science
Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
«Καμία χώρα δεν είναι ασφαλής» – Η κλιματική αλλαγή φούντωσε τον καύσωνα στη Σκανδιναβία
Περιβάλλον 14 Αυγούστου 2025 | 12:48

«Καμία χώρα δεν είναι ασφαλής» – Η κλιματική αλλαγή φούντωσε τον καύσωνα στη Σκανδιναβία

Η Νορβηγία, η Σουηδία και η Φινλανδία αντιμετώπισαν προβλήματα από το παρατεταμένο καύσωνα του Ιουλίου,

Βαγγέλης Πρατικάκης
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Πρατικάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Βουτιές ίασης: Τα οφέλη της θάλασσας στον οργανισμο μας

Βουτιές ίασης: Τα οφέλη της θάλασσας στον οργανισμο μας

Spotlight

Η κλιματική αλλαγή έκανε τουλάχιστον δέκα φορές πιο πιθανό τον καύσωνα που βασάνισε τη Σκανδιναβία για δύο εβδομάδες του Ιουλίου, εκτιμά νέα μελέτη, με τους ερευνητές να προειδοποιούν ότι «καμία χώρα δεν είναι ασφαλής» από την παγκόσμια θέρμανση.

Συνηθισμένες στο ψυχρό τους κλίμα, η Νορβηγία, η Σουηδία και η Φινλανδία αντιμετώπισαν προβλήματα από το κύμα ζέστης, με το θερμόμετρο σε ορισμένες περιοχές της Νορβηγίας να ξεπερνά τους 30 βαθμούς για 13 συνεχόμενες ημέρες. Σε τμήμα της Φινλανδίας η μέγιστη θερμοκρασία παρέμεινε πάνω από τους 25 βαθμούς για 26 συνεχόμενες ημέρες, κάτι «ανήκουστο» για αυτά τα γεωγραφικά πλάτη.

Ερευνητές της ομάδας World Weather Attribution χρησιμοποίησαν υπολογιστικά μοντέλα για να συγκρίνουν την πιθανότητα εκδήλωσης τέτοιων καυσώνων με και χωρίς την κλιματική αλλαγή.

Αν ο πλανήτης βρισκόταν ακόμα στην προβιομηχανική εποχή, πριν εκτοξευτεί η χρήση ορυκτών καυσίμων που ανεβάζει τη θερμοκρασία, ένας τέτοιος καύσωνας θα ήταν δέκα φορές πιο απίθανο να εκδηλωθεί στη Σκανδιναβία. Θα ήταν επίσης πιο ήπιος κατά περίπου 2 βαθμούς Κελσίου, διαπιστώνει η μελέτη, η οποία πάντως δεν έχει υποβληθεί σε ανεξάρτητο έλεγχο.

Τάρανδοι εντοπίστηκαν να αναζητούν σκιά σε πόλεις (Maja Vahlberg)

Τάρανδοι εντοπίστηκαν να αναζητούν σκιά σε πόλεις (Maja Vahlberg)

«Aκόμα και οι σχετικά ψυχρές χώρες της Σκανδιναβίας αντιμετωπίζουν επικίνδυνους καύσωνες με τη σημερινά επίπεδα αύξησης της θερμοκρασίας κατά 1,3 βαθμούς. Καμία χώρα δεν είναι ασφαλής από την κλιματική αλλαγή» δήλωσε στον Guardian η Φριντερίκε Ότο, γνωστή κλιματολόγος του Imperial College στο Λονδίνο και μέλος ερευνητικής ομάδας.

Τα συμπεράσματα της ανάλυσης πάσχουν από υψηλό βαθμό αβεβαιότητας, πιθανότατα πάντως υποτιμούν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αναφέρουν οι ερευνητές σε ανακοίνωσή τους.

To World Weather Attribution έχει δεχθεί πάντως επικρίσεις από επιστήμονες που επισημαίνουν ότι τα σημερινά κλιματικά μοντέλα δεν δίνουν ακριβείς εκτιμήσεις για την πιθανότητα εκδήλωσης ακραίων καιρικών φαινομένων. Η ομάδα έχει επίσης κατηγορηθεί για εσπευσμένες μελέτες που παρουσιάζονται στον Τύπο πριν περάσουν από ανεξάρτητο έλεγχο (peer-review).

