«Καμία χώρα δεν είναι ασφαλής» – Η κλιματική αλλαγή φούντωσε τον καύσωνα στη Σκανδιναβία

Η κλιματική αλλαγή έκανε τουλάχιστον δέκα φορές πιο πιθανό τον καύσωνα που βασάνισε τη Σκανδιναβία για δύο εβδομάδες του Ιουλίου, εκτιμά νέα μελέτη, με τους ερευνητές να προειδοποιούν ότι «καμία χώρα δεν είναι ασφαλής» από την παγκόσμια θέρμανση.

Συνηθισμένες στο ψυχρό τους κλίμα, η Νορβηγία, η Σουηδία και η Φινλανδία αντιμετώπισαν προβλήματα από το κύμα ζέστης, με το θερμόμετρο σε ορισμένες περιοχές της Νορβηγίας να ξεπερνά τους 30 βαθμούς για 13 συνεχόμενες ημέρες. Σε τμήμα της Φινλανδίας η μέγιστη θερμοκρασία παρέμεινε πάνω από τους 25 βαθμούς για 26 συνεχόμενες ημέρες, κάτι «ανήκουστο» για αυτά τα γεωγραφικά πλάτη.

Ερευνητές της ομάδας World Weather Attribution χρησιμοποίησαν υπολογιστικά μοντέλα για να συγκρίνουν την πιθανότητα εκδήλωσης τέτοιων καυσώνων με και χωρίς την κλιματική αλλαγή.

Αν ο πλανήτης βρισκόταν ακόμα στην προβιομηχανική εποχή, πριν εκτοξευτεί η χρήση ορυκτών καυσίμων που ανεβάζει τη θερμοκρασία, ένας τέτοιος καύσωνας θα ήταν δέκα φορές πιο απίθανο να εκδηλωθεί στη Σκανδιναβία. Θα ήταν επίσης πιο ήπιος κατά περίπου 2 βαθμούς Κελσίου, διαπιστώνει η μελέτη, η οποία πάντως δεν έχει υποβληθεί σε ανεξάρτητο έλεγχο.

«Aκόμα και οι σχετικά ψυχρές χώρες της Σκανδιναβίας αντιμετωπίζουν επικίνδυνους καύσωνες με τη σημερινά επίπεδα αύξησης της θερμοκρασίας κατά 1,3 βαθμούς. Καμία χώρα δεν είναι ασφαλής από την κλιματική αλλαγή» δήλωσε στον Guardian η Φριντερίκε Ότο, γνωστή κλιματολόγος του Imperial College στο Λονδίνο και μέλος ερευνητικής ομάδας.

Τα συμπεράσματα της ανάλυσης πάσχουν από υψηλό βαθμό αβεβαιότητας, πιθανότατα πάντως υποτιμούν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αναφέρουν οι ερευνητές σε ανακοίνωσή τους.

To World Weather Attribution έχει δεχθεί πάντως επικρίσεις από επιστήμονες που επισημαίνουν ότι τα σημερινά κλιματικά μοντέλα δεν δίνουν ακριβείς εκτιμήσεις για την πιθανότητα εκδήλωσης ακραίων καιρικών φαινομένων. Η ομάδα έχει επίσης κατηγορηθεί για εσπευσμένες μελέτες που παρουσιάζονται στον Τύπο πριν περάσουν από ανεξάρτητο έλεγχο (peer-review).

Η Σκανδιναβία έζησε πάντως σημαντικές επιπτώσεις από τον καύσωνα, με τα νοσοκομεία να υπερθερμαίνονται και τις εισαγωγές να αυξάνονται στη Νορβηγία. Τουλάχιστον 60 άνθρωποι πνίγηκαν στις τρεις χώρες καθώς οι εξορμήσεις για κολύμπι αυξήθηκαν.

Η ζέστη επηρέασε και την άγρια ζωή, με τη Φινλανδία να καταγράφει θανάτους ταράνδων και τη Νορβηγία να προειδοποιεί για ταράνδους που αναζητούσαν δροσιά σε πόλεις και σήραγγες αυτοκινητοδρόμων.

Σύμφωνα τους ερευνητές, η πιθανότητα τέτοιων καυσώνων στη Σκανδιναβία θα αυξηθεί ακόμα πέντε φορές αν η άνοδος της θερμοκρασίας φτάσει τους 2,6 βαθμούς Κελσίου έως το 2100, το πιο πιθανό σενάριο σύμφωνα με βάση τις μέχρι σήμερα δεσμεύσεις των κυβερνήσεων για τις εκπομπές άνθρακα.