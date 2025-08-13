Το Βερολίνο απέρριψε την αξιολόγηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για επιδείνωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Γερμανία

Το Βερολίνο απέρριψε σήμερα (13/8) την αξιολόγηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σχετικά με επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Γερμανία, τονίζοντας τον «πολύ υψηλό βαθμό» ελευθερίας της έκφρασης στην χώρα.

«Λάβαμε γνώση της έκθεσης. Δεν βλέπουμε περιορισμούς στην ελευθερία του Τύπου ή στην ελευθερία της έκφρασης στη Γερμανία», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Γιόζεφ Χιντερζέχερ, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την ετήσια έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στην οποία διατυπώνεται κριτική για την κατάσταση που επικρατεί στην Γερμανία.

Σύμφωνα με τους συντάκτες της έκθεσης, διαπιστώνεται «υποβάθμιση της ελευθερίας της έκφρασης» και «αύξηση του αντισημιτισμού λόγω της μετανάστευσης», ενώ γίνεται λόγος για «περιορισμούς στην ελευθερία της έκφρασης» στη Γερμανία, για παράδειγμα μέσω της καταστολής της φερόμενης ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο.

Οι συντάκτες αναφέρουν ρητά τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαγραφή τέτοιου περιεχομένου και μιλούν για «λογοκρισία» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό, μαζί με την αντισημιτική βία, θέτει «σημαντικά προβλήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων» στη Γερμανία, σημειώνεται στην έκθεση.

«Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση καταπολεμά τον αντισημιτισμό σε όλες τις μορφές του»

«Η Γερμανία είναι μια σταθερή δημοκρατία με πολύ ευρεία προστασία της ελευθερίας της έκφρασης. Δεν υπάρχει λογοκρισία εδώ στη Γερμανία. Αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό για εμάς. Έχουμε πολύ υψηλό βαθμό ελευθερίας της έκφρασης στη Γερμανία και θα συνεχίσουμε να την υπερασπιζόμαστε με κάθε τρόπο. Αυτή είναι η σαφής μας θέση σε αυτό», ξεκαθάρισε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Μάιερ και τόνισε ότι ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει θέσει στο επίκεντρο ειδικά το ζήτημα του αντισημιτισμού σε πολλές δημόσιες τοποθετήσεις του.

Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι «η ομοσπονδιακή κυβέρνηση καταπολεμά τον αντισημιτισμό σε όλες τις μορφές του. Ο αντισημιτισμός είναι απαράδεκτος σε οποιαδήποτε μορφή. Αυτό ισχύει απολύτως κατά βάση και ανεξαρτήτως τυχόν αναφορών», διευκρίνισε ενώ, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν η κυβέρνηση θα σκεφτόταν να αλλάξει τη νομοθεσία για τη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο, λόγω της εξάρτησης της Γερμανίας από τις ΗΠΑ σε πολλούς τομείς, απέρριψε κατηγορηματικά οποιαδήποτε υπόθεση ότι το Βερολίνο «θα ήταν διατεθειμένο να ανταλλάξει τις αρχές του συνταγματικού κράτους του ή τους κανόνες που έχει θεσπίσει για τον εαυτό του με οτιδήποτε άλλο».

«Η ελευθερία της έκφρασης είναι ένα πολύτιμο αγαθό στη Γερμανία», επανέλαβε ο Μάιερ, υπογραμμίζοντας ότι προστατεύονται ρητά ακόμη και οι δυσάρεστες και αντιδημοφιλείς απόψεις. «Όπως σε κάθε συνταγματικό κράτος ωστόσο, υπάρχουν όρια, τα οποία χρησιμεύουν στην προστασία της δημοκρατίας μας. Υπό το φως της ιστορίας μας, η Γερμανία αποφάσισε: Η άρνηση του Ολοκαυτώματος υπερβαίνει ένα από αυτά τα όρια. Δεν πρόκειται για γνώμη, αλλά για αποδεδειγμένη ψευδή δήλωση γεγονότων. Όποιος αρνείται το Ολοκαύτωμα επιτίθεται στην αξιοπρέπεια των θυμάτων», τόνισε χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος.