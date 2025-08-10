magazin
Εβδομαδιαία 10 Αυγούστου 2025 | 13:45
Eνσωμάτωση

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [10.08 – 16.08.2025]

Τα Do's και τα Don'ts της εβδομάδας από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Διατροφή: Πώς θα την βελτιώσεις χωρίς να «κόψεις» τα αγαπημένα σου φαγητά

Διατροφή: Πώς θα την βελτιώσεις χωρίς να «κόψεις» τα αγαπημένα σου φαγητά

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Εκφράσου όσο πιο ανοιχτά μπορείς, για να σταματήσεις να πρήζεις, ότι καταπιέζεσαι κλπ. κλπ. Σε αυτή τη διαδικασία γιατί δε βάζεις και κάτι το πιο δημιουργικό στο παιχνίδι; Άντε μπας και ανανεωθείς λίγο και σταματήσεις να μας πρήζεις και με αυτό! Βάλε μπροστά για νέες (ερωτικές) περιπέτειες και, γενικώς, νέα ξεκινήματα. Όπου γάμος και χαρά μέσα εσύ, έτσι;

DON’TS: Μη γίνεις εντελώς ανισόρροπος μεταξύ αυτών που θέλεις κι αυτών που πρέπει αναγκαστικά να κάνεις. Μην αφήνεις τις υποχρεώσεις σου για την τελευταία στιγμή, γιατί η λογική λέει, πως μπορεί και να μην τις προλάβεις όλες. Μη διστάσεις, όμως, να περάσεις όσο χρόνο χρειάζεσαι με την οικογένεια ή την σχέση σου (αν έχεις), για να χαλαρώσεις και λίγο.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Εξέτασε αν οι προσωπικές σου σχέσεις διέπονται από ειλικρίνεια. Παράλληλα, εξέτασε κι αν εσύ είσαι τόσο ειλικρινής, όσο πρέπει. Με λίγα λόγια κόψε τα ψέματα! Αυτό αν θες να χαμογελάσει και λίγο το χειλάκι σου, έτσι; Παράλληλα, έλα λίγο πιο κοντά στα άτομα που απαρτίζουν το σπίτι και την οικογένειά σου, γιατί έχετε χαθεί λίγο άδικα. Γνώμη μου πάντα!

DON’TS: Μη βαριέσαι να οργανώσεις κάποιο όμορφο ταξίδι, έτσι για να ανανεωθείς. Μη διστάσεις να έρθεις σε επαφή με φίλους και συγγενείς και να περάσετε όμορφες στιγμές μαζί τους! Μην αγνοείς την σημαντικότητα της ξεκούρασης και μην την αφήνεις στην άκρη για αργότερα, καθώς τα της καθημερινότητας είναι άκρως απαιτητικά και κουραστικά.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Συνέχισε να κάνεις αυτό που σου αρέσει περισσότερο από όλα! Τι εννοώ; Βγες από το σπίτι σου, κάνε όμορφες δραστηριότητες, δες άλλους ανθρώπους και συζήτησε μαζί τους. Γίνε ακόμα πιο κοινωνικός! Παράλληλα, δώσε πόνο στις μετακινήσεις, καθώς έτσι θα γνωρίσεις νέα άτομα, τα οποία ενδέχεται να σε ευνοήσουν αρκετά σε πολλούς τομείς.

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στις συμφωνίες που θέλεις να κλείσεις, για να μην τα κάνεις όλα μαντάρα! Αναφέρομαι κυρίως στο οικονομικό κομμάτι αυτών. Μην χάνεις τη μπάλα μεταξύ αυτών που σου είναι αχρείαστα κι αυτών που είναι άκρως σημαντικά και ουσιώδη. Στα ερωτικά, μη διστάσεις να δείξεις στην άλλη πλευρά πόσο παθιάρης κι αστείος είσαι!

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Σταμάτα να θες να το κ@λοβαράς όλη την ώρα, γιατί θα πάθεις τίποτα από την τόση αδράνεια! Εστίασε στα οικονομικά σου και οργανώσου όσο περισσότερο μπορείς σε αυτόν τον τομέα. Βρες το budget σου και μείνε μέσα σε αυτό. Κοινώς κόψε τα περιττά έξοδα. Έχεις χάσει τον δρόμο σου, έχεις χάσει και την αυτοπεποίθησή σου, μήπως, λοιπόν, να κάνεις κάτι;

DON’TS: Μην συνεχίσεις τις συναναστροφές με τους εντελώς (!) λάθος ανθρώπους, γιατί όλο και θα παίρνεις τον κατήφορο. Όχι ότι δεν τον έχεις πάρει ήδη, αλλά λέμε τώρα… Μην αγνοείς την σημαντικότητα της κοινωνικοποίησής σου. Ούτε, όμως, την σημαντικότητα και της αυτοφροντίδας σου, έτσι; Στα ερωτικά, μην κολλάς στο παρελθόν, πάμε γι’ άλλα!

