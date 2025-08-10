DO’S: Εκφράσου όσο πιο ανοιχτά μπορείς, για να σταματήσεις να πρήζεις, ότι καταπιέζεσαι κλπ. κλπ. Σε αυτή τη διαδικασία γιατί δε βάζεις και κάτι το πιο δημιουργικό στο παιχνίδι; Άντε μπας και ανανεωθείς λίγο και σταματήσεις να μας πρήζεις και με αυτό! Βάλε μπροστά για νέες (ερωτικές) περιπέτειες και, γενικώς, νέα ξεκινήματα. Όπου γάμος και χαρά μέσα εσύ, έτσι;

DON’TS: Μη γίνεις εντελώς ανισόρροπος μεταξύ αυτών που θέλεις κι αυτών που πρέπει αναγκαστικά να κάνεις. Μην αφήνεις τις υποχρεώσεις σου για την τελευταία στιγμή, γιατί η λογική λέει, πως μπορεί και να μην τις προλάβεις όλες. Μη διστάσεις, όμως, να περάσεις όσο χρόνο χρειάζεσαι με την οικογένεια ή την σχέση σου (αν έχεις), για να χαλαρώσεις και λίγο.