Η Σκανδιναβία έζησε πάντως σημαντικές επιπτώσεις από τον καύσωνα, με τα νοσοκομεία να υπερθερμαίνονται και τις εισαγωγές να αυξάνονται στη Νορβηγία. Τουλάχιστον 60 άνθρωποι πνίγηκαν στις τρεις χώρες καθώς οι εξορμήσεις για κολύμπι αυξήθηκαν.

Η ζέστη επηρέασε και την άγρια ζωή, με τη Φινλανδία να καταγράφει θανάτους ταράνδων και τη Νορβηγία να προειδοποιεί για ταράνδους που αναζητούσαν δροσιά σε πόλεις και σήραγγες αυτοκινητοδρόμων.

Σύμφωνα τους ερευνητές, η πιθανότητα τέτοιων καυσώνων στη Σκανδιναβία θα αυξηθεί ακόμα πέντε φορές αν η άνοδος της θερμοκρασίας φτάσει τους 2,6 βαθμούς Κελσίου έως το 2100, το πιο πιθανό σενάριο σύμφωνα με βάση τις μέχρι σήμερα δεσμεύσεις των κυβερνήσεων για τις εκπομπές άνθρακα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Deutsche Bank: Γιατί ξεχωρίζει τις ελληνικές τράπεζες στην Ευρώπη

Deutsche Bank: Γιατί ξεχωρίζει τις ελληνικές τράπεζες στην Ευρώπη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Βουτιές ίασης: Τα οφέλη της θάλασσας στον οργανισμο μας

Βουτιές ίασης: Τα οφέλη της θάλασσας στον οργανισμο μας

Economy
Eurostat: Αντέχει η οικονομία της ευρωζώνης – Στο 1,4% η ανάπτυξη

Eurostat: Αντέχει η οικονομία της ευρωζώνης – Στο 1,4% η ανάπτυξη

inWellness
Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι
Πλιτς πλατς 14.08.25

Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που έχουμε μεγαλώσει δίπλα στη θάλασσα, όλοι πιστεύουμε ότι ξέρουμε καλό κολύμπι. Ωστόσο, ισχύει αυτό; Ακολουθεί ένας δεκάλογος για αρχάριους.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Το WhatsApp καταγγέλλει τη Ρωσία – «Προσπαθεί να μπλοκάρει τις υπηρεσίες μας»
Ζέστη στον βορρά 14.08.25

Το WhatsApp καταγγέλλει τη Ρωσία – «Προσπαθεί να μπλοκάρει τις υπηρεσίες μας»

Η Ρωσία άρχισε να εφαρμόζει περιορισμούς σε κάποιες κλήσεις του Telegram και του WhatsApp, κατηγορώντας τις ξένης ιδιοκτησίας πλατφόρμες ότι δεν μοιράζονται πληροφορίες με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου

Σύνταξη
Γιατί τα Σαββατοκύριακα είναι ένοχα για «κοινωνική άπνοια»
Χωρίς ανάσα 14.08.25

Γιατί τα Σαββατοκύριακα είναι ένοχα για «κοινωνική άπνοια»

Οι κακές συνήθειες του διημέρου της αργίας ευθύνονται για σημαντική αύξηση των επεισοδίων υπνικής άπνοιας, σύμφωνα με μελέτη που εισάγει για πρώτη φορά έναν νέο όρο ο οποίος αποτυπώνει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας - προϊόν του σύγχρονου τρόπου ζωής μας.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Πόσες τηγανητές πατάτες «εγκυμονούν» διαβήτη;
Υγεία 13.08.25

Πόσες τηγανητές πατάτες «εγκυμονούν» διαβήτη;

Νέα μελέτη δείχνει ότι οι αγαπημένες μικρών και μεγάλων τηγανητές πατάτες αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο για διαβήτη τύπου 2, αλλά δεν ισχύει το ίδιο για τις βραστές ή τις ψητές πατάτες καθώς και για τον πουρέ

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ στη Δυτική Αττική για την εγκληματικότητα – Επτά συλλήψεις για ναρκωτικά και όπλα
Διήμερη 14.08.25

Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ στη Δυτική Αττική για την εγκληματικότητα – Επτά συλλήψεις για ναρκωτικά και όπλα

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης στη Δυτική Αττική συνελήφθησαν συνολικά επτά άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για όπλα και ναρκωτικά.

