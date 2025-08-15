magazin
Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

ps. post
scriptum

Τα νεροπίστολα που βαράνε τον Πελετίδη δεν μπορούν να αποδεχτούν ότι δεν λαμβάνει και δεν δίνει παραδοτέα και ότι είναι κομμουνιστής δήμαρχος που δεν βγάζει προγράμματα διαφήμισης για επικοινωνία. Ντάξει είμαστε;

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 15.08.2025]
Ημερήσια 15 Αυγούστου 2025 | 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 15.08.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Ύπνος: Νομίζεις ότι κοιμάσαι καλά; Τι λέει νέα έρευνα!

Ύπνος: Νομίζεις ότι κοιμάσαι καλά; Τι λέει νέα έρευνα!

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Επειδή η φάση χαλαρώνει σήμερα, εσύ καλείσαι να απολογηθείς για την ένταση που είχες τις προηγούμενες μέρες. Εννοείται πως αυτό πρέπει να το κάνεις μόνο στα κοντινά σου άτομα κι όχι όπου να’ ναι. Γίνε πιο συγκεκριμένος σε αυτά που λες. Από την άλλη, μπορείς να ασχοληθείς και με κάτι πιο δημιουργικό, καθώς έτσι θα εκφραστείς λίγο πιο άνετα.

DON’TS: Μην αδιαφορείς για τη δύναμη που έχει το φλερτ. Το πόσο μπορεί να σου φτιάξει τη διάθεση εννοώ. Παράλληλα, μην αδιαφορείς για θέματα που σχετίζονται με το σπίτι σου. Ωστόσο, μην αγχώνεσαι υπερβολικά για τα οικονομικά σου, καθώς αυτά πρόκειται να δρομολογηθούν εύκολα. Μη διστάσεις να συζητήσεις όσα σε απασχολούν με την οικογένειά σου.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Αξιοποίησε το χαλαρό κλίμα της σημερινής μέρας και καθάρισε το μυαλό σου. Έτσι θα μπορέσεις να γίνεις πιο συγκεκριμένος και στοχευμένος στον τρόπο με τον οποίο θέλεις να δράσεις. Οργάνωσε τις δουλειές που έχεις, για να τις ολοκληρώσεις γρήγορα και αποτελεσματικά. Διοχέτευσε την ένταση από το προηγούμενο διάστημα σε κάτι όμορφο.

DON’TS: Μη διστάσεις να οργανώσεις συναντήσεις με φίλους ή ακόμα και μικρές εκδρομές. Αν είσαι δεσμευμένος, τότε θα σου πω να μη διστάσεις να περάσεις περισσότερο χρόνο με το ταίρι σου. Για να εκφραστείς λίγο πιο δημιουργικά, δεν πρέπει να αγνοείς τις δουλειές και τις υποθέσεις που έχουν κολλήσει τελευταία. Οπότε βάλτες στην σωστή σειρά πρώτα.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Προσπάθησε να ηρεμήσεις και να απολαύσεις κάποιες στιγμές ηρεμίας και ξεγνοιασιάς, μιας και που όλα γύρω σου δείχνουν επίσης να χαλαρώνουν. Μέσα από αυτή την χαλάρωση, όμως, να ξέρεις, πως μπορείς να δρομολογήσεις και κάποιες καταστάσεις. Κάντο λίγο παρασκηνιακά και υποχθόνια, δηλαδή χωρίς να αποκαλύψεις τις επόμενες κινήσεις σου στους άλλους.

DON’TS: Στα ερωτικά, μην χάσεις την ευκαιρία για φλερτ, καθώς πρόκειται να είναι κάτι που θα ξεκινήσει χαλαρά, αλλά έρχεται με προοπτικές εξέλιξης. Ωστόσο, μην το ανακοινώσεις σε κανέναν μέχρι να δέσει το γλυκό, που λέμε. Στα επαγγελματικά, μην κάνεις κινήσεις όντας ανοργάνωτος, γιατί θα βγεις εκτός προγράμματος. Μην πεις «όχι» σε κάποιο εξτραδάκι.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Χαλάρωσε ως προς το κομμάτι των επαγγελματικών σου. Όχι μόνο αυτό αλλά απόλαυσε κι ευχάριστες στιγμές με την παρέα και τους φίλους σου. Ειδικά αν πρόκειται για άτομα που έχεις να δεις καιρό. Για να πάει καλά όλο αυτό, θα σου πρότεινα να αναλάβεις εσύ τα ηνία της οργάνωσης. Μίλα ανοιχτά και ξεκάθαρα για όλα αυτά που σε ενοχλούν ή σε πιέζουν.

DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις κάποιες αποστάσεις, προκειμένου και να προστατέψεις την καλή σου διάθεση, αλλά και να εστιάσεις ξεκάθαρα στο τι είναι αυτό που σου την σπάει γύρω σου. Αν θες να το αλλάξεις, δεν πρέπει να συνεχίσεις να συμπεριφέρεσαι με τον ίδιο- εξίσου- σπαστικό τρόπο. Μην πάρεις αποφάσεις σήμερα, καθώς δεν ενδείκνυται η μέρα για κάτι τέτοιο.

Λέων

Λέων

DO’S: Θα έρθουν κάποια επαγγελματικά θέματα στο προσκήνιο, από τα οποία μπορείς να βγάλεις λαυράκι και να δεις πως θα τα προχωρήσεις. Ειδικά αν εκμεταλλευτείς το ότι οι τόνοι πέφτουν και χαλαρώσεις κι εσύ. Έτσι θα τα βάλεις όλα και σε μία σωστή σειρά. Κανόνισε να συναντήσεις τα κατάλληλα άτομα και να μοιραστείς τις ιδέες σου ή να πάρεις έμπνευση.

DON’TS: Αφού νιώθεις πιο χαλαρός, γιατί να πιεστείς ή γιατί να επιτρέψεις στον οποιονδήποτε τυχάρπαστο να σε πιέσει; Μην αφήσεις, λοιπόν, τίποτα να διαταράξει αυτή την όμορφη διάθεση με την οποία ξυπνάς σήμερα! Από την άλλη, δεν θέλω να είσαι αρνητικός στο φλερτ- είτε single είτε όχι- καθώς αυτό είναι κάτι που μπορεί να σου τονώσει κατά πολύ τη διάθεση.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Εκμεταλλεύσου την ηρεμία της μέρας, για να δρομολογήσεις πρώτα τις δουλειές σου κι έπειτα να ασχοληθείς με τα ενδιαφέροντα σου άνετα. Εκτός από αυτό, όμως, πρέπει να βρεις χρόνο και για να οργανώσεις το πρόγραμμά σου. Πάρε μέρος σε συζητήσεις, καθώς μέσω αυτών θα μπορέσεις να βγάλεις άκρη σχετικά με ορισμένα οικονομικά θέματα.

DON’TS: Μην πιεστείς για να τα προλάβεις όλα, καθώς αυτό σήμερα δεν απαιτείται. Αν είσαι ελεύθερος, μην πεις «όχι» στο φλερτ, αλλά μην το ανακοινώσεις πουθενά. Αν είσαι δεσμευμένος, μη διστάσεις να οργανώσεις κάτι όμορφο για το ταίρι σου. Και πού ξέρεις; Ίσως πάνω σ’ αυτή την όμορφη φάση να μπορέσεις να εκφράσεις τα συναισθήματά σου πιο εύκολα.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Βάλε την ηρεμία σου σε πρώτο πλάνο με το να τη διεκδικήσεις άμεσα. Δες πως τα πάντα γύρω σου χαλαρώνουν, οπότε πρέπει κι εσύ να βρεις τον τρόπο, για να αποβάλλεις την ένταση των προηγούμενων ημερών από μέσα σου. Πάρε μέρος σε συζητήσεις μέσω των οποίων θα ξεκαθαρίσεις διάφορα θέματα μεταξύ εσού και των φίλων σου.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να κάνεις κάποιες απαραίτητες διαπραγματεύσεις ή ακόμα και να θέσεις σε εφαρμογή κάποια σχέδια που έχεις προγραμματίσει εδώ και καιρό. Μην αγνοείς την σημαντικότητα της υποστήριξης των φίλων σου, καθώς έτσι θα μπορέσεις να χαλαρώσεις. Μην είσαι ξινός, γιατί έτσι χάνεις πόντους εμπιστοσύνης.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Αν παρατηρήσεις το πως σου συμπεριφέρονται σήμερα οι άλλοι, θα δεις ότι σε παίρνει να χαλαρώσεις κάπως. Το ίδιο ισχύει και στα επαγγελματικά, όπου εκεί μπορείς να αναλάβεις και κάποιες ευθύνες εντελώς μόνος σου. Αυτό είναι κάτι που θα σε βοηθήσει, καθώς θα μπορέσεις να τα διαχειριστείς όλα με ησυχία και δεν θα σπαταλήσεις πολύτιμο χρόνο. Τέλειο;

DON’TS: Μη διστάσεις να δεχτείς βοήθεια από κάποιους έμπειρους συναδέλφους σου, προτού ξεκινήσεις το οτιδήποτε, καθώς αυτό θα ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσεις. Αν έχεις ταίρι, μη διστάσεις να αφιερώσεις λίγο περισσότερο χρόνο εκεί ή να οργανώσεις ένα ταξίδι. Γενικώς μην πεις «όχι» στην χαλάρωση σήμερα.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Φρόντισε πρώτα να κανονίσεις οτιδήποτε είναι σε εκκρεμότητα και μετά να αφιερώσεις χρόνο για να χαλαρώσεις. Κάνε συζητήσεις, πάρε και συμβουλές, προκειμένου να αντιληφθείς ευκολότερα τι είναι αυτό που πρέπει να αλλάξεις. Κράτα σημειώσεις σήμερα και πέρνα στην εφαρμογή τους αύριο-μεθαύριο, αξιοποιώντας τις πληροφορίες που λαμβάνεις.

DON’TS: Στα ερωτικά, μη διστάσεις να εκφράσεις το ενδιαφέρον σου προς την κατάλληλη κατεύθυνση- είτε είσαι δεσμευμένος είτε όχι. Παράλληλα, δεν θέλω να αρνηθείς να κάνεις κάποια συνάντηση, καθώς μέσω αυτής θα δημιουργήσεις ευνοϊκές συνθήκες για εσένα και τα οικονομικά σου. Γενικώς μην είσαι τόσο καχύποπτος, καθώς αυτό δεν χρειάζεται.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Επαναξιολόγησε κάποιες κινήσεις σου. Ωστόσο, πάρε και λίγο χρόνο εκτός δουλειάς, για να χαλαρώσεις- μέρα που είναι! Αναλογίσου ποιες καταστάσεις δεν λειτούργησαν υπέρ σου, προκειμένου να μπορέσεις να μετατρέψεις τις αδυναμίες σου σε δύναμη. Αυτό μπορεί να έχει να κάνει και με κάποιες συμπεριφορές σου που κόστισαν στην εικόνα σου.

DON’TS: Μη διστάσεις να εφαρμόσεις τις ιδέες που έχεις, αφού, όμως, πρώτα τις αξιολογήσεις σωστά και με ψυχραιμία. Μην είσαι αρνητικός στις νέες γνωριμίες που θα προκύψουν μέσω όμορφων και χαλαρών στιγμών με την παρέα, τους συναδέλφους ή ακόμα και την σχέση σου. Γενικώς μην είσαι αρνητικός στα νέα άτομα, γιατί μπορεί να σε ευνοήσουν.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Κατάλαβε, ότι αν θες να είσαι ήρεμος, πρέπει να ξεκινήσεις να το εκπέμπεις μεν, αλλά να συναναστρέφεσαι και τα άτομα που στο βγάζουν αυτό δε. Εστίασε στα θέματα που σχετίζονται με το σπίτι, αλλά δρομολόγησε και τις προσωπικές σου υποθέσεις, για να σταματήσουν να σε πιέζουν. Κάνε συζητήσεις, για να βρεις λύσεις και να ξεκαθαρίσεις το τοπίο.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, δεν πρέπει να στραβοκοιτάς όποιον προσπαθεί να σου δώσει feedback για τη δουλειά σου, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσεις να βελτιώσεις τις συνθήκες που επικρατούν εκεί. Μην εστιάσεις σε ανούσιες πληροφορίες και μη διστάσεις να θέσεις προτεραιότητες, για να αξιοποιήσεις τον χρόνο σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Αφού η σημερινή μέρα είναι πιο ήρεμη, γιατί δεν χαλαρώνεις κι εσύ; Μπορείς, μάλιστα, να κάνεις κάποιες συζητήσεις, αρκεί, βέβαια, να αποφύγεις τις παρωπίδες. Παράλληλα, πρέπει να ακούς με προσοχή όσα σου λένε οι άλλοι και να σταματήσεις κάποτε να τους αγνοείς ή να τους φωνάζεις! Θα δεις πως έτσι θα απολαύσεις περισσότερο τη μέρα σου.

