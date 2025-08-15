Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 15.08.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Επειδή η φάση χαλαρώνει σήμερα, εσύ καλείσαι να απολογηθείς για την ένταση που είχες τις προηγούμενες μέρες. Εννοείται πως αυτό πρέπει να το κάνεις μόνο στα κοντινά σου άτομα κι όχι όπου να’ ναι. Γίνε πιο συγκεκριμένος σε αυτά που λες. Από την άλλη, μπορείς να ασχοληθείς και με κάτι πιο δημιουργικό, καθώς έτσι θα εκφραστείς λίγο πιο άνετα.
DON’TS: Μην αδιαφορείς για τη δύναμη που έχει το φλερτ. Το πόσο μπορεί να σου φτιάξει τη διάθεση εννοώ. Παράλληλα, μην αδιαφορείς για θέματα που σχετίζονται με το σπίτι σου. Ωστόσο, μην αγχώνεσαι υπερβολικά για τα οικονομικά σου, καθώς αυτά πρόκειται να δρομολογηθούν εύκολα. Μη διστάσεις να συζητήσεις όσα σε απασχολούν με την οικογένειά σου.
Ταύρος
DO’S: Αξιοποίησε το χαλαρό κλίμα της σημερινής μέρας και καθάρισε το μυαλό σου. Έτσι θα μπορέσεις να γίνεις πιο συγκεκριμένος και στοχευμένος στον τρόπο με τον οποίο θέλεις να δράσεις. Οργάνωσε τις δουλειές που έχεις, για να τις ολοκληρώσεις γρήγορα και αποτελεσματικά. Διοχέτευσε την ένταση από το προηγούμενο διάστημα σε κάτι όμορφο.
DON’TS: Μη διστάσεις να οργανώσεις συναντήσεις με φίλους ή ακόμα και μικρές εκδρομές. Αν είσαι δεσμευμένος, τότε θα σου πω να μη διστάσεις να περάσεις περισσότερο χρόνο με το ταίρι σου. Για να εκφραστείς λίγο πιο δημιουργικά, δεν πρέπει να αγνοείς τις δουλειές και τις υποθέσεις που έχουν κολλήσει τελευταία. Οπότε βάλτες στην σωστή σειρά πρώτα.
Δίδυμοι
DO’S: Προσπάθησε να ηρεμήσεις και να απολαύσεις κάποιες στιγμές ηρεμίας και ξεγνοιασιάς, μιας και που όλα γύρω σου δείχνουν επίσης να χαλαρώνουν. Μέσα από αυτή την χαλάρωση, όμως, να ξέρεις, πως μπορείς να δρομολογήσεις και κάποιες καταστάσεις. Κάντο λίγο παρασκηνιακά και υποχθόνια, δηλαδή χωρίς να αποκαλύψεις τις επόμενες κινήσεις σου στους άλλους.
DON’TS: Στα ερωτικά, μην χάσεις την ευκαιρία για φλερτ, καθώς πρόκειται να είναι κάτι που θα ξεκινήσει χαλαρά, αλλά έρχεται με προοπτικές εξέλιξης. Ωστόσο, μην το ανακοινώσεις σε κανέναν μέχρι να δέσει το γλυκό, που λέμε. Στα επαγγελματικά, μην κάνεις κινήσεις όντας ανοργάνωτος, γιατί θα βγεις εκτός προγράμματος. Μην πεις «όχι» σε κάποιο εξτραδάκι.
Καρκίνος
DO’S: Χαλάρωσε ως προς το κομμάτι των επαγγελματικών σου. Όχι μόνο αυτό αλλά απόλαυσε κι ευχάριστες στιγμές με την παρέα και τους φίλους σου. Ειδικά αν πρόκειται για άτομα που έχεις να δεις καιρό. Για να πάει καλά όλο αυτό, θα σου πρότεινα να αναλάβεις εσύ τα ηνία της οργάνωσης. Μίλα ανοιχτά και ξεκάθαρα για όλα αυτά που σε ενοχλούν ή σε πιέζουν.
DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις κάποιες αποστάσεις, προκειμένου και να προστατέψεις την καλή σου διάθεση, αλλά και να εστιάσεις ξεκάθαρα στο τι είναι αυτό που σου την σπάει γύρω σου. Αν θες να το αλλάξεις, δεν πρέπει να συνεχίσεις να συμπεριφέρεσαι με τον ίδιο- εξίσου- σπαστικό τρόπο. Μην πάρεις αποφάσεις σήμερα, καθώς δεν ενδείκνυται η μέρα για κάτι τέτοιο.
