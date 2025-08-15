Φωτιά στον ΧΥΤΑ της Νάξου, εκδηλώθηκε το μεσημέρι κινητοποιώντας άμεσα τις τοπικές δυνάμεις.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, υδροφόρα του Δήμου, καθώς και εθελοντές της Πολιτικής Προστασίας Νάξου, για να συνδράμουν στην κατάσβεση.

Το σημείο της φωτιάς

Μηχανήματα του Δήμου επιχειρούν ρίψεις χώματος στο σημείο – μια πρακτική που θεωρείται η πλέον ενδεδειγμένη σε τέτοιες περιπτώσεις, ώστε να περιοριστεί αποτελεσματικά η φωτιά και να αποφευχθεί περαιτέρω αναζωπύρωση.

Οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για την πλήρη κατάσβεση και τον έλεγχο της κατάστασης.