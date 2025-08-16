magazin
Σάββατο 16 Αυγούστου 2025
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 16.08.2025]
16 Αυγούστου 2025

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 16.08.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Διαφύλαξε την καλή σου διάθεση. Δέξου τις θετικές εξελίξεις στα οικονομικά μεν, δρώντας με έναν διαφορετικό τρόπο δε. Δηλαδή απόφυγε να αφήσεις τον ενθουσιασμό σου να σε παρασύρει σε αυτό το κομμάτι. Παράλληλα, κάνε διάφορες συζητήσεις, για να λύσεις παρεξηγήσεις που νιώθεις να υπάρχουν στην ατμόσφαιρα όσον αφορά τα ερωτικά σου.

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς. Κοινώς μην έχεις υφάκι. Μην επιτρέψεις στα παράπονα που θα κάνεις ή θα σου κάνουν να πάρουν τρελές διαστάσεις. Ειδικά αν δεν υπάρχει και σοβαρός λόγος, έτσι; Ταυτόχρονα, μη διστάσεις να πεις αυτά που θέλεις, χωρίς, όμως, να κλείνεις τα αυτιά σου στις απόψεις των απέναντι.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Προσπάθησε να αποτρέψεις τη διάθεσή σου να επηρεαστεί λόγω των εντάσεων ή των περίεργων συζητήσεων που γίνονται στο σπίτι σου. Γίνε και λίγο πιο αποφασιστικός, για να μπορέσεις να δράσεις, όπως ακριβώς πρέπει. Πάρε αποστάσεις από τα πάντα και κράτα σημειώσεις για τις εξελίξεις, ώστε να είσαι όσο πιο προετοιμασμένος γίνεται.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην αφήσεις κάποια θέματα που θα προκύψουν να σε αγχώσουν ακραία, καθώς όλα φαίνεται πως τακτοποιούνται εύκολα. Επίσης μη διστάσεις να δουλέψεις ατομικά, αν αυτό επιθυμείς. Μη γίνεσαι νευρικός και μην αρπάζεσαι τόσο εύκολα. Αν το παρατηρήσεις αυτό στους άλλους, τότε μην κωλώσεις, γιατί έχεις εσύ τον τρόπο σου να το διαχειριστείς.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Απόλαυσε την ηρεμία της σημερινής μέρας, γιατί δεν είναι και κάθε μέρα του Άι Γιαννιού, που λέμε! Παράλληλα, κράτα και χαμηλά τους τόνους, αφού μπορείς. Πάρε χρόνο για τον εαυτό σου μεν, χωρίς να τον αφήσεις εντελώς αναξιοποίητο δε. Οργάνωσε τις πολλές σκέψεις σου, για να μπορέσεις να δρομολογήσεις και τα επαγγελματικά σου.

DON’TS: Μην αφήσεις χωρίς ανάλυση τα ενδεχόμενα που έχεις, καθώς αυτά είναι που μπορούν να σου λύσουν τα χέρια και να σου δείξουν πως πρέπει να κινηθείς μελλοντικά. Μην πάρεις μέρος σε εντάσεις. Αν το κάνεις, τότε μην πεις πράγματα που δεν πρέπει. Αν, ας πούμε, νευριάσεις, μην αποκαλύψεις τα πάντα από αυτά που σου έχουν εμπιστευτεί οι άλλοι, έτσι;

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Ξέκλεψε λίγο χρόνο εκτός δουλειάς, για να μπορέσεις να βρεθείς με τους φίλους σου. Έτσι και θα χαλαρώσεις, αλλά και θα περάσεις όμορφες στιγμές. Στα επαγγελματικά, κλείσε τις υποθέσεις σου εύκολα και γρήγορα, λαμβάνοντας υποστήριξη από τα πιο έμπειρα άτομα που έχεις γύρω σου. Γενικώς πρέπει να αποφύγεις να χώσεις τη μύτη σου σε περίπλοκες δουλειές.

DON’TS: Μην αφήσεις τίποτα να σου χαλάσει τη διάθεση μεν, μην κοιτάς μόνο τα αρνητικά γύρω σου δε. Μην κρατάς άλλο το στόμα σου κλειστό στην παρέα. Δηλαδή, αν κάτι δεν σου αρέσει, μη διστάσεις να το εκφράσεις. Απλά θέλει ψυχραιμία η φάση. Από την άλλη, μην είσαι εντελώς απρόσεκτος στα οικονομικά σου. Μην κλείσεις δουλειές, αν δεν είσαι σίγουρος.

