Η κλιματική αλλαγή πιέζει για αλλαγή στους κανόνες δόμησης στο Λονδίνο – Τα σπίτια είναι πολύ ζεστά πια
Περιβάλλον 14 Αυγούστου 2025

Η κλιματική αλλαγή πιέζει για αλλαγή στους κανόνες δόμησης στο Λονδίνο – Τα σπίτια είναι πολύ ζεστά πια

Πολλά νέα σπίτια που κατασκευάζονται στη Βρετανία δεν έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν σε ακραίες καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Εκκλήσεις να αλλάξουν οι κανόνες δόμησης στο Λονδίνο.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
A
A
Spotlight

«Μην αγοράζετε αυτά τα διαμερίσματα. Είναι πολύ ζεστά». Αυτή η επιγραφή είχε τοποθετηθεί πέρυσι το καλοκαίρι σε παράθυρο σε νεόδμητη πολυκατοικία στο Λονδίνο και έγινε αμέσως viral. Πολλοί κάτοικοι της βρετανικής πρωτεύουσας έχουν ανάλογες ιστορίες να πουν. Αιτία, η κλιματική κρίση, που κάνει την Ευρώπη να βράζει.

Φέτος το καλοκαίρι, εν μέσω κυμάτων καύσωνα, η Βρετανία κατέγραψε τον δεύτερο θερμότερο Ιούνιο και τον πέμπτο θερμότερο Ιούλιο από το 1884.

«Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να ανοίξω το παράθυρο»

«Όταν προσπαθώ να κοιμηθώ το βράδυ, γίνεται αρκετά αφόρητο», δήλωσε ο Λούσιαν Χο, 21 ετών, στον Guardian. Είναι φοιτητής και ζει κοντά στην κορυφή ενός 28ώροφου κτιρίου στο Τάουερ Άμλετς, την πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή στη Βρετανία. Οι επιλογές για να δροσιστεί στο διαμέρισμά του, που βλέπει στον νοτιά είναι περιορισμένες. «Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να ανοίξω το παράθυρο», είπε.

Στο Τάουερ Άμλετς, το 81% των νοικοκυριών ζουν σε ειδικά κατασκευασμένα διαμερίσματα, το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στην Αγγλία και την Ουαλία και το διπλάσιο ποσοστό σε ολόκληρο το Λονδίνο. Ο δήμος έχει επίσης δει μια τεράστια άνθηση στην ανέγερση ουρανοξυστών, με 20 ή περισσότερους ορόφους, την περίοδο 2014-2024. Επιπλέον, κατατάσσεται πολύ χαμηλά αναφορικά με τους χώρους πρασίνου.

Ο δήμος χαρακτηρίζεται «καυτό κουτί».

REUTERS/Jack Taylor

Λάθος κατασκευή

Οι ειδικοί έχουν προειδοποιήσει ότι πολλά από τα νέα σπίτια που κατασκευάζονται στη χώρα δεν έχουν σχεδιαστεί για ακραίες καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Έχουν ζητήσει από την κυβέρνηση να ενημερώσει τον επικείμενο οικοδομικό κανονισμό για τα μελλοντικά σπίτια ώστε να περιλαμβάνει διατάξεις για την υπερθέρμανση των σπιτιών.

Οι νέοι κανόνες πρόκειται να δημοσιευτούν αυτό το φθινόπωρο και να τεθούν σε ισχύ από το 2027. Αλλά εστιάζουν κυρίως στο πώς να διατηρούνται τα σπίτια ζεστά τον χειμώνα, παρά πώς θα διατηρούνται δροσερά το καλοκαίρι.

Κίνδυνοι για την υγεία

Με εξωτερικές θερμοκρασίες να φτάνουν τους 33 βαθμούς Κελσίου ή και περισσότερο, οι θερμοκρασίες μέσα στα σπίτια δεν πέφτουν κάτω από τους 27 βαθμούς.

Αλλά, όταν οι θερμοκρασίες στο εσωτερικό ανεβαίνουν πάνω από τους 25°C, αυξάνονται επίσης οι κίνδυνοι για την υγεία. Μπορούν να προκαλέσουν ή να επιδεινώσουν ενδεχόμενα καρδιαγγειακά και αναπνευστικά προβλήματα, διαταραχές ύπνου, προβλήματα ψυχικής υγείας και θερμική εξάντληση.

Το Συμβούλιο Πράσινων Δόμησης του Ηνωμένου Βασιλείου έχει δηλώσει ότι τα δέντρα στους δρόμους είναι ένας απλός και οικονομικός τρόπος για να διατηρούνται τα σπίτια δροσερά. Αλλά στο Λονδίνο, το οικοδομικό τετράγωνο που μένει η δασκάλα Σάντρα Μοντέιρο βρίσκεται δίπλα στην πολυσύχναστη A12 και οι δρόμοι από κάτω είναι άγονοι από κάθε χώρο πρασίνου. «Αν έχουμε τα παράθυρα ανοιχτά λόγω του αυτοκινητόδρομου, παίρνουμε πολλή σκόνη και τη ζέστη που προέρχεται από αυτό», λέει. Έχει αγοράσει μερίδιο 25% του σπιτιού στο συγκρότημα Θρι Γουότερς με τον σύζυγό της για 121.000 λίρες. Επιπλέον, πληρώνει 1.264 λίρες το μήνα σε ενοίκιο. «Είναι το πρώτο μου καλοκαίρι που βιώνω πραγματικά αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες και δεν είμαι αρκετά σίγουρη για το αν θέλω να συνεχίσω να ζω εδώ», είπε.

Εκπρόσωπος της εταιρείας που διαχειρίζεται το οικιστικό συγκρότημα, είπε: «Θέλουμε οι κάτοικοι να αισθάνονται άνετα στα σπίτια τους όλο το χρόνο και συνεργαζόμαστε με κατασκευαστικούς εταίρους για να διασφαλίσουμε ότι τα σπίτια σχεδιάζονται με γνώμονα τον αερισμό και τη σκίαση, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο υπερθέρμανσης».

30 βαθμοί Κελσίου μέσα στο σπίτι

Λέει ότι, από τότε που εισήχθησαν νέοι κανονισμοί για τη μείωση του κινδύνου υπερθέρμανσης των νέων κτιρίων το 2022, στα νέα σπίτια εξωτερικά παντζούρια που αφήνουν το φως της ημέρας να εισέλθει αλλά εμποδίζουν τη θερμότητα. «Εξετάζουμε επίσης υλικά που βοηθούν να διατηρούνται τα σπίτια πιο δροσερά το καλοκαίρι και πιο ζεστά τον χειμώνα», πρόσθεσε.

Βορειότερα στην πόλη βρίσκεται το Κρέστελ Χάους, ένα επιβλητικό δημοτικό κτίριο ύψους 55 μέτρων. Έγινε σύμβολο της ζωής στο κέντρο της πόλης αφότου εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του πρώτου άλμπουμ των The Streets, Original Pirate Material. Βρίσκεται κατά μήκος μιας πολυσύχναστης λεωφόρου στο Άιλιγκτον. Η περιοχή, μετά το Τάουερ Άμλετς, έχει τη δεύτερη υψηλότερη πυκνότητα πληθυσμού στο Ηνωμένο Βασίλειο. Υποφέρει επίσης από έλλειψη πρασίνου. Οι κάτοικοι έχουν πρόσβαση σε κατά μέσο όρο 2 τ.μ. πρασίνου κατ’ άτομο. Είναι το χαμηλότερο ποσό από οποιονδήποτε άλλο δήμο στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με τους Φίλους της Γης.

Ο Κρις Μπράουν ζει εκεί 38 χρόνια. Διαπιστώνει ότι η ζέστη αποτελεί αυξανόμενο πρόβλημα. Το καλοκαίρι, οι θερμοκρασίες στο διαμέρισμά του στον 17ο όροφο σπάνια πέφτουν κάτω από τους 27°C. Φέτος, έφτασαν στο μέγιστο των 30°C. Σε προηγούμενα κύματα καύσωνα το θερμόμετρο του είχε φτάσει στο αποκορύφωμά του τους 35°C. Υποχρεώθηκε να τοποθετήσει κλιματιστικό, γιατί ανησυχεί για την υγεία του. Είναι 76 ετών, με καρδιακή πάθηση, διαβήτη και σύνδρομο χρόνιας κόπωσης.