DON’TS: Μη διστάσεις να περιποιηθείς τον εαυτό σου. Από την άλλη, μη διστάσεις να μείνεις και λίγο παραπάνω στο σπίτι είτε μόνος είτε με παρέα, καθώς κι αυτό είναι κάτι που θα σε βοηθήσει αρκετά. Μην είσαι αρνητικός στις νέες γνωριμίες που θα προκύψουν. Μην είσαι αρνητικός ούτε σε κάποια εξόρμηση που θα σου προταθεί έστω και την τελευταία στιγμή.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Ανθεκτικότητα παρά την έκπληξη στον πληθωρισμό

Wall Street: Ανθεκτικότητα παρά την έκπληξη στον πληθωρισμό

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος: Νομίζεις ότι κοιμάσαι καλά; Τι λέει νέα έρευνα!

Ύπνος: Νομίζεις ότι κοιμάσαι καλά; Τι λέει νέα έρευνα!

World
Τραμπ: Το μοντέλο για τους δασμούς θα πετύχει και στην Αλάσκα;

Τραμπ: Το μοντέλο για τους δασμούς θα πετύχει και στην Αλάσκα;

inWellness
Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι
Πλιτς πλατς 14.08.25

Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που έχουμε μεγαλώσει δίπλα στη θάλασσα, όλοι πιστεύουμε ότι ξέρουμε καλό κολύμπι. Ωστόσο, ισχύει αυτό; Ακολουθεί ένας δεκάλογος για αρχάριους.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Η Άννα Γουίντουρ προσεγγίζει nepo baby για να αναλάβει τη διεύθυνση της Vogue
Ποια είναι η τυχερή; 14.08.25

Η Άννα Γουίντουρ προσεγγίζει nepo baby για να αναλάβει τη διεύθυνση της Vogue

Η Κλόι Μαλ είναι η επικρατέστερη υποψήφια για να αναλάβει τη θέση της θρυλικής «παγωμένης βασίλισσας» της μόδας, Άννα Γουίντουρ, στη Vogue, σύμφωνα με πληροφορίες του Page Six.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Τα κουβαδάκια σου και σε άλλη παραλία»: Επικός Άκης Πετρετζίκης όταν ένα αγοράκι πλησίασε την κόρη του
TikTok 14.08.25

«Τα κουβαδάκια σου και σε άλλη παραλία»: Επικός Άκης Πετρετζίκης όταν ένα αγοράκι πλησίασε την κόρη του

Ο γνωστός σεφ Άκης Πετρετζίκης, που απολαμβάνει τις διακοπές του με την οικογένειά του, ανέβασε ένα άκρως χιουμοριστικό βίντεο στο TikTok - όμως υπήρχαν και αντιδράσεις.

Σύνταξη
Το Stranger Things, η επιτυχία και η εξαφάνιση: Ο Ντακρέ Μοντγκόμερι ζει τη δική του αλήθεια
Τίμιος 14.08.25

Το Stranger Things, η επιτυχία και η εξαφάνιση: Ο Ντακρέ Μοντγκόμερι ζει τη δική του αλήθεια

Σε συνέντευξή του, ο σταρ του Stranger Things Ντακρέ Μοντγκόμερι εξήγησε τους λόγους που αποφάσισε να μείνει μακριά από το Χόλιγουντ τα τελευταία χρόνια. Και ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει κάποιο πρόβλημα με αυτό, αφού πληρώνει το ενοίκιό του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Μάρτιν σταμάτα!» – Όταν ο Σκορσέζε σκέφτηκε να αγοράσει όπλο για να απειλήσει το κινηματογραφικό στούντιο
Μηδέν-εκατό 14.08.25

«Μάρτιν σταμάτα!» - Όταν ο Σκορσέζε σκέφτηκε να αγοράσει όπλο για να απειλήσει το κινηματογραφικό στούντιο

Οι προτεινόμενες (από την παραγωγή) αλλαγές στην ταινία του «Ο Ταξιτζής» εξόργισαν τόσο τον Μάρτιν Σκορσέζε, που απείλησε να πάρει το νόμο στα χέρια του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η τρίτη «ζωή» της Τέιλορ Σουίφτ – H pop star στην πιο σέξι εποχή της
Showgirl 14.08.25

Η τρίτη «ζωή» της Τέιλορ Σουίφτ – H pop star στην πιο σέξι εποχή της

Λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του The Life of a Showgirl, η 35χρονη Τέιλορ Σουίφτ έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες και υλικό από τη νέα της δισκογραφική δουλειά. Και φαίνεται ότι ήρθε ο καιρός να μπει στη σέξι περίοδό της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Γουίλιαμ εναντίον Χάρι: Ένας θρόνος, δύο αδέρφια και μια εκκωφαντική πτώση
Family drama 14.08.25

Γουίλιαμ εναντίον Χάρι: Ένας θρόνος, δύο αδέρφια και μια εκκωφαντική πτώση

Ο πρίγκιπας Χάρι βλέπει τις προσπάθειές του να πέφτουν σταδιακά στο κενό, την ίδια στιγμή που ο αδερφός του πρίγκιπας Γουίλιαμ εδραιώνει τη θέση του και τη δημοφιλία του στο βρετανικό κοινό.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
Τζέισον Μομόα: Αποκάλυψε ποια ήταν η εμπειρία που τον έκανε να «κόψει» μια για πάντα το τσιγάρο
Βίντεο 13.08.25

Τζέισον Μομόα: Αποκάλυψε ποια ήταν η εμπειρία που τον έκανε να «κόψει» μια για πάντα το τσιγάρο

«Είχα πεθάνει. Έχω δοκιμάσει ξανά και ξανά, αλλά δεν τα κατάφερα. Τα παράτησα», είπε ο Τζέισον Μομόα για τη στιγμή της ζωής του που τον έκανε να πάψει να καπνίζει.

Σύνταξη
«Συμφωνία με τον διάβολο» – Mια ιστορία αμφιλεγόμενων διαφημίσεων για τζιν
Κάνε θόρυβο! 13.08.25

«Συμφωνία με τον διάβολο» - Mια ιστορία αμφιλεγόμενων διαφημίσεων για τζιν

Η διαφήμιση της American Eagle με τη Σίντνεϊ Σουίνι είναι η τελευταία μιας μακράς σειράς προκλητικών καμπανιών για τζιν, που προσπαθούν να «ξεχωρίσουν» -ενίοτε με τον λάθος τρόπο όπως η φράση «τα γονίδια μου με καθορίζουν».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Τζένιφερ Άνιστον αποκαλύπτει ότι συζητά με τη Γκουίνεθ Πάλτροου για τον πρώην τους, Μπραντ Πιτ
«Είμαστε κορίτσια» 13.08.25

Η Τζένιφερ Άνιστον αποκαλύπτει ότι συζητά με τη Γκουίνεθ Πάλτροου για τον πρώην τους, Μπραντ Πιτ

Η Τζένιφερ Άνιστον σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Vanity Fair δήλωσε ότι η ίδια και η συνάδελφός της, Γκουίνεθ Πάλτροου, εξακολουθούν να συζητούν για τον κοινό τους πρώην, Μπραντ Πιτ, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στις σχέσεις των σταρ του Χόλιγουντ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ρωσία: Χαρακτήρισε ανεπιθύμητη τη ΜΚΟ Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα
Υπουργείο Δικαιοσύνης 15.08.25

Ανεπιθύμητοι οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα στη Ρωσία

Η μη κυβερνητική οργάνωση Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα χαρακτηρίστηκε ανεπιθύμητη στη Ρωσία, που σημαίνει ότι οι ρώσοι πολίτες που συνεργάζονται με τέτοιες οργανώσεις αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης.