Λέων

Λέων

DO’S: Απόλαυσε τις καλές στιγμές αυτής της εβδομάδας, καθώς θα είσαι στο επίκεντρο της προσοχής. Πάρε boost από αυτό κι άλλαξε οτιδήποτε δεν σε εξυπηρετεί πια. Παράλληλα, προχώρα και στα νέα ξεκινήματα που θέλεις καιρό να κάνεις. Απόλαυσε και τις θετικές εξελίξεις γύρω σου, γιατί μετά από πολύ καιρό, θα γεμίσεις από αυτές! Άντε επιτέλους!

DON’TS: Μην αγνοείς το ένστικτό σου, καθώς αυτό είναι που και σε προειδοποιεί πάντα, αλλά και σε ξελασπώνει στο τέλος. Μη δημοσιεύεις και μην ανακοινώνεις τα πάντα- ειδικά τα καλά- γιατί υπάρχουν πολλοί και διάφοροι που σε περιμένουν στη γωνία, για να σε ματιάσουν! Μην κατηγορείς τους πάντες- εκτός από εσένα τον ίδιο φυσικά- για τις λάθος επιλογές σου.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Εστίασε στα εξωτερικά ερεθίσματα και νέα και προσπάθησε να τα διευθετήσεις. Παράλληλα, όμως, εστίασε και στις εκκρεμότητες που έχεις αφήσει και αφορούν τις προσωπικές σου ανάγκες. Αυτές κι αν χρειάζονται άμεση διευθέτηση ή και επίλυση, έτσι; Όμως πριν πέσεις με τα μούτρα σε αυτά, φρόντισε να έχεις πάρει τον χρόνο σου και να είσαι ξεκούραστος!

DON’TS: Μην αρχίσεις την υπερανάλυση, γιατί αυτό θα σε απομακρύνει από τον χαλαρό και ήρεμο εαυτό σου. Είναι αυτό κάτι το ωφέλιμο για σένα; Σκέψου το! Σε αυτό το mood, λοιπόν, μην τσακωθείς ούτε με τους φίλους ούτε, όμως, και με τους συγγενείς σου. Και ειδικά όχι για αηδίες! Μη βαριέσαι να γνωρίσεις νέο κόσμο, καθώς δεν ξέρεις που μπορεί να σε ωφελήσει.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Σταμάτα να κρύβεσαι πίσω από τους τέσσερις τοίχους του σπιτιού σου βγες έξω. Διεκδίκησε την προσοχή και τις νέες γνωριμίες. Πώς να στο πω; Γίνε πιο κοινωνικός με λίγα λόγια! Μέσα από τις επαφές και τις επικοινωνίες εντόπισε τις ευκαιρίες που μπορούν να σε βοηθήσουν στα επαγγελματικά σου. Γιατί υπάρχουν και είναι αρκετές, αρκεί να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά!

DON’TS: Μην επηρεάζεσαι από αυτούς που κ@λοβαράνε λόγω καλοκαιριού, καθώς εσύ έχεις μεγάλα σχέδια και πλάνα! Μην σκύψεις το κεφάλι και μη διστάσεις να προβείς σε κάποια νέα ξεκινήματα. Αυτά προϋποθέτουν, όμως, να έχεις πάρει τις κατάλληλες αποφάσεις από πριν. Άρα μην το αμελήσεις, please! Στα ερωτικά, μην επικοινωνείς τις σκέψεις σου ανώριμα.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Ασχολήσου με την εικόνα που βγάζεις προς τα έξω, καθώς η αλήθεια είναι, πως την έχεις παραμελήσει λίγο τελευταία. Από την άλλη, όμως, πρέπει να ασχοληθείς και με τα επαγγελματικά σου. Κυρίως με το πως θα ανέβεις και θα εξελιχθείς σε αυτόν τον κλάδο. Πάντως όσο πιο οργανωμένος είσαι, τόσο περισσότερη εμπιστοσύνη θα εμπνέεις στους άλλους.