Λέων

Λέων

DO’S: Προχώρα τα πλάνα σου με άνεση. Επεξεργάσου οτιδήποτε χρειάζεται ή κάνε τις κατάλληλες επαφές, για να μπορέσεις να ξεκολλήσεις από εκεί που έχεις κολλήσει. Δες πως μπορείς να εφαρμόσεις τις συμβουλές που σου έχουν δώσει οι δικοί σου άνθρωποι. Πάρε μέρος σε συζητήσεις, για να πάρεις έμπνευση κι άρα να δραστηριοποιηθείς ακόμα περισσότερο.

DON’TS: Γενικώς μην είσαι κι εντελώς απροετοίμαστος, γιατί πολλά και διάφορα μπορούν να προκύψουν μέσα στη μέρα. Μην αφήνεις τη δημιουργικότητά σου ανεκμετάλλευτη. Μην ανεβάσεις τους τόνους σήμερα, καθώς αυτό καθόλου δεν χρειάζεται. Παράλληλα, μην κάνεις επίδειξη δύναμης, θέλοντας απλά να αποδείξεις πως κάνεις εσύ κουμάντο- τι φάση;

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Ανάλυσε τις εναλλακτικές που σου παρουσιάστηκαν τελευταία, για να συμπληρώσεις το παζλ και να δεις τη μεγαλύτερη εικόνα των πραγμάτων με άνεση. Επίσης, αφού η μέρα είναι χαλαρή, γιατί δεν αφιερώνεις χρόνο στα χόμπι και στα ενδιαφέροντα σου; Από την άλλη, μπορείς και να μελετήσεις λίγο πιο προσεκτικά κάποιες καταστάσεις, για να είσαι έτοιμος.

DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις κάποιες αποστάσεις, προκειμένου να δεις πιο ξεκάθαρα ορισμένες καταστάσεις. Πάντως έτσι θα σου αποκαλυφθούν εύκολα και οι απαντήσεις σε κάποια φλέγοντα ερωτήματα που σε απασχολούν τελευταία. Μην κολλάς στα ανούσια, γιατί έτσι χάνεις τα ουσιώδη. Παράλληλα, μην είσαι απρόσεκτος στις αντιδράσεις σου.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Παρατήρησε τα σημαντικά που εξελίσσονται γύρω σου, για να μπορέσεις να ξεκαθαρίσεις λίγο τις συνθήκες που επικρατούν στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Απαιτούν μία νέα πνοή και για να μπορέσεις να το πετύχεις αυτό πρέπει να αποφύγεις να κολλήσεις σε αβάσιμες λεπτομέρειες κι απόψεις. Δρομολόγησε όσα περνάνε μέσα από τα χέρια σου.

DON’TS:  Μην είσαι αδιάφορος στις συζητήσεις που κάνεις για κάτι νέο, ειδικά σχετικά με  τα οικονομικά σου, καθώς ίσως μπορέσεις να διεκδικήσεις κάτι καλύτερο. Το ίδιο πρέπει να εφαρμόσεις, πάντως, και στα ερωτικά σου. Μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεσαι μέσα στην παρέα. Γενικώς μην εκφράζεις άτσαλα αυτά που σε ενοχλούν.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Προσπάθησε να διαφυλάξεις την καλή σου διάθεση, για να μπορέσεις να παραμείνεις συγκεντρωμένος στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Δώσε βάση σε αυτά που λένε οι άλλοι γενικώς. Ταυτόχρονα, όμως, πρέπει να δώσεις περιθώριο μέσα στην σχέση σου και να αφήσεις τα ζητήματα που υπάρχουν να συζητηθούν άνετα- αυτό ισχύει και για τις δυο πλευρές.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να συνεργαστείς μόνο με άτομα που σου επιτρέπουν να λειτουργείς αυτόνομα και δεν επιλέγουν τις εντάσεις και τους καυγάδες. Ωστόσο δεν πρέπει να αφήσεις ανοιχτές εκκρεμότητες. Από την άλλη, δεν πρέπει να έρθεις σε αντιπαράθεση με κάποιον ανώτερό σου. Για να μην υπάρχουν γκρίνιες, λοιπόν, φτιάξε τους χρόνους σου.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Φτιάξε ένα σωστό πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα χωρέσεις τις δουλειές τις οποίες πρέπει να τελειώσεις γρήγορα, αλλά άσε περιθώριο και για τις δραστηριότητες που σου αρέσουν. Για να αποφύγεις να διαταράξεις την ψυχολογία σου πρέπει να διαχωρίσεις τις υποχρεώσεις σου ανάμεσα σε αυτές που πρέπει να βγουν άμεσα και σε αυτές που μπορούν να περιμένουν.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη μείνεις πίσω στις υποθέσεις που τρέχουν τώρα λόγω του ότι έχεις βαλθεί να ξεκινήσεις κάτι καινούργιο άμεσα. Ωστόσο, μη διστάσεις να κινηθείς λίγο πιο ατομικά, για να μην σου δημιουργήσει κάποιος τρίτος καθυστερήσεις. Για να αποφύγεις τις κόντρες ή και τους καυγάδες, δεν πρέπει να απαντάς απότομα σε όλα όσα ακούς.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Για να μπορέσεις να παραμείνεις στην καλή διάθεση με την οποία ξυπνάς, πρέπει να εστιάσεις μόνο σε όσα σε κάνουν χαρούμενο. Έτσι θα μπορέσεις να εκφραστείς και με μεγαλύτερη άνεση. Ωστόσο, πρέπει να τακτοποιήσεις κάποιες υποθέσεις που εκκρεμούν, για να μπορέσεις να εκμεταλλευτείς τον υπόλοιπο χρόνο σου, για να κάνεις αυτά που εσύ θέλεις.