Σύνταξη
Πούτιν – Τραμπ: Το Κρεμλίνο λέει ότι θα ήταν λάθος να προβλέψει κανείς το αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής
Πούτιν - Τραμπ 15.08.25

Το Κρεμλίνο προειδοποιεί: Λάθος οποιαδήποτε πρόβλεψη για τη σύνοδο κορυφής

Δεν υπάρχουν σχέδια για υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου μετά τη σύνοδο κορυφής Πούτιν - Τραμπ, ξεκαθαρίζει το Κρεμλίνο, και προειδοποιεί εναντίον κάθε πρόβλεψης για το αποτέλεσμά της.

Σύνταξη
Μαρόκο: Οριοθετήθηκε η μεγάλη δασική πυρκαγιά που καίει από την Τρίτη στο βόρειο τμήμα της χώρας
«Σάρωσε τα πάντα» 15.08.25

Οριοθετήθηκε η μεγάλη δασική πυρκαγιά στο βόρειο Μαρόκο

«Οι ζωές μας έχουν ανατραπεί. Η φωτιά σάρωσε τα πάντα», δηλώνουν κάτοικοι στο βόρειο Μαρόκο για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την Τρίτη και συνεχίζει να καίει δασική έκταση και καλλιέργειες.

Σύνταξη
Δυτική Οχθη: Το σχέδιο δόμησης ισραηλινού οικισμού παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, τονίζει η Κάγια Κάλας
Να «παραιτηθεί» 15.08.25

Αντίθετη η Κάγια Κάλας με τη δόμηση ισραηλινού οικισμού στη Δυτική Οχθη

«Η ΕΕ προτρέπει το Ισραήλ να παραιτηθεί» από τη δόμηση οικισμού στη Δυτική Οχθη, επισήμανε η Κάγια Κάλας, τονίζοντας ότι μια τέτοια ενέργεια παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Μία… ανάσα από την απόκτηση του μέσου Βιθέντε Ταμπόρδα που ανήκει στην Μπόκα Τζούνιορς
Παναθηναϊκός 15.08.25

Μία... ανάσα από την απόκτηση του Βιθέντε Ταμπόρδα

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του 24χρονου αργεντινού μεσοεπιθετικού Βιθέντε Ταμπόρδα που αγωνίζεται την τελευταία διετία στην Πλατένσε, αλλά ανήκει στην Μπόκα Τζούνιορς.

Σύνταξη
Ανακοίνωση – απάντηση των ένοπλων παλαιστινιακών οργανώσεων απέναντι στο όραμα του «Μεγάλου Ισραήλ»
«Επεκτατικό σχέδιο» 15.08.25

Ανακοίνωση – απάντηση των ένοπλων παλαιστινιακών οργανώσεων απέναντι στο όραμα του «Μεγάλου Ισραήλ»

Οι ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις, εξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία καταδικάζουν την αποικιοκρατική πολιτική, καθώς και την ιδέα για το Μεγάλο Ισραήλ που προωθεί ο Νετανιάχου.

Σύνταξη
Ο Παναθηναϊκός προχωρά με Ουναΐ και Ταμπόρδα
Super League 15.08.25

Πάει για διπλό χτύπημα ο Παναθηναϊκός με Ουναΐ και Ταμπόρδα

Η πρόκριση επί της Σαχτάρ Ντόνετσκ οριστικοποιεί και τις μεταγραφικές εξελίξεις στον Παναθηναϊκό, με διπλή ενίσχυση μεσοεπιθετικά με τους Ουναΐ και Ταμπόδα. Έρχεται για υπογραφές ο Καλάμπρια.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Σερβία: Επίθεση διαδηλωτών σε γραφεία του κυβερνώντος κόμματος στο Νόβι Σαντ – Συγκρούσεις στο Βελιγράδι
Κατά Βούτσιτς 15.08.25

Διαδηλωτές σπάνε κυβερνητικά γραφεία και συγκρούονται με την αστυνομία στη Σερβία

«Εχει τελειώσει», φώναζαν οι διαδηλωτές για τη διακυβέρνηση Βούτσιτς στη Σερβία, όπου για δεύτερη μέρα σημειώθηκαν άγρια επεισόδια και συγκρούσεις με την αστυνομία.