Σύνταξη
Προετοιμασία για πόλεμο – Εργοστάσια παραγωγής πυρομαχικών ξεπετάγονται στην Ευρώπη
Financial Times 14.08.25

Προετοιμασία για πόλεμο - Εργοστάσια παραγωγής όπλων ξεπετάγονται σε όλη την Ευρώπη

Οβίδες και πύραυλοι βρίσκονται ψηλά στην αμυντική αντζέντα προτεραιοτήτων των Ευρωπαίων και απ' ότι φαίνεται, σύμφωνα με τους Financial Times, τα ενισχυμένα εργοστάσια όπλων έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Εφιαλτική εικόνα στον δήμο Ζηρού και τη Φιλιππιάδα», λέει η Τζούφη – «Η Ήπειρος ζει πρωτόγνωρες στιγμές»
Νέα Αριστερά 14.08.25

«Εφιαλτική εικόνα στον δήμο Ζηρού και τη Φιλιππιάδα», λέει η Τζούφη – «Η Ήπειρος ζει πρωτόγνωρες στιγμές»

«Η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλλοθι για την αδράνεια», τονίζει η βουλεύτρια Ιωαννίνων με τη Νέα Αριστερά, Μερόπη Τζούφη

Σύνταξη
Δροσιά: Αποτυπώματα σεσημασμένου κακοποιού στον εμπρηστικό μηχανισμό που εντόπισε πολίτης
Έρευνες εν εξελίξει 14.08.25

Αποτυπώματα σεσημασμένου κακοποιού στον εμπρηστικό μηχανισμό που εντοπίστηκε στη Δροσιά

Ο εμπρηστικός μηχανισμός που βρέθηκε στη Δροσιά την περασμένη Τρίτη αποτελούνταν από δυό γκαζάκια και ένα μπουκάλι με βενζίνη τυλιγμένα με μονωτική ταινία και φυτίλι

Σύνταξη
Αφροδίτη Γιαρένη: Η δικηγόρος που κλέβει την παράσταση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κολύμβησης Masters (pics)
Άλλα Αθλήματα 14.08.25

Αφροδίτη Γιαρένη: Η δικηγόρος που κλέβει την παράσταση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κολύμβησης Masters (pics)

Πέντε μετάλλια έχει κατακτήσει η πολυτάλαντη Αφροδίτη Γιαρένη στη διοργάνωση της Σιγκαπούρης, συνδυάζοντας την δικηγορία με πρωταθλητισμό υψηλού επιπέδου.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Μπάρκας: Ντροπή η Βούλτεψη να εκπροσωπεί το κοινοβούλιο – Τεράστια καταστροφή οι πυρκαγιές
ΣΥΡΙΖΑ 14.08.25

Μπάρκας: Ντροπή η Βούλτεψη να εκπροσωπεί το κοινοβούλιο – Τεράστια καταστροφή οι πυρκαγιές

«Είχαμε τρέξιμο δύο μέρες, πήγε να καεί η πόλη της Φιλιππιάδας, έχουν καεί πολλά χωριά, άνω των πέντε χωριών έχουν καεί ολοσχερώς», ανέφερε ο βουλευτής Πρέβεζας με τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Κώστας Μπάρκας

Σύνταξη
Σε απίστευτη κατάσταση ο Κίναν Έβανς: Πανέτοιμος για την προετοιμασία του Ολυμπιακού! (vids)
Euroleague 14.08.25

Σε απίστευτη κατάσταση ο Κίναν Έβανς: Πανέτοιμος για την προετοιμασία του Ολυμπιακού! (vids)

Ο Κίναν Έβανς δουλεύει σκληρά όλο το καλοκαίρι και δείχνει πιο έτοιμος από ποτέ – «Τρομακτική» η σωματική του κατάσταση, θα είναι στη διάθεση του Μπαρτζώκα από το ξεκίνημα της σεζόν

Σύνταξη
Ισραήλ: Εγκρίνει εποικισμούς στην κατεχόμενη Ιερουσαλήμ για να «θάψει την ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους»
Επίθεση στη Δ. Όχθη 14.08.25