DON’TS: Αν είναι να φτιάχνεις ένα πλάνο και μετά να το αλλάζεις ή να το παρατάς, τότε κλάφτα! Πολύ απλά, λοιπόν, μην το κάνεις! Μην αφήνεις άλλο τον έλεγχο της ζωής σου να τον έχει κάποιος άλλος κι όχι εσύ! Μη διστάσεις να οργανώσεις κάποιο ταξίδι, γιατί αυτό μπορεί να ευνοήσει κατά πολύ τα ερωτικά σου. Μην κωλώσεις να πεις τα πράγματα με το όνομά τους.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Επειδή μας έχεις πρήξει λίγο τελευταία με την πνευματική πρόοδο κι ανανέωση που- και καλά- έχεις τόσο ανάγκη, θα σου προτείνω να οργανώσεις κάποιο ταξίδι. Έστω μια εκδρομή- αστραπή! Αν το βρίσκεις δύσκολο, τότε μπορείς να προσεγγίσεις ανθρώπους με τους οποίους ξέρεις, ότι μπορείς να κάνεις πιο βαθιές, δύσκολες και φιλοσοφικές συζητήσεις.

DON’TS: Μη μένεις κολλημένος μέσα στη ζώνη ασφαλείας σου, καθώς έτσι δεν μπορείς να εξελιχθείς, αλλά ούτε και να ανανεωθείς. Όλα δικά σου, δε γίνεται! Μην κρύβεσαι πίσω από το δάχτυλό σου σχετικά με τις προθέσεις σου. Στα ερωτικά, τώρα, μη διστάσεις να γνωρίσεις καινούργια άτομα, καθώς εκεί είναι που κρύβεται κάποιος που θα σε συναρπάσει.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Σταμάτα να αναλώνεσαι στην θεωρία και πέρνα στην πράξη. Αυτό ισχύει για τα όλα σου, αλλά ειδικά για τα ερωτικά και τα οικονομικά σου. Παράλληλα, σε αυτό θα σε βοηθήσει αρκετά και το ένστικτό σου. Στα επαγγελματικά, θέλω να βάλεις μπροστά όλη τη διπλωματική σου μαεστρία, για να τα πας καλά. Γενικώς κινήσου με άμεσα κι έξυπνα βήματα.

DON’TS: Μην αφήνεις το άγχος να σε επηρεάζει ακραία ή να βάζει φρένα σε σένα και στα πλάνα σου. Από την άλλη, όμως, μη γκρινιάζεις διαρκώς, γιατί μια, κάποια εύνοια προς το πρόσωπό σου θα υπάρξει αυτή την εβδομάδα! Στα ερωτικά σου, τώρα, αν σου βγει, μη διστάσεις να κάνεις το επόμενο βήμα- είτε είσαι ελεύθερος είτε είσαι ήδη δεσμευμένος.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S:Άρπαξε κάθε ευκαιρία που θα σου παρουσιαστεί, για να διευθετήσεις- επιτέλους!- τα θέματα που σχετίζονται με την καθημερινότητά σου και σε απασχολούν εδώ και καιρό. Στο λέω αυτό γιατί θα έχεις μεγάλη τύχη κι εύνοια στο συγκεκριμένο κομμάτι. Παράλληλα, πάρε έμπνευση από τα απλά και καθημερινά, μπας και μπορέσεις να εκφραστείς πιο άνετα.

DON’TS: Μην συνεχίζεις να είσαι αδιάφορος ως προς τα ερωτικά σου, καθώς αυτά θα γίνουν έντονα και ζόρικα. Εμ όποιος τρέχει μακριά από τα θέλω και τις ανάγκες του, στο τέλος βλέπεις τι παθαίνει; Ταυτόχρονα, λοιπόν, μην αποφεύγεις τις πιο δύσκολες συζητήσεις ή τα ξεκαθαρίσματα, καθώς μέσω αυτών θα δεις το φως στο τούνελ. Μη μένεις μόνο στο φαίνεσθαι.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Εστίασε στα θέματα που σχετίζονται με την καθημερινότητά σου, γιατί εκεί είναι που το πράγμα έχει αρχίσει και ζορίζει αρκετά. Ωστόσο, πρόκειται για καταστάσεις που μπορείς να διεκπεραιώσεις, αρκεί να σταθείς στο ύψος σου. Ταυτόχρονα, φέρε ξανά τις χαμένες ισορροπίες στη ζωή σου με το να κάνεις κάποιες μικρές μεν, άκρως σημαντικές δε, αλλαγές.

DON’TS: Μην το παρακάνεις με τις δουλειές και τις υποχρεώσεις, γιατί έχεις συσσωρεύσει μεγάλη κούραση. Άρα μην αγνοείς άλλο την ξεκούρασή σου. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει και να βαρεθείς. Για να το αποφύγεις αυτό, μην κάνεις συνεχώς τα ίδια και τα ίδια. Αντιθέτως γιατί δεν οργανώνεις κάτι διαφορετικό, ευχάριστο και δημιουργικό.