«Θανατηφόρα σπίτια»

Τα ζεστά σπίτια δεν είναι απλώς άβολα – μπορούν να είναι και θανατηφόρα. Πέρυσι το καλοκαίρι, στη διάρκεια των κυμάτων καύσωνα, εκτιμάται ότι περίπου 358 άνθρωποι πέθαναν στο σπίτι, εν μέρει λόγω ακραίων θερμοκρασιών.

Οι θάνατοι τείνουν να αυξάνονται επειδή η ζέστη επιδεινώνει τις υπάρχουσες παθήσεις: οι συνολικοί θάνατοι από γρίπη και πνευμονία στους καύσωνες του 2024 ήταν 13% υψηλότεροι από ό,τι θα ήταν υπό κανονικές συνθήκες. Οι θάνατοι από παθήσεις του κυκλοφορικού, άνοια και Αλτσχάιμερ αυξήθηκαν κατά 11%.

Θερμικές νησίδες και κτίρια άλλης εποχής

Η ζέστη επηρεάζει την τρέχουσα κατάσταση υγείας ασθενών όπως ο Μπράουν. «Το θερμικό στρες επιδεινώνει την κόπωσή μου, οπότε η ζωή είναι λίγο πιο δύσκολη. Ο ύπνος έγινε δύσκολος. Με κουράζει. Ένιωθα συνεχώς πιο κουρασμένος από το συνηθισμένο».

Τα ψηλά κτίρια, ειδικά αυτά που περιβάλλονται από άλλους άλλα ψηλά κτίρια, είναι ευάλωτα στο φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας. Υλικά όπως το σκυρόδεμα και η άσφαλτος απορροφούν και διατηρούν τη θερμότητα. Ο Μπράουν είπε ότι η θερμότητα παραμένει, ακόμα και όταν οι θερμοκρασίες έξω μειώνονται. «Δεν δροσίζει. Είναι σαν φούρνος από τούβλα», είπε.

Η δημοτική σύμβουλος Ροβένα Τσάμπιον, αρμόδια για περιβαλλοντικά θέματα, αναγνωρίζει το πρόβλημα.

«Γνωρίζουμε ότι πολλοί άνθρωποι στο Άιλιγκτον ζουν σε διαμερίσματα που χτίστηκαν σε μια διαφορετική εποχή και δεν σχεδιάστηκαν για ακραία ζέστη. Αυτό έχει πραγματικό αντίκτυπο, ειδικά για τους ηλικιωμένους, τα άτομα με προβλήματα υγείας ή τις οικογένειες με μωρά».

Η αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης στα σπίτια πρέπει να αποτελεί κοινή προτεραιότητα για τους δήμους, τους κατασκευαστές και την κυβέρνηση, σημειώνει. «Εν τω μεταξύ, εξετάζουμε πρακτικές λύσεις, όπως ανακλαστικές επιστρώσεις και πράσινες υποδομές, για να βοηθήσουμε στη μείωση της υπερθέρμανσης στα ψηλά κτίρια», προσθέτει.

Πηγή: The Guardian

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Τρέχει με… 200»  μέσα στον Αύγουστο 

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Τρέχει με… 200»  μέσα στον Αύγουστο 

Business
Γιαούρτι: Με ανάπτυξη 40,7% τρέχουν οι ελληνικές εξαγωγές μέσα στο 2025

Γιαούρτι: Με ανάπτυξη 40,7% τρέχουν οι ελληνικές εξαγωγές μέσα στο 2025

inWellness
inTown
Σερβία: Νέες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις και άγρια επεισόδια
Διαφθορά 14.08.25

Νέες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις και άγρια επεισόδια στη Σερβία

Νέες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα σε όλη τη Σερβία, ενώ ξέσπασαν άγρια επεισόδια μεταξύ των συγκεντρωμένων και οπαδών του κυβερνώντος κόμματος, αλλά και της αστυνομίας.

Σύνταξη
Γάζα: Οργή αραβικών κρατών με τον Νετανιάχου που αισθάνεται «πάρα πολύ» το κάλεσμα για το «Μεγάλο Ισραήλ»
«Αποικιακές αυταπάτες» 14.08.25

Ο Νετανιάχου αισθάνεται «πάρα πολύ» το κάλεσμα για το «Μεγάλο Ισραήλ» και εξοργίζει τα αραβικά κράτη

Για «νοοτροπία εμποτισμένη σε αποικιακές αυταπάτες» κατηγορούν οι αραβικές χώρες τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, με αφορμή τη δήλωσή του ότι αισθάνεται «πάρα πολύ» το κάλεσμα για το «Μεγάλο Ισραήλ».

Σύνταξη
Γάζα: Ειδικοί του ΟΗΕ κατηγορούν το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία μέσω επιθέσεων στο υγειονομικό σύστημα
«Medicide» 14.08.25

Γάζα: Ειδικοί του ΟΗΕ κατηγορούν το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία μέσω επιθέσεων στο υγειονομικό σύστημα

Οι ειδικοί και γιατροί που εργάστηκαν στην εμπόλεμη Γάζα, κατηγορούν το Ισραήλ για στοχευμένες επιθέσεις. «Δεν είναι τραγωδία περιστάσεων, αλλά σκόπιμη επίθεση σε όσους σώζουν ζωές», λένε.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πυρκαγιές στην Ισπανία: Η Μαδρίτη ζήτησε ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας
Πύρινος κλοιός 14.08.25

Πυρκαγιές στην Ισπανία: Η Μαδρίτη ζήτησε ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας

Ζητά δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη για να μπορέσει να κατασβέσει τις πυρκαγιές που μαίνονται στη χώρα. Η Ισπανία έχει χάσει τις τελευταίες ημέρες πάνω από 10.000 στρέμματα γης εξαιτίας της φωτιάς.

Σύνταξη
Πάπας Λέων ΙΔ’: Πρέπει να σταματήσει η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα και στην Ουκρανία και να μπει τέλος στη βία
Κόσμος 13.08.25

Πάπας Λέων ΙΔ’: Πρέπει να σταματήσει η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα και στην Ουκρανία και να μπει τέλος στη βία

Πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι οι όμηροι, αλλά και να υπάρξει φροντίδα για τους τόσους ανθρώπους που πεθαίνουν της πείνας, τόνισε ο Πάπας Λέων ΙΔ'

Σύνταξη
Πολωνία: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε έξι άτομα για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας
Δολιοφθορά και όπλα 13.08.25

Πολωνία: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε έξι άτομα για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας

Οι κατηγορούμενοι θεωρούνται ύποπτη για κατασκοπεία, δολιοφθορές, λαθρεμπόριο όπλων και άλλα αδικήματα. Το Καζακστάν ανακοίνωσε από την πλευρά του τη σύλληψη στην Πολωνία διπλωματικού υπαλλήλου του.

Σύνταξη
Το Βερολίνο απέρριψε την αξιολόγηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για επιδείνωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Γερμανία
Κόσμος 13.08.25

Το Βερολίνο απέρριψε την αξιολόγηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για επιδείνωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Γερμανία

«Η Γερμανία είναι μια σταθερή δημοκρατία με πολύ ευρεία προστασία της ελευθερίας της έκφρασης. Δεν υπάρχει λογοκρισία εδώ», απαντά το Βερολίνο στην έκθεση του αμερικανικού ΥΠΕΞ που κάνει λόγο για «αύξηση του αντισημιτισμού»

Σύνταξη
Πιθανές τοποθεσίες για μια συνάντηση Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι συζήτησαν Ουκρανία, ΗΠΑ και Ευρωπαίοι ηγέτες
«Καρότο και μαστίγιο» 13.08.25

Πιθανές τοποθεσίες για μια συνάντηση Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι συζήτησαν Ουκρανία, ΗΠΑ και Ευρωπαίοι ηγέτες

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πως η Ρωσία θα βρεθεί αντιμέτωπη με «πολύ σοβαρές συνέπειες», εάν δεν αποδεχθεί να τερματίσει τον πόλεμο, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες

Σύνταξη
Τουρκία: Ο πληθυσμός της πλησιάζει τα 86 εκατομμύρια – Αλλά μειώθηκαν οι γεννήσεις
Λιγότερα παιδιά 13.08.25

Τουρκία: Ο πληθυσμός της πλησιάζει τα 86 εκατομμύρια – Αλλά μειώθηκαν οι γεννήσεις

Τάσεις γήρανσης του πληθυσμού παρουσιάζει η Τουρκία, σύμφωνα τα στοιχεία της στατιστικής της υπηρεσίας. Ο γενικός πληθυσμός αυξήθηκε κατά 159.910 άτομα, αλλά μειώνεται το ποσοστό των νεαρών ατόμων.