Λέων
DO’S: Θα έρθουν κάποια επαγγελματικά θέματα στο προσκήνιο, από τα οποία μπορείς να βγάλεις λαυράκι και να δεις πως θα τα προχωρήσεις. Ειδικά αν εκμεταλλευτείς το ότι οι τόνοι πέφτουν και χαλαρώσεις κι εσύ. Έτσι θα τα βάλεις όλα και σε μία σωστή σειρά. Κανόνισε να συναντήσεις τα κατάλληλα άτομα και να μοιραστείς τις ιδέες σου ή να πάρεις έμπνευση.
DON’TS: Αφού νιώθεις πιο χαλαρός, γιατί να πιεστείς ή γιατί να επιτρέψεις στον οποιονδήποτε τυχάρπαστο να σε πιέσει; Μην αφήσεις, λοιπόν, τίποτα να διαταράξει αυτή την όμορφη διάθεση με την οποία ξυπνάς σήμερα! Από την άλλη, δεν θέλω να είσαι αρνητικός στο φλερτ- είτε single είτε όχι- καθώς αυτό είναι κάτι που μπορεί να σου τονώσει κατά πολύ τη διάθεση.
Παρθένος
DO’S: Εκμεταλλεύσου την ηρεμία της μέρας, για να δρομολογήσεις πρώτα τις δουλειές σου κι έπειτα να ασχοληθείς με τα ενδιαφέροντα σου άνετα. Εκτός από αυτό, όμως, πρέπει να βρεις χρόνο και για να οργανώσεις το πρόγραμμά σου. Πάρε μέρος σε συζητήσεις, καθώς μέσω αυτών θα μπορέσεις να βγάλεις άκρη σχετικά με ορισμένα οικονομικά θέματα.
DON’TS: Μην πιεστείς για να τα προλάβεις όλα, καθώς αυτό σήμερα δεν απαιτείται. Αν είσαι ελεύθερος, μην πεις «όχι» στο φλερτ, αλλά μην το ανακοινώσεις πουθενά. Αν είσαι δεσμευμένος, μη διστάσεις να οργανώσεις κάτι όμορφο για το ταίρι σου. Και πού ξέρεις; Ίσως πάνω σ’ αυτή την όμορφη φάση να μπορέσεις να εκφράσεις τα συναισθήματά σου πιο εύκολα.
Ζυγός
DO’S: Βάλε την ηρεμία σου σε πρώτο πλάνο με το να τη διεκδικήσεις άμεσα. Δες πως τα πάντα γύρω σου χαλαρώνουν, οπότε πρέπει κι εσύ να βρεις τον τρόπο, για να αποβάλλεις την ένταση των προηγούμενων ημερών από μέσα σου. Πάρε μέρος σε συζητήσεις μέσω των οποίων θα ξεκαθαρίσεις διάφορα θέματα μεταξύ εσού και των φίλων σου.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να κάνεις κάποιες απαραίτητες διαπραγματεύσεις ή ακόμα και να θέσεις σε εφαρμογή κάποια σχέδια που έχεις προγραμματίσει εδώ και καιρό. Μην αγνοείς την σημαντικότητα της υποστήριξης των φίλων σου, καθώς έτσι θα μπορέσεις να χαλαρώσεις. Μην είσαι ξινός, γιατί έτσι χάνεις πόντους εμπιστοσύνης.
Σκορπιός
DO’S: Αν παρατηρήσεις το πως σου συμπεριφέρονται σήμερα οι άλλοι, θα δεις ότι σε παίρνει να χαλαρώσεις κάπως. Το ίδιο ισχύει και στα επαγγελματικά, όπου εκεί μπορείς να αναλάβεις και κάποιες ευθύνες εντελώς μόνος σου. Αυτό είναι κάτι που θα σε βοηθήσει, καθώς θα μπορέσεις να τα διαχειριστείς όλα με ησυχία και δεν θα σπαταλήσεις πολύτιμο χρόνο. Τέλειο;
DON’TS: Μη διστάσεις να δεχτείς βοήθεια από κάποιους έμπειρους συναδέλφους σου, προτού ξεκινήσεις το οτιδήποτε, καθώς αυτό θα ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσεις. Αν έχεις ταίρι, μη διστάσεις να αφιερώσεις λίγο περισσότερο χρόνο εκεί ή να οργανώσεις ένα ταξίδι. Γενικώς μην πεις «όχι» στην χαλάρωση σήμερα.
