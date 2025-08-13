Οι υψηλές θερμοκρασίες-ρεκόρ αποτελούν σύνηθες φαινόμενο τα τελευταία 7-8 χρόνια στη Βουλγαρία. Η υψηλότερη μέχρι στιγμής αυτό το καλοκαίρι στη χώρα είναι 43,5°C στη Μοντάνα (βορειοδυτική Βουλγαρία), δήλωσε χθες Τρίτη ο κλιματολόγος Συμεών Μάτεφ στο BTA (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters/Remo Casilli).

«Από ορισμένες απόψεις, το κλίμα μας έχει αρχίσει να μοιάζει με αυτό της βόρειας Ελλάδας, όπως μπορεί να φανεί στο Σαντάνσκι, στο Χάσκοβο (νοτιοδυτικά) και στο Κάρτζαλι (νότια), όπου η μέση θερμοκρασία είναι παρόμοια με αυτή στις ελληνικές πόλεις πριν 30-40 χρόνια», εξήγησε ο Μάτεφ.

«Γινόμαστε μάρτυρες μιας σειράς ημερών κατά τις οποίες η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από τους 35-40°C»

Η Σόφια (δυτικά) έχει τώρα μέση ετήσια θερμοκρασία παρόμοια με αυτή του Μπλαγκόεβγκραντ (νοτιοδυτικά) και το Μπλαγκόεβγκραντ έχει μέση ετήσια θερμοκρασία παρόμοια με αυτή του Σαντάνσκι, πρόσθεσε.

Παρότι οι θερμοκρασίες στη χώρα δεν έφτασαν σε απόλυτο ρεκόρ φέτος το καλοκαίρι, ο κλιματολόγος προειδοποιεί ότι τα κύματα καύσωνα διαρκούν περισσότερο: «Γινόμαστε μάρτυρες μιας σειράς ημερών κατά τις οποίες η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από τους 35-40°C».

Κατά τη διάρκεια ενός τέτοιου καύσωνα, οι νυχτερινές θερμοκρασίες είναι επίσης υψηλές και συχνά δεν πέφτουν κάτω από τους 20°C. Αυτές είναι γνωστές ως τροπικές νύχτες, πρόσθεσε.

Το σώμα δεν είναι σε θέση να ρίξει τη θερμοκρασία του σωστά, δεν ξεκουράζεται και τα κύματα καύσωνα είναι εξαντλητικά, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να γίνονται πιο ευάλωτοι σε ασθένειες και η παραγωγικότητά τους να μειώνεται, δήλωσε ο κλιματολόγος.

Ορισμένα επαγγέλματα είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στη ζέστη, όπως οι οδηγοί των τραμ. Στη Σόφια, 11 τραμ έχει προγραμματιστεί να εξοπλιστούν με κλιματιστικά στην καμπίνα του οδηγού μέχρι το τέλος του 2025, και άλλα 40 θα εξοπλιστούν μετά τον εκσυγχρονισμό τους μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2030.

Αισθάνονται άρρωστοι

«Αν είναι 40°C έξω, η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει έως και 55°C μέσα, και το ρεκόρ που έχουμε μετρήσει είναι 62°C», είπε ο Μάτεφ.

Συνολικά 67 βαγόνια είναι εξοπλισμένα εργοστασιακά με συστήματα κλιματισμού τόσο στην καμπίνα του οδηγού όσο και στον θάλαμο επιβατών, σύμφωνα με πληροφορίες της Δημόσιας Εταιρίας Ηλεκτρικών Μεταφορών JSC της Σόφιας.

Ολα τα ηλεκτρικά λεωφορεία και τα τρόλεϊ είναι 100% κλιματιζόμενα. Μερικές φορές οι άνθρωποι αισθάνονται άρρωστοι. Ορισμένα από τα παλιά τραμ έχουν κλιματισμό μόνο στην καμπίνα του οδηγού, δήλωσε ο οδηγός Αλεξάντερ Τριφόνοφ.

Πηγή: ΑΠΕ