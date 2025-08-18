Γιώργος Μαζωνάκης: Θα πάρει τελικά σήμερα εξιτήριο; Τι λέει ο δικηγόρος του

Εξελίξεις στην υπόθεση του αγαπημένου τραγουδιστή αναμένονται σήμερα. Ο Γιώργος Μαζωνάκης που νοσηλεύεται από την Πέμπτη 14 Αυγούστου σε ψυχιατρική κλινική περιμένει να πάρει εξιτήριο.

Ο δικηγόρος του Γιώργος Μερκουλίδης μίλησε στον ΑΝΤ1 για τι περιμένουν να συμβεί.

Γιώργος Μερκουλίδης, δικηγόρος τραγουδιστή: «Σήμερα πιστεύω ακράδαντα ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ότι θα βγει»

«Δεν υπάρχει καμία ψυχιατρική διαταραχή που να δικαιολογεί τη νοσηλεία του σε δημόσια ψυχιατρική δομή και κανένα απολύτως πρόβλημα ψυχιατρικό ή ψυχικό.

Κατά συνέπεια είμαι πεπεισμένος και σίγουρος ότι θα βγει υγιής και δυνατός», είπε ο δικηγόρος του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, Γιώργος Μερκουλίδης, αναφορικά με τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, έπειτα από τη μεταφορά του στις 14 Αυγούστου με εντολή εισαγγελέα.

«Αναμένουμε ότι ο Γιώργος θα πάρει σήμερα εξιτήριο και θα πάει σπίτι του. Οι γιατροί θα ακολουθήσουν το πρωτόκολλο και τον νόμο και θα αποφανθούν. Είμαστε πεπεισμένοι και σίγουροι ότι θα πάει σπίτι του».

Ο Γιώργος είναι αισιόδοξος, συζητά με τους γιατρούς του, είναι σε ήρεμη κατάσταση

«Παρ’ όλο που έχει μια συναισθηματική φόρτιση λόγω της συμπεριφοράς αυτής και της κατάστασης στην οποία βρέθηκε. Το να είσαι σε μια δημόσια ψυχιατρική δομή, με ανθρώπους που έχουν σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, και να είσαι υγιής εσύ, δεν είναι ό,τι καλύτερο.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, είναι σε καλή κατάσταση», είπε ο δικηγόρος του, μιλώντας στον ANT1.

«Αναμένει την άφιξή μου στο Δρομοκαΐτειο, για να δρομολογήσω τις διαδικασίες, και το αργότερο το μεσημέρι θα βρίσκεται στο σπίτι του».

Τι προβλέπει ο νόμος γενικότερα σε τέτοιες περιπτώσεις

Ο Γιώργος Μερκουλίδης εξήγησε: «Ο νόμος προβλέπει ότι ο ασθενής πρέπει να πάσχει από ψυχιατρική διαταραχή που τον καθιστά ανίκανο να κρίνει την ανάγκη θεραπείας του. Αν δεν του παρασχεθεί η ψυχιατρική βοήθεια, είναι πολύ πιθανό είτε να βλάψει τον εαυτό του είτε τρίτους.

Το αίτημα μπορούν να το υποβάλουν πρόσωπα συγγενικά α’ και β’ βαθμού, τα οποία, όμως, έχουν καθημερινή συναναστροφή με τον ασθενή».

«Εγώ σας τονίζω ότι οι συγγενείς του που υπέβαλαν το αίτημα, τα τελευταία 2,5 χρόνια δεν έχουν καμία φυσική επαφή, καμία συναναστροφή και καμία σχέση μαζί του».

«Το ότι τον “τύλιξαν σε μια κόλλα χαρτί” αποδεικνύεται από το γεγονός ότι υπέβαλαν ένα αίτημα με όλα τα στοιχεία που προβλέπει ο νόμος.

Από εκεί και πέρα, κάθε ψυχίατρος και κάθε γιατρός που έχει μπροστά του μια εισαγγελική διάταξη, οφείλει να είναι πολύ προσεκτικός. Αν, λοιπόν, διαπιστώσει μια συναισθηματική διαταραχή, είναι υποχρεωμένος να τη διερευνήσει περαιτέρω.

Γιώργος Μαζωνάκης: Η σύλληψη και η νοσηλεία

Δεν μπορεί εύκολα, όταν υπάρχει μια τόσο σοβαρή καταγγελία, μέσα σε 40 λεπτά να την πετάξει στο καλάθι των αχρήστων και να αφήσει το άτομο ελεύθερο», συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια, όπως σημείωσε ο Γιώργος Μερκουλίδης: «Δυστυχώς ο συγκεκριμένος νόμος πάσχει και θα πρέπει το νομοθετικό πλαίσιο να αλλάξει. Έχουν υπάρξει πολλές περιπτώσεις που έχουν συλληφθεί και άδικα έχουν εγκλειστεί σε δημόσιες ψυχιατρικές δομές και όχι για μια, δυο και τρεις ημέρες».