Σύνταξη
Τραμπ: Απειλεί τον Πούτιν με συνέπειες, αν δεν υπάρξει συμφωνία στην Αλάσκα
Περιμένει αποτελέσματα 13.08.25

Ο Τραμπ πιέζει για συμφωνία στην Αλάσκα, απειλώντας τη Ρωσία με κυρώσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι επιθυμεί να πραγματοποιηθεί άμεσα μια συνάντηση του ιδίου με τους προέδρους Ρωσίας και Ουκρανίας. Εκτιμά ότι στην Αλάσκα μπορεί να επιτευχθούν «σημαντικά πράγματα».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Επιπλέον στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, μέσω της νέας γραμμής εφοδιασμού του ΝΑΤΟ
Νέο πακέτο 13.08.25

Επιπλέον στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, μέσω της νέας γραμμής εφοδιασμού του ΝΑΤΟ

Η Γερμανία και οι σύμμαχοί της θα στείλουν στρατιωτική βοήθεια έως 500 εκατομμυρίων στην Ουκρανία, σύμφωνα με την κυβέρνηση Μερτς. Η βοήθεια θα σταλεί μέσω της νέας γραμμής εφοδιασμού του ΝΑΤΟ.

Σύνταξη
Λαμπεντούζα: Τουλάχιστον 20 νεκροί μετά από ναυάγιο σκάφους με μετανάστες
Αγωνιώδεις προσπάθειες 13.08.25

Λαμπεντούζα: Τουλάχιστον 20 νεκροί μετά από ναυάγιο σκάφους με μετανάστες

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ έχουν διασωθεί από το ναυάγιο στη Λαμπεντούζα 70 έως 80 άνθρωποι, αλλά ενδέχεται να υπάρχουν πολλοί αγνοούμενοι. Σε εξέλιξη οι έρευνες των σωστικών συνεργείων.

Σύνταξη
Ουκρανία: Αποστολή του Τραμπ είναι να φέρει την ειρήνη στην Ευρώπη ξανά, λέει ο αντιπρόεδρος Βανς
Κόσμος 13.08.25

Ουκρανία: Αποστολή του Τραμπ είναι να φέρει την ειρήνη στην Ευρώπη ξανά, λέει ο αντιπρόεδρος Βανς

Ο Τραμπ δήλωσε στους Ευρωπαίους ότι θα επιδιώξει κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία και διαβεβαίωσε πως δεν θα κάνει καμία εδαφική παραχώρηση χωρίς την πλήρη συμμετοχή του Κιέβου

Σύνταξη
Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι
Πλιτς πλατς 14.08.25

Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που έχουμε μεγαλώσει δίπλα στη θάλασσα, όλοι πιστεύουμε ότι ξέρουμε καλό κολύμπι. Ωστόσο, ισχύει αυτό; Ακολουθεί ένας δεκάλογος για αρχάριους.

Σύνταξη
Xenomorph, 1979: Το τραγικό τέλος του φοιτητή πίσω από τη μάσκα του πιο τρομακτικού εξωγήινου των sci-fi
Alien 14.08.25

Xenomorph, 1979: Το τραγικό τέλος του φοιτητή πίσω από τη μάσκα του πιο τρομακτικού εξωγήινου των sci-fi

Ο υπεύθυνος κάστινγκ του Alien συνάντησε τυχαία σε μια παμπ έναν αδύνατο και πολύ ψηλό άνδρα από την Νιγηρία, τον Μπολάτζι Μπαντέτζο - που έδωσε «ζωή» στην πιο τρομακτική φιγούρα του σινεμά, τον Xenomorph.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πώληση ακινήτου προς 4 εκατ. ευρώ το τ.μ.
Οικονομικές Ειδήσεις 14.08.25

Πώληση ακινήτου προς 4 εκατ. ευρώ το τ.μ.

Σε επίπεδα - ρεκόρ κινούνται οι γονικές παροχές και κληρονομιές, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ n Σε αντίστοχα υψηλά επίπεδα διαμορφώνονται οι δωρεές και οι αγοραπωλησίες n Φόρος άνω των 308 εκατ. ευρώ

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Τελευταία ευκαιρία για σύνταξη πριν από τα 62
Οικονομικές Ειδήσεις 14.08.25

Τελευταία ευκαιρία για σύνταξη πριν από τα 62

Κλειδί το ανήλικο τέκνο με γονείς ασφαλισμένους σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα - Λιγότεροι από 40.000 μπορούν να αποχωρήσουν, αξιοποιώντας μεταβατικές διατάξεις

Ηλίας Γεωργάκης
Γουίλιαμ εναντίον Χάρι: Ένας θρόνος, δύο αδέρφια και μια εκκωφαντική πτώση
Family drama 14.08.25

Γουίλιαμ εναντίον Χάρι: Ένας θρόνος, δύο αδέρφια και μια εκκωφαντική πτώση

Ο πρίγκιπας Χάρι βλέπει τις προσπάθειές του να πέφτουν σταδιακά στο κενό, την ίδια στιγμή που ο αδερφός του πρίγκιπας Γουίλιαμ εδραιώνει τη θέση του και τη δημοφιλία του στο βρετανικό κοινό.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
Αχαΐα: Διασώσεις ζώων από φιλοζωικά σωματεία αλλά και εθελοντές πυροσβέστες
Η ζωή τους έχει αξία 14.08.25

Διασώσεις ζώων από φιλοζωικά σωματεία αλλά και εθελοντές πυροσβέστες στην Αχαΐα

Τα τελευταία χρόνια, χάρη στην συστηματική υποστελέχωση στην πυρόσβεση και το δόγμα των μαζικών εκκενώσεων, εθελοντές φιλόζωοι και δασοπυροσβέστες έχουν ριχτεί συστηματικά στις διασώσεις ζώων

Σύνταξη
Φωτιά στην Αχαΐα: Πυροσβεστικά που τους τελείωσε το νερό, φλόγες που σταμάτησαν στη θάλασσα
Πολιτική Γραμματεία 14.08.25

Φωτιά στην Αχαΐα: Πυροσβεστικά που τους τελείωσε το νερό, φλόγες που σταμάτησαν στη θάλασσα

Κάναμε ένα πρώτο οδοιποιρικό απ' τα Βραχνέϊκα έως την Κάτω Αχαγιά και από εκεί στον Άνω Αλισσό, και την Καμενίτσα, χωριά που άγγιξαν οι φλόγες. Τι λένε οι κάτοικοι και πως έσπασε σε τρία μέτωπα η φωτιά που ξεκίνησε απ' τη ΒΙΠΕ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Η «επιτελική» αποτυχία στην αντιμετώπιση των καταστροφών η νέα κανονικότητα στα χρόνια της κυβέρνησης Μητσοτάκη
Πολιτική 14.08.25

Η «επιτελική» αποτυχία στην αντιμετώπιση των καταστροφών η νέα κανονικότητα στα χρόνια της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Βαραίνει το αρνητικό κλίμα για την κυβέρνηση. Οι αλλεπάλληλες αποτυχίες του «επιτελικού κράτους» να αποτρέψει τις καταστροφές. Η γενικότερη εικόνα εξαφάνισης κυβερνητικών στελεχών και οι δηλώσεις που προκαλούν κατακραυγή. Οι προεκλογικές υποσχέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη αποδείχτηκαν κενό γράμμα.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Πυρκαγιά στη Χίο: Εικόνες φρίκης στη Βολισσό – «Δεν υπήρχε κανείς παιδιά, κανείς…»
Καταγγελίες 14.08.25

«Δεν υπήρχε κανείς παιδιά, κανείς...» - Μαύρο το χρώμα στη Βολισσό

«Δεν υπήρχε κανείς παιδιά, κανείς...», καταγγέλλουν πολίτες στη Βολισσό της Χίου, περιγράφοντας την πύρινη λαίλαπα που άφησε εικόνες φρίκης στο πέρασμά της και την απουσία της κρατικής μηχανής.