Τοξότης
DO’S: Φρόντισε πρώτα να κανονίσεις οτιδήποτε είναι σε εκκρεμότητα και μετά να αφιερώσεις χρόνο για να χαλαρώσεις. Κάνε συζητήσεις, πάρε και συμβουλές, προκειμένου να αντιληφθείς ευκολότερα τι είναι αυτό που πρέπει να αλλάξεις. Κράτα σημειώσεις σήμερα και πέρνα στην εφαρμογή τους αύριο-μεθαύριο, αξιοποιώντας τις πληροφορίες που λαμβάνεις.
DON’TS: Στα ερωτικά, μη διστάσεις να εκφράσεις το ενδιαφέρον σου προς την κατάλληλη κατεύθυνση- είτε είσαι δεσμευμένος είτε όχι. Παράλληλα, δεν θέλω να αρνηθείς να κάνεις κάποια συνάντηση, καθώς μέσω αυτής θα δημιουργήσεις ευνοϊκές συνθήκες για εσένα και τα οικονομικά σου. Γενικώς μην είσαι τόσο καχύποπτος, καθώς αυτό δεν χρειάζεται.
Αιγόκερως
DO’S: Επαναξιολόγησε κάποιες κινήσεις σου. Ωστόσο, πάρε και λίγο χρόνο εκτός δουλειάς, για να χαλαρώσεις- μέρα που είναι! Αναλογίσου ποιες καταστάσεις δεν λειτούργησαν υπέρ σου, προκειμένου να μπορέσεις να μετατρέψεις τις αδυναμίες σου σε δύναμη. Αυτό μπορεί να έχει να κάνει και με κάποιες συμπεριφορές σου που κόστισαν στην εικόνα σου.
DON’TS: Μη διστάσεις να εφαρμόσεις τις ιδέες που έχεις, αφού, όμως, πρώτα τις αξιολογήσεις σωστά και με ψυχραιμία. Μην είσαι αρνητικός στις νέες γνωριμίες που θα προκύψουν μέσω όμορφων και χαλαρών στιγμών με την παρέα, τους συναδέλφους ή ακόμα και την σχέση σου. Γενικώς μην είσαι αρνητικός στα νέα άτομα, γιατί μπορεί να σε ευνοήσουν.
Υδροχόος
DO’S: Κατάλαβε, ότι αν θες να είσαι ήρεμος, πρέπει να ξεκινήσεις να το εκπέμπεις μεν, αλλά να συναναστρέφεσαι και τα άτομα που στο βγάζουν αυτό δε. Εστίασε στα θέματα που σχετίζονται με το σπίτι, αλλά δρομολόγησε και τις προσωπικές σου υποθέσεις, για να σταματήσουν να σε πιέζουν. Κάνε συζητήσεις, για να βρεις λύσεις και να ξεκαθαρίσεις το τοπίο.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, δεν πρέπει να στραβοκοιτάς όποιον προσπαθεί να σου δώσει feedback για τη δουλειά σου, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσεις να βελτιώσεις τις συνθήκες που επικρατούν εκεί. Μην εστιάσεις σε ανούσιες πληροφορίες και μη διστάσεις να θέσεις προτεραιότητες, για να αξιοποιήσεις τον χρόνο σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Ιχθύες
DO’S: Αφού η σημερινή μέρα είναι πιο ήρεμη, γιατί δεν χαλαρώνεις κι εσύ; Μπορείς, μάλιστα, να κάνεις κάποιες συζητήσεις, αρκεί, βέβαια, να αποφύγεις τις παρωπίδες. Παράλληλα, πρέπει να ακούς με προσοχή όσα σου λένε οι άλλοι και να σταματήσεις κάποτε να τους αγνοείς ή να τους φωνάζεις! Θα δεις πως έτσι θα απολαύσεις περισσότερο τη μέρα σου.
DON’TS: Μη διστάσεις να περιποιηθείς τον εαυτό σου. Από την άλλη, μη διστάσεις να μείνεις και λίγο παραπάνω στο σπίτι είτε μόνος είτε με παρέα, καθώς κι αυτό είναι κάτι που θα σε βοηθήσει αρκετά. Μην είσαι αρνητικός στις νέες γνωριμίες που θα προκύψουν. Μην είσαι αρνητικός ούτε σε κάποια εξόρμηση που θα σου προταθεί έστω και την τελευταία στιγμή.