Σύνταξη
Ινδία: Τουλάχιστον 56 νεκροί από πλημμύρες και κατολισθήσεις – Σοκαριστικές εικόνες
Δεκάδες νεκροί 15.08.25

Σοκάρουν οι εικόνες από τις φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις στην Ινδία

«Τα νέα είναι τραγικά», δηλώνει ο επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης στην περιοχή Κίστβαρ της Ινδίας, αναφερόμενος στον απολογισμό της καταιγίδας που άφησε πίσω της τουλάχιστον 56 νεκρούς.

Σύνταξη
«Γλυκιά» ήττα για την ΑΕΚ Λάρνακας από την Λέγκια Βαρσοβίας (2-1) – «Δίπλωσε» την Σερβέτ η Ουτρέχτη και πήρε την πρόκριση (2-1)
Ποδόσφαιρο 15.08.25

«Γλυκιά» ήττα για την ΑΕΚ Λάρνακας από την Λέγκια Βαρσοβίας (2-1) – «Δίπλωσε» την Σερβέτ η Ουτρέχτη και πήρε την πρόκριση (2-1)

Την πρόκριση στα playoffs του Europa League πανηγύρισαν η ΑΕΚ Λάρνακας και η Ουτρέχτη, με την κυπριακή ομάδα να περνάει παρά την ήττα με 2-1 από την Λέγκια, ενώ οι Ολλανδοί νίκησαν και πάλι την Σερβέτ. Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα

Σύνταξη
Γυναίκα παραπονέθηκε για παιδί που κλωτσούσε την καρέκλα της σε αεροπλάνο και ξυλοκοπήθηκε [βίντεο]
Σε πτήση! 15.08.25

Παραπονέθηκε για παιδί που κλωτσούσε την καρέκλα της και ξυλοκοπήθηκε

Μια γυναίκα παραπονέθηκε για ένα αγοράκι που κλοτσούσε το κάθισμά της και κατά την προσγείωση η οικογένεια του παιδιού της επιτέθηκε. Βέβαια τα αεροπλάνα ενίοτε αποδεικνύονται σωστά ρινγκ

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Η ομάδα ήταν ανταγωνιστική με τη Νάπολι – Θα είμαστε έτοιμοι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος»
Ποδόσφαιρο 15.08.25

Μεντιλίμπαρ: «Η ομάδα ήταν ανταγωνιστική με τη Νάπολι – Θα είμαστε έτοιμοι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού τόνισε πως η ομάδα του ήταν ανταγωνιστική απέναντι στους πρωταθλητές Ιταλίας, ενώ αναφέρθηκε και στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος

Σύνταξη
Κασσελάκης στον Φαρμάκη για τις πυρκαγιές: Είστε σίγουρα Περιφερειάρχης;
Πολιτική Γραμματεία 15.08.25

Κασσελάκης στον Φαρμάκη για τις πυρκαγιές: Είστε σίγουρα Περιφερειάρχης;

Την ανάρτηση του περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη, ο οποίος εύχεται μετά τις φωτιές που κατέκαψαν την περιοχή του «η Παναγία να στέκει στο πλευρό όλων», σχολιάζει δηκτικά ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Σαχτάρ Ντόνετσκ-Παναθηναϊκός 3-4 πεν. (0-0 κ.α.): Αρνητής γκολ και πρόκριση στα πέναλτι!
Europa League 14.08.25

Αρνητής γκολ ο Παναθηναϊκός και πρόκριση στα πέναλτι με ηρωϊκό Ντραγκόβσκι! (4-3)

Με ήρωα τον Ντραγκόβσκι στη διαδικασία των πέναλτι και με εύστοχο χτύπημα του Μαντσίνι, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 4-3 της Σαχτάρ και προκρίθηκε στα Play Off του Europa League.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού 3-1: Αγκομάχησε, αλλά προκρίθηκε στην παράταση (vid)
Conference League 14.08.25

ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού 3-1: Αγκομάχησε, αλλά προκρίθηκε στην παράταση (vid)

Με τον Κουτέσα να μπαίνει αλλαγή και να έχει γκολ και ασίστ στην παράταση (1-1 κ.δ.), η ΑΕΚ επικράτησε με 3-1 του Άρη Λεμεσού και προκρίθηκε στα πλέι οφ του Conference League όπου την περιμεένει η Άντερλεχτ. Ντεμπούτο με γκολ για τον Γιόβιτς.

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025
Απόρρητο