Ο Σμότριχ εγκρίνει εποικισμούς στην κατεχόμενη Ιερουσαλήμ για να «θάψει την ιδέα του παλαιστινιακού κράτους»

Ο ακροδεξιός υπουργός του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριχ, ανακοίνωσε ότι ενέκρινε σχέδια για τη δημιουργία ισραηλινού οικισμού σε σημείο που θα διασπά τη σύνδεση της Δυτικής Όχθης με την Ιερουσαλήμ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Πρωθυπουργός και υπουργοί χωρίς ευθύνες και χωρίς υποχρέωση λογοδοσίας, αυτή είναι η ΝΔ
ΠΑΣΟΚ για φωτιές 14.08.25

Τσουκαλάς: Πρωθυπουργός και υπουργοί χωρίς ευθύνες και χωρίς υποχρέωση λογοδοσίας, αυτή είναι η ΝΔ

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς ανέφερε ότι «οι πολίτες κουράστηκαν από μια διακυβέρνηση ανεύθυνη, ασύδοτη, που παράγει διαφθορά και δεν έχει όραμα και σχέδιο για τη χώρα»

Σύνταξη
Δεκαπενταύγουστος: Αυξημένη κίνηση σε λιμάνια και εθνικές οδούς – Κορυφώνεται η έξοδος
Δεκαπενταύγουστος 14.08.25

Αυξημένη κίνηση σε λιμάνια και εθνικές οδούς - Κορυφώνεται η έξοδος - Έκτακτα μέτρα της Τροχαίας

Μεγάλη κίνηση παρατηρείται σε Γούναρη, Αλιπέδου και δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά - Έκτακτα μέτρα της Τροχαίας για τον Δεκαπενταύγουστο

Σύνταξη
Άρης: Πρώτη «γεύση» από Μισεουί
Ποδόσφαιρο 14.08.25

Άρης: Πρώτη «γεύση» από Μισεουί

Ο Ολλανδός μεσοεπιθετικός Γκάμπριελ Μισεουί που απέκτησε φέτος ο Άρης αναμένεται να ξεκινήσει στο βασικό σχήμα των κιτρινόμαυρων στο κυριακάτικο (17/8) φιλικό παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Σύνταξη
Τρίτος νεκρός από τις φωτιές στην Ισπανία ενώ επιχειρούσε σε δασική πυρκαγιά
«Σήμερα θρηνούμε» 14.08.25

Τρίτος νεκρός από τις φωτιές στην Ισπανία ενώ επιχειρούσε σε δασική πυρκαγιά

Ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα επιβεβαίωσε το θάνατο αυτό στη δημόσια τηλεόραση, συλλυπούμενος «την οικογένεια, τους συναδέλφους και ολόκληρη την κοινωνία»

Σύνταξη
Κόντρα Βόρειας – Νότιας Κορέας για τα… μεγάφωνα στα σύνορα: «Ουδέποτε τα αποσύραμε», λέει η Πιονγκγιάνγκ
K-pop και θόρυβοι 14.08.25

Κόντρα Βόρειας – Νότιας Κορέας για τα… μεγάφωνα στα σύνορα: «Ουδέποτε τα αποσύραμε», λέει η Πιονγκγιάνγκ

Τα σύνορα μεταξύ των δύο κορεατικών κρατών είναι το θέατρο ενός πολέμου δια μεγαφώνων, με τη Σεούλ να μεταδίδει K-pop και ενημερωτικά δελτία προς τη Βόρεια Κορέα, ενώ η τελευταία εκπέμπει θορύβους

Σύνταξη
Η τρίτη «ζωή» της Τέιλορ Σουίφτ – H pop star στην πιο σέξι εποχή της
Showgirl 14.08.25

Η τρίτη «ζωή» της Τέιλορ Σουίφτ – H pop star στην πιο σέξι εποχή της

Λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του The Life of a Showgirl, η 35χρονη Τέιλορ Σουίφτ έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες και υλικό από τη νέα της δισκογραφική δουλειά. Και φαίνεται ότι ήρθε ο καιρός να μπει στη σέξι περίοδό της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025
Απόρρητο