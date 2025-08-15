DO’S: Επειδή η φάση χαλαρώνει σήμερα, εσύ καλείσαι να απολογηθείς για την ένταση που είχες τις προηγούμενες μέρες. Εννοείται πως αυτό πρέπει να το κάνεις μόνο στα κοντινά σου άτομα κι όχι όπου να’ ναι. Γίνε πιο συγκεκριμένος σε αυτά που λες. Από την άλλη, μπορείς να ασχοληθείς και με κάτι πιο δημιουργικό, καθώς έτσι θα εκφραστείς λίγο πιο άνετα.

DON’TS: Μην αδιαφορείς για τη δύναμη που έχει το φλερτ. Το πόσο μπορεί να σου φτιάξει τη διάθεση εννοώ. Παράλληλα, μην αδιαφορείς για θέματα που σχετίζονται με το σπίτι σου. Ωστόσο, μην αγχώνεσαι υπερβολικά για τα οικονομικά σου, καθώς αυτά πρόκειται να δρομολογηθούν εύκολα. Μη διστάσεις να συζητήσεις όσα σε απασχολούν με την οικογένειά σου.