Αθέατο το Ισραήλ στις εκθέσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Γομολάστιχα» Τραμπ σε σκοτεινές υποθέσεις

Αν διάβαζε κανείς την περσινή έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την επίθεση που δέχονται, τότε θα ξεφύλλιζε έναν τόμο άνω των 100 σελίδων. Φέτος, όμως, το προσχέδιο για το Ισραήλ, αριθμεί μόλις 25 σελίδες. Μεταμορφώθηκε το Ισραήλ σε υποδειγματική δημοκρατία ή πρόκειται για αμερικανικό «μακιγιάζ»;

Για πενήντα χρόνια οι Αμερικανοί συνέτασσαν ευλαβικά τις περίφημες εκθέσεις για την κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο, και συνήθως δημοσιοποιούνται τον Μάρτιο ή Απρίλιο.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν έχει δημοσιεύσει ακόμη τις φετινές εκθέσεις, Κατά δήλωση νυν και πρώην αξιωματούχων, οι περισσότερες ήταν σχεδόν έτοιμες όταν ανέλαβε η κυβέρνηση Τραμπ τον Ιανουάριο.

Αν και οι εκθέσεις αυτές θεωρούνται από τις πιο πλήρεις παγκοσμίως και χρησιμοποιούνται συχνά από δικαστήρια εντός και εκτός ΗΠΑ, ωστόσο, σύμφωνα με τη Washington Post, οι φετινές εκθέσεις -οι οποίες αφορούν γεγονότα του 2024- για το Ισραήλ, το Ελ Σαλβαδόρ και τη Ρωσία θα είναι «πειραγμένες»

Παρότι και οι τρεις εκθέσεις εξακολουθούν να περιλαμβάνουν αναφορές σε παραβιάσεις δικαιωμάτων, έχουν περιοριστεί σημαντικά σε έκταση και έχουν υποστεί αλλαγές στο ύφος και τη διατύπωση.

Ειδικά στην περίπτωση του Ισραήλ, η αμερικανική εφημερίδα σημειώνει ότι η σύγκριση με την περσινή έκθεση αποκαλύπτει ότι έχει εξαλειφθεί κάθε αναφορά στη δίκη διαφθοράς του πρωθυπουργού Νετανιάχου και στις προσπάθειες αναδιάρθρωσης του δικαστικού συστήματος, οι οποίες είχαν προκαλέσει ανησυχία για την ανεξαρτησία της ισραηλινής δικαιοσύνης.

Απουσιάζουν επίσης αναφορές σε παρακολουθήσεις Παλαιστινίων ή περιορισμούς στην ελευθερία κίνησης, όπως η τεκμηρίωση της Διεθνούς Αμνηστίας για τη χρήση «πειραματικού συστήματος αναγνώρισης προσώπου» με σκοπό τον έλεγχο και την καταστολή.

«Τα διαρρεύσαντα προσχέδια υπογραμμίζουν πώς η δεύτερη κυβέρνηση Τραμπ επαναπροσδιορίζει ριζικά τον ρόλο της Αμερικής στην παγκόσμια προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» υπογραμμίζει η Washington Post.

«Τα έγγραφα συνάδουν με εσωτερικές οδηγίες του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που διανεμήθηκαν νωρίτερα φέτος και καλούσαν τους διπλωμάτες να περιορίσουν τις εκθέσεις στο ελάχιστο που απαιτούν οι νόμοι και τα προεδρικά διατάγματα, να αφαιρέσουν αναφορές σε κυβερνητική διαφθορά, εγκλήματα λόγω φύλου και άλλες παραβιάσεις που παραδοσιακά κατέγραφαν οι ΗΠΑ».

Τι απαντάει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και το Ισραήλ

Τις οδηγίες συνέταξε ο Σάμουελ Σάμσον, πολιτικός διορισμένος από τον Τραμπ, ο οποίος έγινε γνωστός όταν τον Μάιο δημοσίευσε άρθρο επικρίνοντας την Ευρώπη ως «θερμοκήπιο ψηφιακής λογοκρισίας, μαζικής μετανάστευσης και περιορισμών στη θρησκευτική ελευθερία».

Τόσο το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, όσο και η Ισραηλινή πρεσβεία στις ΗΠΑ αρνήθηκαν να απαντήσουν στο δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας.

«Η έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα του 2024 αναδομήθηκε ώστε να εξαλείψει τις επαναλήψεις, να βελτιώσει την αναγνωσιμότητα και να ανταποκρίνεται πιο άμεσα στην εντολή του Κογκρέσου», δήλωσε ανώτατος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ υπό καθεστώς ανωνυμίας. «Η έκθεση επικεντρώνεται στα βασικά ζητήματα».

Ο ίδιος αξιωματούχος δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα δώσει νέα έμφαση σε θέματα όπως η υποχώρηση της ελευθερίας έκφρασης σε ορισμένες συμμαχικές χώρες —παρότι η ίδια δέχεται επικρίσεις επειδή επιδιώκει την απέλαση φοιτητών που σπουδάζουν στις ΗΠΑ και έχουν επικρίνει τη στάση του Ισραήλ στη Γάζα.

Η στροφή της αμερικανικής πολιτικής δεν περιορίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά επηρεάζει και την προώθηση της δημοκρατίας, καταλήγει το αμερικανικό δημοσίευμα, σημειώνοντας την εντολή του Μάρκο Ρούμπιο στους διπλωμάτες τον Ιούλιο να μη σχολιάζουν πλέον δημόσια τις εκλογές άλλων χωρών, εκτός αν υπάρχει «σαφές και επιτακτικό συμφέρον εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ».