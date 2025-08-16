DO’S: Διαφύλαξε την καλή σου διάθεση. Δέξου τις θετικές εξελίξεις στα οικονομικά μεν, δρώντας με έναν διαφορετικό τρόπο δε. Δηλαδή απόφυγε να αφήσεις τον ενθουσιασμό σου να σε παρασύρει σε αυτό το κομμάτι. Παράλληλα, κάνε διάφορες συζητήσεις, για να λύσεις παρεξηγήσεις που νιώθεις να υπάρχουν στην ατμόσφαιρα όσον αφορά τα ερωτικά σου.

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς. Κοινώς μην έχεις υφάκι. Μην επιτρέψεις στα παράπονα που θα κάνεις ή θα σου κάνουν να πάρουν τρελές διαστάσεις. Ειδικά αν δεν υπάρχει και σοβαρός λόγος, έτσι; Ταυτόχρονα, μη διστάσεις να πεις αυτά που θέλεις, χωρίς, όμως, να κλείνεις τα αυτιά σου στις απόψεις των απέναντι.