Σύνταξη
Πυρκαγιά στην Αχαΐα: «Από την ανεπάρκειά τους καίγεται η πόλη μας», δηλώνει ο δήμαρχος της Πάτρας
Κώστας Πελετίδης 14.08.25

«Από την ανεπάρκειά τους καίγεται» η Πάτρα

Ο δήμαρχος της Πάτρας Κώστας Πελετίδης δηλώνει ότι «παρακαλάμε» για πυροσβεστικά μέσα αλλά δεν «τα έχουμε», αποτυπώνοντας τη γύμνια του κρατικού μηχανισμού για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Σύνταξη
Σερβία: Νέες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις και άγρια επεισόδια
Διαφθορά 14.08.25

Νέες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις και άγρια επεισόδια στη Σερβία

Νέες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα σε όλη τη Σερβία, ενώ ξέσπασαν άγρια επεισόδια μεταξύ των συγκεντρωμένων και οπαδών του κυβερνώντος κόμματος, αλλά και της αστυνομίας.

Σύνταξη
Γάζα: Οργή αραβικών κρατών με τον Νετανιάχου που αισθάνεται «πάρα πολύ» το κάλεσμα για το «Μεγάλο Ισραήλ»
«Αποικιακές αυταπάτες» 14.08.25

Ο Νετανιάχου αισθάνεται «πάρα πολύ» το κάλεσμα για το «Μεγάλο Ισραήλ» και εξοργίζει τα αραβικά κράτη

Για «νοοτροπία εμποτισμένη σε αποικιακές αυταπάτες» κατηγορούν οι αραβικές χώρες τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, με αφορμή τη δήλωσή του ότι αισθάνεται «πάρα πολύ» το κάλεσμα για το «Μεγάλο Ισραήλ».

Σύνταξη
Πάτρα: Χωρίς να το σκεφτεί πήρε αγκαλιά το πρόβατο πάνω στο παπάκι και το έσωσε – Δεν ήταν ο μόνος
Μαθήματα ζωής 14.08.25

Χωρίς να το σκεφτεί πήρε αγκαλιά το πρόβατο πάνω στο παπάκι και το έσωσε - Δεν ήταν ο μόνος

Ντόπιοι και εθελοντές από όλη την Ελλάδα από την δασοπυρόσβεση έως τις διασώσεις ανθρώπων και ζώων, δείχνουν το καλύτερο πρόσωπο αυτής της χώρας, όπως αυτές τις μέρες στην Πάτρα

Σύνταξη
Γάζα: Ειδικοί του ΟΗΕ κατηγορούν το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία μέσω επιθέσεων στο υγειονομικό σύστημα
«Medicide» 14.08.25

Γάζα: Ειδικοί του ΟΗΕ κατηγορούν το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία μέσω επιθέσεων στο υγειονομικό σύστημα

Οι ειδικοί και γιατροί που εργάστηκαν στην εμπόλεμη Γάζα, κατηγορούν το Ισραήλ για στοχευμένες επιθέσεις. «Δεν είναι τραγωδία περιστάσεων, αλλά σκόπιμη επίθεση σε όσους σώζουν ζωές», λένε.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η απονομή του Super Cup στην Παρί Σεν Ζερμέν (vid)
Ποδόσφαιρο 14.08.25

Η απονομή του Super Cup στην Παρί Σεν Ζερμέν (vid)

Δείτε την απονομή του τροπαίου στην Παρί Σεν Ζερμέν – Οι Γάλλοι επικράτησαν της Τότεναμ στα πέναλτι και κατέκτησαν τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της φετινής σεζόν.

Σύνταξη
Πυρκαγιές στην Ισπανία: Η Μαδρίτη ζήτησε ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας
Πύρινος κλοιός 14.08.25

Πυρκαγιές στην Ισπανία: Η Μαδρίτη ζήτησε ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας

Ζητά δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη για να μπορέσει να κατασβέσει τις πυρκαγιές που μαίνονται στη χώρα. Η Ισπανία έχει χάσει τις τελευταίες ημέρες πάνω από 10.000 στρέμματα γης εξαιτίας της φωτιάς.

Σύνταξη
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