DON’TS: Μη διστάσεις να ξεκινήσεις κάτι καινούργιο, αλλά μην είσαι αδιάφορος ως προς το οικονομικό. Από την άλλη, μη διστάσεις να κάνεις κάποιες συζητήσεις με την οικογένεια, καθώς μέσω αυτών θα ξεκαθαρίσεις τα θέματα που σε πίεζαν. Δεν θέλουμε mood swings! Γενικώς μην αφήσεις τη μέρα να πάει χαμένη, γιατί διακατέχεται από ένα πολύ θετικό vibe.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Αν δεις ότι κάπου πιέζεσαι, τότε πάρε τον χρόνο σου, για να ηρεμήσεις. Βάλε σε τάξη τις προσωπικές, τις οικογενειακές ή και τις υποθέσεις του σπιτιού που είχες σε εκκρεμότητα το τελευταίο διάστημα. Έχεις κάποιες όμορφες ιδέες, οι οποίες θα προχωρήσουν μπροστά, μόνο αν εκφραστείς με τον σωστό τρόπο κι αν δείξεις αποφασιστικότητα και σιγουριά.

DON’TS: Μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να διαταράξει την καλή σου διάθεση. Μην ξεφύγεις λόγω κάποιων συγκρούσεων στα επαγγελματικά ή παρεξηγήσεων στα ερωτικά. Παράλληλα, αν αντιληφθείς ότι κάτι χρειάζεται αλλαγή, τότε μη διστάσεις καθόλου να το κάνεις, καθώς αυτός είναι ο μόνος δρόμος για την εξέλιξή σου. Κάτι που ξέρω πως επιζητάς εδώ και καιρό.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Αν έχεις θετική σκέψη, τότε και θα μπορέσεις να χαλαρώσεις, αλλά και θα δεις τα πάντα γύρω σου με απόλυτη ηρεμία. Έτσι λοιπόν, σου προτείνω, να εστιάσεις περισσότερο σε αυτά που σε χαροποιούν, όπως, ας πούμε, είναι το φλερτ! Γιατί όχι άλλωστε; Ξεκαθάρισε τι θέλεις να κρατήσεις στη ζωή σου και τι θέλεις να πετάξεις. Έτσι μόνο θα νιώσεις safe.

DON’TS: Μην αφήσεις καμία συζήτηση που θα γίνει σήμερα να πάει ανεκμετάλλευτη, γιατί μέσω αυτών θα δεις θετικές εξελίξεις σε συμφωνίες που θέλεις να κλείσεις. Ωστόσο, μην μπεις απροετοίμαστος στην φάση της διαπραγμάτευσης, καθώς αντί να κερδίσεις τις εντυπώσεις, θα γίνεις απλά ρεζίλι! Μην πιέζεις καταστάσεις, αν δεν θες να έρθεις σε ρήξη στη δουλειά.

Απόρρητο