς συνέβη το φριχτό τροχαίο στην Εγνατία Οδό
Ελλάδα 18.08.25

Ξάνθη: Είχαν σταματήσει για τα διόδια τα δύο ΙΧ που παρέσυρε το φορτηγό – Πώς συνέβη το φριχτό τροχαίο στην Εγνατία Οδό

Από γάμο στον Έβρο επέστρεφαν τα θύματα του δυστυχήματος στην Εγνατία Οδό στην Ξάνθη - Σώθηκαν δύο μικρά παιδιά από το ένα αυτοκίνητο

Σύνταξη
Τραμπ-Ζελένσκι: Παράλληλοι μονόλογοι απέναντι στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο
Ουάσιγκτον 18.08.25

Τραμπ-Ζελένσκι: Παράλληλοι μονόλογοι απέναντι στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο

Οι πρώτες δηλώσεις των Τραμπ-Ζελένσκι έδειξαν ότι οι δύο πλευρές, περισσότερο ή λιγότερο επιμένουν στις ίδιες θέσεις που έχουν διατυπώσει μέχρι τώρα για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Όταν τα κόρνερ γίνονται… επιστήμη
On Field 18.08.25

Όταν τα κόρνερ γίνονται… επιστήμη

Η Άρσεναλ έχει πάει σε άλλο επίπεδο, καθώς η ομάδα του Λονδίνου έχει βρει μυθικούς τρόπους για να σκοράρει μετά από εκτελέσεις κόρνερ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Καστοριά: To «κενό» που πιθανόν εκμεταλλεύτηκε ο 28χρονος κρατούμενος για να διαφύγει από το νοσοκομείο
Ελλάδα 18.08.25

To «κενό» που πιθανόν εκμεταλλεύτηκε ο 28χρονος κρατούμενος για να διαφύγει από το νοσοκομείο Καστοριάς

Συναγερμός έχει σημάνει στην αστυνομία στην Καστοριά μετά την απόδραση κρατούμενου από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν φρουρούμενος. Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του.

Σύνταξη
Αυτοί είναι οι νέοι κανονισμοί που θα διδάξει ο Λανουά στις ομάδες της Super League
Ποδόσφαιρο 18.08.25

Αυτοί είναι οι νέοι κανονισμοί που θα διδάξει ο Λανουά στις ομάδες της Super League

Το ραντεβού του Λανουά και της ΚΕΔ είναι για την Πέμπτη (21/8), ενώ και σε άλλη ημερομηνία θα γίνει ξεχωριστό μάθημα μόνο στον Ολυμπιακό και μετά στους άλλους Ευρωπαίους (Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ)

Βάιος Μπαλάφας
